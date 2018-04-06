Британские СМИ в ударе: В Чечне действуют секретные тюрьмы для ЛГБТ

Одна из ведущих неправительственных организаций России приходит к выводу, чтобы не менее 36 человек пострадали в секретных тюрьмах в прошлом году от неправомерного обращения. Были жестокие побои, пытки электрошокерами, принудительные голодовки. И это всё в отношении представителей ЛГБТ. На них оказывалось физическое воздействие, их пытали и унижали. (...) Полиция задержала порядка сотни геев в Чечне.

Британская пресса, понимая, что с «отравлением» Скрипалей выходит «заминка», решила найти для антироссийских выпадов дополнительную тему. Одним из британских изданий, которое решило с тематикой поэкспериментировать, стала Independent . Издание сообщает о том, что неправительственные организации совместно с «Новой газетой» провели «расследование» в Чеченской Республике. Расследовалось отношение в Чечне к представителям сексуальных меньшинств.Британская газета пишет о том, что «расседовавшие» обнаружили в Чечне (внимание!) «секретные тюрьмы для представителей ЛГБТ».Из материала, фейковость которого зашкаливает:Видимо, откровенная дезинформация о якобы наличии в Чечне «секретных тюрем» для педерастов должна, по мнению британской редакции, вызвать новую волну негатива по отношению к России. И вся эта истерия укладывается в одно русло – против России даже самые нелепые фейки. Остаётся, пожалуй, дождаться заявлений о том, как Путин и Кадыров по утрам пьют кровь младенцев и пытают педерастов исполнением гимна Российской Федерации.