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СБУ обвинило УПЦ Московского патриархата в "террористической деятельности"
СБУ начала расследование против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из-за "поддержки ополченцев" и "антиукраинской деятельности", сообщает информагентство "Вчасно" со ссылкой на заявления полковников СБУ Валерия Удовиченко и Юлии Лапутиной.
По их словам, расследование идет на всей территории страны. В СБУ утверждают, что представители духовенства якобы участвуют в "террористической деятельности", а российские спецслужбы используют храмы УПЦ МП для "разведывательной операции".
Представители СБУ привели примеры "антиукраинской деятельности" — так, по их словам, в 2014 году монахи Свято-Успенской Святогорской лавры якобы разместили на обратной стороне иконы Божией матери "новую молитву пророссийского содержания и раздавали ее на пасхальные праздники". Кроме того, утверждают в спецслужбе, в том же году ополченцы в Славянске получили убежище в одной из церквей УПЦ МП.
В последнее время собственность и представители УПЦ МП неоднократно подвергались нападениям. В частности, неизвестные поджигали часовни и храмы УПЦ МП, грабили и крушили их, передает РИА Новости
По их словам, расследование идет на всей территории страны. В СБУ утверждают, что представители духовенства якобы участвуют в "террористической деятельности", а российские спецслужбы используют храмы УПЦ МП для "разведывательной операции".
Сотрудники спецслужбы проводят научные экспертизы, собирают доказательства и опрашивают свидетелей, а также исследуют церковную литературу "на предмет наличия манипулятивных текстов- заявила Лапутина.
Представители СБУ привели примеры "антиукраинской деятельности" — так, по их словам, в 2014 году монахи Свято-Успенской Святогорской лавры якобы разместили на обратной стороне иконы Божией матери "новую молитву пророссийского содержания и раздавали ее на пасхальные праздники". Кроме того, утверждают в спецслужбе, в том же году ополченцы в Славянске получили убежище в одной из церквей УПЦ МП.
В последнее время собственность и представители УПЦ МП неоднократно подвергались нападениям. В частности, неизвестные поджигали часовни и храмы УПЦ МП, грабили и крушили их, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://knk.media/
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