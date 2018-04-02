13:29 02 апреля
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"Климатическая агрессия". Украине приходится действовать для продления отопительного сезона

Из Киева приходят сообщения о том, что «Нафтогазу» в срочном порядке приходится заключать дополнительные соглашения с компаниями, занимающимися предоставлением коммунальных услуг для населения и предприятий. Основной причиной заключения новых соглашений стала далеко не весенняя погода, которая установилась на большей части территории Украины. Также новые соглашения связаны с изменениями политики ценообразования. Фактически «Нафтогаз» признаёт, что приобретение так называемого реверсного газа у европейских партнёров обходится дороже, чем предполагалось изначально.

«Нафтогаз»:
Для получения номинаций на первую декаду апреля текущего года теплоснабжающим предприятиям необходимо как можно быстрее подписать дополнительные соглашения со своей стороны и передать их в адрес компании.


"Климатическая агрессия". Украине приходится действовать для продления отопительного сезона



Если такие соглашения заключены компаниями не будут, то создаётся риск прекращения теплоснабжения для миллионов украинских потребителей. «Нафтогаз» обозначает новые условия для продолжения отопительного сезона в стране.

На этом фоне в украинской экспертной среде заявляют о том, что «Нафтогаз» уже сейчас не знает, что ему предпринимать в том случае, если Россия примет решение отказаться от украинского транзита. В интервью телеканалу NewsOne украинский эксперт Валентин Землянский заявил:
Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением. После возможного запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» прокачиваемый сейчас объём упадёт вчетверо. (...) «Нафтогаз» не знает, что делать, ведь большая часть газораспределительной инфраструктуры страны завязана именно на эти газопроводы.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:54
    Как обычно себе же в карман и нагадили , неужели задумались о будущем . Как говорится : не рой другому яму сам в нее попадешь .
    Spartanez300
    1. Прокат (Виктор) Сегодня, 11:10
      «Нафтогаз» не знает, что делать, ведь большая часть газораспределительной инфраструктуры страны завязана именно на эти газопроводы.

      Как, что делать? Будет самая большая в мире трембита!

      Карпатские мольфары в неё будут дуть.
      Прокат
  2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 10:54
    ...Климатическая агрессия...

    ...далеко не весенняя погода, которая установилась на большей части территории Украины...

    Опять Путин? belay
    Андрей К
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:58
      Цитата: Андрей К
      Опять Путин?

      стопудово!!! Весну арестовал... на краину не пускает!!! lol
      Masya Masya
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:11
        Марина,добрый день hi А вот мы например не знаем что с вами,недоумками бандеровскими делать.Точнее знаем,только вот руководство никак не дойдет..
        Цитата: Masya Masya
        Цитата: Андрей К
        Опять Путин?

        стопудово!!! Весну арестовал... на краину не пускает!!! lol
        210окв
        1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:19
          приветик, Дмитрий! love
          Цитата: 210окв
          А вот мы например не знаем что с вами,недоумками бандеровскими делать

          да ничего не надо делать... они и сами прекрасно справляются...
          Masya Masya
          1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:30
            Нельзя просто так взять и прикрутить.... lol love hi
            XXXIII
    2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 12:14
      «Нафтогаз» не знает, что делать, ведь большая часть

      Башку посыпать пеплом и с людьми разговаривать по-человечески, повернувшись ЛИЦОМ ( а не задом!) к соседям!
      Может тогда и простят...
      Подрезчик
  3. Сергей39 (сергей) Сегодня, 10:55
    Что делать? Сухари сушить
    Сергей39
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 10:55
    В новости нафтогаз радуется победе над зависимостью от российского газа. И предупреждает, что скоро почти вся Украина разделит его радость победы
    Denis Obukhov
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:19
      За годы нэзалэжности свидомиты напечатали столько русофобских книжонок, что ими можно отапливать весь голодордор две, а то и три пятилетки
      Дормидонт
  5. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 10:56
    Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением. После возможного запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» прокачиваемый сейчас объём упадёт вчетверо.

    Как это - "что делать"?
    Alexey RA
  6. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 10:57
    Странно что хохлы до сих пор не знают что делать с трубой в случае введения СП-2! Илон Маска пригласили бы что ли! Гиперлуп + безвиз = Украина це Европа
    Denis Obukhov
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:13
      Это уже было и устарело как какашки мамонта..Не помню в каком фильме,но это было в "Бондиаде"
      Цитата: Denis Obukhov
      Странно что хохлы до сих пор не знают что делать с трубой в случае введения СП-2! Илон Маска пригласили бы что ли! Гиперлуп + безвиз = Украина це Европа
      210окв
  7. Forcecom (Денис) Сегодня, 10:58
    «Нафтогаз» не знает, что делать, ведь большая часть газораспределительной инфраструктуры страны завязана именно на эти газопроводы.

