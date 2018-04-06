11:54 06 апреля
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Небензя: Верните всё, что незаконно у нас отобрали!

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал американские власти вернуть незаконно отобранную у России дипломатическую собственность, передает РИА Новости.



У России США захватили принадлежащую ей дипломатическую собственность, включая российскую собственность постоянного представительства при ООН здесь в Нью-Йорке. Установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам. Не продлевают и не выдают им американские визы,
сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.


Мы призываем США ответственно относиться к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам все, что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем,
заявил постпред.

Напомним, 31 марта текущего года по требованию американских властей прекратило свою работу генконсульство в Сиэтле. В 2016-2017 годах США закрыли доступ к двум российским дачам, а также закрыли генконсульства РФ в Сан-Франциско и дипломатических объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Лесс Сегодня, 10:06
    Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал американские власти вернуть незаконно отобранную у России дипломатическую собственность,
    С процентами!
    Лесс
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 10:11
      Небензя правильно сказал - "куда девалась старая добрая Англия?" crying Тоже самое можно сказать про Америку, страну которую возглавляли когда-то выдающиеся личности (Кеннеди, Рузвельт и т.д.) Они бы ни когда бы себе не позволили такого дешёвого гопничества! wassat
      Проксима
      1. saveall (Александр) Сегодня, 10:23
        Да хоть сам лорд Вашингтон бы воскрес... Америкой правят не президенты, а говорящие головы, исполняющие интересы элит, которые находятся даже не обязательно в США. Эта элита управляет и координирует весь запад. Неужели это не очевидно даже на примере Трампа?
        saveall
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:38
          Да хоть сам лорд Вашингтон бы воскрес... Америкой правят не президенты


          Стране 242 года, а как имеет всех подряд, А? красавцы! - самым наглейшим образом! когда надо забивая болт на все правила и законы! И при этом громче всех кричат об этих самых правилах и законах. Наглость во всей красе!

          Но мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть», — пояснила постпред США при ООН.




          DEZINTO
          1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 10:44
            Цитата: DEZINTO
            Стране 242 года, а как имеет всех подряд, самым наглейшим образом!

            Николай,ну так гены...бандиты,работорговцы,авнтюристы,мошенники всех мастей-вот "новые хозяева" америки...бандитски захватили страну,бандитски и правят.
            Дедкастарый
      2. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:35
        Цитата: Проксима
        Небензя правильно сказал - "куда девалась старая добрая Англия?" crying Тоже самое можно сказать про Америку, страну которую возглавляли когда-то выдающиеся личности (Кеннеди, Рузвельт и т.д.) Они бы ни когда бы себе не позволили такого дешёвого гопничества! wassat

        А им больше ничего и не остается делать. Только вот так мелко пакостить.
        Венд
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:40
        Цитата: Проксима
        Они бы ни когда бы себе не позволили такого дешёвого гопничества!

        по моему всё это началось с полуграмотного буша младшего. потом президенты деградировали. один хуже другого. представляю, что клинтонша вытворяла бы
        LSA57
        1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:34
          Цитата: LSA57
          по моему всё это началось с полуграмотного буша младшего. потом президенты деградировали. один хуже другого. представляю, что клинтонша вытворяла бы

          Давайте вещи называть своими именами не полуграмотный, а форменный де.....л, потом пришла загорелая обезьяна, сейчас этот...
          Проксима
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:28
      Цитата: Лесс
      С процентами!

      ага 3 раза, щас шнурки погладят и побегут возвращать....плевали они на наши заявления
      Тикси-3
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 10:32
      Послушайте,ну что им остается делать....когда по обычным приличным правилам они не могут действовать как хотят? Остается только и заниматься, что действовать методами,противоречащими международному праву. Как было неоднократно сказано. Они считают себя победителями в холодной войне и по их мнению, победителям закон не писан. Особенно в тех случаях, в которых они не на высоте. И более всего раздражительно когда "бензокалонка" указывает авто где заправляться laughing Поэтому чем дальше в лес , тем явнее и вызывающе будут действовать,все более выпячивая закат англосаксонской однополярной модели.
      Dimontius
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:16
      А что, американского посла вынести из Спасо Хауза принадлежащего России слабо! winked
      сибиралт
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:07
    Мы же как судом им грозили? Вот не пойму, для чего грозить, если потом свои угрозы не исполнять?
    svp67
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:21
      Мы же как судом им грозили?
      Вроде как юристы работают по этому вопросу, документы готовят. А, что будет на выходе можно только предполагать.
      rotmistr60
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:45
        Процедурных моментов много и сроков по ним. Результат?, Может к тому времени и полюбовно решится, скажут бес попутал, забирайте.
        ul_vitalii
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:49
          Виталий hi " а судьи кто?"
          роман66
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:43
      Цитата: svp67
      Мы же как судом им грозили

      для того чтобы подать иск в суд нужно время. собрать все документы, подготовить аргументацию и т.д.
      LSA57
      1. роман66 (роман) Сегодня, 10:50
        собрать все документы, подготовить аргументацию и т.д.
        ..... найти беспристрастный арбитраж...Сергей hi
        роман66
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:08
          Цитата: роман66
          .. найти беспристрастный арбитраж...Сергей

          ну так и я об этом. подготовки много. Роман hi
          LSA57
  3. Железякин (Алексей) Сегодня, 10:08
    Почему призываем, не требуем?!
    Железякин
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:44
      Цитата: Железякин
      Почему призываем, не требуем?!

