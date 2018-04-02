"Климатическая агрессия". Украине приходится действовать для продления отопительного сезона

Для получения номинаций на первую декаду апреля текущего года теплоснабжающим предприятиям необходимо как можно быстрее подписать дополнительные соглашения со своей стороны и передать их в адрес компании.

Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением. После возможного запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» прокачиваемый сейчас объём упадёт вчетверо. (...) «Нафтогаз» не знает, что делать, ведь большая часть газораспределительной инфраструктуры страны завязана именно на эти газопроводы.

Из Киева приходят сообщения о том, что «Нафтогазу» в срочном порядке приходится заключать дополнительные соглашения с компаниями, занимающимися предоставлением коммунальных услуг для населения и предприятий. Основной причиной заключения новых соглашений стала далеко не весенняя погода, которая установилась на большей части территории Украины. Также новые соглашения связаны с изменениями политики ценообразования. Фактически «Нафтогаз» признаёт, что приобретение так называемого реверсного газа у европейских партнёров обходится дороже, чем предполагалось изначально.«Нафтогаз»:Если такие соглашения заключены компаниями не будут, то создаётся риск прекращения теплоснабжения для миллионов украинских потребителей. «Нафтогаз» обозначает новые условия для продолжения отопительного сезона в стране.На этом фоне в украинской экспертной среде заявляют о том, что «Нафтогаз» уже сейчас не знает, что ему предпринимать в том случае, если Россия примет решение отказаться от украинского транзита. В интервью телеканалу NewsOne украинский эксперт Валентин Землянский заявил: