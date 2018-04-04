16:11 04 апреля
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Очередной пожар в торговом центре. Снова жертвы

Стало известно об одном погибшем при пожаре в торговом центре "Персей для детей" в российской столице.

Возгорание произошло на Малой Семеновской, 28. Близлежащие улицы к торговому центру перекрывались.

На данный момент пожар ликвидирован.

Очередной пожар в торговом центре. Снова жертвы


Сообщается о том, что пострадавший, которого успели эвакуировать из горящего здания, всё же скончался. Смерть наступила в карете скорой помощи, по некоторым данным, в результате отравления угарным газом.

На месте продолжают работы различные службы. В ближайшее время движение на прилегающих улицах восстановят.

Начальник ГУ МЧС по городу Москва Илья Денисов заявил, что при тушении пожара в московском торгово-развлекательном центре пострадали трое пожарных. В общей сложности из пожара спасены 20 человек. 600 человек своевременно из здания эвакуированы.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на 4-м этаже торгово-развлекательного комплекса.

Использованы фотографии: ria.ru

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Комментарии 58

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  1. Метан Сегодня, 14:50
    Что-то как-то подозрительно много пожаров.Что-то тут не то....
    Метан
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 14:55
      Это все специально делается, для дискредитации власти. В общем в торговые центры с детьми лучше не ходить.
      Аристарх Людвигович
      1. GELEZNII_KAPUT (Железный Капут) Сегодня, 14:58
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Это все специально делается, для дискредитации власти.

        Она себя уже и без этого дискредитировала давно!
        GELEZNII_KAPUT
        1. cariperpaint Сегодня, 15:02
          ваша? моя вот нет пока.
          cariperpaint
        2. Костяра (Константин) Сегодня, 15:06
          Сдаётся мне, без обсосов заокеЯнских здесь не обошлось....
          Все эти возгорания принимают видимость системы, которое это возгорание, по счёту в России...?!
          Закрыть всё это дерьмо по всей стране и пока все ТЦ не пройдёт повторную проверку у пожарников и МЧС с личным отчётом глав ведомств МЧС регионов "главному" МЧСнику. Что за фигня???
          Поддерживаю Вос, целиком и полностью!!!
          Костяра
          1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 15:51
            Цитата: Костяра
            Сдаётся мне, без обсосов заокеЯнских здесь не обошлось....
            Все эти возгорания принимают видимость системы, которое это возгорание, по счёту в России...?!
            Закрыть всё это дерьмо по всей стране и пока все ТЦ не пройдёт повторную проверку у пожарников и МЧС с личным отчётом глав ведомств МЧС регионов "главному" МЧСнику. Что за фигня???
            Поддерживаю Вос, целиком и полностью!!!

            Одно время у нас подозрительно часто горели дома престарелых. Чего ж теперь - дома престарелых позакрывать? Просто по шее надо барыгам настукать, чтобы на всём, на чём только можно, не экономили. А на безопасности - в первую очередь. Им чего, без экономии на безопасности денег мало? Прибыли низкие? А работать они не пробовали, а не рассуждать о росте доходности торговли? У меня на стройке на одном из объектов ещё в "нулевых" вагончик от "козла" даже не сгорел, а только загорелся - потушили. Так я на всех объектах водяную "автономку" отопление поставил. Не о пожарных думал - с ними вопрос наличными или стройматериалами всегда быстро решался. О мужиках, которые в тех вагончиках жили. Чего ж эти барыги о людях не думают?
            Zoldat_A
        3. edmed (Юрий) Сегодня, 15:22
          Она себя уже и без этого дискредитировала давно! К сожалению ,да .Все суетятся отталкивая друг друга открывая калитки,ворота перед гружёным золотом осликом.
          edmed
          1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:45
            Цитата: edmed
            Она себя уже и без этого дискредитировала давно!

            Хорошо, недовольный вы наш, назовите страну, где на ваш взгляд идеальная власть? Наверное и методы "лечения" знаете?
            Orionvit
            1. влад66 (Владимир) Сегодня, 16:08
              Цитата: Orionvit
              Наверное и методы "лечения" знаете?

              Конечно знает, как на Украине, все на майдан или назад в 90-е,только забыл или не знал, что в те же 90-х дома престарелых гоиели так же по всей стране и так же с людьми, барыгам земля нужна, вот и полыхало и вообще после выборов полезло одно за другим, на нехорошие мысли наводит, что все это делается специально.
              влад66
        4. Deadушка (Виталий) Сегодня, 15:28
          Цитата: GELEZNII_KAPUT
          Она себя уже и без этого дискредитировала давно!

