11:54 06 апреля
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«Сами можете погуглить». Генсек НАТО отказался комментировать ядерные миссии альянса

Йенс Столтенберг отказался назвать конкретные страны, которые участвуют в программе совместных ядерных миссий НАТО, посоветовав студенту, задавшему этот вопрос, самому поискать информацию во всемирной паутине, передает РИА Новости.



Ранее глава МИД РРФ Сергей Лавров заявил, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе, а также практика «совместных ядерных миссий» препятствуют ядерному разоружению. Он отметил, что «неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения ядерных боеприпасов». Всем должно быть понятно, «что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», добавил министр.


Практика разделения ядерных возможностей (nuclear sharing) много лет существует в НАТО. Она означает, что у США есть оружие, а у других стран альянса есть средства доставки, например, самолеты. То есть разные страны вместе работают, чтобы обеспечить ядерный потенциал… Это не устарело, мы по-прежнему нуждаемся в этом,
заявил генсек Североатлантического блока, выступая в американском Далласе.

Я не могу комментировать, какие страны являются частью договоренностей (в рамках этой программы). Вы можете сами "погуглить" и решить, доверяете ли вы этой информации или нет,
посоветовал Столтенберг молодому человеку, задавшему соответствующий вопрос. После этих слов в зале раздался смех.

Запись выступления перед студентами университета в Далласе обнародовала пресс-служба альянса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Vard Сегодня, 08:23
    Я так понял что первоочередными целями по применению ЯО в случае чего будут как раз страны на территории которых расположено ядерное оружие США... Пускай думают...
    Vard
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:38
      Йенс Столтенберг отказался назвать конкретные страны, которые участвуют в программе совместных ядерных миссий НАТО, посоветовав студенту, задавшему этот вопрос, самому поискать информацию во всемирной паутине

      Похоже , Столтенберг попросту сам не знает точное число стран . Вот и отправил студента интернет лопатить : авось он нароет и с Генсеком нарытым поделится . wassat
      bouncyhunter
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:44
        Привет Паш . Прям с языка снял laughing Типичный в наше время ответ , когда сам толком не в теме .
        КВУ-НСвД
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:51
          Витя , здрав будь ! hi
          Цитата: КВУ-НСвД
          Типичный в наше время ответ , когда сам толком не в теме .

          Западлянщики горазды отсылать по неудобным вопросам в интернет , либо попросту переводить тему . Да и наши "слуги народа" таким грешат , чего уж ...
          bouncyhunter
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:55
        Цитата: bouncyhunter
        Похоже , Столтенберг попросту сам не знает точное число стран

        тогда зачем он вообще туда приходил выступать. request
        послал бы вместо себя сержанта Google, всё лучше было бы
        Привет Павел hi
        LSA57
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:01
          Привет , Сергей ! hi
          Цитата: LSA57
          тогда зачем он вообще туда приходил выступать.

          Вопрос хороший . Но , видимо , не всегда есть возможность спрятаться за спину пресс-секретаря . Вот и оконфузился Йенс ...
          bouncyhunter
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:06
            Цитата: bouncyhunter
            Но , видимо , не всегда есть возможность спрятаться за спину пресс-секретаря

            хорошо, тогда яндекс послал бы laughing
            LSA57
  2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 08:23
    Скрывает - число стран, потенциальных «мишеней»! sad Стесняется что-ли??? laughing
    Охотовед 2
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:46
      Чиновник он, говорящий с галстуком .... притом не самый умный!
      Потеряли они класс, когда нас "победили"! Мы самые, самые, так они решили, поэтому не озаботились, шоб на верхние должности классные кадры ставить.
      А зачем, собственно, сопротивляющихся, против никого нема, и так сойдёт!
      Потому и биты будут в очередной раз!
      rocket757
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:58
        Цитата: rocket757
        Потеряли они класс, когда нас "победили"!

        это законы эволюции. они подумали, что победили и остановились, а это деградация.
        а мы идём вперёд и развиваемся
        LSA57
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:02
          Они зациклены были на нас, что в тот период времени было оправдано, но сейчас не одна мудрая обезьяна, на дереве отсидевшаяся, на чужих, т.е. их, плантациях начинает бананы подъедать!
          rocket757
    2. JonnyT Сегодня, 08:56
      Нет, он попросту не знает, что происходит в его организации. Тем более ему не приятно рассуждать на такие скользкие темы, ведь НАТО позиционирует себя как "миротворец" и все они якобы стремятся сократить ядерные вооружения и вообще отказаться от них, а тут неприятная реальность - пичкают европу ядерным оружием, превращая регион в ядерный полигон - как то не очень стыкуется с медийным образом миротворца и защитника от агрессивной РФ.
      НАТОвским (американским) генералам закон не писан.
      JonnyT
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:04
        Шо значит не знает? Классный кадр всегда в курсе всего, но не всегда говорить всё!!! но классный кадр сумеет завуалировать, преподнести всё классно, но непонятно! Скользотень разводить, эт бе-е-е!
        А этот галстук ощущения великого ума и классности не вызывает никак!
        rocket757
  3. Zubr Сегодня, 08:39
    Ну и ляпнул, как пёрнул. Ну так бы и сказал, что данная информация, является гостайной и разглашению не подлежит. У них там что, уровень детского сада ? smile
    Zubr
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 08:52
    КВУ-НСвД.... Типичный в наше время ответ , когда сам толком не в теме .

    Он неожиданно для себя, проговорился, из каких источников сейчас черпают инфу все
    спецслужбы и СМИ . Поэтому живём в эпоху фейков.
    askort154
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:09
      Цитата: askort154
      Он неожиданно для себя, проговорился, из каких источников сейчас черпают инфу все
      спецслужбы и СМИ

      так женька псаки давно уже всему миру рассказала, что всё грязь собирает в соцсетях
      LSA57
  5. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:02
    Ещё раз убедился, что Столтенберг нисколько не умнее Псаки
    Denis Obukhov
  6. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 09:05
    Может быть США и не делится такой информацией с Йенсом? Из разряда "меньше знаешь, лучше спишь".......
    Ingvar0401
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:15
    Йенс Столтенберг отказался назвать конкретные страны
    Потому, что он сам их полностью не знает. НАТО уже оприходовало столько стран, что генсек наверное точно не знает кто входит в их блок. Зато страны участвующие в этой программе отлично понимают, что в случае начала по ним так же будет нанесен первоочередной удар.
    rotmistr60
  8. Vincent (Александр) Сегодня, 09:55
    "После этих слов в зале раздался смех." - ну-ну... Поглядим потом кто будет смеяться последним. У молодого поколения напрочь отсутствует чувство самосохранения. 300+ тысяч жертв Хиросимы и Нагасаки это же развлечение такое было. Весело ведь сбросить в центр города ядерный заряд в 8.00 часов утра. Здорово ведь когда в доли секунды испаряются десятки тысяч людей. Ядерные развлекушки такие...
    Vincent
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:22
      Цитата: Vincent
      У молодого поколения напрочь отсутствует чувство самосохранения.

      да при чём здесь это. они смеялись над неуклюжей попытки салдафона выкрутиться
      LSA57
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