09:00 02 апреля
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Марш на Алагяз. Российские военнослужащие в Армении подняты по тревоге

Начальник пресс-службы ЮВО (Южного военного округа) Вадим Астафьев сообщил о выполнении российскими военнослужащими учебно-боевых маневров на территории Республики Армения. По его словам, более тысячи военнослужащих российской военной базы подняты по тревоге. Они выдвинулись на полигон Алагяз.

Минобороны публикует заявление Вадима Астафьева:
За неделю учений военнослужащие на полигоне Алагяз выполнят зачётные упражнения по вождению в условиях горно-скалистой высокогорной местности, боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитных ракетных орудий.


Марш на Алагяз. Российские военнослужащие в Армении подняты по тревоге



Отмечено, что основное внимание при этом будет уделяться отработке тактических действий мотострелковых подразделений, входящих в состав, как выразился начальник пресс-службы ЮВО, разведывательно-ударных (огневых) контуров. Отработка такого рода действий будет осуществляться при поддержке артиллерии и войсковой ПВО.

Также в ходе учений задействована авиация.

Всего в ходе маневров в Армении планируется задействовать около 300 единиц военной и специальной техники, включая средства беспилотной авиации.

Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 6

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:23
    Это фото из полигона в Армении?Сомневаюсь...Хотя по любому идет нормальная войсковая учеба,и это правильно.
    210окв
    1. лысова (владимир) Сегодня, 06:39
      Уж больно земелька мягкая, да и берёзы как у нас в средней.
      лысова
    2. AID.S Сегодня, 08:17
      Цитата: 210окв
      Это фото из полигона в Армении?

      Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность.
      AID.S
  2. ТАНКИСТ78 (Виктор) Сегодня, 07:29
    Цитата: 210окв
    Это фото из полигона в Армении?Сомневаюсь...Хотя по любому идет нормальная войсковая учеба,и это правильно.

    Цитата: лысова
    Уж больно земелька мягкая, да и берёзы как у нас в средней.


    Учения это здорово! Картинка да, не удачная (с ЮВО взята).
    Вот это полигон Алагяз:
    ТАНКИСТ78
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:08
      Верю.Это Армения..Горы голые..Даже в Грузии горы другие.
      Цитата: ТАНКИСТ78
      Цитата: 210окв
      Это фото из полигона в Армении?Сомневаюсь...Хотя по любому идет нормальная войсковая учеба,и это правильно.

      Цитата: лысова
      Уж больно земелька мягкая, да и берёзы как у нас в средней.


      Учения это здорово! Картинка да, не удачная (с ЮВО взята).
      Вот это полигон Алагяз:
      210окв
  3. garnik (Garnik) Сегодня, 07:38
    В последнее время группировка российских войск в Армении усиливается.Есть сведения о переброски военной полиции,правда их задача не известна.
    У подножья горы Арагац стоит лес.
    garnik
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