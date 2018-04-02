13:30 02 апреля
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Индия откроет первый оборонный завод за рубежом. Страна названа

Индийское издание The Economic Times сообщает, что Индия намерена распространить собственное военно-техническое производство и за пределы страны. Сообщается о том, что индийское правительство фактически подтвердило ранее появившуюся информацию в среднеазиатских СМИ о том, что Индия планирует открыть один из своих оборонных заводов в центральноазиатском регионе.

Выбранной для реализации проекта страной станет Узбекистан.

Индия откроет первый оборонный завод за рубежом. Страна названа



О том, какие именно средства вооружения собирается производить Индия на территории Узбекистана, не сообщается.

Если проект действительно будет реализован, то индийское оборонное производство в Узбекистане станет первым зарубежным для Нью-Дели.
Из материала:
Такой проект поможет Индии найти точку опору в Евразии на фоне растущей китайской экспансии.


Рассмотрение вопросов реализации проекта идёт на фоне углубления торговых и начно-технических контактов Нью-Дели и Ташкента. В частности, стороны достигли договорённостей в области военной медицины, а также в сфере военного обучения. Планируется обмен опытом между военнослужащими различных видов и родов войск Индии и Узбекистана.

На минувшей неделе Ташкент посещал глава МИД Индии, который встречался, в частности, и с министром обороны Узбекистана.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Indianarmy.adgpi
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Комментарии 15

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  1. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:50
    В Индии нехватка рабочих рук или квалифицированных кадров?
    Teberii
    1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 10:15
      В Узбекистане рабочая сила дешевле.
      мордвин 3
    2. Alex777 (Александр) Сегодня, 10:16
      Без договоренностей с Россией вряд ли такой вопрос мог решиться. На наших предприятия санкции. А кто и что делает в Узбекистане - попробуй проверь. hi
      Alex777
      1. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 11:33
        От узбеки то обрадуются то )))
        Geisenberg
      2. Felix99 (Феликс) Сегодня, 13:03
        Там как раз свободный авиазавод.
        Felix99
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:51
    Узбекам подвезло..Кстати индусы опустили узбеков в смысле конечного результата,индусы брались за те вещи,которые даже китайцы уже не делают.Покупаю скобы для мебельного степлера..Производитель-китайская фирма,а место производства-Индия..И два перекупщика в России......
    210окв
    1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 10:24
      Китай сделал ставку на качество и высокие технологии... Всё де-рьмо уходит во Вьетнам, Мьянму, Индию и т.д. Недавно закрывались заводы Китая, с целью ревизии и контроля- партия давала ориентиры в производстве..попробуй ослушайся...
      Не сразу конечно, но китайцы закроют весь "шлак" в производстве..
      НасРать
  3. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:52
    Интересно, что откроют?)) Линию по производству боевых слонов???)))
    Сибирский цирюльник
    1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 10:23
      Ага, боевых и не боевых ослов wink
      Астория
    2. DeRune Сегодня, 10:26
      Всех нас терзают смутные сомнения.)
      DeRune
    3. Felix99 (Феликс) Сегодня, 13:04
      самолеты ИЛ - 76
      Felix99
  4. танк66 Сегодня, 10:29
    Одеяла и портянки.Всем нужны.
    танк66
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:35
    Сибирский цирюльник
    Интересно, что откроют?
    Производство блестящей на солнце фурнитуры, кинжалов и возможно чая. Индия сама у кого только не покупает оружие. А под военно-техническим производством можно понимать различные товары.
    rotmistr60
  6. Anchonsha (Anchonsha) Сегодня, 12:19
    Вот же как бывет... Индусы почувствовали, что Китай завоевывает Среднюю Азию, что плохо отразится в будущем и на Индии. Вот и решили хоть в чем то нагадить китайцам. Больше ничем решение установить более тесные связи с Узбекистаном не объяснить. Как это может сыграть против нас трудно пока предусмотреть, но хорошего нам от узбеков не нужно ждать.
    Anchonsha
    1. den3080 Сегодня, 12:27
      а как же плов, самса, урюк в конце концов? очень всё хорошее и вкусное
      den3080
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