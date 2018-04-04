От украинского транзита отказываться не будем. Откровение "Газпрома"

Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные.

В «Газпроме» сообщили, что не видят поводов для «беспокойства» со стороны тех, кто заявляет об «опасности» исчезновения украинского транзита. Председатель правления российского газового гиганта Алексей Миллер сообщил, что на самом деле украинский транзит останется и в том случае, если газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток -2» будут введены в эксплуатацию.При этом Алексей Миллер отметил, что объёмы транзита «голубого топлива» через Украину могут рухнуть в 9 раз. «Интерфакс» цитирует главу «Газпрома»:О каких же объёмах в таком случае идёт речь? По словам Алексея Миллера, это максимум 15 млрд кубометров газа в год.Между тем, в «Газпроме» отчитались о рекордном росте объёмов транзита через Украину по итогам 2017 года. Отмечено, что в прошлом году через ГТС Украины перекачали в Европу 93,5 млрд кубометров «голубого топлива».На этом фоне накануне появились данные о том, что "Газпром" в своём внутреннем бюджете готов зарезервировать суммы для возможной выплаты штрафов "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража. Речь о колоссальной сумме в 4,74 млрд долларов.