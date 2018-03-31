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ДНР: Киев срывает "пасхальное" перемирие
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась, украинские военные срывают "пасхальное перемирие", заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, наиболее сложная обстановка сохраняется на Мариупольском направлении, где Вооруженные силы Украины нанесли удар по пяти населенным пунктам ДНР, выпустив 15 мин калибром 120 и 82 мм, и вели обстрел из вооружения БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме этого, Басурин заявил, что украинские силовики похитили ополченца ДНР и вывезли его на территорию, контролируемую властями Украины
Как ранее сообщалось, согласно договоренности, достигнутой Контактной группой в Минске, начиная с 00:00 30 марта вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению режима прекращения огня, так называемое "пасхальное перемирие".
Обстановка на линии соприкосновения снова обострилась. Враг продолжает срывать перемирие, объявленное с 30 марта в приближении пасхальных праздников- сказал Басурин на брифинге в субботу в Донецке.
По его словам, наиболее сложная обстановка сохраняется на Мариупольском направлении, где Вооруженные силы Украины нанесли удар по пяти населенным пунктам ДНР, выпустив 15 мин калибром 120 и 82 мм, и вели обстрел из вооружения БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.
Всего за сутки противник выпустил по территории республики 194 боеприпаса и 19 раз нарушил режим прекращения огня- сказал Басурин.
Кроме этого, Басурин заявил, что украинские силовики похитили ополченца ДНР и вывезли его на территорию, контролируемую властями Украины
В настоящее время военнослужащий находится на территории, подконтрольной украинскими властями, к нему применялись пытки. Есть данные, что похищенный военнослужащий отказался сотрудничать с украинскими карателями, после чего был замучен
Как ранее сообщалось, согласно договоренности, достигнутой Контактной группой в Минске, начиная с 00:00 30 марта вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению режима прекращения огня, так называемое "пасхальное перемирие".
Использованы фотографии: http://anna-news.info/
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