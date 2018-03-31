22:39 31 марта
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Москва задала Лондону 14 вопросов. Ответы будут?

Посольство РФ в Лондоне в субботу направило в МИД Великобритании ноту, в которой содержится список вопросов по так называемому делу Скрипалей. Об этом сообщили в МИД РФ.

Москва задала Лондону 14 вопросов. Ответы будут?


31 марта посольство Российской Федерации в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России "делу Скрипалей
- говорится в сообщении. Всего в списке 14 вопросов.


Россия требует от Лондона объяснений, на основании каких признаков установлено российское происхождение вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?
2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?
3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?
4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?
5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?
6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?
7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?
8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?
10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?
11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?
12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?
13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?
14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?», – говорится в ноте посольства России.

Напоминаем, что на данный момент, кроме "красивых картинок" и голословных обвинений, якобы подтверждающих причастность России к отравлению перебежчика Скрипаля и его дочери, Великобританией доказательств представлено не было.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 68

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:26
    С таким же успехом можно требовать ответа у муравьев.
    Владимирец
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:30
      Муравьи честные, и за свои поступки они бы ответили! А это англичане диагноз негатива и подлости!
      Геркулесыч
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 20:34
        Вопрос должен содержать обвинение. К примеру: "с какой целью Вы отравили Скрипалей?". И главный вопрос: кем Вы, едрёна мать, себя возомнили?
        «Постпред РФ в ООН ходит по коридору, задумчиво бормочет себе под нос: - Куда же ещё пять? Куда же ещё пять? Его спрашивают: - О чём Вы?
        - Видите ли, по нашим расчётам на всю Британию хватает пяти боеголовок. А на ракете их десять. Вот и ломаем голову - куда девать ещё пять?»
        Аристарх Людвигович
        1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:38
          Цитата: Аристарх Людвигович
          К примеру: "с какой целью вы отравили скрипалей?"

          А лучше так: вы будете продолжать травить наших предателей на своей территории? (принимаются только ответы Да и Нет). laughing
          Владимирец
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:55
            Эти игрища ещё только начинаются , боюсь нас и их ждет много сюрпризов.
            cniza
            1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 21:12
              Цитата: cniza
              Эти игрища ещё только начинаются , боюсь нас и их ждет много сюрпризов.

              В том числе справедливых
              Россия вышлет более 50 британских дипломатов в ответ на решение МИД Великобритании выдворить представителей российской дипмиссии. Так Россия хочет соблюсти паритет — количество работников британских генконсульств в России должно совпадать с числом российских дипломатов в Соединенном королевстве
              Vadivak
            2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 21:28
              Цитата: cniza
              Эти игрища ещё только начинаются , боюсь нас и их ждет много сюрпризов.

              Ага. Наверное именно по тому, что у бритов слишком слабые позиции, дочь Скрипаля резко пошла на поправку. Сейчас её "научат" что она должна будет говорить и кого обвинять, поскольку её папик будет находиться в их руках со шприцом яда у задницы.
              Ныробский
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:40
          Сколько времени уже прошло??Все вопросы формулировали?А сейчас хоть задавайся,давить надо было сразу.А что теперь спрашивать когда всех собак навещали.
          210окв
          1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:52
            Цитата: 210окв
            Сколько времени уже прошло??Все вопросы формулировали?

            На все вопросы ответил в своё время Достоевский в "Дневнике писателя"
            «И чего только мы не делали, чтоб Европа признала нас за своих. <…> Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, сами напрашивались, во все дела и делишки. <…> Мы то пугали её силой, посылая туда наши армии спасать царей, то склонялись опять перед нею, как не надо было, и уверяли её, что мы созданы лишь, чтоб служить Европе и сделать её счастливою. И что же: все эти освобожденные нами народы тотчас же, еще не добив Наполеона, стали смотреть на нас с самым ярким недоброжелательством и с злейшими подозрениями. Затем, несмотря на полученный урок, — что делали мы во все остальные годы почти столетия и делаем поныне? Вот то-то! Снова лезем в доброжелатели! Вот что мы выиграли в Европе, столь верно ей служа, — одну только ненависть и к себе презрение».
            Коллега, hi !
            Терский
            1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 21:21
              Цитата: Терский
              На все вопросы ответил в своё время Достоевский в "Дневнике писателя"

              Добавить нечего. Федор Михалыч после отсидки сильно по-умнел. hi
              Евдоким
          2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 21:01
            Цитата: 210окв
            Сколько времени уже прошло??Все вопросы формулировали?

