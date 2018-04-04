Очередной пожар в торговом центре. Снова жертвы

Стало известно об одном погибшем при пожаре в торговом центре "Персей для детей" в российской столице.Возгорание произошло на Малой Семеновской, 28. Близлежащие улицы к торговому центру перекрывались.На данный момент пожар ликвидирован.Сообщается о том, что пострадавший, которого успели эвакуировать из горящего здания, всё же скончался. Смерть наступила в карете скорой помощи, по некоторым данным, в результате отравления угарным газом.На месте продолжают работы различные службы. В ближайшее время движение на прилегающих улицах восстановят.Начальник ГУ МЧС по городу Москва Илья Денисов заявил, что при тушении пожара в московском торгово-развлекательном центре пострадали трое пожарных. В общей сложности из пожара спасены 20 человек. 600 человек своевременно из здания эвакуированы.По предварительным данным, очаг возгорания находился на 4-м этаже торгово-развлекательного комплекса.