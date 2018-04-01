19:44 01 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

«Айдаровец» подорвался на мине, установленной соседним подразделением ВСУ

Боец украинского батальона «Айдар» на контролируемой ВСУ территории Луганской области подорвался на мине, которая накануне была установлена военнослужащими соседнего подразделения 54-ой бригады, передает агентство Новороссия.

«Айдаровец» подорвался на мине, установленной соседним подразделением ВСУ


30 марта в районе населенного пункта Крымское при подрыве на минно-взрывном устройстве получил тяжелые ранения каратель из 24 батальона "Айдар" сержант Малык,
цитирует издание представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.


Подрыв произошел вследствие несогласованности действий командиров подразделений при установке мин. В результате проведенной служебной проверки выяснилось, что мина была установлена сутками ранее военнослужащими взаимодействующего подразделения 54-й отдельной механизированной бригады,
пояснил он.

Марочко добавил, что схема установки мин не была доведена командиру батальона «Айдар». Сегодня для расследования инцидента в штаб 54-й бригады ВСУ прибыли следователи военной прокуратуры.

Украинская сторона случившееся не комментирует.

Использованы фотографии: Минобороны Украины
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:57
    Комментарий начальника пресс службы ВС ДНР Даниила Безсонова
    Владыка Ситх
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:24
      "Нелюдя нашла награда..Да и что там расследовать,сдох максим да и фиг с ним..
      Цитата: Владыка Ситх
      Комментарий начальника пресс службы ВС ДНР Даниила Безсонова
      210окв
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:59
    Охоту открыли друг на друга? В добрый путь...
    Горный стрелок
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 16:05
      Цитата: Горный стрелок
      Охоту открыли друг на друга? В добрый путь...

      Сидел бы дома в обнимку с любимой тетенькой и радовался жизни. Так нет, поперся убивать на Донбасс. Так ему и надо, пусть они там все сдохнут эти тупые оборзевшие свиньи.
      Балу
    2. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 16:12
      Цитата: Горный стрелок
      Охоту открыли друг на друга?

      Почему нет. У них там бизинесс, вот и борются с конкурентами. Ты на мою территорию не ходи, я её окучиваю. hi
      Евдоким
  3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:02
    Это была 1 во апрельская шутка солдат 54 й бригады. Пошутили пацаны
    Александр романов
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:16
      Цитата: Александр романов
      Это была 1 во апрельская шутка солдат 54 й бригады. Пошутили пацаны

      а как вам такая шутка? laughing
      LSA57
  4. Александр 3 Сегодня, 16:04
    Идет гражданская война-Кто подорвался да это сосед ,а почему ,да мину другой сосед поставил)
    Александр 3
    1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 16:11
      Да...Гражданская война-весёлого мало тут ...Мы вот в Семье своей и то помириться не можем никак,хоть век уже минул............
      AST576
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 16:17
        Цитата: AST576
        Да...Гражданская война-весёлого мало тут ...Мы вот в Семье своей и то помириться не можем никак,хоть век уже минул............

        Сочувствую. Вода камень точит. Все равно надо общаться, избегая острых углов.
        У меня мама ушла от отца, когда я маленький был. Запрещала общаться с ним и его семьей. А у меня там сестренка и двое братишек. Мама умерла, а я уже на пенсии. Иногда хочется пообщаться, посоветоваться, просто поговорить. А вот как представлю, что на старости лет приду и скажу: здрасте, а я ваш брат. И что?
        Желаю Вам помириться. drinks yes
        Балу
        1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 16:26
          А вот так и скажи-здрасти,я ваш брат...Скольким людям я не успел таких простых слов сказать,да поздно уже...А у тебя ещё не поздно-иди и скажи hi
          AST576
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:08
    вроде бы человек,а мне и не жалко его,неужели я один такой злой...
    taiga2018
    1. Praetorian4 (Алексей) Сегодня, 16:15
      Нет, вы такой не один. В этом и есть глубинный смысл затеи - чтобы мы убивали друг друга без жалости.
      Praetorian4
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:18
        Кого жалеть? Бывшего человека?
        Дормидонт
  6. изя топ (Андрей) Сегодня, 16:09
    земля ему стекловатой
    изя топ
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:17
    Мелочь, а приятно. Жаль, если первоапрельская шутка
    Дормидонт
  8. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:22
    Украинская сторона случившееся не комментирует.
    Пока, не комментирует. Там каждый день кого нибудь хоронят из зоны АТО...
    "В Конотопе сотни местных жителей встретили тело погибшего в зоне АТО 19-летнего Андрея Кривича (позывной "Дилли").
    Став бойцом-добровольцем тактической группы "Сапсан" ДУК ПС (Запрещенной в России организации - примечание мое). Андрей занимался аэроразведкой, и не оставлял и волонтерскую деятельность. Это была его вторая ротация на передовой, и он в очередной раз привез также и волонтерскую помощь для бойцов. Вражеская пуля оборвала жизнь юноши, когда он осуществлял запуск беспилотника.
    svp67
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 16:38
      Жалко молодых , но это их выбор , они пришли убивать , не думая о том что могут убить их.
      cniza
  9. lis-ik (Сергей) Сегодня, 16:25
    Мало кто заметил, но капитан совсем уже обозначен, как РФ военнослужащий?
    lis-ik
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:51
      Цитата: lis-ik
      Мало кто заметил, но капитан совсем уже обозначен, как РФ военнослужащий?

      Конечно...особенно надпись на "нашивке" "Вооруженные Силы ДНР" сразу в нем военнослужащего РФ выдают, с головой
      svp67
      1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 16:53
        Простите не хотел тролить, просто не заметил.
        lis-ik
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:59
          Цитата: lis-ik
          Простите не хотел тролить, просто не заметил.

          Да не за что прощать, все бывает...
          svp67
    2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 18:38
      Что удивляет? Что форма пиксель, а раньше флора была? Или звания как у России один в один?
      Генерал Песчаных Карьеров
  10. Комментарий был удален.
  11. Дмитрий Воронов (Дмитрий Воронов) Сегодня, 17:18
    Земля стекловатой.побольшеб таких херроев отправлялись в Ад.земляб чище стала
    Дмитрий Воронов
  12. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:52
    Дело не в этом айдаровце. Он подорвался не во время шахматной игры, он пришёл убивать "русню". Нацбатальоны это действительно настоящие отморозки, для которых человеческая жизнь не несет в себе ничего ценного. Это они целенаправленно и осознанно убивают на Донбассе мирных жителей.
    Теренин
  13. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 17:56
    Призыв в "небесную дивизию" продолжается.
    Dietmar
  14. Романенко (Сергей) Сегодня, 19:03
    Даже чисто по человечески... не жалко.
    Никто его туда не звал, как впрочем и тех, кто мину ставил.
    Повадился кувшин по воду ходить, там ему и битым быть...
    Романенко
  15. Ярик76 (Вячеслав) Сегодня, 19:43
    Парни Я не нелюдь - но вопрос ? Почему не засыпали минами гадов при эвакуации этого типа !
    Ярик76
Картина дня