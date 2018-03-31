17:36 31 марта
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СБУ обвинило УПЦ Московского патриархата в "террористической деятельности"

СБУ начала расследование против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из-за "поддержки ополченцев" и "антиукраинской деятельности", сообщает информагентство "Вчасно" со ссылкой на заявления полковников СБУ Валерия Удовиченко и Юлии Лапутиной.

СБУ обвинило УПЦ Московского патриархата в "террористической деятельности"


По их словам, расследование идет на всей территории страны. В СБУ утверждают, что представители духовенства якобы участвуют в "террористической деятельности", а российские спецслужбы используют храмы УПЦ МП для "разведывательной операции".


Сотрудники спецслужбы проводят научные экспертизы, собирают доказательства и опрашивают свидетелей, а также исследуют церковную литературу "на предмет наличия манипулятивных текстов
- заявила Лапутина.

Представители СБУ привели примеры "антиукраинской деятельности" — так, по их словам, в 2014 году монахи Свято-Успенской Святогорской лавры якобы разместили на обратной стороне иконы Божией матери "новую молитву пророссийского содержания и раздавали ее на пасхальные праздники". Кроме того, утверждают в спецслужбе, в том же году ополченцы в Славянске получили убежище в одной из церквей УПЦ МП.

В последнее время собственность и представители УПЦ МП неоднократно подвергались нападениям. В частности, неизвестные поджигали часовни и храмы УПЦ МП, грабили и крушили их, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://knk.media/
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Комментарии 32

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 16:38
    И ...т ы Как их ещё земля держит...
    solzh
    1. Тралл Сегодня, 16:39
      Содом и Гоморра ничему не научили шумеров...
      Тралл
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:48
        Вера наша Православная вот , что их бесит и в падучую вгоняет..
        Ее подгрызают и грязью обливают ! Вот черти то..хе хе В Югославии помнится все храмы сразу разрушили и монахов истребили..

        Ничего все восстановим , дайте время нам..
        МИХАН
        1. Прокат (Виктор) Сегодня, 16:55
          Опять гонения на Церковь. Держитесь, братья и сёстры! Господь вас не оставит.
          Прокат
          1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 17:00
            Вы в курсе что майдауны иноверцы? Ватиканские греко-католики (спасибо Польше и иезуитам) либо иудаизм. Вот и ответ на ваш невысказанный вопрос.
            Beltasir Matyagu
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:29
              Цитата: Beltasir Matyagu
              ...Вот и ответ на ваш невысказанный вопрос...

              Всё гораздо проще.
              Квазистрану 404 разворовали вдрызг.
              Единственная неприкарманенная собственность, это имущество УПЦ Московского патриархата.
              Андрей К
        2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 17:35
          Цитата: МИХАН
          Вот черти то..хе хе В Югославии помнится все храмы сразу разрушили и монахов истребили..

          В кафе Цюриха бывший пилот НАТО похвалился тем, как бомбил Балканы в 1999 году, за что его побил серб
          По словам очевидцев, вне штурвала самолета мужчина выглядел не так грозно.

          Раде Станчич, гражданин Сербии, находившийся в Швейцарии по работе - организация концертов сербских поп-див в Европе - спокойно сидел с другом в одном из кафе Цюриха и никого не трогал. Недалеко от них расположились двое мужчин, один из которых размахивая кулаками рассказывал, как во время войны на Балканах в 1999 году лично сравнивал с землей сербские города, наблюдая как под завалами корчатся умирающие, как он выразился, "*** сербы".

          Станчич не мог этого вынести, что вполне понятно... Мужчина встал, подошел к хвальбуну, оказавшемуся англичанином, и уточнил, о какой войне конкретно идет речь.

          "Да, да. Я говорю об этих балканских войнах, - ухмыльнулся пилот и на свою голову с издевкой добавил: Я этих сербов хорошо запомнил".

          По рассказам очевидца, Станчич отработал несколько хуков по англичанину как по груше, а потом зарядил ему пепельницей в лицо. Видимо, стрелять из самолета по женщинам и детям гораздо проще, чем общаться на равных. Когда прошедший специальную выучку натовец застонал как котенок, его оставили в покое.

          "Всякий раз, смотрясь в зеркало, - сказал после преподанного урока Станчич, - будешь еще четче вспоминать всех сербов и невинных детей, которых ты убил". Как общественность, так и полиция не очень заинтересовались данным случаем.