            Вопросы они задавали и раньше, только вот ответов как не было, так и не будет.
            helmi8
          3. Комментарий был удален.
        3. Hoc vince Сегодня, 20:52
          "Хорошо было бы, если Россия по каждому вопросу предоставила бы Англии варианты ответов, как на экзамене по ЕГЭ", подумали в Англии. "Иначе вопросов много, а ответы составлять некому!"
          Hoc vince
        4. AwaZ (Walery) Сегодня, 21:16
          франция ....))
          AwaZ
        5. venik (Владимир) Сегодня, 21:24
          Спасибо за анекдот и УДИВИТЕЛЬНО ЁМКО сформулированный "Главный вопрос"!!!!
          =======
          В наше время другой анекдот был в ходу:
          Ночью в казарму РВСН врывается взбешенный майор с воплем: "Какая с....а. кнопку нажала?!"
          Дежурный - слегка опешив: "Товарищ майор, все спят!". Майор сатанеет дальше: "Кто спрашиваю кнопку нажал? Ракета пошла!"
          Дежурный: "Да все спят товарищ майор!"
          Тот заглянул в помещение: "Х-м-м.... Действительно все спят.... Ладно фиг с ней , с этой Голландией - завтра разберемся!" (Голландию можно заменить на Британию)
          venik
      2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 21:04
        Цитата: Геркулесыч
        А это англичане диагноз негатива и подлости!

        Эти наглосанкцы будут только молча крутить своими гордо поднятыми головами. Единственный ответ от них будет по сценарию из-за океана - Мы знаем, что это ваше отравляющее вещество и больших доказательств нам не нужно !
        Starover_Z
        1. AwaZ (Walery) Сегодня, 21:17
          Англия править властяи США ... Это надо помнить
          AwaZ
    2. karish (Александр) Сегодня, 20:41
      Цитата: Владимирец
      С таким же успехом можно требовать ответа у муравьев.

      В этом Вы абсолютно правы.
      Вообще не имеет смысла искать виноватого.
      имеет смысл искать , как отношения свалились до такого уровня , что одна сторона абсолютно не слышит вторую( и наоборот )
      Самое худшее положение - да же дипломаты ( в общем оторванные от пропаганды ) -- уже не имеют доверительных отношений.
      это плохо.
      Это провал работы МИД , компромиссов не осталось тк всё вынесено на публику.
      karish
      1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 21:13
        Цитата: karish
        Это провал работы МИД

        Это ж надо..... wassat Лавров навалял Бориске, и с этого всё и началось?
        У вас, милейший, эстонцев в роду не было?
        lol
        stalkerwalker
      2. Grenader (Юрий) Сегодня, 21:34
        Цитата: karish
        Это провал работы МИД , компромиссов не осталось тк всё вынесено на публику.

        Это провал всей внешней политики РФ с 1991г. С того момента как начали сдавать позиции во внешней политике и обеспечении обороноспособности страны подобная ситуация стала неизбежной. Я хоть и не пророк, но с тех самых времён бал уверен, что запад рано или поздно, улучив момент, пойдёт на конфронтацию с РФ. Это было очевидно с самого начала, когда горбачёв и либералишки во главе ебн разрушили сначала Восточный блок затем СССР, смеялись в глаза военным заявляя, что нас окружают милые мальчики в шортиках,которые хотят нам исключительно добра. Но всегда было ясно, что мы окружены кровавыми убийцами и лицемерами, которые спят и видят как бы вонзить нож нам в спину. Сколько стран из Восточного блока теперь в нато ? Сколько выслали наших дипломатов? России придется ощутить всю полноту потерь за последний период. Думал, что они начнут по позже, попытаются принять Украину и Грузию в нато сначала. Давление на Россию будет только нарастать со временем. Слава богу, что смогли сохранить боеспособную армию. Как будем решать проблему время покажет.
        Grenader
    3. самый главный Сегодня, 22:29
      Цитата: Владимирец
      С таким же успехом можно требовать ответа у муравьев.

      Правильно говорить "у тараканов" - которые в черепах англицких прогрызли норы.
      самый главный
  2. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 20:27
    Вопросы конкретные, выверенные. Но эти (супостаты) нормально не смогут ответить.
    ODERVIT
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:38
      Цитата: ODERVIT
      Вопросы конкретные, выверенные.

