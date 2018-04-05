ОЗХО отклонила инициативу РФ, КНР и Ирана по «делу Скрипаля»

Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства-члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии,

И второй важный момент, мы призывали исполсовет поручить генеральному директору технического секретариата способствовать и предпринимать все необходимые шаги для налаживания такой совместной работы,