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Марш на Алагяз. Российские военнослужащие в Армении подняты по тревоге
Начальник пресс-службы ЮВО (Южного военного округа) Вадим Астафьев сообщил о выполнении российскими военнослужащими учебно-боевых маневров на территории Республики Армения. По его словам, более тысячи военнослужащих российской военной базы подняты по тревоге. Они выдвинулись на полигон Алагяз.
Минобороны публикует заявление Вадима Астафьева:
Отмечено, что основное внимание при этом будет уделяться отработке тактических действий мотострелковых подразделений, входящих в состав, как выразился начальник пресс-службы ЮВО, разведывательно-ударных (огневых) контуров. Отработка такого рода действий будет осуществляться при поддержке артиллерии и войсковой ПВО.
Также в ходе учений задействована авиация.
Всего в ходе маневров в Армении планируется задействовать около 300 единиц военной и специальной техники, включая средства беспилотной авиации.
Минобороны публикует заявление Вадима Астафьева:
За неделю учений военнослужащие на полигоне Алагяз выполнят зачётные упражнения по вождению в условиях горно-скалистой высокогорной местности, боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитных ракетных орудий.
Отмечено, что основное внимание при этом будет уделяться отработке тактических действий мотострелковых подразделений, входящих в состав, как выразился начальник пресс-службы ЮВО, разведывательно-ударных (огневых) контуров. Отработка такого рода действий будет осуществляться при поддержке артиллерии и войсковой ПВО.
Также в ходе учений задействована авиация.
Всего в ходе маневров в Армении планируется задействовать около 300 единиц военной и специальной техники, включая средства беспилотной авиации.
Использованы фотографии: function.mil.ru
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