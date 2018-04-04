Корпус морской пехоты США меняет М40 А6 на Mk 13 Mod 7

Спецназ КМП с винтовкой Mk 13 Mod 7

Корпус морской пехоты США начал процесс замены снайперского вооружения. Использующаяся в настоящее время винтовки M40 А6 будут заменены на Mk 13 Mod 7, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал businessinsider.com.Винтовка M40 поступила на вооружение КМП ещё в 1966 году и с тех пор подверглась ряду модификаций. Последняя из них получила название M40 A6 и включает в себя складной приклад, полноразмерную планку Пикатинни и другие «косметические» изменения.В рамках бюджетного запроса на текущий год командование КМП включило в число закупок 356 винтовок Mk 13 Mod 7 (стоимость приобретения составит $4,3 млн). Ранее эти винтовки уже закупало Главное управление войск специального назначения Минобороны США (SOCOM) для оснащения ими отрядов спецназа.Как и M40 A6, винтовки Mk 13 Mod 7 имеют продольно-скользящий затвор, но предназначены для высокоточной стрельбы на более дальние дистанции. Таким образом, морские пехотинцы смогут эффективно поражать цели на расстоянии свыше 1 км, тогда как M40 предназначена для работы по целям на дистанции до 1 км. При этом Mk 13 Mod 7 будет использоваться параллельно с новыми полуавтоматическими снайперскими винтовками.