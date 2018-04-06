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«Сами можете погуглить». Генсек НАТО отказался комментировать ядерные миссии альянса
Йенс Столтенберг отказался назвать конкретные страны, которые участвуют в программе совместных ядерных миссий НАТО, посоветовав студенту, задавшему этот вопрос, самому поискать информацию во всемирной паутине, передает РИА Новости.
Ранее глава МИД РРФ Сергей Лавров заявил, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе, а также практика «совместных ядерных миссий» препятствуют ядерному разоружению. Он отметил, что «неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения ядерных боеприпасов». Всем должно быть понятно, «что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», добавил министр.
Запись выступления перед студентами университета в Далласе обнародовала пресс-служба альянса.
Ранее глава МИД РРФ Сергей Лавров заявил, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе, а также практика «совместных ядерных миссий» препятствуют ядерному разоружению. Он отметил, что «неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения ядерных боеприпасов». Всем должно быть понятно, «что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», добавил министр.
Практика разделения ядерных возможностей (nuclear sharing) много лет существует в НАТО. Она означает, что у США есть оружие, а у других стран альянса есть средства доставки, например, самолеты. То есть разные страны вместе работают, чтобы обеспечить ядерный потенциал… Это не устарело, мы по-прежнему нуждаемся в этом,заявил генсек Североатлантического блока, выступая в американском Далласе.
Я не могу комментировать, какие страны являются частью договоренностей (в рамках этой программы). Вы можете сами "погуглить" и решить, доверяете ли вы этой информации или нет,посоветовал Столтенберг молодому человеку, задавшему соответствующий вопрос. После этих слов в зале раздался смех.
Запись выступления перед студентами университета в Далласе обнародовала пресс-служба альянса.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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