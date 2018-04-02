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Индия откроет первый оборонный завод за рубежом. Страна названа
Индийское издание The Economic Times сообщает, что Индия намерена распространить собственное военно-техническое производство и за пределы страны. Сообщается о том, что индийское правительство фактически подтвердило ранее появившуюся информацию в среднеазиатских СМИ о том, что Индия планирует открыть один из своих оборонных заводов в центральноазиатском регионе.
Выбранной для реализации проекта страной станет Узбекистан.
О том, какие именно средства вооружения собирается производить Индия на территории Узбекистана, не сообщается.
Если проект действительно будет реализован, то индийское оборонное производство в Узбекистане станет первым зарубежным для Нью-Дели.
Из материала:
Рассмотрение вопросов реализации проекта идёт на фоне углубления торговых и начно-технических контактов Нью-Дели и Ташкента. В частности, стороны достигли договорённостей в области военной медицины, а также в сфере военного обучения. Планируется обмен опытом между военнослужащими различных видов и родов войск Индии и Узбекистана.
На минувшей неделе Ташкент посещал глава МИД Индии, который встречался, в частности, и с министром обороны Узбекистана.
Выбранной для реализации проекта страной станет Узбекистан.
О том, какие именно средства вооружения собирается производить Индия на территории Узбекистана, не сообщается.
Если проект действительно будет реализован, то индийское оборонное производство в Узбекистане станет первым зарубежным для Нью-Дели.
Из материала:
Такой проект поможет Индии найти точку опору в Евразии на фоне растущей китайской экспансии.
Рассмотрение вопросов реализации проекта идёт на фоне углубления торговых и начно-технических контактов Нью-Дели и Ташкента. В частности, стороны достигли договорённостей в области военной медицины, а также в сфере военного обучения. Планируется обмен опытом между военнослужащими различных видов и родов войск Индии и Узбекистана.
На минувшей неделе Ташкент посещал глава МИД Индии, который встречался, в частности, и с министром обороны Узбекистана.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Indianarmy.adgpi
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