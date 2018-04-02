13:33 02 апреля
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Китайский "безымянный" Type 001A готовится к ходовым испытаниям

Первый китайский авианосец отечественной постройки готовится к ходовым испытаниям. На верфи Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) завершаются подготовительные работы к первому выходу корабля в море, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com

Китайский "безымянный" Type 001A готовится к ходовым испытаниям


Авианосец пока не получил официального названия и известен как Type 001A. По неофициальной информации, выход в море может быть назначен на 23 апреля — официальный день ВМС НОАК.


В интервью телеканалу CCTV руководитель DSIC Лю Чжэн рассказал, что все системы корабля полностью готовы к работе и проходят стадию отладки. Кроме того, на Type 001A уже работает основная силовая установка. Учитывая то, что испытания авианосца занимают 6–12 месяцев, уже до конца текущего года ВМС НОАК могут принять корабль на вооружение.

Спуск китайского авианосца на воду состоялся 26 апреля прошлого года. Корабль был заложен в ноябре 2013 года, однако Минобороны Китая официально подтвердило факт строительства нового авианосца только в январе 2016 года.

Несмотря на то, что в Китае новый авианосец называют полностью национальной разработкой, по своим размерам и форме он соответствует советским авианесущим крейсерам. Известно, что в 90-е годы китайцы выкупили у Невского проектно-конструкторского бюро комплект проектной документации авианесущих крейсеров модернизированного проекта 1143.6 «Кречет».

Использованы фотографии: navyrecognition.com
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Комментарии 25

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:09
    Китайский Type 001A готовится к ходовым испытаниям
    МОЛОДЦЫ. Нос нашей ОСК утерли в очередной раз.
    svp67
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:11
      Как всегда скопировали чужие технологии , на это они мастера в этом им не откажешь .
      Spartanez300
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:12
        Цитата: Spartanez300
        Как всегда скопировали чужие технологии , на это они мастера .

        Они то скопировали, а мы вот повторить не можем...
        svp67
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 11:18
          И Слава Богу, что повторить не можем! Это чудо - чемодан без ручки! бюджет жрёт...толку ноль..
          НасРать
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:20
            Цитата: НасРать
            И Слава Богу, что повторить не можем!

            Увы, но компания в Сирии показала обратное... Там то "повторение" не помешало бы...
            svp67
            1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 11:22
              Повторять не надо! Слава богу до дома дотянул... не подвели ребята.
              НасРать
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:24
                Цитата: НасРать
                Слава богу до дома дотянул... не подвели ребята.

                А в этом чья вина, тех кто создавал этот корабль и обслуживал или те кто не давал денег на его достойное содержание?
                Не стоит "с водой выплескивать ребенка"
                svp67
                1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 11:26
                  Цитата: svp67
                  ...на его достойное содержание?


                  Один не можем достойно содержать.... давайте клепать второй!!! wassat
                  И вместе с водой выплеснем весь оставшийся флот... laughing
                  НасРать
                  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:27
                    Цитата: НасРать
                    Один не можем достойно содержать.... давайте клепать второй!!!

                    Ага, то есть "дело было не в машине...."
                    svp67
                    1. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 11:31
                      Торжественная сдача "Пи-пи-си" в эксплуатацию ))) Жалко что название еще не закрепили )
                      Geisenberg
                      1. антивирус Сегодня, 12:39
                        Название будет
                        " сакура срезанная клинком "
                        или "Тайвань"-"Тайбэй"( минимализм)
                        антивирус
                    2. НасРать (Евлампий) Сегодня, 11:31
                      Цитата: svp67
                      Цитата: НасРать
                      Один не можем достойно содержать.... давайте клепать второй!!!

                      Ага, то есть "дело было не в машине...."

                      И машина не сказка...как ракетный крейсер - зачем авиакрыло?
                      Как авианосец - скуден.. можно сказать - просто ничтожен..
                      В совокупности - компромисс.- что не сделало его лучше.
                      "Ульяновск" затеяли, в свое время, не случайно!
                      Хотели уйти от компромиссов былых лет..
                      НасРать
            2. donavi49 Сегодня, 11:30
              На самом деле компания в Сирии показала обратное.

