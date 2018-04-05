10:41 05 апреля
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ОЗХО отклонила инициативу РФ, КНР и Ирана по «делу Скрипаля»

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержал предложение России, Китая и Ирана о новом расследовании «дела Скрипаля», передает РИА Новости сообщение российского постпреда при организации Александра Шульгина.



Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства-члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии,
сказал Шульгин на пресс-конференции.


Он пояснил, что для принятия предложения необходимо было набрать две трети голосов стран-членов исполнительного совета. За предложение проголосовали лишь 14 представителей.

В совместной инициативе говорилось о необходимости сотрудничества между Москвой и Лондоном, а также о «прояснении всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес России».

И второй важный момент, мы призывали исполсовет поручить генеральному директору технического секретариата способствовать и предпринимать все необходимые шаги для налаживания такой совместной работы,
добавил дипломат.

В среду в Гааге состоялась внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО, темой которой стал инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. С предложением созыва экстренной встречи выступила российская сторона. Заседание проходило в закрытом режиме.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:37
    Действие второе - лица те же. Этот спектакль, под режиссурой мерикатосии будет продолжаться. Способы и методы, влияния на своих вассалов, у нагломерикатосов есть.
    a.s.zzz888
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:46
      Россия - не "белые каски", сказки не пишет. winked
      сибиралт
      1. astepanov (Алексей) Сегодня, 09:33
        А вот и напрасно. À la guerre comme à la guerre. Нужно не только обороняться - пора бы и наступать. Где статьи о химической войне США против Вьетнама, написанные для зарубежных СМИ? Где - о сбитых НАТО гражданских самолетах? Где - о крышевании наркоторговли в Афганистане? Где - о поставках оружия террористам всех мастей?
        И, раз война, то и фейками пренебрегать не стоит. Скажем, о том, что США сами осуществили бомбардировку всемирного торгового центра.
        astepanov
        1. слава1974 (слава) Сегодня, 10:31
          Скажем, о том, что США сами осуществили бомбардировку всемирного торгового центра.

          Такое впечатление, что это как раз и не фейк.
          слава1974
  2. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:38
    ниче.. вода камень точит

    придет война, попросят хлебушка.... главное списки уточнять постоянно...
    vorobey
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:51
      Саша hi
      Цитата: vorobey
      ниче.. вода камень точит

      Золотые слова ! good Наглосаксы любят долбить одно и то же - пора и им в ответ гнуть свою линию и не давать слабину .
      Цитата: vorobey
      придет война, попросят ...

      ... на танке покататься . lol
      bouncyhunter
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:55
        Цитата: bouncyhunter
        ... на танке покататься .


        детвора это любит.. laughing
        vorobey
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:58
          И не только детвора . "Мужики ничем не отличаются от мальчиков , кроме цены своих игрушек ." (с) wink
          bouncyhunter
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:00
            Цитата: bouncyhunter
            "Мужики ничем не отличаются


            не.. мужиков мы не катали... laughing laughing
            vorobey
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:04
              И это правильно - чай , не в Гейропах живём . lol
              З.Ы. А вот смазливеньких дамочек на БТРе - было . feel
              bouncyhunter
      2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:12
        Цитата: bouncyhunter
        ... на танке покататься .

        Ехал Шарик на машине весь размазанный по шине lol
        Привет, Паша!
        pvv113
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:18
          Володя , привет ! hi drinks
          Цитата: pvv113
          Ехал Шарик на машине весь размазанный по шине

          Да не важно как : хоть чучелом , хоть тушкой , хоть размазнёй . Но - прокатим ! soldier
          bouncyhunter
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 09:41
      Цитата: vorobey
      придет война, попросят хлебушка.... главное списки уточнять постоянно...

      Не вопрос,гречка всегда найдется
      Аскет
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:42
    Тоже результат, неглупые всё видят и анализируют.
    ul_vitalii
    1. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 08:45
      Такая ничья , всё равно что победа. Прежние постановки плохо работают, а на новые фантазии не хватает.
      BerBer
  4. Strashila (I) Сегодня, 08:52
    А что было ожидать... согласиться на слушания... так это фактически включить заднию передачу после первоначальных заявлений и высылки российских дипломатов... прокукарекать прокукарекали дружно... хором... а Солнце возьми да не встань.
    Strashila
  5. Ковалёва (Карина) Сегодня, 09:15
    "Россия намеревалась «подорвать, независимую и беспристрастную» работу Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а ее предложение запустить совместное британо-российское расследование по «делу Скрипаля» — «смехотворно», заявил глава МИД Британии Борис Джонсон.

