17:37 02 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

"Тiкай, хлопцi!" на Украине стартовала призывная кампания

На Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны страны Алексей Чернобай.

"Тiкай, хлопцi!" на Украине стартовала призывная кампания


Сегодня (2 апреля) начинается призыв на срочную военную службу, который продлится до 31 мая
— цитирует Чернобая агентство УНИАН.


По словам Чернобая, призыву на срочную военную службу подлежат более 15 тысяч граждан Украины в возрасте от 20 до 27 лет. В частности, в вооруженные силы Украины будут направлены 8,99 тысячи человек, в государственную специальную службу транспорта — 1 тысяча, в Нацгвардию — 4 тысячи, в Госпогранслужбу — 1,2 тысячи человек.

Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года военной операции в Донбассе призыв был возобновлен. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.

Использованы фотографии: https://ru.tsn.ua/
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:10
    Ждём загрузки местных больниц инициативными работниками по призыву с разбитыми мордами.
    210окв
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:14
      Ситуация к сожалению диаметрально поменялась...
      Деваться некуда, будут ныкаться кто куда может.. Так вот бандерлоги прятались (изобретательные, сволочи):

      maxim947
    2. Невский_ЗУ (Вячеслав) Сегодня, 14:15
      При кровавом Януковиче сначала призыв был с 18 до 25 лет, а затем и во все гадина отменил. Но пришли "демократы", которые с 2004 спекулировали на теме профессиональной армии и НАТО, мол призыв это пережиток Совка. Еще пугали тем в далеком 2004, что если Янукович победит, то он разрешит двойное гражданство с РФ, и таким образом украинские хлопцы будут проливать кровь в Чечне за Великую Россию.
      П.С. все мы видели, как в армию призывают "демократы" с марта 2014.. Даже автобусы останавливали городские, вручали всем повестки. И кровь проливают по сей день.
      Невский_ЗУ
      1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 14:24
        Цитата: Невский_ЗУ
        При кровавом Януковиче сначала призыв был с 18 до 25 лет, а затем и во все гадина отменил. Но пришли "демократы", которые с 2004 спекулировали на теме профессиональной армии и НАТО, мол призыв это пережиток Совка.

        Я вот помню один плакат на выставке в Киеве в декабре 2014...

        Что тут сказать - мгновенная карма © smile
        Alexey RA
  2. AleksPol (Александр) Сегодня, 14:12
    Молодых гастарбайтеров прибавиться . В принципе нормально , весна строится многие начинают wink
    AleksPol
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 14:15
      Да и Крымский мост пора сдавать в экплуатацию ,рабсила просто необходима....
      Mimohod
      1. Borik (Борис) Сегодня, 14:30
        Мост и без них достроят. На север товарищи на север, там железку собрались прокладывать.
        Borik
      2. антивирус Сегодня, 14:38
        В ЯКУТСК И НА САХАЛИН --РАБОТА есть
        еще один призыв и я сам придумаю работу-согласятся
        антивирус
        1. Squelcher (Максим) Сегодня, 15:42
          На Сахалине, они не впились нам и даром :), а если узнают про зарплаты то и всей Украиной попытаются сюда приехать.
          Squelcher
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:12
    Как раз тот случай, когда им, эту школу жизни, неплохо бы пройти заочно.
    ul_vitalii
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:30
      Виталий hi это уж точно, в АТО попал - как человек пропал
      роман66
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 14:18
    А в Россию резко увеличится поток "заробитчан"... bully
    a.s.zzz888
  5. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 14:18
    Одновременно с этим ужесточат контроль на гран. С Мексикой.Украинцы,уже давно протоптали авто.магистраль по нелегалке к нашей граннице.
    Владимир Тер-Одиянц
  6. Комментарий был удален.
  7. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 14:21
    Утекай.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ok1-XYV3k60
    Livonetc
  8. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 14:21
    На Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны страны Алексей Чернобай.

    Alexey RA
  9. raw174 (Равиль) Сегодня, 14:26
    Есть тут украинцы? Как на самом деле там с призывом? Идут в армию хлопцы или скрываются? Хочется от очевидцев услышать...
    raw174
    1. ventel (Виталий) Сегодня, 15:59
      Я с Украины могу сказать что было 15-16 годах призывников никто в АТО не посылал .Самое ближе где были призовники это за 50-60 км от передка несли караульную службу на станциях и охрана тыловых коммуникаций. Так что весь этот бред что они попадут на передок только в фантазиях коминтаторов.Нас чет того что в армию не хотят идти тоже с тойже оперы .
      ventel
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 14:30
    Сегодня (2 апреля) начинается призыв на срочную военную

    Так одного дня (1 апреля) хватило, что бы утiчь... wink
    Masya Masya
  11. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:42
    Только среди тикающих, и "засланцев "с каждым разом все больше и больше! Спецслужбы работают, но далеко не всех выявляют! Бежали бы адекватны, еще ладно, или если бы они тотально бежали в республики помогать им, я бы понял! Но бежать в мой Ростов на Дону, здесь нас хаять, а потом плакать, за что ры-ло разбили? ?? fool За гнилую сущность и разбили! !!!Гниль выбиваем!!!
    Геркулесыч
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:00
      Цитата: Геркулесыч
      Спецслужбы работают, но далеко не всех выявляют!

      НЕКСУС
      1. антивирус Сегодня, 16:43
        если так испытывать будут, то:
        - разрушатся Карпаты и холод будет проникать на Балканы-- проще уничтожить за такой изменение климата;
        -обрушатся все подземные газо хранилища-- зрада будет в торговле с ЕС( не нужны без ГТС);
        -вытопчут Западно-украинскую впадину и болота полесья стекут в схроны бандеровцев-- Где ховаться? и где всей стране жить?--ТОЛЬКО В МАГАДАН-КОЛЫМА МНОГО МЕСТА БУДЕТ ИМ.
        антивирус
  12. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:45
    ".... Но жуки-червяки
    Испугалися,
    По углам, по щелям
    Разбежалися:
    Тараканы
    Под диваны,
    А козявочки
    Под лавочки,
    А букашки под кровать -
    Не желают воевать!... " К. Чуковский
    За ЧТО,за КОГО воевать???
    Сибирский цирюльник
  13. Комментарий был удален.
  14. САША СТАРЫЙ (Александр Баландин) Сегодня, 15:48
    В Сургут теперь на стройки снова повалят... Конкуренты строителям из "очень средней Азии"...
    САША СТАРЫЙ
    1. антивирус Сегодня, 16:46
      ИХ НЕ ПУСТЯТ
      после 1 майдана один знакомый: много кохлов выгнали из Газпрома , на родину отправили.

      лучше в Европе работать
      антивирус
  15. Витас (Витас) Сегодня, 17:03
    Началось...
    Витас
Картина дня