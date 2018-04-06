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Небензя: Верните всё, что незаконно у нас отобрали!
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал американские власти вернуть незаконно отобранную у России дипломатическую собственность, передает РИА Новости.
Напомним, 31 марта текущего года по требованию американских властей прекратило свою работу генконсульство в Сиэтле. В 2016-2017 годах США закрыли доступ к двум российским дачам, а также закрыли генконсульства РФ в Сан-Франциско и дипломатических объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне.
У России США захватили принадлежащую ей дипломатическую собственность, включая российскую собственность постоянного представительства при ООН здесь в Нью-Йорке. Установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам. Не продлевают и не выдают им американские визы,сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
Мы призываем США ответственно относиться к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам все, что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем,заявил постпред.
Напомним, 31 марта текущего года по требованию американских властей прекратило свою работу генконсульство в Сиэтле. В 2016-2017 годах США закрыли доступ к двум российским дачам, а также закрыли генконсульства РФ в Сан-Франциско и дипломатических объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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