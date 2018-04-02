Модернизированная противоракета вновь показала себя на испытаниях

В ведомственной газете министерства обороны России сообщили об испытаниях модернизированной отечественной противоракеты. Испытание, как сообщает «Красная звезда», прошло на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан. Генерал-майор Андрей Приходько, замкомандующего объединением ПВО и ПРО ВКС РФ, заявил о том, что модернизированная противоракета успешно поразила цель, выполнив поставленную задачу в условленное время.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в феврале было проведено испытание ракеты ПРС-1М. Испытание также проводилось на полигоне Сары-Шаган. Фактически речь идёт о модернизации противоракеты 53Т6, срок эксплуатации которой фактически истекал к 2010 году. Новая версия оснащена современной электроникой, имеет корпус из высокопрочных материалов, включая композитные. Возросли показатели по скорости противоракеты. Зона поражения возросла примерно на 50% как по высоте, так и по дальности.Противоракету планируют использовать для модернизации системы ПРО Московского региона.