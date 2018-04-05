Грузия желает "помочь" жителям Абхазии и Южной Осетии. США приветствуют

США приветствуют пакет предложений Грузии, который нацелен на утверждение контактов вдоль административных границ. Эти мероприятия направлены на удовлетворение нужд самого уязвимого население по обеим сторонам административной границы и обеспечивают рост возможностей мобильности, улучшение источников существования и доступности образования,

Вашингтон приветствует новые мирные начинания грузинского руководства с целью улучшения социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии, передает РИА Новости сообщение посольства США в Тбилиси.говорится в заявлении дипмиссии.Дипломаты подчеркнули, что американская сторона поддерживает стремление Грузии к диалогу и мирному урегулированию конфликта.В среду грузинский премьер Георгий Квирикашвили объявил о новой инициативе правительства «Шаг к лучшему будущему», направленной на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.По его словам, «подготовлен соответствующий пакет законодательных изменений, в нем отмечены основные направления – это расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий, создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и создание механизма, при котором для абхазов и осетин будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития». Среди них премьер назвал право на использование безвизового режима и свободной торговли с Евросоюзом.