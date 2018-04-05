"Пособница Москвы". Финляндия дала добро на строительство "Северного потока - 2"

Финский кабинет министров дал своё принципиальное согласие на строительство участка газопровода «Северный поток — 2», который пройдёт через исключительную экономическую зону Финляндии.

Согласие правительства является условным, что означает, что заявитель должен соответствовать условиям, изложенным в решении правительства. Сторона, ответственная за реализацию проекта, должна соблюдать общий принцип осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба, должна должным образом учитывать уязвимость Балтийского моря и других существующих проектов в исключительной экономической зоне, а также должна соответствовать условиям разрешения на строительство, требуемого в соответствии с Законом о воде. Кроме того, проект должен быть выполнен таким образом, чтобы на более позднем этапе можно было реализовать потенциальные инфраструктурные проекты в исключительной экономической зоне Финляндии.