      дипломатия. это как в театре первый звонок
      LSA57
  4. Vasya_Piterskiy (Vasiliy) Сегодня, 10:09
    То, что сейчас происходит в мире мне очень напоминает нашу страну в 90-е. Собрались "паханы" что-то там поделили, у кого-то что-то отжали, кому предъяву, кому почет... В интересный, но в то же время опасный момент истории живем.
    Vasya_Piterskiy
    1. Комментарий был удален.
  5. Семен1972 (Семен) Сегодня, 10:17
    Может я что-то пропустил, но уже более 75 лет идет холодная война, на грани настоящей...А мы призываем к ответственности.. Нас хотят уничтожить, а мы просим, что бы дом не отбирали на территории США? Это разве не маразм???
    Семен1972
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 10:26
      Цитата: Семен1972
      Может я что-то пропустил, но уже более 75 лет идет холодная война, на грани настоящей..

      Такого гопничества, как сейчас, в противостоянии СССР-США не допускалось.
      Как метко сказал по этому поводу Лигачёв,
      "Так ты говоришь, что я вымирающий динозавр? Мамонт? А ты не задумывался над тем, что после эпохи динозавров начинается эпоха крыс? Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете!".
      Лопатов
      1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 11:39
        Цитата: Лопатов
        Такого гопничества, как сейчас, в противостоянии СССР-США не допускалось.

        То есть расширение НАТО, угрозы горячей войны семечки по сравнению с тем, что дом отняли..который не мы. честно говоря строили.. Просто хочется понять, или мультики и нато это все слова, которыми нас пугают, но под которые мы даем свое доверие власти, обеспечиваем их царское существование...Если все так как говорят, то дом- это как раз ничто. А если по ТВ пугалки, то это обман... Лично у меня есть мнение, но как то на одной площадке одинаково возмущаться домом и ракетами у меня не получается...Не понимаю, что делают наши "селебрити" и политики в Майами, как они вообще там живут, с этими гопниками...жалко их...как и дипломатов, которые под таким гнетом русофобии..каторжная и оочень опасная работа..
        Семен1972
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:48
      Цитата: Семен1972
      Может я что-то пропустил, но уже более 75 лет идет холодная война, на грани настоящей...А мы призываем к ответственности..

      как сказал А. А. Громыко
      LSA57
  6. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 10:17
    Сейчас с испугу и Аляску вернут впридачу.
    zapfen
  7. prior (Влад) Сегодня, 10:25
    Международная политика скатывается к традиционным воровским понятиям. Отжали, кинули, предъявы, беспредел, разборки..... Пора наводить шмон !
    prior
  8. Старый военрук Сегодня, 10:26
    Да не будет этого до тех пор пока их не прижмёт к стеночке. Шакальё, оно везде шакальё. Тем более России следует соблюдать осторожность и осмотрительность. Спешка нужна при ловле блох. Пятая колонна нуждается в лесозаготовках.
    Старый военрук
  9. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:42
    Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал американские власти вернуть незаконно отобранную у России дипломатическую собственность, передает РИА Новости.
    Пусть себе оставят, остальным уроком будет, а у руководства РФ память длинней станет..... crying hi
    XXXIII
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 10:43
    Цитата: DEZINTO
    Но мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть», — пояснила постпред США при ООН.

    -------------------------------------
    Именно так выглядит женщина с пониженной социальной востребованностью, страдающая от недостатка мужского внимания и физического контакта.
    Altona
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:52
      женщина с пониженной социальной востребованностью, страдающая от недостатка мужского внимания и физического контакта.
      вследствии этого еще и безденежная... crying
      роман66
  11. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 10:44
    Когда это бандита уговоры терпилы останавливали? Они от такого плача только извращенное удовольствие получают.
    Бить в ответ надо. Правильно Кудми сказал: "Долги надо возвращать. С процентами!" Безнаказанность только провоцирует рост агрессии.
    Rostislav
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 11:42
      Цитата: Rostislav
      Когда это бандита уговоры терпилы останавливали? Они от такого плача только извращенное удовольствие получают.

      Вот это верные слова. Это как убийцу призывать к этикету и очень расстраиваться, если он Вам "доброе утро" не пожелал. А дипотношения надо разрывать со всем миром, там, за границей России ничего хорошего для русского человека никогда не было. От чумы надо просто отгородиться. Например как Северная Корея!!
      Семен1972
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