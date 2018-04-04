19:08 04 апреля
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Германия передала подразделение ПВО под командование Нидерландов. Зачем?

Бундесвер передал одно из подразделений ПВО под командование соседних Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Германии. Глава ведомства Урсула фон дер Ляйен разъясняет ситуацию так:
Мы передали подразделение противовоздушной обороны численностью в 450 военнослужащих под нидерландское командование. Это очередной шаг по укреплению коллективной обороны наших государств в структурах НАТО. Мы высоко ценим сотрудничество с Нидерландами в этом ключе, начавшееся в 1995 году созданием наднациональных военных институтов. Мы разделяем общие ценности и интересы, верим в наше европейское будущее и являемся сильными партнёрами в трансатлантическом альянсе.


Германия передала подразделение ПВО под командование Нидерландов. Зачем?


Немецкий бригадный генерал Михаэль Гшоссманн, командующий ПВО страны, заявил, что этот шаг является политически значимыми и позволит решать задачи по совместной эксплуатации систем ПВО-ПРО, включая американские «Пэтриоты».


Процесс интеграции немецких и голландских подразделений идёт в течение нескольких лет. Так, страны уже объединили несколько подразделений сухопутных сил и ВМС под единым командованием. Также заявлено, что разработана единая концепция системы противоракетной обороны ФРГ и Нидерландов. Около 2 тыс. голландских десантников в 2014 году оказались под командованием немецких офицеров.

Известно, что немецкое подразделение ПВО хотя и будет находиться под голландским командованием, территориально останется в ФРГ – в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Комментарии 15

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 18:01
    Создание Объединённых европейских сил. От слов - делу, пока в опытном режиме.
    Yrec
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:04
      Цитата: Yrec
      Создание Объединённых европейских сил. От слов - делу, пока в опытном режиме.

      Проходили мы это уже в 1945 г. Немцам , наоборот нужно тих себя вести, память видать коротка..
      МИХАН
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:12
        Германия передала подразделение ПВО под командование Нидерландов. Зачем?

        После такого "успешного" расследования Нидерландами крушения "Боинга" в Донецке, более опытных в деле ПВО, в ЕС не найти! yes
        СРЦ П-15
  2. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 18:04
    В целом ясно, но вот почему немецкое подразделение под нидерландское командование, а не наоборот? У немцев то однозначно армия более подготовленная чем у любителей тюльпанов и красных фонариков...
    Архивариус Вася
    1. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 18:13
      Цитата: Архивариус Вася
      У немцев то однозначно армия более подготовленная чем у любителей тюльпанов и красных фонариков...

      Это с гинекологом во главе-то армия круче ? По мне так глупость это несусветная , подразделения своих ВС чужим переподчинять . Косяки неизбежны , хоть 100500 раз унифицируйся . Впрочем , барабан им на шею , чего-то прям переживать за них начал wassat .
      iliitchitch
      1. japs (Юрий) Сегодня, 18:21
        ..."Косяки неизбежны , хоть 100500 раз унифицируйся "

        Вот-вот, что бы обмениваться " косячками", в этом все дело...
        А в это время, министр здравоохранения ФРГ всерьез озаботился о разрешении рецептурного курения марихуаны. Товарищи из МВД его поддерживают.
        japs
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 18:23
      Цитата: Архивариус Вася
      В целом ясно, но вот почему немецкое подразделение под нидерландское командование, а не наоборот? У немцев то однозначно армия более подготовленная чем у любителей тюльпанов и красных фонариков...

      Немцев лишают рычагов управления, первый звонок база в Турции, хозяин ПВО за океаном, поэтому все логично, даже исходя из последнего наезда Трампа на Германию. Если бы немцы имели возможность, они бы купили С-400. Но их возможности не совпадают с желаниями.
      Новость не новая годичной давности, а по сему
      Аскет
  3. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 18:04
    Мдаа... бравое пво будет..
    Диванный эксперт
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:10
    Немцы с кем только не создают совместные подразделения,но вот передача подразделений под командование другой стране...........Разработали бы общие стандарты и лепили бы Евро армию,а так конечная цель не особо понятна.
    APASUS
  5. san4es Сегодня, 18:12
    Бундесвер передал одно из подразделений ПВО под командование соседних Нидерландов

    belay ...Да их-же там загомосечат по самое не хочу. fellow
    Мы высоко ценим сотрудничество с Нидерландами в этом ключе
    san4es
  6. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:19
    ...созданием наднациональных военных институтов. Мы разделяем общие ценности и интересы, верим в наше гевропейское будущее и являемся сильными партнёрами в трансатлантическом альянсе - сказал глава ведомства Урсула фон дер Ляйен . Ну, как то вы братцы не скромно сами то о себе. Это всё равно что великие и древние украинцы себе кричат "героям слава". Надо когда вам такую оценку другие поставят. Что то не очень верится в "любовь" между военными немцами под командованием нидерланцев no Хотя, не понятно, что вы имеете ввиду под словом - партнёры...А, вообще то, бес с вами, делайте, что хотите... yes
    Теренин
  7. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 18:20
    будет находиться под голландским командованием, территориально останется в ФРГ – в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн

    Прямая дорога к несусветному бардаку. Если немцы ещё как то смогли бы наладить взаимодействие с подкомандными голландцами, то наоборот — вряд ли.
    Avis-bis
  8. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 18:31
    Ну цэ вже мдя вааще. Немцы куды вы котитесь.Самая боевая нация континента
    нафанаил
    1. баклан (Станислав) Сегодня, 18:58
      Они уже давно не самая боевая нация. Потом, что ожидать от страны тотально оккупированной США. Самое большое количество баз США в мире, это в Германии.
      баклан
  9. Towarish (Рустам) Сегодня, 18:56
    Я дико извиняюсь, а нельзя войска НАТО передать под управление РФ.
    Towarish
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