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Британские СМИ в ударе: В Чечне действуют секретные тюрьмы для ЛГБТ
Британская пресса, понимая, что с «отравлением» Скрипалей выходит «заминка», решила найти для антироссийских выпадов дополнительную тему. Одним из британских изданий, которое решило с тематикой поэкспериментировать, стала Independent. Издание сообщает о том, что неправительственные организации совместно с «Новой газетой» провели «расследование» в Чеченской Республике. Расследовалось отношение в Чечне к представителям сексуальных меньшинств.
Британская газета пишет о том, что «расседовавшие» обнаружили в Чечне (внимание!) «секретные тюрьмы для представителей ЛГБТ».
Из материала, фейковость которого зашкаливает:
Видимо, откровенная дезинформация о якобы наличии в Чечне «секретных тюрем» для педерастов должна, по мнению британской редакции, вызвать новую волну негатива по отношению к России. И вся эта истерия укладывается в одно русло – против России даже самые нелепые фейки. Остаётся, пожалуй, дождаться заявлений о том, как Путин и Кадыров по утрам пьют кровь младенцев и пытают педерастов исполнением гимна Российской Федерации.
Британская газета пишет о том, что «расседовавшие» обнаружили в Чечне (внимание!) «секретные тюрьмы для представителей ЛГБТ».
Из материала, фейковость которого зашкаливает:
Одна из ведущих неправительственных организаций России приходит к выводу, чтобы не менее 36 человек пострадали в секретных тюрьмах в прошлом году от неправомерного обращения. Были жестокие побои, пытки электрошокерами, принудительные голодовки. И это всё в отношении представителей ЛГБТ. На них оказывалось физическое воздействие, их пытали и унижали. (...) Полиция задержала порядка сотни геев в Чечне.
Видимо, откровенная дезинформация о якобы наличии в Чечне «секретных тюрем» для педерастов должна, по мнению британской редакции, вызвать новую волну негатива по отношению к России. И вся эта истерия укладывается в одно русло – против России даже самые нелепые фейки. Остаётся, пожалуй, дождаться заявлений о том, как Путин и Кадыров по утрам пьют кровь младенцев и пытают педерастов исполнением гимна Российской Федерации.
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