      Но на них никто и не собирается отвечать! Вся цель операции наглосаксов достигнута. Вой стоит. Союзников на которых есть компра - нагнули. Начали дипломатическую войну. И скоро скажут: а причем тут какие-то Скрипали?! Запад о них давно забыл, а Вот Россия нам , как не подчинялась, так и не подчиняется! И завывания станут еще громче. Инспирировать поводы они умеют, а вот подтираться еще не научились!
      тол100в
    2. karish (Александр) Сегодня, 20:44
      Цитата: ODERVIT
      Вопросы конкретные, выверенные. Но эти (супостаты) нормально не смогут ответить.

      А им этого и не надо.
      Они просто России не верят - это был долгий путь.
      Но Россия его прошла.
      когда доверие подорвано до нуля.
      Ни вопросы ни ответы не имеют значения тк уже не играет никакой роли.
      karish
      1. AleksPol (Александр) Сегодня, 20:48
        По вашему Россия виновата во всём ?
        А запад белый и пушистый ?
        AleksPol
        1. karish (Александр) Сегодня, 20:58
          Цитата: AleksPol
          По вашему Россия виновата во всём ?
          А запад белый и пушистый ?

          Рояля не играет.
          Когда стороны не общаются- нечего искать правды--- это для внутреннего пользования.
          Выопрос один - кто больше потеряет
          karish
          1. AleksPol (Александр) Сегодня, 21:06
            Вот скажи тёзка , многие на БВ доверяют Израилю ? Вы для них , как бельмо на глазу . Так же и с Россией и западом . Во все времена пытались уничтожить Россию . Это уже в генах . Так , что это не Россия виновата , что ей не верят . А очередная попытка раскачать лодку . И вход идут грязные методы . А насчёт терять , это спросите у вашего любимого запада , что они готовы потерять , если ведут дело к 3й мировой . Путин четко сказал " Зачем нам такой мир , если в нём не будет России"
            AleksPol
            1. karish (Александр) Сегодня, 21:16
              Цитата: AleksPol
              Вот скажи тёзка , многие на БВ доверяют Израилю ?

              честно ?
              Гораздо больше чем Вы думаете.
              Я могу навскидку назвать стран 10 , включая наше ближайшее окружение.
              \Израиль адекватен и прогнозируем,мы придерживаемся правил.
              Цитата: AleksPol
              Вы для них , как бельмо на глазу .

              это не имеет ничего общего с доверием.
              мы им как бельмо по одной причине -- у них разрыв мозга.
              мы меньше их на порядки - но тем ни менее сильнее . успешней , технологичней.

              Цитата: AleksPol
              Так же и с Россией и западом . Во все времена пытались уничтожить Россию .

              да ладно. belay
              Вы не знаете , что такое --- всё время пытались . когда ты вообще вроде не при чем


              Цитата: AleksPol
              Так , что это не Россия виновата , что ей не верят .

              не обольщайтесь.
              Россия врет ни меньше запада

              Цитата: AleksPol
              А очередная попытка раскачать лодку

              а ну да , ну да.
              как , там --- я твою вертикаль шатал

              Цитата: AleksPol
              А насчёт терять , это спросите у вашего любимого запада , что они готовы потерять , если ведут дело к 3й мировой

              а вы ?
              Видимо Вы никогда не видели войны и не знаете , когда Град от Вас в метрах 50 -ти падает .
              Попробуйте раз - спесь быстро поубавится
              Цитата: AleksPol
              " Зачем нам такой мир , если в нём не будет России"

              И ? Вас кстати тоже не будет.и детей Ваших и наверное внуков.
              Понравилось ?
              karish
              1. AleksPol (Александр) Сегодня, 21:22
                Ну вот , что я и ожидал , пошли грубости , Если задевают израильтянина то всё , начинают хамить потирая потные ладошки . Старался не общаться с вашим племенем . и впредь не буду , бесполезно вояка ты наш . hi
                AleksPol
                1. Rusland (Виталий) Сегодня, 22:19
                  Цитата: AleksPol
                  Ну вот , что я и ожидал , пошли грубости , Если задевают израильтянина то всё , начинают хамить потирая потные ладошки . Старался не общаться с вашим племенем . и впредь не буду , бесполезно вояка ты наш . hi

                  Дружище, Александр hi исходите из того, что это американские прихвостни, поэтому у них такая риторика. Не живя в нашей стране, забыв нашу историю, традиции, зная наш менталитет, они бессовестно пытаются насаждать нам западные ценности. Видно что доводы у них не от души, а изложены они в антироссийском стиле, что и отталкивает нас от таких собеседников. hi
                  Rusland
      2. Терский (Виктор) Сегодня, 21:07
        Цитата: karish
        Они просто России не верят - это был долгий путь.

        laughing Начиная с 1607 г. ?
        Цитата: karish
        Но Россия его прошла.

