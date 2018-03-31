ДНР: Киев срывает "пасхальное" перемирие

Обстановка на линии соприкосновения снова обострилась. Враг продолжает срывать перемирие, объявленное с 30 марта в приближении пасхальных праздников

Всего за сутки противник выпустил по территории республики 194 боеприпаса и 19 раз нарушил режим прекращения огня

В настоящее время военнослужащий находится на территории, подконтрольной украинскими властями, к нему применялись пытки. Есть данные, что похищенный военнослужащий отказался сотрудничать с украинскими карателями, после чего был замучен

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась, украинские военные срывают "пасхальное перемирие", заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.- сказал Басурин на брифинге в субботу в Донецке.По его словам, наиболее сложная обстановка сохраняется на Мариупольском направлении, где Вооруженные силы Украины нанесли удар по пяти населенным пунктам ДНР, выпустив 15 мин калибром 120 и 82 мм, и вели обстрел из вооружения БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.- сказал Басурин.Кроме этого, Басурин заявил, что украинские силовики похитили ополченца ДНР и вывезли его на территорию, контролируемую властями УкраиныКак ранее сообщалось, согласно договоренности, достигнутой Контактной группой в Минске, начиная с 00:00 30 марта вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению режима прекращения огня, так называемое "пасхальное перемирие".