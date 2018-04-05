10:43 05 апреля
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Грузия желает "помочь" жителям Абхазии и Южной Осетии. США приветствуют

Вашингтон приветствует новые мирные начинания грузинского руководства с целью улучшения социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии, передает РИА Новости сообщение посольства США в Тбилиси.



США приветствуют пакет предложений Грузии, который нацелен на утверждение контактов вдоль административных границ. Эти мероприятия направлены на удовлетворение нужд самого уязвимого население по обеим сторонам административной границы и обеспечивают рост возможностей мобильности, улучшение источников существования и доступности образования,
говорится в заявлении дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что американская сторона поддерживает стремление Грузии к диалогу и мирному урегулированию конфликта.

В среду грузинский премьер Георгий Квирикашвили объявил о новой инициативе правительства «Шаг к лучшему будущему», направленной на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.

По его словам, «подготовлен соответствующий пакет законодательных изменений, в нем отмечены основные направления – это расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий, создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и создание механизма, при котором для абхазов и осетин будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития». Среди них премьер назвал право на использование безвизового режима и свободной торговли с Евросоюзом.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 10:01
    Ну да видели мы уже эту помощь
    MoJloT
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:06
      Если США это приветствуют значит ничего хорошего из этого не выйдет .
      Spartanez300
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:32
        Ага. Один раз грузины попробовали "помочь" ЮО, да так, что кроме них сейчас никто не знает даже как зовут их нового президента! laughing
        сибиралт
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:01
    Дипломаты подчеркнули, что американская сторона поддерживает стремление Грузии к диалогу и мирному урегулированию конфликта.

    Опять мерикатосы каку гадость задумали! angry
    a.s.zzz888
  3. akims (Андрей) Сегодня, 10:01
    Начали подготовку к подготовке пятой колонны в Осетии и Абхазии. Но, думаю, выйдет облом, хотя под это дело бабок из пингвинов выжмут!
    akims
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:14
      Деньги, эт да, стимул, кстати, и самим можно присосаться!
      rocket757
  4. антивирус Сегодня, 10:02
    в нач 80-х отец сказал--" большевики памятник Николаю 1 не снесли по совокупности заслуг"
    и сейчас, и по итогам кавказских войн, только заселение территорий сохранит их за нами
    антивирус
  5. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:02
    Похоже как с Крымом, там всё плохо, но мы вам поможем.
    ul_vitalii
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:20
      Наш тож умудряется жителей обнадёжить, типа - Денег нет, а вы держитесь! - вот тем и пользуются полосатые, они считают что 08.08.2008 к ним не прицепишь, типа они белые, пушистые и за всех радеют! Какое ни будь партнёрство, ради мира конечно, организуют и денежек подпечатают .... а "баксик животворящий" любому глаза застит.
      Не думаю, что народ забыл, такое не забыть!
      rocket757
    2. assa67 (андрей) Сегодня, 10:42
      Виталий hi
      Цитата: ul_vitalii
      для абхазов и осетин будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития»

      это о каких достижениях идет речь?плодить саакашвильчиков и гадить?
      assa67
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:06
    американская сторона поддерживает стремление Грузии к диалогу и мирному урегулированию конфликта
    Сначала спровоцировали, поддержали вторжение в Ю.Осетию и обеспечили мощной информационной компанией, а теперь "белые и пушистые" поддерживают стремление Грузии.
    для абхазов и осетин будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития
    Ну, а это даже и комментировать не стоит.
    rotmistr60
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:08
    Будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития»
    Прикольно
    Дормидонт
  8. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 10:09
    В 2008-м не получилось помочь, так решили ещё раз попробовать?
    Lexa-149
  9. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 10:11
    будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития
    Это какие такие достижения?
    Ingvar0401
  10. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:13
    Упаси нас, Боже, от таких "друзей"! А уж с врагами мы сами как-нибудь разберемся!
    Кот_Кузя
  11. Vard Сегодня, 10:14
    А похоже до грузин наконец дошло... что силой здесь ни чего не решишь... а вот так... может что и получиться...
    Vard
    1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 10:19
      Цитата: Vard
      А похоже до грузин наконец дошло.


      А мне сдаётся, что волчары опять овечьи шкуры натягивают.
      Б.Т.В.
      1. Vard Сегодня, 10:23
        Может и так... будем посмотреть...
        Vard
  12. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:19
    Среди них премьер назвал право на использование безвизового режима и свободной торговли с Евросоюзом.
    Ну то есть , если признаете грузинское гражданство , то вэлкам ... Наверняка потребуется получить новенький биометрический грузинский паспорт . В общем грамотный пиар-ход и многие поведутся . Прицел на дальнюю перспективу , видно поняли , что силой ничего не сделаешь . Время покажет ...
    КВУ-НСвД
    1. victor50 (Виктор) Сегодня, 10:28
      Неужели в этом мире продается все?! И кавказская гордость? Хотелось бы ошибиться, но похоже, что продается.... Посмотрим...
      victor50
  13. ланс Сегодня, 10:20
    заокеанские печеньки позеленели, девать некуда? а как ждут не дождутся этой помощи абхазия и осетия.
    ланс
  14. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:21
    Вашингтон приветствует новые мирные начинания грузинского руководства

    Не понятен восторг Вашингтона. Попахивает очередной провокацией
    pvv113
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:42
      Цитата: pvv113
      Попахивает очередной провокацией

      Попахивает ? Откровенно воняет ! am "Бойтесь матрасов с грызунами , дары приносящих !!!" . soldier
      bouncyhunter
  15. demo (Ван) Сегодня, 10:23
    "....при котором для абхазов и осетин будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития». Среди них премьер назвал право на использование безвизового режима и свободной торговли с Евросоюзом.
    А о каких достижениях Грузии, которые имеют место быть (?), в результате ее развития (!) говорит сей перец?
    Можно список достижений опубликовать?
    А так же раздел - количество жителей до распада СССР и на сегодняшний день.
    Чтобы достижения так сказать видеть воочию.
    И если можно фото радостных лиц трудовых мигрантов из Грузии на сборе урожая в Испании, на уборке помещений в Италии, на сортировке рыбы в Португалии.
    И интервью грузин со словами благодарности за предоставленную возможность выезжать без виз в Европу в любой момент. Правда денег на туризм нет.
    А трудовых мигрантов часто выдворяют из ЕС за нарушение трудового законодательства.
    Но главное что БОСС похвалил.
    Осталось абхазов и осетин убедить в том, что Цхинвали был разрушен и разбомблен русскими, а не грузинами.
    И все будет в ажуре.
    demo
  16. Damm (Владислав) Сегодня, 10:24
    Стесняюсь спросить , мало звездюлей получили в 08?
    Damm
  17. dmmyak40 (Дмитрий) Сегодня, 10:26
    Ездили несколько раз в Аджарию на море. На трассе Тбилиси-Кутаиси через каждые 5 км висит указатель 'Sokhum'. Еще при Мишико развесили, мол Абхазия - наша! Семейная пара грузин, у которых мы жили в гостинице, все спрашивала: Зачем Россия у нас Абхазию с Южной Осетией забрала?
    Я ответил, что они их сами отдали
    dmmyak40
  18. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 10:28
    Если американские марионетки предлагают льготы (сыр в мышеловке), значит жди подлянки.
    bratchanin3
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