          В 30-х стали бороться с саботажами и диверсиями...
          в итоге Сталин плохой.
          Deadушка
      2. антивирус Сегодня, 15:28
        и в туалеты тоже не ходить?
        на улице играть и писать детям?
        антивирус
    2. edmed (Юрий) Сегодня, 15:00
      "Ни когда такого не было,и опять случилось" цитата по памяти. Системный кризис или косяк спецслужб,по осени был вал звонков о минировании соцкульбыта?
      edmed
    3. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 15:01
      Сегодня ещё в Саратове было возгорание в ТЦ. Совпадения?
      Б.Т.В.
      1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 15:09
        Цитата: Б.Т.В.
        Совпадения?

        По моему просто повышенное внимание к ТРЦ и пожарам. Две недели назад эту новость просто бы не заметили.
        мордвин 3
      2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:17
        Цитата: Б.Т.В.
        Сегодня ещё в Саратове было возгорание в ТЦ. Совпадения?

        А нас утром мусорку кто-то поджёг. Не думаю что это совпадение.
        Серый брат
      3. XXXIII (Владимир) Сегодня, 15:19
        Цитата: Б.Т.В.
        Сегодня ещё в Саратове было возгорание в ТЦ. Совпадения?

        кто то лодку раскачивает.... yes
        XXXIII
      4. Alber (Альберт) Сегодня, 15:22
        Цитата: Б.Т.В.
        Сегодня ещё в Саратове было возгорание в ТЦ. Совпадения?

        !!!??? Что за хрень?
        Вспоминаю, как десяток-другой назад по стране прокатились возгорания на военскладах.
        Думается не спроста
        Alber
      5. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 15:49
        А мы вчера на возгорание кабеля на предприятии выезжали, наверное тоже власть виновата.
        Алексей 2016
    4. Trevis (Артём) Сегодня, 15:02
      В общей сложности из пожара спасены 20 человек. 600 человек своевременно из здания эвакуированы.

      Сообщается о том, что пострадавший, которого успели эвакуировать из горящего здания, всё же скончался.

      Это ж хорошо еще обошлось. Не верю в совпадение!
      Trevis
    5. Невский_ЗУ (Вячеслав) Сегодня, 15:02
      Цитата: Метан
      Что-то как-то подозрительно много пожаров.Что-то тут не то....

      Американцам и бритам, видать понравилась истерия в сети после Кемерево, и как следствие выход народа в реал на улицы. Всё-таки не каждый день увидишь в России стоящего на коленях зама.губенатора, который оправдывается за слухи о 300-погибших. До этого на колени лишь ставили губернатора Черновицкой области Украины сразу после победы майдана, затем Беркут и т.п. Хорошо, хоть пожарную команду в Кемерово не поставили на колени.
      Найди Украину, пока еще легко найти:

      Невский_ЗУ
      1. Alber (Альберт) Сегодня, 15:19
        Цитата: Невский_ЗУ
        Цитата: Метан
        Что-то как-то подозрительно много пожаров.Что-то тут не то....

        Американцам и бритам, видать понравилась истерия в сети после Кемерево, и как следствие выход народа в реал на улицы. Всё-таки не каждый день увидишь в России стоящего на коленях зама.губенатора, который оправдывается за слухи о 300-погибших. До этого на колени лишь ставили губернатора Черновицкой области Украины сразу после победы майдана, затем Беркут и т.п. Хорошо, хоть пожарную команду в Кемерово не поставили на колени.
        Найди Украину, пока еще легко найти:


        М-да!
        Будущий губернатор на коленях...
        "Хорошее" начало
        Alber
        1. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 15:24
          Ну а чо?... Зато при власти и бабках...
          АлеБорС
    6. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:02
      Цитата: Метан
      Что-то как-то подозрительно много пожаров.Что-то тут не то....

      Да везде есть пожары. У нас на пошлой неделе 13 человек пострадали от пожара в Ашдоде.
      Арон Заави
      1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 15:20
        Да, но в отличии от вас, у нас перешло в разряд статистики.....при этом с чел. жертвами.....
        Соломон Кейн
        1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 15:54
          Вы статистику по пожарам и жертвам видели?
          сорок восьмой
      2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 15:20
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Метан
        Что-то как-то подозрительно много пожаров.Что-то тут не то....

