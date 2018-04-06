Сирийский опыт: «Панцирь-С1» научили сбивать реактивные снаряды

Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии – доработка комплекса "Панцирь". В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу "Хмеймим",

Российские специалисты доработали ЗРПК «Панцирь-С1» по итогам его применения в Сирии, передает РИА Новости сообщение командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны Виктора Гумённого.рассказал Гумённый.Он отметил, что все образцы вооружения и военной техники ПВО, применявшиеся в Сирии, «подтвердили на практике заданные тактико-технические характеристики, высокую надёжность и доказали возможность и удобство технического обслуживания в сложных климатических условиях».Специалисты ОПК уточнили перечень мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надежность повысилась как минимум на 15 процентов, добавил командующий.Напомним, ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» – зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, разработанный тульским КБ приборостроения (входит НПО «Высокоточные комплексы»). ЗРПК предназначен «для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения», может также осуществлять прикрытие обороняемых объектов от наземных и надводных угроз.