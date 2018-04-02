"Тiкай, хлопцi!" на Украине стартовала призывная кампания

Сегодня (2 апреля) начинается призыв на срочную военную службу, который продлится до 31 мая

На Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны страны Алексей Чернобай.— цитирует Чернобая агентство УНИАН.По словам Чернобая, призыву на срочную военную службу подлежат более 15 тысяч граждан Украины в возрасте от 20 до 27 лет. В частности, в вооруженные силы Украины будут направлены 8,99 тысячи человек, в государственную специальную службу транспорта — 1 тысяча, в Нацгвардию — 4 тысячи, в Госпогранслужбу — 1,2 тысячи человек.Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года военной операции в Донбассе призыв был возобновлен. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.