        Россия идет, и будет идти, а вот те кто пытался её радербанить уже в тупике,при чем тупик - это ещё мягко сказано
        Цитата: karish
        когда доверие подорвано до нуля

        Саша,после всех их закидонов нам как-то фиолетово их доверие, пусть наше к ним заслужат. Шалом, любителям вискаря hi
        Терский
        1. AleksPol (Александр) Сегодня, 21:13
          Опередили вы меня
          "Начиная с 1607 г. ?"
          При царях не верили , строили козни , хотя даже в родстве состояли . При СССР не верили . Стали Капиталистами тоже не верят . Ну и у кого диагноз шизофрении ?
          AleksPol
          1. Терский (Виктор) Сегодня, 21:20
            Цитата: AleksPol
            Опередили вы меня

            laughing Нисколько, так как ответили на вечный вопрос
            Цитата: AleksPol
            Ну и у кого диагноз шизофрении ?
            good !
            Терский
        2. karish (Александр) Сегодня, 21:29
          Цитата: Терский
          Начиная с 1607 г. ?

          Вы можете выбрать любую удобную для Вас дату -- реальности это не поменяет
          Цитата: Терский
          Россия идет, и будет идти, а вот те кто пытался её радербанить уже в тупике,

          не уверен.
          Проблема России была всегда в её огромности и великодержавности.
          Вы не можете остановиться , сделать работу над ошибками , если нужно остановиться и сдать назад или изменить направление --- вы будете переть до конца.-- тупо и упрямо .
          В итоге - то что в итоге.
          за 100 лет 3 революции , развал империи и народ как всегда в борьбе.
          Кто бы объяснил за что.


          Цитата: Терский
          Саша,после всех их закидонов нам как-то фиолетово их доверие,

          Ты не прав - доверие -- вещь обоюдная .
          когда перестают разговаривать --- это самое опасное.
          это тупик.

          Цитата: Терский
          пусть наше к ним заслужат.

          плохо- плохо.
          это не выход. так и до войны не трудно доскакать
          Цитата: Терский
          Шалом, любителям вискаря

          Ну вообще то я по коньяку

          но хороший виски то же хорошо.

          рекомендую.
          good
          karish
          1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 21:51
            Суть в том, что в сложившейся ситуации эти вопросы направлены большей частью к мировой общественности, которые предполагают маломальские ответы и повод к размышлению.
            ul_vitalii
  3. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 20:28
    Да. Именно так. Жесткие вопросы и максимум их огласки.Хватит быть терпилами!
    vladimirvn
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:41
      Хватит!Именно так быть улитками в деле решения интересов России!
      210окв
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 20:28
    здесь нет единственного вопроса на который они смогли бы ответить,сколько будет два плюс два...
    taiga2018
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:32
      Цитата: taiga2018
      сколько будет два плюс два...

      И ответ будет таким: в условиях, когда Россия нарушает международное законодательство сумма два и два может достигать семи, в зависимости от приверженности стран демократическим ценностям. yes
      Владимирец
    2. Симон (Вячеслав) Сегодня, 20:36
      Да, что англичане могут ответить - нечего! Они затеяли эту политическую игру, а теперь не знают как из неё выбраться. Многие страны требуют расследования. Мое мнение, что англичане очень жидко обкакались. request
      Симон
  5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:33
    3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?

    а этих вообще с какого перепуга туда притянули?? похоже всё таки немцы послали мелкобритов
    LSA57
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:56
      Макрон любит взрослых женщин , другого объяснения не нахожу.
      cniza
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 21:13
        Цитата: cniza
        Макрон любит взрослых женщин , другого объяснения не нахожу.

