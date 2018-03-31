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"Слышишь ты, атошник..." Как досталось "герою АТО" за попытки вручить повестки в военкомат
Украинское издание «Факты.уа» публикует материал о том, как работают сотрудники украинских военкоматов, чтобы вручить повестки призывникам. В частности, сообщается, что для распространения повесток привлекаются сторонние лица, которые заключают с военными комиссариатами особое соглашение. Такими лицами часто являются безработные «ветераны АТО», выступающие в роли своеобразных коллекторов: угрозами и силой пытаясь доставлять молодых украинцев в военкоматы. При этом деятельность таких людей на Украине законом не регламентирована.
Один из таких «ветеранов АТО» (его имя Александр Рафальский) в Киевской области решил интенсифицировать работу и привлёк к распространению повесток даже собственную супругу. В ответ на попытку вручить повестку 19-летнему молодому человеку дама услышала в свой адрес буквально следующее:
Из материала:
Эти факты говорят о реальных отношениях украинского населения к тем, кто называет себя «героем АТО», а также о том, сколь «эффективно» продвигается работа в формате новой волны мобилизации.
Один из таких «ветеранов АТО» (его имя Александр Рафальский) в Киевской области решил интенсифицировать работу и привлёк к распространению повесток даже собственную супругу. В ответ на попытку вручить повестку 19-летнему молодому человеку дама услышала в свой адрес буквально следующее:
Забудь сюда дорогу. Или я тебе ноги переломаю.
Из материала:
Я сказала, что подам соответствующий акт, и с ним будет разбираться полиция. А через два дня этот человек напал на моего мужа. И он, и его подельники прекрасно знали, кого бьют. (...) Подбегая к нему, закричали что-то вроде: «Слышишь, ты, атошник…» Потом удар. Муж упал, и они начали избивать его ногами. (...) Их даже не арестовали! (...) После суда кто-то постучал нам в дверь и убежал. Потом кто-то дернул ручку двери — и тоже скрылся. Мне страшно. Написала заявление в полицию, но там его не приняли.
Эти факты говорят о реальных отношениях украинского населения к тем, кто называет себя «героем АТО», а также о том, сколь «эффективно» продвигается работа в формате новой волны мобилизации.
Использованы фотографии: Екатерина Копанева, «Факты»
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