Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
"Тiкай, хлопцi!" на Украине стартовала призывная кампания
На Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны страны Алексей Чернобай.
По словам Чернобая, призыву на срочную военную службу подлежат более 15 тысяч граждан Украины в возрасте от 20 до 27 лет. В частности, в вооруженные силы Украины будут направлены 8,99 тысячи человек, в государственную специальную службу транспорта — 1 тысяча, в Нацгвардию — 4 тысячи, в Госпогранслужбу — 1,2 тысячи человек.
Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года военной операции в Донбассе призыв был возобновлен. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.
Сегодня (2 апреля) начинается призыв на срочную военную службу, который продлится до 31 мая— цитирует Чернобая агентство УНИАН.
По словам Чернобая, призыву на срочную военную службу подлежат более 15 тысяч граждан Украины в возрасте от 20 до 27 лет. В частности, в вооруженные силы Украины будут направлены 8,99 тысячи человек, в государственную специальную службу транспорта — 1 тысяча, в Нацгвардию — 4 тысячи, в Госпогранслужбу — 1,2 тысячи человек.
Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года военной операции в Донбассе призыв был возобновлен. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.
Использованы фотографии: https://ru.tsn.ua/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти