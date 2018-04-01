14:47 01 апреля
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Глава СПЧ прокомментировал заявление посольства РФ о поездках в Британию

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что согласен с заявлением посольства России в Лондоне о возможных рисках при поездках россиян в Британию, передает РИА Новости.



Ранее российское посольство предупредило о возможности роста антироссийских настроений в Британии и попросило россиян тщательно взвесить необходимость поездок в эту страну.


Думаю, что наше посольство в Британии правильно делает, предупреждая россиян, которые собираются ехать в Великобританию, что у них могут быть дополнительные проблемы, например, при пересечении границы. Если действительно такие проблемы будут, то, безусловно, хорошо об этом быть предупрежденным заранее,
сказал Федотов агентству.

При этом он напомнил, что в международных отношениях действует принцип взаимности.

Вполне допускаю, что если у российских граждан, приезжающих в Британию, возникнут дополнительные проблемы, то аналогичные проблемы возникнут и у британцев, приезжающих в Россию. Я противник подобных мер, но принцип взаимности никто не отменял,
заявил глава СПЧ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:22
    Нечего им тут русскую землю топтать.А кому Британия дорога пусть валят туда хоть пешком..Там вас ждёт горячий чаек с полонием или с чем нибудь покрепче..
    210окв
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 13:27
      принцип взаимности никто не отменял
      Можно англичанина у себя отравить, а спереть всё на Британию... Сказать, что был использован газ "тупачок", а значит это британских рук дело...
      Anarchist
      1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 14:30
        Цитата: Anarchist
        принцип взаимности никто не отменял
        Можно англичанина у себя отравить, а спереть всё на Британию... Сказать, что был использован газ "тупачок", а значит это британских рук дело...

        Никак планируешь пригласить погостить по обмену дюжину отставных британских шпиёнов и травануть их дустом? Не суетись, они не поедут.
        Нужно было сначала пригласить, чаем напоить, и только потом комментарии, что привезенным из Англии чаем с дустом отравились. А если бы спросили почему у покойных все лица в синяках, пояснил бы что это от того что чай пить не хотели. Что это они этим чаем тебя угостить намеревались. В общем, производственные травмы.
        Капитан Пушкин
    2. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:28
      то аналогичные проблемы возникнут и у британцев, приезжающих в Россию

      Хочешь знать как решить проблемы с англичанами? Спроси у Поветкина. Он покажет. smile
      Прокат
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:32
        Поветкин настоящий джентльмен!Сперва одного бритта завалил,потом остальных поблагодарил за терпение.Хотя я как хам показал бы им средний палец..
        Цитата: Прокат
        то аналогичные проблемы возникнут и у британцев, приезжающих в Россию

        Хочешь знать как решить проблемы с англичанами? Спроси у Поветкина. Он покажет. smile
        210окв
      2. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 13:32
        Злые вы какие.Добрее надо быть...https://youtu.be/PLQ14ZIJCd4
        AST576
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:46
          Злые гришь? А они к нам что, каждые сто лет с розами приходят? Не твою деревню сожгли? Не твоих предков в полон уводили? Добрыми мы станем, когда к нам лезти не будут. Либероид хренов!
          sabakina
          1. Например Сегодня, 13:53
            sabakina, ты прав сто крат!!!!
            Англичане есть зло. И немцы тоже и все евро-англо-американские педерасты которые к нам с войной ходили и планы на новую войну строят все они зло и исчадия ада. Гореть им всем в аду. am
            И все те, кто лебезит перед ними забыв про горе своих родных есть зло. Гореть и вам в аду. am
            Например
        2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:04
          Цитата: AST576
          Злые вы какие.Добрее надо быть..

          Куда, уж, добрее-то. Поветкин брита ТОЛЬКО в пятом раунде ушатал, дал попрыгать. laughing
          Paranoid50
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:58
      Цитата: 210окв
      Нечего им тут русскую землю топтать.