        Да везде есть пожары. У нас на пошлой неделе 13 человек пострадали от пожара в Ашдоде.

        у вас тоже кто то лодку раскачивает..... belay
        XXXIII
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:53
          Цитата: XXXIII

          у вас тоже кто то лодку раскачивает..... belay

          Обычные пожары.
          Арон Заави
    7. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 15:11
      Цитата: Метан
      Что-то как-то подозрительно много пожаров.Что-то тут не то....

      100% не то. Только не "что-то" неизвестное, а конкретно система противопожарной безопасности. Ну и соответственно контроль за ней.
      Нормаль ок
    8. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:14
      Цитата: Метан
      Что-то как-то подозрительно много пожаров.Что-то тут не то....

      Это не пожаров стало много, а на них стали обращать особое внимание. После любого происшествия СМИ по инерции в течение некоторого времени выдвигают на первое место схожие происшествия.
      Alexey RA
    9. Alber (Альберт) Сегодня, 15:16
      Цитата: Метан
      Что-то как-то подозрительно много пожаров.Что-то тут не то....

      Длительные сроки и расстрелы могут решить вопросы халатного отношения к своим обязанностям, саботажа, а возможно и диверсий...
      Alber
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 15:46
        Цитата: Alber

        Длительные сроки и расстрелы могут решить вопросы халатного отношения к своим обязанностям, саботажа, а возможно и диверсий...


        Большую часть населения страны придется либо расстрелять, либо длительный срок....
        Лесные пожары, подключение газовых плит самостоятельно, пьяные за рулем, "авось" в работе, перебегание дороги в не положенном месте, не пристегнутые ремни, буяны в самолетах, ж/д переезды проскочить и прочее и прочее.....
        НасРать
      2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:49
        Халатное отношение, это одно. А саботаж и диверсии, это уже уже другая статья, под высшую меру можно угодить.
        Orionvit
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 15:52
          Цитата: Orionvit
          Халатное отношение, это одно. А саботаж и диверсии, это уже уже другая статья, под высшую меру можно угодить.

          Худшее в этой истории это то, что если это не диверсия, то террористы обязательно возьмут себе на заметку этот метод, глядя на реакцию даже на этом сайте...
          НасРать
          1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:02
            На этом сайте, реакция ещё умеренная, по сравнению с либеральными интернетовскими помойками. А что касаемо террористов, так все эти "методы", типа поджоги, взрывы, массовые отравления и остальная хрень в местах массового скопления людей, по моему изначально прописаны во всех их методичках.
            Orionvit
    10. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:31
      Цитата: Метан
      Что-то как-то подозрительно много пожаров.Что-то тут не то....

      Да это уже похоже на диверсию.
      Венд
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:50
    Погибшему земля пухом, и соболезнования родным! С остальным пускай наши"компетентные " органы разбираются.
    Геркулесыч
  3. saveall (Александр) Сегодня, 14:52
    Это уже смахивает на какие то диверсии... Интересно, по сети как то можно воздействовать на силовые устройства и агрегаты и вызвать короткое замыкание к примеру?
    saveall
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 15:08
      Интересно, по сети как то можно воздействовать на силовые устройства


      По сети воздействуют на мозги. А уж потом лавина прыжков с крыш, стрельбы в школах, "зацеперов", селфи на верхотуре и прочего. В том числе и поджогов. Для этого не нужно агентур и прочих шпионских штук .Просто запустить волну среди обычных людей , а больные на голову всегда найдутся.
      dauria
      1. saveall (Александр) Сегодня, 15:34
        Цитата: dauria
        Интересно, по сети как то можно воздействовать на силовые устройства


        По сети воздействуют на мозги. А уж потом лавина прыжков с крыш, стрельбы в школах, "зацеперов", селфи на верхотуре и прочего. В том числе и поджогов. Для этого не нужно агентур и прочих шпионских штук .Просто запустить волну среди обычных людей , а больные на голову всегда найдутся.

        Это вы Ирану расскажите... Когда у них на заводе по обогащению урана в Натанзе вдруг вышли из строя 1368 из 5000 работающих центрифуг IR-1 по обогащению урана. Центрифуги это все же не утюг... Там уровень безопасности просто зашкаливает.
        saveall
    2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 15:18
      Цитата: saveall
      Это уже смахивает на какие то диверсии...

