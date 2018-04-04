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Секретное оружие 2-й Холодной войны
Издание The Avion Newspaper публикует материал под названием «Секретное оружие 2-й Холодной войны». Материал посвящён современным военно-техническим разработкам четырёх государств мира: России, США, Китая и Индии.
При этом в основном речь идёт о России.
Автор материала рассказывает своим читателям о представленных российским президентом уникальных современных вооружениях, включая гиперзвуковое оружие.
Из материала:
Далее автор продолжает метаться между определениями российских вооружений. С одной стороны пишет об угрозе, с другой постоянно упоминает термин «сомнительно».
Из статьи:
В той же статье автор рассказывает о разработках новейшего (включая гиперзвуковое) оружия в США, Китае и Индии. В частности, говорится о ракетах «БраМос», китайских DF-21 и американских гиперзвуковых вооружениях для F-35.
В итоге автор резюмирует, что современные вооружения ставят мир на грань большой войны, в которой каждая ошибка или провокация может слишком дорого стоить. По его словам, средства доставки ядерных боеголовок совершенствуются, а значит и время подлёт уменьшается.
При этом в основном речь идёт о России.
Автор материала рассказывает своим читателям о представленных российским президентом уникальных современных вооружениях, включая гиперзвуковое оружие.
Из материала:
Россия заявила, что полностью разработала систему, которая будет развернута в 2019 году. Эта система называется «Авангард», и она будет запускать на борту повторно используемые ускорители SS-19. Россия также заявила, что это оружие успешно протестировано в рамках подготовки к массовому производству. Хотя точные детали и технические характеристики системы «Авангард» скудны, и всегда можно скептически относиться к российским заявлениям, появились кадры и другой ракетной системы. В середине марта в ходе испытаний была выпущена высокотехнологичная гиперзвуковая ракетная система KH-72M «Кинжал» с модернизированного высотного перехватчика МиГ-31. Россия снова заявляет о своей новой ракете, но в видеоролике она просто превращается в модифицированную баллистическую ракету «Искандер», которая уже существовала в российском арсенале. Россия также утверждала, что в 2017 году они опробовали гиперзвуковую ракету на море, но эти претензии также сомнительны.
Далее автор продолжает метаться между определениями российских вооружений. С одной стороны пишет об угрозе, с другой постоянно упоминает термин «сомнительно».
Из статьи:
Ракетная система, которую президент России Путин показал на экране во время своего ежегодного послания, это крылатая ракета с ядерной силовой установкой и с почти безлимитной дальностью, названа "Буревестником". Это было бы совершенно новым стратегическим ударным оружием по сравнению с условной баллистической ракетой или даже с гиперзвуковыми системами оружия. При почти 20 000 км дальности эта ракета могла бы поражать любые цели в боевой зоне. Эта ракета специально спроектирована как оружие подавления противоракетной обороны. Все нюансы об этом оружии публикуются в российских СМИ, но реальность этого оружия, фактически существующего в пригодном для использования состоянии, остается сомнительной.
В той же статье автор рассказывает о разработках новейшего (включая гиперзвуковое) оружия в США, Китае и Индии. В частности, говорится о ракетах «БраМос», китайских DF-21 и американских гиперзвуковых вооружениях для F-35.
В итоге автор резюмирует, что современные вооружения ставят мир на грань большой войны, в которой каждая ошибка или провокация может слишком дорого стоить. По его словам, средства доставки ядерных боеголовок совершенствуются, а значит и время подлёт уменьшается.
Автор: по материалам Henry Neiberlien (theavion.com)
Использованы фотографии: theavion.com
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