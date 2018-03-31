11:59 31 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

"Слышишь ты, атошник..." Как досталось "герою АТО" за попытки вручить повестки в военкомат

Украинское издание «Факты.уа» публикует материал о том, как работают сотрудники украинских военкоматов, чтобы вручить повестки призывникам. В частности, сообщается, что для распространения повесток привлекаются сторонние лица, которые заключают с военными комиссариатами особое соглашение. Такими лицами часто являются безработные «ветераны АТО», выступающие в роли своеобразных коллекторов: угрозами и силой пытаясь доставлять молодых украинцев в военкоматы. При этом деятельность таких людей на Украине законом не регламентирована.

Один из таких «ветеранов АТО» (его имя Александр Рафальский) в Киевской области решил интенсифицировать работу и привлёк к распространению повесток даже собственную супругу. В ответ на попытку вручить повестку 19-летнему молодому человеку дама услышала в свой адрес буквально следующее:
Забудь сюда дорогу. Или я тебе ноги переломаю.


Из материала:

Я сказала, что подам соответствующий акт, и с ним будет разбираться полиция. А через два дня этот человек напал на моего мужа. И он, и его подельники прекрасно знали, кого бьют. (...) Подбегая к нему, закричали что-то вроде: «Слышишь, ты, атошник…» Потом удар. Муж упал, и они начали избивать его ногами. (...) Их даже не арестовали! (...) После суда кто-то постучал нам в дверь и убежал. Потом кто-то дернул ручку двери — и тоже скрылся. Мне страшно. Написала заявление в полицию, но там его не приняли.


"Слышишь ты, атошник..." Как досталось "герою АТО" за попытки вручить повестки в военкомат


Эти факты говорят о реальных отношениях украинского населения к тем, кто называет себя «героем АТО», а также о том, сколь «эффективно» продвигается работа в формате новой волны мобилизации.

Использованы фотографии: Екатерина Копанева, «Факты»
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:46
    думал уже не увижу лицо того хероя,которым "слава",ан нет,дожил и до этого дня...видом хероя доволен!
    taiga2018
    1. Teberii (Андрей) Сегодня, 10:49
      В полне может быть так. что он тоже проходил там военную службу.Факт в другом,отправлять своих детей на гражданскую войну нехотят.И это показатель.
      Teberii
      1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 11:18
        А какой вменяемый человек захочет?
        Korsar4
        1. Тралл Сегодня, 11:36
          А то, что с этого атошника сняли цепочку с крестиком и это банальное ограбление, в статье ни слова...
          Тралл
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:50
      Беда то какая. Ждем Нуланд в больницу с печеньками
      Chertt
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:53
        Цитата: Chertt
        Ждем Нуланд в больницу с печеньками

        нужен он ей,как снег 2014 года...она сейчас наблюдает за всем этим бардаком и хвастается,как поставила раком целую страну...
        taiga2018
        1. Татьяна Сегодня, 11:18
          Придёт время в Украине, когда АТОшникам и тюремные сроки за участие в АТО давать будут!
          Татьяна
      2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 10:54
        Революция гидности начинает потихоньку пожирать своих детей??? belay laughing
        Нечего было соваться, вояка хренов...
        Подрезчик
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:59
          Цитата: Подрезчик
          Революция гидности начинает потихоньку пожирать своих детей???

          Не хочется быть злым, но по моему недостаточно быстро. Ускорить бы этот процесс
          Chertt
          1. Borik (Борис) Сегодня, 11:06
            Герою АТО и награда соответствующая. Пусть радуется что не наградили деревянным крестом.
            Borik
            1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 11:12
              Цитата: Borik
              Герою АТО и награда соответствующая. Пусть радуется что не наградили деревянным крестом.

              Ну, эта-то награда с нетерпением ожидает своего героя...
              Капитан Пушкин
      3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:02
        Херой АТО, Санёк Рафальский, сделал мне утро lol
        Моск видать у Хероя, от стекломоя усох - раз ещё и жинку на отлов уклонистов, вперёд себя пустил laughing
        Андрей К
        1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:10
          Цитата: Андрей К
          раз ещё и жинку на отлов уклонистов, вперёд себя пустил

          удивляться здесь нечему,всё чисто по бандеровски,женщинами прикрываться,как он ещё детей к этому делу не приобщил...
          taiga2018
        2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 11:10
          "херой"-картинка...приятно глянуть.поравляйся,и продолжай свой нелёгкий труд, тебя ждут...
          Дедкастарый
        3. Подрезчик (Александр) Сегодня, 11:16
          Цитата: Андрей К
          Херой АТО, Санёк Рафальский, сделал мне утро lol
          Моск видать у Хероя, от стекломоя усох - раз ещё и жинку на отлов уклонистов, вперёд себя пустил laughing

          Андрей hi, видно такая любовь (может надоела?), раз впереди себя на минное поле пустил... laughing
          Ты ничего в тактике не понимаешь, а он "хэрой"- ветеран! laughing hi tongue
          Подрезчик
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:38
            Цитата: Подрезчик
            ...видно такая любовь (может надоела?), раз впереди себя на минное поле пустил... laughing
            Ты ничего в тактике не понимаешь, а он "хэрой"- ветеран! laughing hi tongue...

