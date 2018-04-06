07:37 06 апреля
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Британские СМИ в ударе: В Чечне действуют секретные тюрьмы для ЛГБТ

Британская пресса, понимая, что с «отравлением» Скрипалей выходит «заминка», решила найти для антироссийских выпадов дополнительную тему. Одним из британских изданий, которое решило с тематикой поэкспериментировать, стала Independent. Издание сообщает о том, что неправительственные организации совместно с «Новой газетой» провели «расследование» в Чеченской Республике. Расследовалось отношение в Чечне к представителям сексуальных меньшинств.

Британские СМИ в ударе: В Чечне действуют секретные тюрьмы для ЛГБТ


Британская газета пишет о том, что «расседовавшие» обнаружили в Чечне (внимание!) «секретные тюрьмы для представителей ЛГБТ».


Из материала, фейковость которого зашкаливает:
Одна из ведущих неправительственных организаций России приходит к выводу, чтобы не менее 36 человек пострадали в секретных тюрьмах в прошлом году от неправомерного обращения. Были жестокие побои, пытки электрошокерами, принудительные голодовки. И это всё в отношении представителей ЛГБТ. На них оказывалось физическое воздействие, их пытали и унижали. (...) Полиция задержала порядка сотни геев в Чечне.


Видимо, откровенная дезинформация о якобы наличии в Чечне «секретных тюрем» для педерастов должна, по мнению британской редакции, вызвать новую волну негатива по отношению к России. И вся эта истерия укладывается в одно русло – против России даже самые нелепые фейки. Остаётся, пожалуй, дождаться заявлений о том, как Путин и Кадыров по утрам пьют кровь младенцев и пытают педерастов исполнением гимна Российской Федерации.


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Комментарии 15

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:13
    Рамзан, отвези лично всех горных педерастов в англию! Только руками их не трогай -ногами как следует попинай от души! !!
    Геркулесыч
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:16
      Бритты решили на голубых проскочить , над этим можно только посмеяться и посочувствовать англам насколько мал и несущественен их разум .
      Spartanez300
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 07:19
        Как бы хотелось, чтоб «ЭТО» - откровение английской прессы, оказалось правдой! good
        Охотовед 2
        1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 07:23
          чеченцы-вежливые и толерантные...но в шортах ходить англичанам у них нельзя... вот...везут в тюрьму ЛГБТ... laughing
          Дедкастарый
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:30
          Да шож мелочиться? Делаем вброс, что всех неформалов отправляем в экспедицию на Марс ... хотя нет, на Луну, там главный мировой патрон всего ненормального уже и площадку застолбил!
          Короче, маршрут в один конец!
          Тфу на них, на тех и других. Мы уже подзабывать про них начали, типа они люди тихие, пока высовываться сами не начинают, их просто не замечаем.
          Чем им плохо то было? Так нет, британские журналисты эту клоаку расшевелить хотят!
          rocket757
    2. Комментарий был удален.
  2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:14
    Если бы у нас преследовали гомиков, то на эстраде пел только дядя Коля Расторгуев! laughing
    Ингвар 72
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 07:30
      Цитата: Ингвар 72
      Если бы у нас преследовали гомиков, то на эстраде пел только дядя Коля Расторгуев! laughing

      good drinks
      Дедкастарый
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:17
    И это всё в отношении представителей ЛГБТ. На них оказывалось физическое воздействие, их пытали и унижали

    Ай-я-яй!!! request Вот что оказывается творится в России!!! laughing wassat Это ведь надо опять дипломатов выгнать из наглии и Ко!!! bully bully bully Нет, слова С.В. Лаврова не уйдут в небытиё!!! laughing
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:32
      Сергей , привет ! hi Я так понимаю , что у западных СМИ и у британских в частности при упоминании России начинается бред и словесный понос ? Так это лечится прикладом в лоб . soldier
      bouncyhunter
  4. Jerk Сегодня, 07:18
    Хорошо бы, если так.
    Jerk
  5. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 07:19
    и это говорят англосаксы . чьи по настоящему секретные тюрьмы находятся по всей планете ?
    просто экспл
  6. Косолапый (Влад) Сегодня, 07:25
    Цитата: a.s.zzz888
    их пытали и унижали

    Ладно пытали , но как унизить пи..са можно ? laughing
    Косолапый
  7. demo (Ван) Сегодня, 07:30
    Остаётся, пожалуй, дождаться заявлений о том, как Путин и Кадыров по утрам пьют кровь младенцев и пытают педерастов исполнением гимна Российской Федерации.
    Не стоит опускать до уровня полулюдей из окружающих стран.
    Не надо святое и грешное в один стакан сливать.
    Гимн, флаг, герб не надо трогать в статье, которая комментирует глупую и мерзкую грязь, которую льют на нашу страну.
    Не уподобляйтесь людям без тормозов.
    Даже для более глубоко и яркого выражения чувств и мыслей.
    А на счет Кадырова англичане не досмотрели.
    Он их не пытает, а лечит.
    Еще с древних времен известно как благотворно влияет труд и голод на людские пороки.
    И еще.
    "Секретные" тюрьмы - это плохо.
    А открытые и явные? А "Гуантанамо"?
    Что так скромно молчим?
    Там может быть и есть скрытые ЛГБТ, но и других пытают!
    Что так? Чего англичане примолкли?
    Сявки подзаборные.
    demo
  8. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 07:32
    Уровень новости желтой-желтой прессы. Наверняка на Кавказе поржали над этим. Ну а если европейцы читают подобное и тому верят - это проблемы европейцев, пускай дальше ужасаются...
    Корсар0304
  9. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:34
    Британские СМИ в ударе: В Чечне действуют секретные тюрьмы для ЛГБТ
    СМИ страны ПЕРВОЙ создавшей концлагеря, знает о чем говорить. Уж у кого кого, но у англичан БОЛЬШОЙ опыт в этом вопросе.
    svp67
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