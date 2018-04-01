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Глава СПЧ прокомментировал заявление посольства РФ о поездках в Британию
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что согласен с заявлением посольства России в Лондоне о возможных рисках при поездках россиян в Британию, передает РИА Новости.
Ранее российское посольство предупредило о возможности роста антироссийских настроений в Британии и попросило россиян тщательно взвесить необходимость поездок в эту страну.
При этом он напомнил, что в международных отношениях действует принцип взаимности.
Ранее российское посольство предупредило о возможности роста антироссийских настроений в Британии и попросило россиян тщательно взвесить необходимость поездок в эту страну.
Думаю, что наше посольство в Британии правильно делает, предупреждая россиян, которые собираются ехать в Великобританию, что у них могут быть дополнительные проблемы, например, при пересечении границы. Если действительно такие проблемы будут, то, безусловно, хорошо об этом быть предупрежденным заранее,сказал Федотов агентству.
При этом он напомнил, что в международных отношениях действует принцип взаимности.
Вполне допускаю, что если у российских граждан, приезжающих в Британию, возникнут дополнительные проблемы, то аналогичные проблемы возникнут и у британцев, приезжающих в Россию. Я противник подобных мер, но принцип взаимности никто не отменял,заявил глава СПЧ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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