              Даже не в утоплениках дело.

              Дело в интенсивности. Оперативности. Боевой нагрузке. Пара Су-24/34 на базе делали столько-же сколько Кузя.

              АВы такого типа не имеют будущего. Даже в Китае отказались от них. Новый авианосец Тип-002 уже начали строить и это будет Китти Хок с 4 катапультами, оптимизацией на максимальную авиагруппу и высокую интенсивность летной работы.
              donavi49
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:48
                Цитата: donavi49
                Дело в интенсивности. Оперативности. Боевой нагрузке. Пара Су-24/34 на базе делали столько-же сколько Кузя.

                А у "Кузи" с рождения, несколько иные задачи были. Работа по берегу, это вторично, а главное прикрывать свою корабельную группировку.
                svp67
            3. антивирус Сегодня, 12:36
              в нач 00 гг знакомый: "это ж надо -"Горшков" от стенки к др стенке нужен состав соляры. ужас( не дословно)"
              антивирус
          2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:31
            Цитата: НасРать
            Это чудо - чемодан без ручки! бюджет жрёт...толку ноль..

            ваш чемодан - это ядерный Баргузин...это армата...это т-50...у вас все чемоданы без ручек....
            Тикси-3
            1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 11:45
              Вы в чужих вещах не ройтесь... - дело поганенькое! wassat
              НасРать
        2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:14
          Цитата: svp67
          Они то скопировали, а мы вот повторить не можем...

          Два вопроса...первый-зачем нам строить авианесущий крейсер,если нужен полноценный авианосец.И второй вопрос-а под авианосец у нас корабли сопровождения новые есть?
          П.С .И третий вопрос-где ж взять то верфь таких размеров,чтоб не то что авианосец по 300 метров туда впихнуть,а хотя бы корабль сопоставимый размерами с тем же проектом Кречет?
          НЕКСУС
      2. donavi49 Сегодня, 11:27
        Ну они строят новый флот Чжэн Хэ. Повторю, фото из Дальнего.

        На переднем плане 11 эсминец 052D Chengdu (головной эсминец этого проекта Kunming - сдали в 2014 году).
        Вооружение 64 универсальных шахты для тяжелых ракет - HHQ9B (C-300)/YJ-18 (Калибр).
        На заднем плане 3 и 4 корпуса эсминцев проекта 055 (на фото уже 6 кораблей есть, головной достраивается в Jiangnan Shipyard на плаву, серийный готовится к спуску, два корпуса в Дальнем и еще один новый заложен в конце 2017).
        Вооружение 112 универсальных шахт для тяжелых ракет.


        С другой стороны у них военный бюджет №2 в мире. Они могут себе позволить.
        donavi49
      3. sedoj (Юрий) Сегодня, 12:08
        Известно, что в 90-е годы китайцы выкупили у Невского проектно-конструкторского бюро комплект проектной документации авианесущих крейсеров модернизированного проекта 1143.6 «Кречет».

        Здесь и копировать не надо - документация на руках.
        sedoj
      4. Deadушка (Виталий) Сегодня, 12:17
        Цитата: Spartanez300
        Как всегда скопировали чужие технологии , на это они мастера в этом им не откажешь

        Следующий они вроде уже по своему проекту хотели строить, а потом и на ЯСУ и кучей катапульт request
        Deadушка
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:29
      Цитата: svp67
      Нос нашей ОСК утерли в очередной раз

      им плевать с Джамолунгмы на наше ОСК, они просто РАБОТАЮТ......
      Тикси-3
    3. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 11:32
      Цитата: svp67
      Китайский Type 001A готовится к ходовым испытаниям
      МОЛОДЦЫ. Нос нашей ОСК утерли в очередной раз.


      А откуда у вас ОСК ??
      Geisenberg
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:39
        Цитата: Geisenberg
        А откуда у вас ОСК ??

        На основании указа президента РФ от 21 марта 2007 года № 394 "Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация»
        svp67
  2. Комментарий был удален.
  3. Des10 (Александр) Сегодня, 11:44
    Да, круто. Могут себе позволить.
    А про копирование... скопировать - на самом деле то --- сложно. Не многие могут.
    Китайцы - молодцы.
    Des10
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