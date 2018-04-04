07:56 04 апреля
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"Алмаз-Антей": заявления о "невидимой" ракете для MH17 - абсурд

В российском концерне «Алмаз-Антей» прокомментировали заявление представителей прокуратуры Нидерландов относительно того, что российские радары «не зафиксировали» ракету, посредством пуска которой был сбит малайзийский «Боинг» на Донбассе летом 2014 года. Из заявления голландской прокуратуры:

Члены комиссии, изучив данные радаров, предоставленные Россией, пришли к выводу о том, что ракета могла быть выпущена из зенитного ракетного комплекса «Бук», оставаясь невидимой на снимках радаров. Отсутствие ракеты на снимках не говорит о том, что её не было в тот момент в воздухе.


"Алмаз-Антей": заявления о "невидимой" ракете для MH17 - абсурд



Нужно отметить, что голландская прокуратура рассматривала в данном случае только один вариант – пуск ракеты с территории, контролируемой на тот момент ополчением ДНР. Мол, если ракеты не видно, это не значит, что ополчение ДНР её не запускало... «Просто она была невидима» для радаров.

Пресс-служба концерна «Алмаз-Антей»:
Если бы зенитная управляемая ракета «Бук» была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с МН17 она имела бы скорость порядка 600–620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а значит, было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК «Утес-Т».


В "Алмаз-Антее" добавляют:
Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что без разрушения структуры первичного файла внесение каких-либо изменений в подобные данные невозможно. Это сразу было бы видно.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 18

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  1. Vard Сегодня, 05:46
    Видел я как то пуск... Там след видно километров за тридцать... Огромный столб дыма... А ведь ни кто его не видел...
    Vard
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 05:49
      Цитата: Vard
      Видел я как то пуск... Там след видно километров за тридцать... Огромный столб дыма... А ведь ни кто его не видел...

      особенно средства слежения..
      Дедкастарый
      1. Тралл Сегодня, 05:59
        Ответ, чья вина в уничтожении MH-17, можно увидеть на нынешних картах авиа-трафика ресурса Flightradar. Над Украиной теперь летают только грузины и турки. Весь транзит огибает эту проклятую страну.
        Тралл
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 06:50
          Цитата: Тралл
          Ответ, чья вина в уничтожении MH-17, можно увидеть на нынешних картах авиа-трафика ресурса Flightradar. Над Украиной теперь летают только грузины и турки. Весь транзит огибает эту проклятую страну.

          Вчера только тут https://topwar.ru/139147-sbu-predotvratila-skrytu
          yu-federalizaciyu-regionov-ugadayte-chi-plany-byl
          i-raskryty.html Pete Mitchell говорил
          Пример из жизни: самолет Лондон - Люблин, погода дрянь и самолет крутится в зоне ожидания. Пассажиры спрашивают стюардесс: если что, капитан ведь не выберет запасным Львов? Вот и "вся любов"
          Zoldat_A
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 05:51
      Цитата: Vard
      А ведь ни кто его не видел...