      А ещё в России ежегодно погибает в ДТП около 25 тыс человек. Однозначно, - это американские диверсанты действуют и НКО.
      Нормаль ок
  4. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 14:52
    Закрыть всё это дерьмо по всей стране и пока все ТЦ не пройдёт повторную проверку у пожарников и МЧС с личным отчётом глав ведомств МЧС регионов "главному" МЧСнику. Что за фигня???
    Azazelo
  5. Pacifist (Виктор) Сегодня, 14:55
    Опять пожар, опять игрушки, опять ТЦ... what
    Я не склонен к теории заговоров... но что-то странное тут есть.
    Отработали, судя по всему нормально.
    Родным погибшего мои соболезнования. Остальным скорейшего выздоровления.
    Pacifist
  6. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:55
    там у них на 4м этаже склад был.Походу пытался потушить этот сотрудник в одиночку.
    Heterocapsa
  7. Vard Сегодня, 14:56
    Четвёртый этаж... Закрыть все многоэтажные... ТРЦ... Вон в Самаре Мега... Амбар... Космопорт... одноэтажные специально построенные здания... А Аврора мол с улицы глядеть страшно...
    Vard
  8. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:57
    проверьте этот ТЦ может тут тоже охранники бывшие повара а электрики бывшие балетмейстеры .
    Heterocapsa
  9. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:58
    К сожалению быстро не остановить всю эту махину в виде нарушений правил пожарной безопасности при планировке, строительстве, современной отделки сгораемыми материалами путей эвакуации и др.помещений. Но то, что уже более-менее стал соблюдаться противопожарный режим (свободные пути эвакуации и сама эвакуация, вызов пожарных и т.д.) позволило не допустить массовой гибели людей. Ну, само-собой разумеющееся, это установить причину и виновных пожара.
    Теренин
  10. Mavrikiy Сегодня, 14:58
    Ну что удивительного. Завтра еще че запалят. Акция однако.
    Mavrikiy
  11. assa67 (андрей) Сегодня, 15:05
    версии саботажа и диверсий ,наверное,тоже рассматриваются органами...
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Это все специально делается, для дискредитации власти.

    скоро и леса снова гореть начнут....
    assa67
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:29
      По лесам, ещё с советских времён, специализировались вымиратцы
      Дормидонт
  12. askort154 (Александр) Сегодня, 15:09
    Похоже, расслабились. " Не надо кашмарить бизнес" - обернулся кашмаром для невинных. И ещё, всю осень страну сотрясали звонки о "заминированиях" . Потом горели торговые рынки, теперь развлекательные центры. Раньше такого, системно, не было. Пора закручивать гайки.
    askort154
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:16
      Цитата: askort154
      Потом горели торговые рынки, теперь развлекательные центры. Раньше такого, системно, не было

      В за два прошедших года в моем городишке сгорело аж два торговых рынка. Теперь на месте обоих магазин "Атак".
      Совпадение? Не думаю no
      Голован Джек
      1. edmed (Юрий) Сегодня, 15:48
        Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:16 ↑
        Цитата: askort154
        Потом горели торговые рынки, теперь развлекательные центры. Раньше такого, системно, не было
        В за два прошедших года в моем городишке сгорело аж два торговых рынка. Теперь на месте обоих магазин "Атак".
        Совпадение? Не думаю no Все идет по плану wink .
        edmed
  13. astepanov (Алексей) Сегодня, 15:15
    Все же предположу, что после массовых проверок, прошедших из-за трагедии в Кемерово, с безопасностью стало лучше и гораздо большего числа жертв удалось избежать.
    Все эти торговые центры потенциально опасны, как их ни проверяй. В облицовке и отделке много пластмассы, и горючей, и выделяющей ядовитую дрянь при горении. Множество легких пластиковых перегородок между бутиками, клетушки, забитые горючим тряпьем, перелицовываемая при всяко дележе торговых площадей проводка, намеренно удлиненные проходы до лестниц и выходов (ради того, чтобы люди двигались вдоль товаров) и т.д. Боюсь, и эта беда в ТЦ не последняя.
    astepanov
  14. seacap Сегодня, 15:27
    Вот он итог,очень печальный,убийства страны и 30-и летних т.н. реформ наших и не наших алчных,циничных и продажных деятелей.Система госуправления созданная на лжи и подлости,ценой предательства страны и своего народа,"под себя и своего хозяина",нацеленная только на бабло,всегда будет порождать кровавую жатву. Некомпетенция, ложь,неуемная жадность,чванство и цинизм,презрение к своему народу и стране- итог уничтожения социалистической общности людей,реформ образования и воспитания, создание общества потребителей,общества с чужими для нас моральными ценностями и традициями.Превративших нас в общество плохо образованных, лишенных творческого потенциала, жадных, с низменными запросами особей,где критерий ценности человека,его величие и статут определяются его кошельком,родственными связями,"умением жить".Люди в стране перестают верить и уважать власть и законы,видя полнейшую безнаказанность чиновников,плодящихся как тараканы,когда власть создает хорошо оплачиваемые места для своих подрастающих родственников,чад и друзей за счет сокращения доходов людей.У нас чиновники живут своей жизнью и своими интересами,в своем государстве и по своим законам,в корне отличающимися от всего бесправного и молчаливого народа,бессильного как-либо влиять на "слуг народа", которых они содержат,влача нищенское существование.Так спрашивается,зачем убили страну,уничтожили все достижения развития нашего народа,если мы отброшены на 100 лет назад своего развития,ради каких таких высоких идеалов уничтожены млны людей многострадального народа и державы,чтобы в очередной раз вставать из пепла,неимоверными усилиями восстанавливать все с нуля,и вновь и вновь проходить этот путь кровавых потерь и унижений?
    seacap
  15. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:28
    Много рассуждений о совпадениях. А стоит вспомнить, что грозило сделать чубатое животное по кличке корчинский
    Дормидонт
  16. Sverdlov (Sverdlov) Сегодня, 15:51
    Много букоф, но прочесть стоит.

