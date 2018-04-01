Глава СПЧ прокомментировал заявление посольства РФ о поездках в Британию

Думаю, что наше посольство в Британии правильно делает, предупреждая россиян, которые собираются ехать в Великобританию, что у них могут быть дополнительные проблемы, например, при пересечении границы. Если действительно такие проблемы будут, то, безусловно, хорошо об этом быть предупрежденным заранее,

Вполне допускаю, что если у российских граждан, приезжающих в Британию, возникнут дополнительные проблемы, то аналогичные проблемы возникнут и у британцев, приезжающих в Россию. Я противник подобных мер, но принцип взаимности никто не отменял,