Германия передала подразделение ПВО под командование Нидерландов. Зачем?

Мы передали подразделение противовоздушной обороны численностью в 450 военнослужащих под нидерландское командование. Это очередной шаг по укреплению коллективной обороны наших государств в структурах НАТО. Мы высоко ценим сотрудничество с Нидерландами в этом ключе, начавшееся в 1995 году созданием наднациональных военных институтов. Мы разделяем общие ценности и интересы, верим в наше европейское будущее и являемся сильными партнёрами в трансатлантическом альянсе.

Бундесвер передал одно из подразделений ПВО под командование соседних Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Германии. Глава ведомства Урсула фон дер Ляйен разъясняет ситуацию так:Немецкий бригадный генерал Михаэль Гшоссманн, командующий ПВО страны, заявил, что этот шаг является политически значимыми и позволит решать задачи по совместной эксплуатации систем ПВО-ПРО, включая американские «Пэтриоты».Процесс интеграции немецких и голландских подразделений идёт в течение нескольких лет. Так, страны уже объединили несколько подразделений сухопутных сил и ВМС под единым командованием. Также заявлено, что разработана единая концепция системы противоракетной обороны ФРГ и Нидерландов. Около 2 тыс. голландских десантников в 2014 году оказались под командованием немецких офицеров.Известно, что немецкое подразделение ПВО хотя и будет находиться под голландским командованием, территориально останется в ФРГ – в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.