      Ой, давайте как без этого... Худой мир, всегда лучше хорошей войны. Понятно же, что они СПЕЦИАЛЬНО нас будут вызывать на ответ, против своих болельщиков на "мундиале"
      svp67
  2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 13:24
    Я противник подобных мер, но принцип взаимности никто не отменял,

    Неплохо было бы еще "обшмонать" самолет британской авиакомпании без предьявления оффициальных бумаг, чтобы им жизнь медом не казалась... yes
    Подрезчик
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 13:32
      Цитата: Подрезчик
      Неплохо было бы еще "обшмонать" самолет британской авиакомпании без предьявления оффициальных бумаг, чтобы им жизнь медом не казалась...

      Отличная идея, очередной ероплан British Airways через час будет в Домодедово. smile
      Владимирец
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 13:46
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Подрезчик
        Неплохо было бы еще "обшмонать" самолет британской авиакомпании без предьявления оффициальных бумаг, чтобы им жизнь медом не казалась...

        Отличная идея, очередной ероплан British Airways через час будет в Домодедово. smile

        Евгений hi , с большим бы удовольствием, но не имеем права, да и не успеем... feel
        Подрезчик
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:48
        Жень, приказ агенту "Дуб" отдал? wink
        sabakina
  3. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 13:26
    Когда Хорватия или кто там из бывших югославов в последний раз попросилась (или вступила) в НАТО, у нас тоже тут же стали писать, что к россиянам там плохо относятся и все такое... Реально ничего такого не было. И так было уже много раз! Египет плохой - Египет хороший. Турция плохая - Турция хорошая. Теперь настал черед Англии... Между тем как большинству людей там на всю эту "пулитику" глубоко наплевать. Человек платит? Голым на Луну не воет, стекла не бьет - хоть русский, хоть марсианин. Никому и дела нет. Это все пугалки, чтобы ехали в "крымнаш"!
    kalibr
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:36
      [quote=kalibr]Это все пугалки,[/quote]
      это вы расскажите Литвиненко,Скрипалю,Березовскому и т.д.[quote=kalibr]чтобы ехали в "крымнаш"
      [quote=kalibr]чтобы ехали в "крымнаш"![/quote]
      почему бы не поехать,если он действительно наш!тем более по новому мосту!
      taiga2018
      1. Logall (Александр) Сегодня, 13:47
        Цитата: taiga2018
        расскажите Литвиненко,Скрипалю,Березовскому

        Это простые россияне? Все, как один, предатели! Вы про какого-нибудь "Васю Пупкина" пример приведите...
        Logall
    2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:13
      Цитата: kalibr
      Человек платит?

      Да платит, платит. Все всегда за что-то платят. И всё покупается. Но не всё продаётся. Хотя, возможно, кому-то этого не понять и не принять.
      Цитата: kalibr
      Это все пугалки, чтобы ехали

      Ага, страшная сказка. wassat
      Paranoid50
  4. Оператор (Андрей) Сегодня, 13:38
    По прилету в Шереметьево самолета Аэрофлота, ранее незаконно обысканного таможенниками в Хитроу без сопровождения членов экипажа, нашим пограничникам надо было бы "найти" ампулу с нервно-паралитическим газом VX разработки британского химического центра, расположенного на военной базе в Портон-Дауне в 13 км от Солсбери bully

    Дауны, хайли лайкли.
    Оператор
  5. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:40
    наши люди в булошную в Англию не ездят
    Silvestr
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:41
    Вполне допускаю, что если у российских граждан, приезжающих в Британию, возникнут дополнительные проблемы, то аналогичные проблемы возникнут и у британцев, приезжающих в Россию. Я противник подобных мер, но принцип взаимности никто не отменял,

    Руководство к действию? recourse
    Masya Masya
  7. МИХАН (Виталий) Сегодня, 13:45
    Вот так обычно очень грамотно прекращают "бегство капитала" за пределы России!
    И ВСЕХ будущих предателей заранее предупреждаем, что их ждет! negative
    МИХАН
  8. Vard Сегодня, 14:18
    Похоже скоро в Англию будут ездить только люди такие как Поветкин...
    Vard
  9. sheridans (Леонид) Сегодня, 14:21
    Маневр для сохранения места в кормушке (совете),да ещё по чьим-то правам.
    sheridans
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