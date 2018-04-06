«Сами можете погуглить». Генсек НАТО отказался комментировать ядерные миссии альянса

Практика разделения ядерных возможностей (nuclear sharing) много лет существует в НАТО. Она означает, что у США есть оружие, а у других стран альянса есть средства доставки, например, самолеты. То есть разные страны вместе работают, чтобы обеспечить ядерный потенциал… Это не устарело, мы по-прежнему нуждаемся в этом,

Я не могу комментировать, какие страны являются частью договоренностей (в рамках этой программы). Вы можете сами "погуглить" и решить, доверяете ли вы этой информации или нет,