    Хм странно, они что забыли как болгарку в руках держать?
    Forcecom
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:06
    «Нафтогаз» не знает, что делать...
    У них не только "Нафтогаз" не знает, что делать. Зато сколько было пафоса с заявлениями об отказе от российского газа. Поскачут, может и газ сам собой появится.
    rotmistr60
  9. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 11:06
    Ну что же делать, проза реальной жизни, усугубленная отсутствием здравого рассудка.
    ODERVIT
  10. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:07
    да пох. на них...
    taiga2018
  11. Mimohod (Михаил) Сегодня, 11:10
    «Нафтогаз» не знает, что делать, ведь большая часть газораспределительной инфраструктуры страны завязана именно на эти газопроводы.
    Как что, начинайте войну с Россией, ведь именно запад вас на это и толкает недалеких,начинайте уже отрабатывать свои серебрянники по полной,свободолюбивые и "независимые" вы наши ,вы и нужны европам и штатам всяким, как пушечное мясо и не более....
    Mimohod
    1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 11:26
      начинайте войну с Россией

      Наверное, с точки зрения гражданского населения, пусть бы Россия уже захватила к едрене фене всю эту страну и была бы какая-то определенность... Но вот укрохунтята уверены, что в этом случае им звездец придет окончательный и бесповоротный... Они-то прекрасно знают чем закончатся для Юкрейн вообще и для них в частности военные действия против России.
      КОТ БАЮН
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:40
        Цитата: КОТ БАЮН
        Наверное, с точки зрения гражданского населения, пусть бы Россия уже захватила к едрене фене всю эту страну и была бы какая-то определенность...

        Не соглашусь... Вспомните послевоенные годы (ВМВ), сколько лет по лесам ловили это отродье? И что, снова на те же грабли? Пусть они уж сами с ними разбираются, хватит уже чужими руками и деньгами жить. Да и на Восточной украине не все так однозначно, как кажется. Есть и здесь приверженцы Шухевича...
        helmi8
        1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 12:35
          Да. Вопрос сложный. Но, в любом случае, этот вопрос нужно решать. Этот "гнойник" под боком нужно удалять и, мне представляется, что только силами не тронувшихся разумом самих украинцев. Где-то силой, где-то хитростью. Но вычищать этот гадюшник необходимо.
          КОТ БАЮН
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:46
        А Россия на войну придёт?
        Нам как бы и не надо уже, да ещё и с бандерлогами шо делать, их ведь там есть и немало?
        rocket757
        1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 12:39
          Нам как бы и не надо уже, да ещё и с бандерлогами шо делать, их ведь там есть и немало?

          мне кажется, что надо по любому. Эта "болячка" под боком России должна быть устранена. Как я уже и говорил - силами самих украинцев. Где-то помочь силой, где-то хитростью.. Но надо... РФ от этого никуда не денется. И лучше раньше чем позже... Да, сейчас есть время, которое можно потянуть и дождаться пока ситуация "дозреет"... Но беда в том, что чем больше тянем, тем больше ситуация хронизируется... Мозги спасать нужно сейчас у сохранившихся экземпляров. Иначе позже придется тратить патроны и мыло.
          КОТ БАЮН
      3. Mimohod (Михаил) Сегодня, 12:50
        Дело в том что те кто совершил переворот и рулит сейчас краиной прекрасно это понимают,но они просто винтики этого западного проекта ,значит и винтить будут бездумно туда, куда укажут западные кураторы,простых адекватных людей жалко,они стали заложниками и частью этого политического экскримента...
        Mimohod
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:01
          Я только "прийти на войну" против, категорически, потому как опоздали. А помочь по братски, от того никуда не деться, эт понятно. Пока ещё майданутых безвозвратно там только часть, если опоздать их станет значительная часть. Вот тогда и правда непонятно, что с ними делать!
          А песочку в механизм подсыпать не грех, эт неправедный механизм, он к большой беде может привести!
          rocket757
  12. вакса (Валерий Зюков) Сегодня, 11:15
    За что боролись, на то и напоролись.
    вакса
  13. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:16
    Настоящий свидомит для противостояния российской агрессии, должен отрастить себе густую шерсть, чтобы спать не снегу, острые клыки, чтобы врать ворогов на части, а ещё рога и копыта
    Дормидонт
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:44
      Рога, ну туда сюда, можно просто так их получить, если жинку плохо обогревать будешь!
      А копыта зачем?
      rocket757
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 11:26
    Тут еще и Договор о Дружбе с краиной-агрессором надо продлевать. Вообще бяда. laughing
    Altona
  15. Романенко (Сергей) Сегодня, 11:39
    Цитата: "Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением"
    Поздняк метаться, думать надо было до 2014 года, а теперь только подводить итоги длительного бездумья.
    Крайний вариант думать был когда отдавали страну под внешнее управление пин-досам.
    Теперь булочки от Нуланд боком вылезать будут.
    Романенко
  16. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 11:40
    На Украине выпал град? Это Путин виноват.
    MoJloT
  17. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:42
    Уж больно много людей и сил поучаствовало в этом безобразии, чтобы найти как крайнего, так и выход из этой ситуации.
    ul_vitalii
  18. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 11:45
    Не знают что делать? belay Так я подскажу! К России матушке на поклон! tongue laughing
    ibn.shamai
  19. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 12:28
    Раньше надо было головой думать, а не с кастрюлями на башке скакать.
    sgr291158
  20. словак Сегодня, 13:25
    есть прекрасные варианты использования трубы: 1. чтобы не асфальтировать тротуары в Киеве, трубы распилить и уложить вдоль улиц, создав двустороннее движение на четвереньках. И поза правильная и экономия; 2. можно сделать кормовые групповые лотки на 1000 человек; 3. проложить подземные тоннели в Европу на случай прекращения безвиза и т.д.
    словак
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