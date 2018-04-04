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Корпус морской пехоты США меняет М40 А6 на Mk 13 Mod 7

Корпус морской пехоты США начал процесс замены снайперского вооружения. Использующаяся в настоящее время винтовки M40 А6 будут заменены на Mk 13 Mod 7, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал businessinsider.com.

Корпус морской пехоты США меняет М40 А6 на Mk 13 Mod 7

Спецназ КМП с винтовкой Mk 13 Mod 7


Винтовка M40 поступила на вооружение КМП ещё в 1966 году и с тех пор подверглась ряду модификаций. Последняя из них получила название M40 A6 и включает в себя складной приклад, полноразмерную планку Пикатинни и другие «косметические» изменения.


В рамках бюджетного запроса на текущий год командование КМП включило в число закупок 356 винтовок Mk 13 Mod 7 (стоимость приобретения составит $4,3 млн). Ранее эти винтовки уже закупало Главное управление войск специального назначения Минобороны США (SOCOM) для оснащения ими отрядов спецназа.

Как и M40 A6, винтовки Mk 13 Mod 7 имеют продольно-скользящий затвор, но предназначены для высокоточной стрельбы на более дальние дистанции. Таким образом, морские пехотинцы смогут эффективно поражать цели на расстоянии свыше 1 км, тогда как M40 предназначена для работы по целям на дистанции до 1 км. При этом Mk 13 Mod 7 будет использоваться параллельно с новыми полуавтоматическими снайперскими винтовками.

Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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Комментарии 6

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  1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 18:29
    Фенечка неплохая, за 6 штук можно взять.


    Что правда, обычно, хвалили 5-ю модель.
    А. Привалов
    1. Маз Сегодня, 18:43
      Лучше взять Лобаева, дороже, но это вещь на долгое время.
      Маз
  2. brdm (Дмитрий) Сегодня, 18:37
    Командование военно
    морских систем ВМС США
    (Naval Sea Systems Command – NAVSEA) провело в сво

    ём центре, расположенном на базе Крейн (Warfare Center
    Crane WCC), сравнительные испытания имеющихся на
    рынке патронов калибра .300. Из пяти испытанных об

    разцов лучшим был признан патрон с 220
    грановой пулей.

    лей Sierra MatchKing производства компании AWC Mu

    nitions, который наиболее соответствовал всем предъя

    вленным требованиям и был полностью пригоден для
    стрельбы из имеющихся образцов оружия.
    В оружейных мастерских WCC, по заказу Командова

    ния специальных операций (SOCOM), была изготовле

    на снайперская винтовка Mk 13, предназначенная для
    использования в специальных подразделениях ВМС
    «морских котиков». Эта винтовка создана на основе вин

    товки Remington 700 с длинным продольным ходом за

    твора под патрон .300 Winchester Magnum. Эта винтовка
    отличается высокоточным стволом производства фирмы
    Lilja Precision Rifle Barrels, Inc, на котором можно кре

    пить глушитель от винтовки Mk 11. Последний вариант
    этой винтовки – Mk 13 Mod 5 – снабжён ложей фирмы
    Accuracy International, что делает её очень похожей на
    известную снайперскую винтовку AI AWM.
    В мае 2009 г. винтовка Mk 13 Mod 5 испытывалась
    в Лаборатории маневренных боевых действий армии
    США (Maneuver Battle Lab) и армейской снайперской
    школе (Форт Беннинг). Однако по результатам этих
    испытаний командование сухопутных войск США ре

    шило провести доработку уже состоящей на вооруже

    нии армии винтовки М24 для использования её с па

    троном калибра .300. Модернизации подверглась снай

    перская винтовка М24Е1, причём эта модернизация
    оказалась настолько глубокой, что винтовка получила
    новую классификацию – XM2010 Enhanced Sniper Ri

    fle (Усовершенствованная снайперская винтовка.ХМ2010). Изменения распространились на патронник,
    ствол, приклад, магазины, пламегаситель и глушитель.
    Новой будет также и оптика. От прежней винтовки М24
    фактически осталась только ствольная коробка, приспо

    собленная для стрельбы патронами Win Mag. Винтовка
    получила совершенно новую ложу фирмы Remington
    (Remington Arms Chassis System – RACS) со складным,
    регулируемым прикладом, который каждый стрелок мо

    жет подогнать по длине и высоте упора щеки. Винтовка
    комплектуется быстросъёмным глушителем, термиче

    ское покрытие которого уменьшает миражный эффект
    при его нагреве. Для винтовки приняты отъёмные короб

    чатые магазины на пять патронов. В её конструкции ши

    роко использованы алюминиевые сплавы и высокопроч

    ные полимеры, позволяющие уменьшить массу винтов

    ки без ущерба для прочности. Система направляющих
    типа «пикатини» является съёмной и обеспечивает кре

    пление всех необходимых прицельных, измерительных
    и осветительных приборов. На винтовке устанавливает

    ся телескопический прицел с переменной кратностью
    увеличения типа Leupold Mark 4 6,5
    20x50 ER/T M5,
    в дополнение к которому может использоваться ночной
    прицел AN/PVS
    29. По данным фирмы Remington Arms,
    перед сдачей каждая винтовка проходит испытания на
    соответствие требованиям по кучности стрельбы в пре

    делах не более 1 MOA.
    Винтовка ХМ2010 имеет следующие тактико
    техниче

    ские характеристики:
    – калибр –.300 Winchester Magnum;
    – длина – 1 135 мм; (с глушителем – 1 326 мм);
    – длина ствола – 610 мм;
    – масса в боевом положении – 7,95 кг, 8,5 кг (с глуши

    телем);
    – начальная скорость пули – 910 м/с (патрон Mk 248
    Mod 1 sniper load, 220 gr.);
    – эффективная дальность стрельбы – до 1 200 м.
    В настоящее время идёт параллельный процесс изгото

    вления новых винтовок и переделки по стандартам. (Взято из Калашников Ру).
    brdm
  3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:47
    ЕМНИП, у М40 патрон 7,62НАТО, а у Mk 13 Mod 7 .300ВМ, ещё бы ей не "эффективно поражать цели на расстоянии свыше 1 км". what
    Владимирец
  4. Оператор (Андрей) Сегодня, 18:54
    Вес "голой" Mk13 mod 7 равен 7,95 кг, с сошками и прицелом будет все 10 кг - и это под патрон .300 Winchester Magnum (иначе говоря, полный отстой). Если не ошибаюсь, за разработку этого вундерваффе вышибли со службы полковника Армии США, курировавшего проект.

    В подобной весовой категории уже котируется калибр .336 Lapua Magnum.
    Оператор
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:03
      Цитата: Оператор
      .336 Lapua Magnum.

      Только .338ЛМ. yes
      Владимирец
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