    КРАТКО, С КОМКОМ В ГОРЛЕ

    Скажу слово. Я в России строил всю жизнь, и делал множество СТУ (Специальные Технические Условия) на противопожарные системы торговых центров, примерно на 22 центра. Везде "консультационные договоры" от 1,5 млн рублей и выше, обычно в районе 4-х. Везде свои консультанты, которые являются родственниками главы местного МЧС. Нигде нет трубы с напором воды из города, дают 100 мм, из неё кое-как вода льётся, из-за чего необходимо строить огромные бассейны для запасов воды для спринклерных и дренчерных систем пожаротушения (дренчер создаёт непроходимую для огня стену воды, спринклер её разбрызгивает кругом), инвесторы изо всех сил стараются за деньги эти системы исключить. Главный вопрос в ходе проектирования пожарных систем — "как избавиться от спринклерной системы". А ведь именно эта система, а не сигнализация, ДЕЛАЕТ ПОЖАР ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНЫМ, когда с потолка потоком льётся вода. Нормы соблюсти невозможно, они все супротив друг друга работают. Количество датчиков все стараются минимизировать, системы поставить подешевле, на производителей систем и подрядчиков огромное давление по стоимости, сравните стоимость датчиков "Рубеж" c такими же от "Honeywell". Экспертиза проекта везде за взятки, экспертов там толковых нет, поскольку им платят копейки. На небоскрёбы норм нет. На большие торговые центры норм нет. На атриумы норм нет. На стеклянные кровли, на генераторы и хранилища дизельного топлива внутри дата-центров, на временную электрику и пожаротушение во время строительства — нет. Вы понимаете, эти люди просто не умеют написать технические правила как нужно строить, которые есть во всём мире, если это не Зимбабве или Малави. Все инспекции, это просто визиты за деньгами, с вымогательством, а никакие не проверки. Когда у тебя большой торговый центр, чекисты присылают тебе своего штатного сотрудника на 30% акций, ты ему платишь, он отдаёт наверх половину, тот снова половину, и так до самого Светлейшего. То же самое во всех надзорных органах, в центрах сертификации, в Экспертизах, в ГАИ, МВД, везде. Насквозь гнилая система, и построили её по образцу воровских общаков, надёжно себя зарекомендовавших. Бесжалостный, тупой алгоритм, вовлекающих всех в круговорот теневых "услуг", размер экономики которого давно сравнялся и превзошёл "белую" экономику России.
    Sverdlov
  17. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:05
    Цитата: edmed
    Она себя уже и без этого дискредитировала давно! К сожалению ,да .Все суетятся отталкивая друг друга открывая калитки,ворота перед гружёным золотом осликом.

    По девяностым соскучился?
    mavrus
  18. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 16:08
    Судя по фото пожар небольшой, тем более раз уже потушили. А вот то что трое пожарных пострадали - очень плохо. Сколько же тогда пожарных в Кемерово пострадало?
    Архивариус Вася
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