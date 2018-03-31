"Слышишь ты, атошник..." Как досталось "герою АТО" за попытки вручить повестки в военкомат

Забудь сюда дорогу. Или я тебе ноги переломаю.

Я сказала, что подам соответствующий акт, и с ним будет разбираться полиция. А через два дня этот человек напал на моего мужа. И он, и его подельники прекрасно знали, кого бьют. (...) Подбегая к нему, закричали что-то вроде: «Слышишь, ты, атошник…» Потом удар. Муж упал, и они начали избивать его ногами. (...) Их даже не арестовали! (...) После суда кто-то постучал нам в дверь и убежал. Потом кто-то дернул ручку двери — и тоже скрылся. Мне страшно. Написала заявление в полицию, но там его не приняли.