            Утро доброе Александр hi
            Куда уж мне, до тактики рагули laughing
            ...По пустыне верблюд идет. Гордо восседает на нем мусульманин, впереди (закутавшись в паранджу) жена его идет.
            Подходят к оазису, там старик сидит.
            - "Ай, Ахмет, ты разве не знаешь, что по корану не должна женщина впереди мужчины идти?"...
            Женщина, смутившись, отходит назад и прячется за верблюда.
            - "Когда коран писали - минных полей не было. Иди, Зульфия, иди!"...
            Андрей К
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 10:46
    "И он, и его подельники прекрасно знали, кого бьют. (...) Подбегая к нему, закричали что-то вроде: «Слышишь, ты, атошник…» "

    А она, что, думала, что АТОшник априори считается святым и неприкосновенным? fool
    Владимирец
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 10:51
      Пусть радуется,что Ф1 в дверь не постучала.Пока не постучала..
      HAM
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:51
      Каждому "участнику ато "выдать "деревянное пальто " !!! am
      Геркулесыч
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:46
    После суда кто-то постучал нам в дверь и убежал. Потом кто-то дернул ручку двери — и тоже скрылся. Мне страшно.
    Да уж ..есть от чего штаны перепачкать ..Фиг заснёшь после такого.. laughing
    КВУ-НСвД
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:47
    Почаще бы там этих "ххероев " не били -калечили! Чтобы лежа на больничной койке поняли, что они просто расходный материал для политиков и бизнесменов укроины, и далеко не все вна укроине желают учавствовать в позорной гражданской войне.
    Геркулесыч
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:48
    Чего то маловато ему отвесили, нужно что бы весь загипсованный, как мумия, полежал и хорошо подумал.
    Egorovich
  6. andrewkor Сегодня, 10:49
    КрасавЕц!Наверное проклял тот день ,когда с военкоматом связался.Работы нет и не хочется,хотел деньжат по лёгкому срубить ,ан нет ,не вышло.А вояки тоже хороши ,знали,небось,чем дело может обернуться.Интересно, его никчемная жисть застрахована?
    andrewkor
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:10
      Цитата: andrewkor
      Интересно, его никчемная жисть застрахована?

      Разве что апостолом Петром...
      helmi8
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:50
    Там и в полиции есть еще адекваты, не желающие защищать подонков, которые вдруг решили, что как минимум, вся укроина принадлежит только им!
    Геркулесыч
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 10:50
    АТОшник-хорошее название для контрацептивных средств. Странная ситуация в/на Украине, процентов 50 на дух не переносят оголтелое украинство, но тем не менее ситуация такая какая есть.
    Altona
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:01
    Конечно лучше навалять АТошнику, чем потом тебе наваляют донецкие с луганскими и еще не известно больничкой ли закончится..
    rotmistr60
  10. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:04
    Бьют, значит любят. Такая "любовь" спасёт мир. Пусть продолжают.
    Ныробский
  11. изя топ (Андрей) Сегодня, 11:14
    я только одного вытирана аты знаю request
    изя топ
    1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:29
      Цитата: изя топ
      я только одного вытирана аты знаю

      Да Вы отстали от жизни, Коллега! request

      А эту не знаешь, получается... wink
      Привет, самогонщик! drinks
      злой партизан
      1. изя топ (Андрей) Сегодня, 11:49
        Цитата: злой партизан
        Привет, самогонщик!

        hi


        Цитата: злой партизан
        А эту не знаешь, получается.

        изя топ
  12. prior (Влад) Сегодня, 11:15
    Отхероячили херою всё херойство, теперь не херой, а херр ой..ой.. ой.
    prior
  13. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:17
    Таки другим наука будет впредь laughing Народ особой радости к атошникам, по ходу, не испытывает. bully
    a.s.zzz888
  14. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:26
    Подрабатывать разносом повесток из военкомата - настоящее мужское дело! good Правда только нав Украине, но то такое...
    злой партизан
Картина дня