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Очередной пожар в торговом центре. Снова жертвы
Стало известно об одном погибшем при пожаре в торговом центре "Персей для детей" в российской столице.
Возгорание произошло на Малой Семеновской, 28. Близлежащие улицы к торговому центру перекрывались.
На данный момент пожар ликвидирован.
Сообщается о том, что пострадавший, которого успели эвакуировать из горящего здания, всё же скончался. Смерть наступила в карете скорой помощи, по некоторым данным, в результате отравления угарным газом.
На месте продолжают работы различные службы. В ближайшее время движение на прилегающих улицах восстановят.
Начальник ГУ МЧС по городу Москва Илья Денисов заявил, что при тушении пожара в московском торгово-развлекательном центре пострадали трое пожарных. В общей сложности из пожара спасены 20 человек. 600 человек своевременно из здания эвакуированы.
По предварительным данным, очаг возгорания находился на 4-м этаже торгово-развлекательного комплекса.
Возгорание произошло на Малой Семеновской, 28. Близлежащие улицы к торговому центру перекрывались.
На данный момент пожар ликвидирован.
Сообщается о том, что пострадавший, которого успели эвакуировать из горящего здания, всё же скончался. Смерть наступила в карете скорой помощи, по некоторым данным, в результате отравления угарным газом.
На месте продолжают работы различные службы. В ближайшее время движение на прилегающих улицах восстановят.
Начальник ГУ МЧС по городу Москва Илья Денисов заявил, что при тушении пожара в московском торгово-развлекательном центре пострадали трое пожарных. В общей сложности из пожара спасены 20 человек. 600 человек своевременно из здания эвакуированы.
По предварительным данным, очаг возгорания находился на 4-м этаже торгово-развлекательного комплекса.
Использованы фотографии: ria.ru
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