    «У России была только одна цель на уме после покушения на убийство на территории Великобритании с использованием боевого химического вещества — скрыть правду и запутать общественность», — заявил Джонсон, его слова приводятся на официальном сайте Форин-офиса."

    Сам себе противоречит Джонсон, но цель создания ажиотажа, шумихи в мировых СМИ и ореола России, как "отравительницы" ими была, на их взгляд, достигнута. И при помощи зависимых стран-шавок заблокировано расследование. Может дать другое название расследованию, например: "использование на территории Великобритании боевого отравляющего вещества"? Сразу с выкладками и данными нашими по возможным путям попадания, либо: "возможного синтезирования бов на территории Великобритании". Факт использования, как утверждают бритты, есть, а расследования нету однако. Сами признали сей момент неблагополучный.
    ООН и прочие организации при поддержке ООН становятся не площадкой для наведения мира в мире, а местом для наведения интриг и обвинений, в чём только в голову взбредёт, неугодных исдыхающему гегемону.
    Ковалёва
  6. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:15
    У них кто не причастен, того не принимают к участию в "расследовании". В "расследовании" участвуют только те, кто сам и совершил по предварительному сговору группой лиц. Как говорится, хайли лайкли, что в переводе с английского - царица доказательств.
    Denis Obukhov
  7. ланс Сегодня, 09:21
    остается гнуть свою линию, что в рф уничтожены все запасы хов и свернуто его производство, в отличии от британии, сша и им подобных.
    ланс
  8. мерцание (Николай) Сегодня, 09:25
    ОЗХО отклонила инициативу РФ, КНР и Ирана по «делу Скрипаля»
    Вполне ожидаемо, а зачем им правда?
    мерцание
  9. Оператор (Андрей) Сегодня, 09:27
    Эксперты ОЗХО в ближайшие дни должны обнародовать химическую формулу отравляющего вещества, дозы, которые получили Скрипали на основе их проб крови, название антидота и время его введения после контакта с ядом на дверной ручке дома Скрипаля.

    После этого специалисты любой страны смогут синтезировать это вещество и проверить его действие в той же дозировке на подопытных животных. Если животные умрут ранее времени введения антидота Скрипалям, то действие в Солсбери однозначно является фейком.

    Утверждения СМИ о якобы возможности определить место производства яда на основе сопутствующих веществ-стабилизаторов также являются фейком, поскольку США, Россия, Британия, Швеция, Чехия, Словакия и пр. в своих лабораториях имеют все виды стабилизаторов.
    Данный способ определения места происхождения применяется только к отравляющим веществам фабричного (поточного) производства, которые в России уничтожены ещё в прошлом году.
    Оператор
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:28
    Результат ожидаемый поэтому удивления не вызывает. В каждой банде своя "солидарность" и взаимовыручка, которая достигается повязыванием на крови.
    rotmistr60
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:30
    Наглоссаксам нужен был повод для наезда. Они его нашли, хоть и выдуманный, ну или подстроенный. Поэтому действенное разбирательство и поиск истинного виновника им не нужны. Контору палить не хотят. request yes
    К-50
  12. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:48
    Всё как всегда. Если и совет безопасности так себя поведет?
    ODERVIT
  13. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 10:03
    Пора уже создавать свои ООН ОЗХО и им подобные, т.к. на данные момент все эти организации превратились в НАТОвских прихлибаев
    SlavaS
  14. Александр Ра (Александр) Сегодня, 10:12
    Массированную диффамацию России – по Крыму, Украине, Сирии, дело Скрипаля и т.п. – надо воспринимать как информационную артподготовку для будущих «горячих» действий Запада.
    Александр Ра
  15. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 10:21
    Уже давно понятно, что все международные институты англосаксы перекупили и подчинили себе. Уже давно не работает международное право. Необходимо всему Миру, кроме англосаксонского, подумать об альтернативе ООН, ЮНЕСКО (или сменить штаб квартиру).
    bratchanin3
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