          Валяющийся на больничной койке натовский пилот вызвал у всех гораздо меньше сочувствия, чем справедливый серб, отправившийся после небольшого эксцесса по своим делам.
          Vadivak
      2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 16:51
        Борьба за души, а в первую очередь - за кошельки верующих....
        Грэг Миллер
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:57
          За кошельки?!Да,к сожалению в Православной Церкви бывают стяжатели..Но здесь совсем другое.Надо полностью вытравить Русский Дух во вна....Я удивлен и восхищён,да именно восхищён как в таких условиях служат там наши церковники..
          Цитата: Грэг Миллер
          Борьба за души, а в первую очередь - за кошельки верующих....
          210окв
          1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 17:13
            Зная как нынешняя православная церковь включая Патриарха Кирилла, под руководством которого Смоленская Епархия в 90-е вагоны с водкой и сигаретами разгружала в Смоленске непрерывно в 3(!) смены (за что Кирилл в Смоленке он был прозван Митрополитом Курилкой), я пришел к выводу, что нынешним попам до сохранения "русского духа" нет абсолютно никакого дела... Их интересуют только деньги....
            Грэг Миллер
            1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:25
              А что Вы за смолян говорите?Я сам из славного древнего города Героя.Прожил там полсотни лет..И только последние семь лет на Кубань переехал.И знаю что Кирилла на Смоленщине да и во всей России уважают.Безусловно попадаются некоторые...Не буду тыкать пальцем.Флаг Советской Белоруссии не позорьте.
              Цитата: Грэг Миллер
              Зная как нынешняя православная церковь включая Патриарха Кирилла, под руководством которого Смоленская Епархия в 90-е вагоны с водкой и сигаретами разгружала в Смоленске непрерывно в 3(!) смены (за что Кирилл в Смоленке он был прозван Митрополитом Курилкой), я пришел к выводу, что нынешним попам до сохранения "русского духа" нет абсолютно никакого дела... Их интересуют только деньги....
              210окв
              1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 17:28
                А я тоже из Смоленска, всего 3 года как живу в Белоруссии... И что-то я уважения к Курилке не наблюдал особого в Смоле....
                Грэг Миллер
          2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 17:33
            Цитата: 210окв
            ..Но здесь совсем другое.Надо полностью вытравить Русский Дух во вна....

            Да, тут совсем иное. Европа испокон веков использует католицизм для экспансии. Для разрушения национальных культур, ассимиляции. Но касательно Украины Ватикан не может действовать открыто - с РПЦ у него холодный нейтралитет. Поэтому действуют через нацистов и националистов, вытесняя православие на поколения, чтобы можно было потом войти на "дикую" территорию с одобрения официальных властей. Не думаю, что запад и Ватикан рассчитывают всерьёз там закрепиться, так как на эту территорию давит многовековая история, где не было ни украины, ни католического доминирования. Скорее хотят получить -маргинальное общество, не способное переметнуться к исторической Родине в час "Х", о котором запад мечтал и мечтает. В союзников их точно превращать не будут, только в разменную монету, как поляков во ВМВ, а скорее ещё хуже - как скот на забой и в рабство.
            Alex-a832
        2. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 17:02
          За души главным образом. Помните формулу "русский значит православный"? Это не пустая фраза. И в России неспроста в соцсетях и соколовские(сайбабталовы) с невзоровым клюют рпц. Да и в рпц набралось шпионов. Они потому и вводят католическое рождество в 404 и тп. Украинцы как ни верти все же этнические русские. Значит надо переделать. Залей им в голову мочу (т9 правильно исправил слово мова), "украинские княжества", шумеров и образование уровня папуа-гвинеи с кучей нацистской пропаганды с яслей и гешефт. Шекели рекой. Можно резать младенцев на песах, торговать органами с донбаса, строить синагоги и универсамы с крестами для быдла.
          Beltasir Matyagu
          1. tchoni (Евгений) Сегодня, 17:14
            Цитата: Beltasir Matyagu
            За души главным образом. Помните формулу "русский значит православный"? Это не пустая фраза. И в России неспроста в соцсетях и соколовские(сайбабталовы) с невзоровым клюют рпц. Да и в рпц набралось шпионов. Они потому и вводят католическое рождество в 404 и тп. Украинцы как ни верти все же этнические русские. Значит надо переделать. Залей им в голову мочу (т9 правильно исправил слово мова), "украинские княжества", шумеров и образование уровня папуа-гвинеи с кучей нацистской пропаганды с яслей и гешефт. Шекели рекой. Можно резать младенцев на песах, торговать органами с донбаса, строить синагоги и универсамы с крестами для быдла.

            Таки там все давно уже сделали. Лет пять и "активными гражданнами" станут те, что союза уже не помнят
            tchoni
            1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 17:16
              Просто надо сделать с ними все то же но наоборот. Клин клином вышибают
              Beltasir Matyagu
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 17:23
      Православие это уже не для Ураины , у них уже соя вера , вера фашизма и ненависть к братьям по крови
      Просто я думаю как народ России будет с этим смиряться , все таки столько лет жили рука об руку
      Так и хочется сказать опомнитесь вас же сталкивают друг с другом на убийство ..
      Spartanez300
  2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:41
    исследуют церковную литературу "на предмет наличия манипулятивных текстов

    Ну да... "не убий, не укради" - это точно манипулятивный текст, наносящий вред хохлоустоям...
    Masya Masya
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 16:50
      СБУ заигралась , на этом она себе зубы обломает , но бед может натворить много.
      cniza
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:59
      Марина,добрый день.Я надеюсь,,очень надеюсь что служение РПЦ Московского патриархата на Украине будет продолжаться..Служить там очень тяжело...
      210окв
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:04
      Цитата: Masya Masya

      Ну да... "не убий, не укради" - это точно манипулятивный текст, наносящий вред хохлоустоям...

      Православие прежде всего отрицает всякие извращения, ставит во главу угла семейные ценности.
      а они пошли по другому пути. гейпарады гендерство им стало ценнее всго другого, что ценно нам, Православным
      LSA57
  3. askort154 (Александр) Сегодня, 16:45
    Полный трындец укро-анёбам. Они уже Бога начинают делить. Вот он вас и наказывает.
    askort154
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:53
    Коммунисты, русские попы... да и этим дело то явно не закончится..
    svp67
  5. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:54
    А РПЦ поддержала всеукраинский крестный ход в 2016-м, который в западных СМИ подавался, как стремление православных к объединению вопреки российской агрессии... Очередная шишка на лбу, до заигрывались... понятно "за битого двух не битых дают", но сколько можно. Когда же наконец и наши политики, и церковные иерархи поймут, что нельзя с хунтой по-человечески. Нельзя глухо "сидеть" в обороне и ждать очередную оплеуху.
    mavrus
  6. polpot (Andru) Сегодня, 16:54
    Вот у.р.о.д.ы
    polpot
  7. Lenivets2 (Валентин) Сегодня, 17:05
    Цитата: Тралл
    Содом и Гоморра ничему не научил

    Какое отношение Содом и Гоморра имеют к шумерам? hi
    п.с. вопрос к админам: почему Ваш глюченный сайт вывел мой ответ Траллу как комментарий к статье?
    Почему цитата Тралла не полная?
    Вы собираетесь дорабатывать свои глюки?
    Lenivets2
    1. Тралл Сегодня, 17:11
      Цитата: Lenivets2
      Цитата: Тралл
      Содом и Гоморра ничему не научил

      Какое отношение Содом и Гоморра имеют к шумерам? hi

      Современные шумеры(копатели морей) это жители фантастичной страны под названием Свинея-без-Сала, президентом там сейчас работает Дон Педро ибн Рошен.
      Тралл
      1. Lenivets2 (Валентин) Сегодня, 17:14
        Шумеры были достаточно высокоразвитой цивилизацией, гораздо более развитой чем "копатели морей" .
        Не надо их сравнивать. hi
        Lenivets2
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:05
    Сатанисты у власти явно! Церковь им мешает, естественно! Жалко что свещеннослужителю сан не позволяет брать в руки оружие, чтобы изгнать эту демоническую власть!!!
    Геркулесыч
  9. tchoni (Евгений) Сегодня, 17:11
    Что сказать!? Хунта на своей территории эффективнее наших спецслужб...
    tchoni
  10. федоров (Валерий) Сегодня, 17:17
    Осталось только Лавру снести ( ее даже Гитлер побоялся трогать ) и крыс в метро шпионами Путина объявить.
    Де.би !лоиды. sad
    федоров
  11. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:33
    Всё это последовательные шаги по выдавливанию Украины из зоны схожего менталитета ( тн Русского Мира ) Язык , Религия , Обезлюдивание территорий , Переиначивание истории - это и многое другое - цепочка шагов к цели - уничтожение России как единой силы и препятствия "другому" миру к доминированию на планете .
    КВУ-НСвД
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