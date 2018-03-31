22:37 31 марта
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ДНР: Киев срывает "пасхальное" перемирие

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась, украинские военные срывают "пасхальное перемирие", заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

ДНР: Киев срывает "пасхальное" перемирие


Обстановка на линии соприкосновения снова обострилась. Враг продолжает срывать перемирие, объявленное с 30 марта в приближении пасхальных праздников
- сказал Басурин на брифинге в субботу в Донецке.


По его словам, наиболее сложная обстановка сохраняется на Мариупольском направлении, где Вооруженные силы Украины нанесли удар по пяти населенным пунктам ДНР, выпустив 15 мин калибром 120 и 82 мм, и вели обстрел из вооружения БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.

Всего за сутки противник выпустил по территории республики 194 боеприпаса и 19 раз нарушил режим прекращения огня
- сказал Басурин.

Кроме этого, Басурин заявил, что украинские силовики похитили ополченца ДНР и вывезли его на территорию, контролируемую властями Украины

В настоящее время военнослужащий находится на территории, подконтрольной украинскими властями, к нему применялись пытки. Есть данные, что похищенный военнослужащий отказался сотрудничать с украинскими карателями, после чего был замучен


Как ранее сообщалось, согласно договоренности, достигнутой Контактной группой в Минске, начиная с 00:00 30 марта вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению режима прекращения огня, так называемое "пасхальное перемирие".

Использованы фотографии: http://anna-news.info/
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Комментарии 26

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  1. cniza (Виктор) Сегодня, 17:49
    “В настоящее время военнослужащий находится на территории, подконтрольной украинскими властями, к нему применялись пытки. Есть данные, что похищенный военнослужащий отказался сотрудничать с украинскими карателями, после чего был замучен


    Плохо , что это случилось и почему это случилось...
    cniza
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:59
      Оставлю сводку ВСУ. Внимание в конце про потери.
      Владыка Ситх
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 18:08
      Как было сказано ранее на это не было никаких надежд .
      ЛДНР будьте всегда готовы к полноценной войне , да вы и так всегда готовы . И не забывайте Россия всегда с вами .
      Spartanez300
      1. karish (Александр) Сегодня, 18:47
        Цитата: Spartanez300
        И не забывайте Россия всегда с вами .

        karish
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:50
    Какие же наивные начальники в республике, как будто не помнят что укробоевики ВСЕ перемирия сорвали под чистую!!!
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 18:07
      на Киев пора...
      Дедкастарый
      1. karish (Александр) Сегодня, 18:49
        Цитата: Дедкастарый
        на Киев пора...

        karish
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 18:17
      Тут не наивность а надежда .
      Spartanez300
      1. Громобой Сегодня, 18:38
        Цитата: Дедкастарый
        на Киев пора..

        ИХ Корпуса не имеют такой пробивной силы,чтобы дойти до Киева,Фронт держут с помощью Ильи Громовержца,но прорвать вражескую группировку и развить успех---это невозможно,т.к. с флангов контратакуют и отрежут сразу.
        Громобой
  3. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 17:51
    А ведь завтра Вербное воскресенье!!! Всех с наступающим Праздником! Неужели нельзя на время забыть свое безумие и пойти в храм? Как же родители плохо воспитали этих поклонников фашистских недобитков. Но Суд Божий у всех один...
    Михаил55
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:53
      Они не знают что это такое..Суд Божий.Спасибо за поздравление..
      Цитата: Михаил55
      А ведь завтра Вербное воскресенье!!! Всех с наступающим Праздником! Неужели нельзя на время забыть свое безумие и пойти в храм? Как же родители плохо воспитали этих поклонников фашистских недобитков. Но Суд Божий у всех один...
      210окв
      1. Громобой Сегодня, 18:33
        Цитата: Михаил55
        Неужели нельзя на время забыть свое безумие и пойти в храм?

        А потом вспомнить своё безумие и вернуться в окопы,о чём вы вообще....
        Громобой
      2. тол100в (Игорь) Сегодня, 18:43
        Цитата: 210окв
        Они не знают что это такое..Суд Божий

        Сначала они должны узнать суд военного трибунала!
        тол100в
  4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:51
    Ну невозможны с ними никакие перемирия..Наступаем который раз на одни грабли.Только уничтожение режима в Киеве принесет мир на Донбасс хотя бы..
    210окв
  5. Mimohod (Михаил) Сегодня, 18:03
    “Обстановка на линии соприкосновения снова обострилась. Враг продолжает срывать перемирие, объявленное с 30 марта в приближении пасхальных праздников
    нет у правящих упырей на украине, ни веры ,ни родины - это сатанисты,шестерящие под англосаксонский подлый и бездушный мир желтого дьявола.......
    Mimohod
  6. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:06
    кто бы сомневался,если они своих вчерашних хероев мордуют,то чего ждать от них в отношении Донбасса...
    taiga2018
  7. Комментарий был удален.
  8. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:29
    Всего за сутки противник выпустил по территории республики 194 боеприпаса и 19 раз нарушил режим прекращения огня. Есть данные, что похищенный военнослужащий отказался сотрудничать с украинскими карателями, после чего был замучен

    Пока укрошумерский гадюшник не выжгут огнём до самой западной границы, такое будет происходить постоянно. Западнее границ ЛДНР слишком мало заинтересованных в разрешении конфликта малой кровью, да и "кураторы" из-за океана на это не настроены.
    Поэтому только санитарная очистка огнём и железом сможет обеспечить людям жизнь без страха за своё будущее.
    К-50
  9. Громобой Сегодня, 18:31
    Что за чушь эти "перемирия"!!? Летать так летать,стрелять так стрелять!!!В Сталинграде рождд. и пасх. перемирий не припомню,разрезали,изолировали и принудили сдаться.
    Громобой
  10. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:36
    С волками можно разговаривать только по волчьи. С укрофашистами нельзя вести переговоры, их нужно только уничтожать, как выродков. am
    Egorovich
  11. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:40
    Стрелков утверждает, что война будет, насколько я понял.
    http://www.ng.ru/politics/2018-03-28/100_strelkov
    2.html
    Doliva63
  12. mavrus (Андрей) Сегодня, 18:40
    Цитата: Владыка Ситх
    Оставлю сводку ВСУ. Внимание в конце про потери.

    Ещё бы понять о чём сей хлочик так жалостно блеет на своей козлячей мове.
    mavrus
    1. karish (Александр) Сегодня, 18:52
      Цитата: mavrus
      Ещё бы понять о чём сей хлочик так жалостно блеет на своей козлячей мове.

      \это вы владыку попросите , он Вам переведет с языка народа которого нет. laughing
      karish
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:54
        Конечно нет этого народа.Русские они с вывернутыми мозгами.
        Цитата: karish
        Цитата: mavrus
        Ещё бы понять о чём сей хлочик так жалостно блеет на своей козлячей мове.

        \это вы владыку попросите , он Вам переведет с языка народа которого нет. laughing
        210окв
  13. Какой-то Компот (Невесть кто) Сегодня, 18:41
    Неделя то еще до Пасхи есть
    Какой-то Компот
  14. сталевар Сегодня, 19:15
    Счетовод ВОТРУБА! Может самим пора начать условия диктовать? Гуманисты б.....я. У Лаврова вежливости научились?
    сталевар
  15. Люлёк (Люлёк) Сегодня, 21:42
    Это были бы не хохлы , если бы не сорвали перемирие...
    Люлёк
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