        ну с этим всё ясно. но ведь германия тоже в одну дудку с мелкобритами дудит, а тут не позвали. мне сильно кажется не захотели мазаться до конца в этом дерьме после того как решили строить Северный поток
        LSA57
  6. Rossia (Ivan) Сегодня, 20:34
    звучит как 14 МИДовских ударов. ниже пояса)
    Rossia
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:34
    Вообще то нужно было сразу буквально ультимативно требовать допустить к расследованию наших специалистов на основании того, что дочка Скрипаля гражданка России! А сейчас, задним числом это очень похоже на попытку самоопровдатся за то, чего мы не делали.
    Геркулесыч
    1. poquello (poquello) Сегодня, 20:43
      Цитата: Геркулесыч
      Вообще то нужно было сразу буквально ультимативно требовать допустить к расследованию наших специалистов на основании того, что дочка Скрипаля гражданка России! А сейчас, задним числом это очень похоже на попытку самоопровдатся за то, чего мы не делали.

      Вы как-то определитесь, пишете или читаете, это требовали сразу.
      poquello
    2. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 20:43
      Нет! Нельзя было сразу! Надо было дать время британцам, чтоб утонули глубоко в своих льжи! Когда вранье много, легче его разобличить!
      pytar
      1. karish (Александр) Сегодня, 20:49
        Цитата: pytar
        Нет! Нельзя было сразу! Надо было дать время британцам, чтоб утонули глубоко в своих льжи! Когда вранье много, легче его разобличить!

        Боян hi
        это
        karish
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 21:18
          Цитата: karish
          Боян
          это

          Не слушайте его, Боян....
          laughing
          Вот что это
          stalkerwalker
  8. mavrus (Андрей) Сегодня, 20:36
    Цитата: taiga2018
    здесь нет единственного вопроса на который они смогли бы ответить,сколько будет два плюс два...

    Глядя на Бориса с Терезой, боюсь они и на этот вопрос не ответят.
    mavrus
    1. karish (Александр) Сегодня, 20:59
      Цитата: mavrus
      Глядя на Бориса с Терезой, боюсь они и на этот вопрос не ответят.

      и чем это Вам поможет ?
      karish
  9. мерцание (Николай) Сегодня, 20:38
    Москва задала Лондону 14 вопросов. Ответы будут?
    Жестоко ... учитывая, что в последнее время бриты и здравый смысл вещи несовместимые.
    мерцание
  10. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:39
    Ответы будут?
    Я скажу проще."Посейдон" вам в бухту am
    Наблюдатель2014
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 21:21
      Цитата: Наблюдатель2014
      скажу проще."Посейдон" вам в бухту

      Булавой вас до Синевы и земля вам Тополиным пухом.
      Аскет
  11. Machete Сегодня, 20:41
    Ответов не будет.
    Эти животные ничего не скажут.
    Machete
    1. Gado (Васко) Сегодня, 22:30
      Не обижайте животных, они заслужили нашего уважения.
      Gado
  12. zart_arn (Павел) Сегодня, 20:42
    Во первых, никаких официальных предъяв не было, что произносилось - пустой бабий треп (с обеих сторон).
    Во-вторых ,- есть тайна следствия и кого в процессе следствия привлекать - дело соответствующих органов государства, на территории которого имело место происшествие.
    В-третьих, дипломатические г..терки к происшествию имеют опосредованное отношение.
    Вот когда будут реальные предъявы, с доказательной базой и по существу, тогда и стоит реагировать,
    а так - все это пустой треп и пропаганда опять же с обеих (даже с множества) сторон.
    zart_arn
  13. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:50
    фото анекдотичное

    одни в защитных костюмах и противогазах, другие с открытыми мордами, откровенная работа на публику, только режиссура бездарная к в современных сериалах где сэкономили на консультантах
    Василенко Владимир
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 21:30
      На заднем плане таксикоманы форменные lol то есть в форме lol . Им не страшно, их никакая отрава не берет они насквозь пропитаны химией!
      Геркулесыч
  14. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 20:55
    Зачем какие то вопросы там задавать,аж 14 шт.
    В деле Скрипаля я за симметричный ответ: пусть британцы траванут двух своих в центре Москвы и успокоятся. lol
    Proton
  15. антивирус Сегодня, 20:55
    "Нас зажмут"
    много раз писал о этом.

