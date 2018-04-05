Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
ОЗХО отклонила инициативу РФ, КНР и Ирана по «делу Скрипаля»
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержал предложение России, Китая и Ирана о новом расследовании «дела Скрипаля», передает РИА Новости сообщение российского постпреда при организации Александра Шульгина.
Он пояснил, что для принятия предложения необходимо было набрать две трети голосов стран-членов исполнительного совета. За предложение проголосовали лишь 14 представителей.
В совместной инициативе говорилось о необходимости сотрудничества между Москвой и Лондоном, а также о «прояснении всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес России».
В среду в Гааге состоялась внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО, темой которой стал инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. С предложением созыва экстренной встречи выступила российская сторона. Заседание проходило в закрытом режиме.
Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства-члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии,сказал Шульгин на пресс-конференции.
Он пояснил, что для принятия предложения необходимо было набрать две трети голосов стран-членов исполнительного совета. За предложение проголосовали лишь 14 представителей.
В совместной инициативе говорилось о необходимости сотрудничества между Москвой и Лондоном, а также о «прояснении всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес России».
И второй важный момент, мы призывали исполсовет поручить генеральному директору технического секретариата способствовать и предпринимать все необходимые шаги для налаживания такой совместной работы,добавил дипломат.
В среду в Гааге состоялась внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО, темой которой стал инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. С предложением созыва экстренной встречи выступила российская сторона. Заседание проходило в закрытом режиме.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти