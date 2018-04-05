15:25 05 апреля
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"Пособница Москвы". Финляндия дала добро на строительство "Северного потока - 2"

Разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» дала Финляндия. Речь идёт о разрешении осуществлять прокладку трубы в исключительной экономической зоне этого государства. Соответствующая информация приводится на сайте финского кабинета министров
Несколькими днями ранее своё разрешение на строительство «СП-2» дала Германия, чем вызвала украинское негодование с заявлениями о том, что Берлин «является пособником Москвы».

Из заявления пресс-службы правительства Финляндии:
Финский кабинет министров дал своё принципиальное согласие на строительство участка газопровода «Северный поток — 2», который пройдёт через исключительную экономическую зону Финляндии.



"Пособница Москвы". Финляндия дала добро на строительство "Северного потока - 2"


Далее добавляется:
Согласие правительства является условным, что означает, что заявитель должен соответствовать условиям, изложенным в решении правительства. Сторона, ответственная за реализацию проекта, должна соблюдать общий принцип осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба, должна должным образом учитывать уязвимость Балтийского моря и других существующих проектов в исключительной экономической зоне, а также должна соответствовать условиям разрешения на строительство, требуемого в соответствии с Законом о воде. Кроме того, проект должен быть выполнен таким образом, чтобы на более позднем этапе можно было реализовать потенциальные инфраструктурные проекты в исключительной экономической зоне Финляндии.


Видимо, Украина отнесёт к "пособникам Москвы" теперь и официальный Хельсинки.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:11
    хохлам по яйлам....

    о ща визгу будет.. особенно после того как Попрошенко всех призывал противостоять... Фины выступили... в произвольной программе.. laughing laughing laughing
    vorobey
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:18
      Цитата: vorobey
      о ща визгу будет.. особенно после того как Попрошенко всех призывал противостоять

      щас с горя ещё три стопарика горилки опрокинет внутрь wassat
      LSA57
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:19
      Сашка (Александр hi )!Хох-лам нужно бить по бестолковке, вправляя мозги с каждым ударом все сильнее!
      Геркулесыч
    3. Zubr Сегодня, 15:23
      Да пускай поднимают визг. На фоне получения приличной маржи от транзита газа, плевать они хотели на этот визг.
      Zubr
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:17
    Лишь бы янки финнов не заставили включить заднюю!
    Геркулесыч
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:23
      Цитата: Геркулесыч
      Лишь бы янки финнов не заставили включить заднюю!

      Фины в этой партии пешки,в ферзях Германии ходит,вот на Меркель и будут давить.
      Александр романов
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:20
    вот рада умоется, чистый четверг всё- таки... wink
    Masya Masya
  4. Громобой Сегодня, 15:24
    Теперь дело чести для Порошенко объявить Финляндии войну.По такому случаю можно даже предоставить "коридор" для пропуска нацбатов к финской границе.Лесные воины тепло встретят гостей.
    Громобой
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