      В том то и дело, что видели. Мало того есть фото, но вот те у кого есть космические снимки, этого следа, и которые грозились ими разоблачить нас, вскоре поняли свою промашку и эти снимки покажут, только тогда, когда решат посадить Порошенко и К
      svp67
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 05:49
    Отсутствие ракеты на снимках не говорит о том, что её не было в тот момент в воздухе.
    Но правы все и мы, и голландцы. Действительно ракета была, но она находилась там, где её наш локатор не видел, так как она шла со стороны удерживаемой ВСУ территории.
    svp67
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 05:49
    Члены голландской комиссии, как следует курнув, написали такую белебирду, что потом долго отнекивались от собственной голландской "филькиной грамоты "! fool
    Геркулесыч
  4. Серый брат (Сергей) Сегодня, 05:59
    Забавно,но европцы думают что они представители "цивилизованного мира" пользующиеся благами демократии, правами человека и прочими свистоперделками, а на самом деле они просто мясо не первой свежести.
    Погибло почти две сотни граждан Нидерландов, а правительство Нидерландов крутит жопой в угоду чужим политическим амбициям.
    Серый брат
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:07
    Да любому специалисту, знакомому с работой "Бука" особенно старых модификаций - Яно как божий день, кто его запустил, почему и почему попали по Боингу а не по мифическим МиГам, которые якобы сбивали укропские самолеты. Но тема с несчастным "малазийцем" ничем не отличается от такого же фейка со Скрипалями, Литвиненко, российскими войсками на Донбассе и оккупацией Крыма.... Никому из "тех" АБСОЛЮТНО не нужна правда. Им повод нужен...
    Горный стрелок
  6. askort154 (Александр) Сегодня, 06:40
    Тянут резину расследования до смены власти на Украине. Потом всё повесят на ушедших, но ЦРУ останется в тени.
    askort154
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:41
    оставаясь невидимой на снимках радаров
    Чего не скажешь когда тебя прижимают фактами, а врать все труднее. В пору уже голландскую комиссию привлекать к ответственности за пособничество в сокрытии преступления.
    rotmistr60
  8. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 06:41
    Обвинения России в вине за сбитый Боинг исчезнут только вместе с обвиняющими - ни доказать , ни переубедить . "Логика" оппонентов хорошо проиллюстрирована у Соловьёва и Бабаяна .
    Holsten
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 07:04
      Цитата: Holsten
      "Логика" оппонентов хорошо проиллюстрирована у Соловьёва и Бабаяна .

      И ведь они ещё и УВЕРЕНЫ в своей логике. На полном серьёзе "доказательства" собирают - они там, на Западе вобще немного свёрнуты на "доказательствах" - на полном серьёзе добывают "доказательства" существования бога и Иисуса Христа. Где надо верить - "доказывают", где нужно доказывать ("Россия виновата") - слепо тупо верят.....
      Был как-то на молитвенном собрании каких-то баптистов из "Армии спасения". По очереди, как на партсобрании, выходят на трибуну и приводят "доказательства" и "факты" существования бога. Я посмеялся от души, чуть не заржал над ними в голос - пришлось быстренько на улицу выскочить....
      Zoldat_A
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:29
        Цитата: Zoldat_A
        ... они там, на Западе...

        ... далеко не так глупы, как нам хотелось бы.
        Все эти "поиски доказательств" и "дела" - игра на публику, с совершенно определенными целями. И цели эти иногда достигаются - чтобы раздолбать Ирак, хватило "пробирки Пауэлла". Можно смеяться над способами достижения этой цели (количество демотиваторов на эту тему просто шкалит), но результат-то получен...
        ИМХО мы в самом начале долгого пути - методы противодествия только обкатываются.
        Я с интересом, например, посмотрю на исход "дела Скрипалей". Жаль только, что и там далеко не все расскажут широкой публике request
        Голован Джек
  9. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:41
    Хорошая новость! Все просто, мелким шагом начинают идти на попятную. Дальше согласятся, что не было ракеты со стороны ополченцев. По капле пороха сливать начинают. В западных сми все чаще под сомнение непричастность Украины ставят. Готовят общественное мнение своих стран. Боюсь, не достанется верхушка соседней страны Ростовскому военному трибуналу, как Жириновский говорил. В Европе судить будут, да так, что к концу процесса и в живых не одного подсудимого не останется.
    Сергей985
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 07:10
    Такая ракета "невидимчик" надо думать. И поражающие элементы из гречневой крупы.
    Altona
  11. groks (Олег) Сегодня, 07:37
    А не надо было нашим очумельцам мультиками размахивать. Следующая версия будет про сбитие лазерным комплексом.
    groks
  12. sib.ataman Сегодня, 07:50
    Страусиная политика не безопасна! Если безмозглую башку можно спрятать под ворхом липовых"доказательств вины РФ", то задница-то торчит снаружи! Совершенно неприкрытая и незащищёная! Ничего не бояться гейропейцы!
    sib.ataman
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