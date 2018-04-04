16:08 04 апреля
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От украинского транзита отказываться не будем. Откровение "Газпрома"

В «Газпроме» сообщили, что не видят поводов для «беспокойства» со стороны тех, кто заявляет об «опасности» исчезновения украинского транзита. Председатель правления российского газового гиганта Алексей Миллер сообщил, что на самом деле украинский транзит останется и в том случае, если газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток -2» будут введены в эксплуатацию.

При этом Алексей Миллер отметил, что объёмы транзита «голубого топлива» через Украину могут рухнуть в 9 раз.

«Интерфакс» цитирует главу «Газпрома»:
Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные.



От украинского транзита отказываться не будем. Откровение "Газпрома"


О каких же объёмах в таком случае идёт речь? По словам Алексея Миллера, это максимум 15 млрд кубометров газа в год.

Между тем, в «Газпроме» отчитались о рекордном росте объёмов транзита через Украину по итогам 2017 года. Отмечено, что в прошлом году через ГТС Украины перекачали в Европу 93,5 млрд кубометров «голубого топлива».

На этом фоне накануне появились данные о том, что "Газпром" в своём внутреннем бюджете готов зарезервировать суммы для возможной выплаты штрафов "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража. Речь о колоссальной сумме в 4,74 млрд долларов.

Использованы фотографии: jpgazeta.ru
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Комментарии 11

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  1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:46
    Миллер давай завязывай ,мы тут что зря попкорном затаривались?))) если только надежды на то что шумеры скинут с себя нацистов тогда может быть .Но по факту нафиг такой неадекватный транзитёр.Больная совершенно на голову страна зачем геморрой такой возится с ними.Хотя всё как и всегда.Деньги решают.
    Heterocapsa
    1. Fedor Egoist (Федор) Сегодня, 15:53
      Цитата: Heterocapsa
      Но по факту нафиг такой неадекватный транзитёр.Больная совершенно на голову страна зачем геморрой такой возится с ними

      Возня заканчивается. Теперь только поддержание инструмента (украинской ГТС) в минимально работоспособном состоянии, и ни рублем больше. Если же деньги пойдут не туда, такой объем реально пустить в обход, варианты есть.
      Fedor Egoist
      1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:54
        я просто хочу чтобы они страдали.Долго и мучительно.Вот не жалко совсем.Только боль,только хардкор.
        Heterocapsa
  2. К.А.С (Костя) Сегодня, 15:46
    Слухи сплетни! Как будут поставлять газ если трубу надо ремонтировать? Кто на это денег даст? Миллер сказал как я понимаю следующее: труба сохранится как резерв и прокачка будет что бы поддержать её работоспособность!
    По поводу слухов о выплате надо узнавать!
    К.А.С
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:59
      Цитата: К.А.С
      Слухи сплетни! Как будут поставлять газ если трубу надо ремонтировать? Кто на это денег даст? Миллер сказал как я понимаю следующее: труба сохранится как резерв и прокачка будет что бы поддержать её работоспособность!
      По поводу слухов о выплате надо узнавать!


      пообещать еще не значит жениться... возможно партнеров по секасу успокаиваем... laughing
      Цитата: Heterocapsa
      я просто хочу чтобы они страдали.Долго и мучительно.Вот не жалко совсем.Только боль,только хардкор.
      vorobey
  3. лом123 Сегодня, 15:49
    Все делают бабки,пускай как говорится деньги платят а то что ноги вытирают с моим am
    лом123
  4. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 15:49
    Я вот как Миллера вижу, сразу песню Слепакова вспоминаю !
    «Это ведь Наш общий газ - а Мечты сбываются - Только у Вас» belay
    Охотовед 2
  5. шурави (Владимир) Сегодня, 15:51
    Чинушам из газпрома украинская дырка очень выгодная.
    шурави
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:55
    На этом фоне накануне появились данные о том, что "Газпром" в своём внутреннем бюджете зарезервировать суммы для возможной выплаты штрафов "Нафтогазу"
    Ага , прям в пресс службе на брифинге заявили . laughing Да и как можно "зарезервировать" 5 лярдов ? Автор явно не в себе . Впрочем и вся статья с "душком" ЗЫ : всё высказаное относится к первоисточнику с которого статья "перерисована"
    КВУ-НСвД
  7. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 16:07
    Прокачивать 15 вместо 120. Это удавка. И отказаться нельзя- как жить дальше, ведь на реверс нужны бабки, а где взять- транзита в том же объёме не видать. И поддерживать работоспособность трубы и всего хозяйства на какие шиши? Были бы рады в этом случае, чтобы Россия ВООБЩЕ перестала бы транзит. Можно было бы скандал поднять, и реверсом озаботиться вплотную. Хочешь-не хочешь, а можно было бы что-то предпринять. Но вот с такими объёмами- это как душиловка, но не до смерти, а с перерывами на продолжение мучений.
    Вкд Двк
  8. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:07
    это называется "обоюдовыгодное сотдруничество", бизнес
    megaKritik
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