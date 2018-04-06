11:55 06 апреля
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Ситуация в Сирии. САА стягивает силы в Дараа и Кунейтру

САА стягивает силы в провинции Даръа и Эль-Кунейтра. В зачистки территории под Дамаском солдаты обнаружили кустарную фабрику по производству взрывных устройств. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В Думу прибыло несколько автобусов для эвакуации новой партии оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам» и членов их семей. Боевики сложили оружие и сдали САА свои позиции, взамен получив возможность беспрепятственно покинуть регион. В конце дня стало известно, что среди радикалов вспыхнул конфликт из-за того, кому первым уезжать из Восточной Гуты. В связи с обострившейся обстановкой их вывод из региона был приостановлен. Сирийская армия продолжает зачистку предместий Дамаска. В ходе осмотра населенного пункта Сакба солдаты обнаружили кустарную фабрику по производству взрывных устройств и боеприпасов боевиков.


Командование вооруженных сил Турции выступило с заявлением, в котором пообещало выбить бойцов Демократических сил Сирии (SDF) из города Тель Рифат так же быстро, как протурецким силам удалось захватить курдский кантон Африн. Между тем очередной конвой с боевиками, вывезенными из Думы, достиг города Азаз на севере провинции Алеппо. По словам местного источника, на территорию региона уже прибыло более 50 тысяч сдавшихся радикалов и членов их семей.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) открыли огонь по опорным пунктам «Исламского государства» (ИГ*, группировка запрещена в РФ) на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, повышенная активность банд ИГ наблюдается в районах региона, захваченных ранее проамериканскими курдскими отрядами. Курды не провели работу по зачистке этой части провинции от «спящих ячеек», что дало террористам возможность подготовиться к новым атакам.

Новое подкрепление правительственных войск САР прибыло в провинцию Даръа. В окрестностях административного центра региона продолжились перестрелки между армией САР и незаконными вооруженными формированиями. Вечером радикальные группировки открыли огонь по мирным кварталам столицы региона. Местный источник передавал, что в результате действий радикалов пострадали дети.

ВКС РФ продолжали наносить точечные удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры»* (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Авиация атаковала позиции исламистов в окрестностях населенных пунктов Хас, Серакиб, Аль-Бара, Суфахон, Дейр Сунбуль и Кафр Набель. Турецкий фонд гуманитарной помощи организовал установку еще 350 палаток для временного проживания бывших боевиков и их семей, сдавших оружие во время боев с САА в Восточной Гуте.

Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры» в западной части провинции Хама. Также ВКС РФ продолжили свою работу на севере региона в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. В конце дня сирийская армия при поддержке ВКС РФ вернула под свой контроль поселения Кабиха, аль-Мушах, Зор аль-Джамкалия, Зор Абу Дарда.

Колонна военной техники Сирийской арабской армии (САА) прибыла в район буферной зоны с Израилем в провинции Эль-Кунейтра. Источники сообщают, что правительственные войска готовятся к масштабной операции против незаконных вооруженных формирований в южной части Сирии. Напомним, в настоящее время под контролем радикалов находится большая часть провинции Эль-Кунейтра, в том числе административный центр.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Тралл Сегодня, 09:04
    Даже дороги в Сирии политизированы smile
    Тралл
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:06
      hi
      В конце дня стало известно, что среди радикалов вспыхнул конфликт из-за того, кому первым уезжать из Восточной Гуты.

      Бравые "воины ислама" не поделили кому первым драпать . lol
      bouncyhunter
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 09:38
      Цитата: Тралл
      Даже дороги в Сирии политизированы smile

      Иранский вариант.
      Арон Заави
    3. Маз Сегодня, 10:29
      Кто не смотрел в карту, то Эль-Кунейтра плотно прилегает к границам Израиля. Так что весь вой наших коллег о том , что их хваленое и миролюбивое государство не помогает ребелам самая скрытная и добротная ложь. В лучшем духе самых подлых традиций. В настоящее время сосед Сирии вне себя от того , что САА пересекла демилитаризованную зону. Видители сирийцы нарушают постановление ООН на своей земле. А как сами лупили по дамаску ракетами, атаковали самолетами и беспилотниками уже забыли! И хочется им и колется. Красотень. Пресса аж пышет бессилием и обиженной злобой. Как они посмели? Мы же дети! А нас то за чо? Трусят и трясёт
      Маз
  2. My_Log_In (Евлампий) Сегодня, 09:09
    http://avia.pro/news/rossiyskaya-aviaciya-otrezal
    a-othod-britanskih-oficerov-iz-vostochnoy-guty?ut
    m_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
    Можно ли этому верить?
    My_Log_In
    1. Тралл Сегодня, 09:42
      Цитата: My_Log_In
      Можно ли этому верить?

      Битым ссылкам? Нет.
      Тралл
      1. SOF (Александр) Сегодня, 10:14
        Цитата: Тралл
        Цитата: My_Log_In
        Можно ли этому верить?

        Битым ссылкам? Нет.

        ...а ссылка не "битая"...
        По имеющейся у ресурса Avia.pro информации, несколько дней назад в пригороде Дамаска была задержана группа британских офицеров SAS, которые, как оказалось, были отрезаны от отхода в Идлиб авиаударами российских ВКС. Известно о том, что британские офицеры были обнаружены в одном из подземных бункеров, где, вероятней всего, занимались координацией действий сирийских боевиков.
        Подробнее на: http://avia.pro/news/rossiyskaya-aviaciya-otrezal
        a-othod-britanskih-oficerov-iz-vostochnoy-guty?ut
        m_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
        SOF
        1. Маз Сегодня, 10:34
          Никем не подтверждено, скорее фейк
          Маз
          1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 11:22
            А кто будет подтверждать? Англы промолчат - это типа не их, а нашим что кричать, скажут что наемники.
            _Сергей_
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:44
    Понятно одно - не смотря на помощь американцев со товарищами, бандитов потихоньку дожимают. Успехов сирийской армии, их союзникам и конечно нашим ВКС с ССО.
    rotmistr60
  4. oldav (Олег) Сегодня, 10:32
    Сирийцы Распыляют силы. И там и там хотят. Нужно по одному их мочить. Переходя с анклава на анклав а не всех сразу.
    oldav
  5. kos2910 (Константин) Сегодня, 11:26
    Что-то не нравится мне этот южный мешок, как бы не увязли там. Граница с Израилем и саудитами, котла не получится, а вот самим попасть - запросто. Если только апендикс отгрысть. Может нужно было сперва север и восток зачистить?
    kos2910
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