13:42 03 апреля
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В Народной милиции ЛНР замечен трофейный «Булат»

Экипажи подразделений Народной милиции Луганской республики продолжают успешно эксплуатировать трофейные украинские танки Т-64БМ «Булат». Один из них принял участие в состоявшихся недавно контрольных стрельбах, сообщает Российская газета.



«Булат» состояли на вооружении 1-й отдельной танковой бригады 8-го армейского корпуса ВСУ.


«По сравнению с "шестьдесятчетверками" старых модификаций, эти танки получили основательно доработанную систему управления огнем, новую встроенную динамическую защиту и двигатель мощностью 850 л.с. В результате масса танка возросла до 45 тонн. Это негативно сказалось на надежности ходовой части, которая, как оказалось, не была приспособлена к таким нагрузкам», – пишет издание.

Недостатки не мешают луганским военным активно применять эту технику в ходе боевой учебы. Экипажи демонстрируют высокий уровень подготовки.



По данным газеты, из 85 машин данной модификации украинская армия потеряла в боях 18 единиц. При этом отмечается, что «в большинстве случаев "Булаты" после воздействия на них средств поражения ополченцев сгорели или были уничтожены внутренними взрывами боекомплекта». Но три танка были захвачены луганцами в исправном состоянии.

Ранее эксперты отмечали, что конструктивных недостатков провальному применению танков способствовал и невысокий профессиональный уровень экипажей. В итоге украинское военное руководство приняло решение вывести «Булаты» из войск и направить их на базы хранения.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 9

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  1. Тралл Сегодня, 12:56
    Ждем "Оплот" smile
    Тралл
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:58
      Цитата: Тралл
      Ждем "Оплот"

      Ну ждите. Это УВЗ может Т-90 делать сотнями. А вот ЗиМ обречен на полукустарную сборку, по несколько штук в год.
      Аристарх Людвигович
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:03
      Цитата: Тралл
      Ждем "Оплот"

      Потеря "Оплота" для Украины сравни НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАГЕДИИ. Поэтому эти танки, будут стрелять только из за "спин" "старичков" Т-64 и быстро убегать в тыл, при малейшей угрозе....
      svp67
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:01
    В итоге украинское военное руководство приняло решение вывести «Булаты» из войск и направить их на базы хранения.
    Лучше бы ополченцам продали бы... Больше пользы было бы.
    svp67
  3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:01
    Не хватило советского задела украинским военным и конструктором! Ну и слава богу.
    bazzbazz
  4. изя топ (Андрей) Сегодня, 13:04
    ха,скакуны армату фьють----
    изя топ
  5. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 13:09
    Цитата: изя топ
    ха,скакуны армату фьють----

    Где то я это фигню уже видел...
    Ураган70
    1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 13:23
      Цитата: Ураган70

      Где то я это фигню уже видел...

      в 2014году...
      НасРать
  6. Папандреу (Андрей) Сегодня, 13:21
    Ждем "Джавелины"
    Папандреу
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