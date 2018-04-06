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Ситуация в Сирии. САА стягивает силы в Дараа и Кунейтру
САА стягивает силы в провинции Даръа и Эль-Кунейтра. В зачистки территории под Дамаском солдаты обнаружили кустарную фабрику по производству взрывных устройств. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В Думу прибыло несколько автобусов для эвакуации новой партии оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам» и членов их семей. Боевики сложили оружие и сдали САА свои позиции, взамен получив возможность беспрепятственно покинуть регион. В конце дня стало известно, что среди радикалов вспыхнул конфликт из-за того, кому первым уезжать из Восточной Гуты. В связи с обострившейся обстановкой их вывод из региона был приостановлен. Сирийская армия продолжает зачистку предместий Дамаска. В ходе осмотра населенного пункта Сакба солдаты обнаружили кустарную фабрику по производству взрывных устройств и боеприпасов боевиков.
Командование вооруженных сил Турции выступило с заявлением, в котором пообещало выбить бойцов Демократических сил Сирии (SDF) из города Тель Рифат так же быстро, как протурецким силам удалось захватить курдский кантон Африн. Между тем очередной конвой с боевиками, вывезенными из Думы, достиг города Азаз на севере провинции Алеппо. По словам местного источника, на территорию региона уже прибыло более 50 тысяч сдавшихся радикалов и членов их семей.
Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) открыли огонь по опорным пунктам «Исламского государства» (ИГ*, группировка запрещена в РФ) на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, повышенная активность банд ИГ наблюдается в районах региона, захваченных ранее проамериканскими курдскими отрядами. Курды не провели работу по зачистке этой части провинции от «спящих ячеек», что дало террористам возможность подготовиться к новым атакам.
Новое подкрепление правительственных войск САР прибыло в провинцию Даръа. В окрестностях административного центра региона продолжились перестрелки между армией САР и незаконными вооруженными формированиями. Вечером радикальные группировки открыли огонь по мирным кварталам столицы региона. Местный источник передавал, что в результате действий радикалов пострадали дети.
ВКС РФ продолжали наносить точечные удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры»* (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Авиация атаковала позиции исламистов в окрестностях населенных пунктов Хас, Серакиб, Аль-Бара, Суфахон, Дейр Сунбуль и Кафр Набель. Турецкий фонд гуманитарной помощи организовал установку еще 350 палаток для временного проживания бывших боевиков и их семей, сдавших оружие во время боев с САА в Восточной Гуте.
Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры» в западной части провинции Хама. Также ВКС РФ продолжили свою работу на севере региона в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. В конце дня сирийская армия при поддержке ВКС РФ вернула под свой контроль поселения Кабиха, аль-Мушах, Зор аль-Джамкалия, Зор Абу Дарда.
Колонна военной техники Сирийской арабской армии (САА) прибыла в район буферной зоны с Израилем в провинции Эль-Кунейтра. Источники сообщают, что правительственные войска готовятся к масштабной операции против незаконных вооруженных формирований в южной части Сирии. Напомним, в настоящее время под контролем радикалов находится большая часть провинции Эль-Кунейтра, в том числе административный центр.
В Думу прибыло несколько автобусов для эвакуации новой партии оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам» и членов их семей. Боевики сложили оружие и сдали САА свои позиции, взамен получив возможность беспрепятственно покинуть регион. В конце дня стало известно, что среди радикалов вспыхнул конфликт из-за того, кому первым уезжать из Восточной Гуты. В связи с обострившейся обстановкой их вывод из региона был приостановлен. Сирийская армия продолжает зачистку предместий Дамаска. В ходе осмотра населенного пункта Сакба солдаты обнаружили кустарную фабрику по производству взрывных устройств и боеприпасов боевиков.
Командование вооруженных сил Турции выступило с заявлением, в котором пообещало выбить бойцов Демократических сил Сирии (SDF) из города Тель Рифат так же быстро, как протурецким силам удалось захватить курдский кантон Африн. Между тем очередной конвой с боевиками, вывезенными из Думы, достиг города Азаз на севере провинции Алеппо. По словам местного источника, на территорию региона уже прибыло более 50 тысяч сдавшихся радикалов и членов их семей.
Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) открыли огонь по опорным пунктам «Исламского государства» (ИГ*, группировка запрещена в РФ) на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, повышенная активность банд ИГ наблюдается в районах региона, захваченных ранее проамериканскими курдскими отрядами. Курды не провели работу по зачистке этой части провинции от «спящих ячеек», что дало террористам возможность подготовиться к новым атакам.
Новое подкрепление правительственных войск САР прибыло в провинцию Даръа. В окрестностях административного центра региона продолжились перестрелки между армией САР и незаконными вооруженными формированиями. Вечером радикальные группировки открыли огонь по мирным кварталам столицы региона. Местный источник передавал, что в результате действий радикалов пострадали дети.
ВКС РФ продолжали наносить точечные удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры»* (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Авиация атаковала позиции исламистов в окрестностях населенных пунктов Хас, Серакиб, Аль-Бара, Суфахон, Дейр Сунбуль и Кафр Набель. Турецкий фонд гуманитарной помощи организовал установку еще 350 палаток для временного проживания бывших боевиков и их семей, сдавших оружие во время боев с САА в Восточной Гуте.
Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры» в западной части провинции Хама. Также ВКС РФ продолжили свою работу на севере региона в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. В конце дня сирийская армия при поддержке ВКС РФ вернула под свой контроль поселения Кабиха, аль-Мушах, Зор аль-Джамкалия, Зор Абу Дарда.
Колонна военной техники Сирийской арабской армии (САА) прибыла в район буферной зоны с Израилем в провинции Эль-Кунейтра. Источники сообщают, что правительственные войска готовятся к масштабной операции против незаконных вооруженных формирований в южной части Сирии. Напомним, в настоящее время под контролем радикалов находится большая часть провинции Эль-Кунейтра, в том числе административный центр.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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