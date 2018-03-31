Москва задала Лондону 14 вопросов. Ответы будут?

31 марта посольство Российской Федерации в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России "делу Скрипалей

Посольство РФ в Лондоне в субботу направило в МИД Великобритании ноту, в которой содержится список вопросов по так называемому делу Скрипалей. Об этом сообщили в МИД РФ.- говорится в сообщении. Всего в списке 14 вопросов.Россия требует от Лондона объяснений, на основании каких признаков установлено российское происхождение вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?», – говорится в ноте посольства России.Напоминаем, что на данный момент, кроме "красивых картинок" и голословных обвинений, якобы подтверждающих причастность России к отравлению перебежчика Скрипаля и его дочери, Великобританией доказательств представлено не было.