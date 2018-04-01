«Айдаровец» подорвался на мине, установленной соседним подразделением ВСУ

30 марта в районе населенного пункта Крымское при подрыве на минно-взрывном устройстве получил тяжелые ранения каратель из 24 батальона "Айдар" сержант Малык,

Подрыв произошел вследствие несогласованности действий командиров подразделений при установке мин. В результате проведенной служебной проверки выяснилось, что мина была установлена сутками ранее военнослужащими взаимодействующего подразделения 54-й отдельной механизированной бригады,