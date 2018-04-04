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"Алмаз-Антей": заявления о "невидимой" ракете для MH17 - абсурд
В российском концерне «Алмаз-Антей» прокомментировали заявление представителей прокуратуры Нидерландов относительно того, что российские радары «не зафиксировали» ракету, посредством пуска которой был сбит малайзийский «Боинг» на Донбассе летом 2014 года. Из заявления голландской прокуратуры:
Нужно отметить, что голландская прокуратура рассматривала в данном случае только один вариант – пуск ракеты с территории, контролируемой на тот момент ополчением ДНР. Мол, если ракеты не видно, это не значит, что ополчение ДНР её не запускало... «Просто она была невидима» для радаров.
Пресс-служба концерна «Алмаз-Антей»:
В "Алмаз-Антее" добавляют:
Члены комиссии, изучив данные радаров, предоставленные Россией, пришли к выводу о том, что ракета могла быть выпущена из зенитного ракетного комплекса «Бук», оставаясь невидимой на снимках радаров. Отсутствие ракеты на снимках не говорит о том, что её не было в тот момент в воздухе.
Нужно отметить, что голландская прокуратура рассматривала в данном случае только один вариант – пуск ракеты с территории, контролируемой на тот момент ополчением ДНР. Мол, если ракеты не видно, это не значит, что ополчение ДНР её не запускало... «Просто она была невидима» для радаров.
Пресс-служба концерна «Алмаз-Антей»:
Если бы зенитная управляемая ракета «Бук» была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с МН17 она имела бы скорость порядка 600–620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а значит, было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК «Утес-Т».
В "Алмаз-Антее" добавляют:
Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что без разрушения структуры первичного файла внесение каких-либо изменений в подобные данные невозможно. Это сразу было бы видно.
Использованы фотографии: Фейсбук
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