    только за самостоятельное прокрутку бабла и планы развития, в тч сырьевой добычи( против планов зап компаний--мало отстегивали им).
    Да еще и развитие маш строения+
    вопросов может быть( не 14) даже 2:
    -законы и нормы свобод запада распространяются на весь мир?
    -ответственность за их нарушение для всех участников?-- начиная с Югославии и Ирака
    антивирус
  16. Des10 (Александр) Сегодня, 21:01
    Британия относится к РФ как к изначально низшей субстанции.
    Поэтому и вопросы все... --- проблемы индейцев не волнуют шерифов.
    А мы стараемся "по правилам", а правила у хозяев и слуг --- разные(с их точки зрения).
    Des10
    1. казак 471 (Казак) Сегодня, 21:17
      это точно . они джентльмены только для своих . а мы им -второй сорт . и немцы во вторую мировую себя в европейских странах вели себя более менее пристойно . а у нас --как бандиты
      казак 471
  17. APASUS (Pavo) Сегодня, 21:23
    Я только не понял это намеренная глухость или наши реально не знают как ответить? У нас тоже был подобный деятель,но правда он всех на Западе устраивал,а нес приблизительно такую же пургу!
    APASUS
  18. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 21:32
    Первоклассник у доски. Учитель: спрашивает: " Сколько будет дважды два? Ответ; "Четыре...."
    А чего ты плачешь? Хочу что бы было пять,,,
    vladimirvn
  19. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 21:51
    Москва должна была задать только один вопрос - хотите Советскую Россию? И сразу простят всё. laughing
    Хочу в СССР. Ну хотя бы 60-х.
    Doliva63
  20. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 21:52
    . Англия манипулирует процессом. Так как поняла, что однозначно в одиночестве проиграет спровоцированный конфликт с РФ, если не вовлечёт в него союзников.
    2. В данном случае Франция оказывается в роли субъекта манипулирования путём вовлечения в провокацию с целью через неё вовлечения ЕС, а значит с целью поддержки и обеспечения безапелляционности осуществлённой провокации с "химатакой".
    3. Аналогия - провокация со сбитым над Украиной (Украиной) Боингом, когда также быстро была создана "коалиция" обвинителей России.
    4. И эта коалиция, та же в обеих случаях, ни в коем случае не даёт и не даст хода объективному расследованию, дабы избежать публичного долгоиграющего позора, с одной стороны, но главная задача - "сдерживать", а в идеале угнетать Россию любыми сфабрикованными, спровоцированными, клеветническими методами.
    Denis Obukhov
  21. mavrus (Андрей) Сегодня, 21:56
    Цитата: ODERVIT
    Вопросы конкретные, выверенные. Но эти (супостаты) нормально не смогут ответить.

    Только непонятно, в первом вопросе почему-то речь о двух гражданах России. Это "трудности перевода", или Скрипарь всё-таки имеет двойное гражданство?
    mavrus
    1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 22:25
      Цитата: mavrus
      Скрипарь всё-таки имеет двойное гражданство?

      Да, двойное.
      мордвин 3
  22. Тигр (Alex) Сегодня, 21:56
    Четко сформулированные вопросы - хороший шаг! Заданные официально и требующие официального ответа - второй хороший шаг! А дальше? А дальше, учитывая все обстоятельства нашего взаимодействия и контактов последние месяцы, хорошим шагом было бы привлечь и нанять их же, западные организации... лучшее в США или Англии адвокатское бюро для защиты чести страны и попробовать предложить контракт BBC, CNN, ну, или подобной СМИ - прямой контракт на право (и обязанность!!!) освещать вест ход событий по этому делу в своем эфире (факты и комменты, но наших офлиц ) !!! И пусть их суперпрофессионалы по правам человека и СМИ борется там же с профи в спецсоужбах и политике...!!!
    Тигр
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 22:35
      Цитата: Тигр
      пусть их суперпрофессионалы по правам человека и СМИ борется там же с профи в спецсоужбах и политике...

      Ога. За наши деньги. Как по мне - нафиг такое щастье stop
      Цитата: Тигр
      ... для защиты чести страны...

      Вы, ИМХО, недопоняли пикантности ситуации... Вопросы, заданные англам, они... полуриторические. Скажем так - они подазумевают вполне определенные ответы.
      Если дальше все правильно разыграют - впору будет англам самим в суд подавать... за диффамацию laughing
      Голован Джек
  23. Голован Джек (Роман) Сегодня, 22:01
    А что? Все грамотно.
    Дали выговориться и раскрыться (и наделать массу глупостей по дороге), теперь начинают "прощупывать"... "кошачьей лапой" laughing
    Мне лично - нравится yes
    Голован Джек
  24. Комментарий был удален.
  25. bumerang. Сегодня, 22:36

    https://getimg.germany.ru/g/https://d.radikal.ru/
    d23/1803/9d/a38ae9e64966.jpg
    bumerang.
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