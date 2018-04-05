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"Пособница Москвы". Финляндия дала добро на строительство "Северного потока - 2"
Разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» дала Финляндия. Речь идёт о разрешении осуществлять прокладку трубы в исключительной экономической зоне этого государства. Соответствующая информация приводится на сайте финского кабинета министров
Несколькими днями ранее своё разрешение на строительство «СП-2» дала Германия, чем вызвала украинское негодование с заявлениями о том, что Берлин «является пособником Москвы».
Из заявления пресс-службы правительства Финляндии:
Далее добавляется:
Видимо, Украина отнесёт к "пособникам Москвы" теперь и официальный Хельсинки.
Несколькими днями ранее своё разрешение на строительство «СП-2» дала Германия, чем вызвала украинское негодование с заявлениями о том, что Берлин «является пособником Москвы».
Из заявления пресс-службы правительства Финляндии:
Финский кабинет министров дал своё принципиальное согласие на строительство участка газопровода «Северный поток — 2», который пройдёт через исключительную экономическую зону Финляндии.
Далее добавляется:
Согласие правительства является условным, что означает, что заявитель должен соответствовать условиям, изложенным в решении правительства. Сторона, ответственная за реализацию проекта, должна соблюдать общий принцип осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба, должна должным образом учитывать уязвимость Балтийского моря и других существующих проектов в исключительной экономической зоне, а также должна соответствовать условиям разрешения на строительство, требуемого в соответствии с Законом о воде. Кроме того, проект должен быть выполнен таким образом, чтобы на более позднем этапе можно было реализовать потенциальные инфраструктурные проекты в исключительной экономической зоне Финляндии.
Видимо, Украина отнесёт к "пособникам Москвы" теперь и официальный Хельсинки.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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