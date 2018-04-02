09:01 02 апреля
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Модернизированная противоракета вновь показала себя на испытаниях

В ведомственной газете министерства обороны России сообщили об испытаниях модернизированной отечественной противоракеты. Испытание, как сообщает «Красная звезда», прошло на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан. Генерал-майор Андрей Приходько, замкомандующего объединением ПВО и ПРО ВКС РФ, заявил о том, что модернизированная противоракета успешно поразила цель, выполнив поставленную задачу в условленное время.

Модернизированная противоракета вновь показала себя на испытаниях


Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в феврале было проведено испытание ракеты ПРС-1М. Испытание также проводилось на полигоне Сары-Шаган. Фактически речь идёт о модернизации противоракеты 53Т6, срок эксплуатации которой фактически истекал к 2010 году. Новая версия оснащена современной электроникой, имеет корпус из высокопрочных материалов, включая композитные. Возросли показатели по скорости противоракеты. Зона поражения возросла примерно на 50% как по высоте, так и по дальности.


Противоракету планируют использовать для модернизации системы ПРО Московского региона.


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Комментарии 19

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 05:56
    Значит и "модернизация" летает и поражает цели. good
    a.s.zzz888
    1. Vard Сегодня, 05:59
      В связи с этим всё то на что тратит деньги Пентагон можно охарактеризовать коротко... не в коня корм...
      Vard
      1. МВГ (Валерий) Сегодня, 06:06
        Или все то, на что тратит деньги Пентагон можно назвать еще проще - гуно ))))
        МВГ
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:04
    Старые модеризировать до бесконечности нельзя, новые надо строить!
    Геркулесыч
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:05
    Не ожидали, "партнеры"? Это вам не гнилые "патриоты" втюхивать... Это русские ракеты...
    Горный стрелок
  4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 06:06
    Модернизация Амура то хорошо,но как обстоят дела то с проектом Нудоль А-235?
    НЕКСУС
    1. Слесарь (Сергей) Сегодня, 08:33
      Цитата: НЕКСУС
      как обстоят дела то с проектом Нудоль А-235?

      Нас как то собрали и ...поздравили с успешным испытанием какой то ракеты .Сказали что ракета впервые попала прямо в цель,то есть кинетически поразила . Через неделю узнал в инете об успешных испытаниях нудоли. wink
      Слесарь
  5. МВГ (Валерий) Сегодня, 06:09
    Наш бронепоезд стоит на запасном пути. Под парами.
    Бойтесь, ..... нехорошие люди
    (модератор, дал бы возможность хоть чуть-чуть иногда ненормативную лексику использовать. А то ведь рубишь песню на корню...)
    МВГ
    1. demo (Ван) Сегодня, 06:24

      Думаю что прогиб засчитан?!
      demo
  6. Шурале (Шурале) Сегодня, 06:21
    Противоракету планируют использовать для модернизации системы ПРО Московского региона.

    А она что, кроме защиты маськвы ещё куда-то идёт?
    Шурале
    1. утютюлькин (утютюлькин) Сегодня, 08:21
      так ведь договора по про больше нет :) теперь клепай противоракеты скока хочешь понемногу и ставь куда хош.
      утютюлькин
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:49
        Цитата: Шурале
        Противоракету планируют использовать для модернизации системы ПРО Московского региона.

        А она что, кроме защиты маськвы ещё куда-то идёт?


        Теперь, как ПРО сгинул, наверное будут ставить в других местах
        bulvas
  7. sib.ataman Сегодня, 07:06
    Цитата: Vard
    В связи с этим всё то на что тратит деньги Пентагон можно охарактеризовать коротко... не в коня корм...


    И корм с ГМО, и конь давно уже не тот!
    sib.ataman
  8. sib.ataman Сегодня, 07:08
    Цитата: НЕКСУС
    Модернизация Амура то хорошо,но как обстоят дела то с проектом Нудоль А-235?

    Процесс идёт! Но мы вам об этом не скажем (сл. из песни).
    sib.ataman
  9. sib.ataman Сегодня, 07:10
    Цитата: Геркулесыч
    Старые модеризировать до бесконечности нельзя, новые надо строить!

    А новые идеи есть? А то ведь прежние уже себя того- исчерпали...
    sib.ataman
  10. sib.ataman Сегодня, 07:12
    Не только летает и сбивает, но и ещё некоторым спать спокойно не даёт!
    sib.ataman
  11. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 07:33
    Договорились с китайцами и Тяньгунь упал там, где точно никому не мешал. bully
    алекс-сп
  12. solovald Сегодня, 08:46
    Зона поражения возросла примерно на 50% как по высоте, так и по дальности

    Серьезное улучшение.
    solovald
  13. san4es Сегодня, 08:57
    Фактически речь идёт о модернизации противоракеты 53Т6, срок эксплуатации которой фактически истекал к 2010 году

    Дальность действия:
    - 80-100 км
    - 20.8 км (полигонные пуски 53Т6)
    Высота поражения:
    - 5000-30000 м
    - 14000 м (полигонные пуски 53Т6)
    Скорость:
    - 10-14 М (по одним данным)
    - 5200-5500 м/с (по др.данным)
    - 4000 м/с (по др.данным)
    - до 3600 м/с (источник - Щит России)
    Скороподъемность - 30000 м высота за 5-6 с
    Время разгона до максимальной скорости - 3-4 с (по разным данным)
    Время выхода из шахты с момента запуска - 0.2-0.4 с
    Максимальные перегрузки:
    - 210G продольная
    - 90 G поперечная
    Угол отклонения ракеты после старта - до 70 град
    Гарантийный срок хранения - не менее 10 лет, возможно, с продлением до 15-20 лет по итогам дополнительных испытаний и доработок. soldier
    san4es
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