11:54 06 апреля
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Сирийский опыт: «Панцирь-С1» научили сбивать реактивные снаряды

Российские специалисты доработали ЗРПК «Панцирь-С1» по итогам его применения в Сирии, передает РИА Новости сообщение командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны Виктора Гумённого.



Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии – доработка комплекса "Панцирь". В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу "Хмеймим",
рассказал Гумённый.


Он отметил, что все образцы вооружения и военной техники ПВО, применявшиеся в Сирии, «подтвердили на практике заданные тактико-технические характеристики, высокую надёжность и доказали возможность и удобство технического обслуживания в сложных климатических условиях».

Специалисты ОПК уточнили перечень мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надежность повысилась как минимум на 15 процентов, добавил командующий.

Напомним, ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» – зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, разработанный тульским КБ приборостроения (входит НПО «Высокоточные комплексы»). ЗРПК предназначен «для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения», может также осуществлять прикрытие обороняемых объектов от наземных и надводных угроз.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:24
    "Панцирь" это конечно успех. Но главное не останавливаться в его развитии, он всегда должен опережать средства воздушного нападения наших вероятных противников.
    svp67
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 10:28
      Многообещающее заявление. Которое очень радует.
      oleg-gr
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:38
        Цитата: oleg-gr
        Многообещающее заявление.

        Это даже не новость.
        Серый брат
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 10:55
          Цитата: Серый брат
          Это даже не новость.



          Так это, что, на каждый снаряд и баллон тратит ракету?
          А пушки на что?
          Так ведь ракет не хватит и по цене несопоставимы
          bulvas
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 11:02
            Цитата: bulvas
            Так ведь ракет не хватит и по цене несопоставимы

            Если этот снаряд прилетит вам на голову то ваше мнение о цене резко изменится.
            У пушек слишком мало времени на поражение объекта, да и заточены они на цели не мельче КР - оружие последнего шанса.
            Серый брат
            1. Leeds (Alexander) Сегодня, 11:18
              Что дороже, ракета Панциря или Су-35, рядом с которым рванет болванка?
              Leeds
              1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:21
                а человек о чем говорит фразой "Если этот снаряд прилетит вам на голову то ваше мнение о цене резко изменится" ?
                просто экспл
                1. bulvas (Василий) Сегодня, 11:53
                  Цитата: просто экспл
                  а человек о чем говорит фразой "Если этот снаряд прилетит вам на голову то ваше мнение о цене резко изменится" ?


                  что он самый умный,

                  и еще то, что вопросы его не интересуют, а только свои ответы


                  bulvas
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:30
      так его улучшают , скоро должна выйти панцирь-см , там и дальность до 40 км и скорость ЗУР повыше будет .
      просто экспл
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:33
        Последний рубеж обороны ПВО, так сказать чистильщик.
        ul_vitalii
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:35
          последним рубежом должен был быть морфей , но по нему пока тишина .
          просто экспл
    3. Маз Сегодня, 10:46
      Вот тебе и железная русская кипа, в десять раз дешевле, и в сто раз мобильнее.
      Маз
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:48
        вот то что дешевле это факт , у израильской системы емнип цена ЗУР около 100тыс баксов . у нашей емнип около 20 тыс баксов .
        ну и мобильность , да , у нас лучше . точнее сказать , она у нас есть .
        просто экспл
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:58
      Сейчас продадим эти комплексы тем кто больше заплатит, и что будет с нашими РСЗО? belay
      сибиралт
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:23
        Если эффективность доказана, то эт гут. И правильно, вперёд к новым целям и высоким ТТХ!
        rocket757
  2. Teberii (Андрей) Сегодня, 10:25
    Практика куда важнее теории,применять и дорабатывать это важно.
    Teberii
  3. новичок (garik) Сегодня, 10:28
    обнаружить и уничтожить реактивный снаряд_это не шуточки, молодцы, нет слов.
    новичок
    1. stariy (Шведов Андрей Иванович) Сегодня, 10:37
      ещёб арт снаряды научилиб сбивать ...
      stariy
      1. новичок (garik) Сегодня, 11:05
        в наше время возможно всё, судя по выпускаемой нашим ВПК техникой. но опять же, при массированном ударе, да ещё и при их любви к рассеиванию, не знаю сколько Панцирей надо. да и надо ли?
        новичок
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:31
    Панцирь вообще получился хорошей машиной с огромным потенциалом модернизации . Ему б ещё снаряды с дистанционным взрывателем и беспилотники бы сыпались с большей эффективностью .
    КВУ-НСвД
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:37
      Здравствуй, Виктор hi Особенно радует, что может также эффективно отрабатывать и в движении.
      ul_vitalii
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:52
        Привет Виталий ! Без мобильности средств поражения нынче никак , а способность стрельбы на ходу - безальтернативное требование для охраны колонны . Если останавливатся , то значит самому совать голову в петлю .
        КВУ-НСвД
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:56
        панцирь с движения вроде не работает , только Тор такое может .
        просто экспл
        1. Alexanast (Александр) Сегодня, 11:16
          Цитата: просто экспл
          панцирь с движения вроде не работает


          Работает, причем и пушками и ракетами.
          Alexanast
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:22
            вот это радует , а то я недавно читал про Тор . там описывали что это типа единственный ЗРК что может работать в движении , а про панцирь я такого не читал .
            рад что я ошибся .
            просто экспл
            1. Alexanast (Александр) Сегодня, 11:27
              Да в сети полно и видео и интервью с создателями.
              А не ошибается тот , кто ничего не делает hi
              Alexanast
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:38
      для БПЛА у него специальные ЗУР есть , уменьшенные , там в одной направляющей 4 ЗУР для БПЛА
      верхний правый угол на картинке
      просто экспл
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:42
        Цитата: просто экспл
        для БПЛА у него специальные ЗУР есть , уменьшенные , там в одной направляющей 4 ЗУР

        Пока я подходящую картинку искал - Вы уже выложили . good hi
        bouncyhunter
      2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:49
        Про "гвозди" для Панциря конечно слышал , но и дистанционно подрываемый снаряд для пушек лишним бы не был . Вопрос ведь даже не в том , что-бы сбить БПЛА , а найти для этого максимально дешёвый и эффективный способ . А это немаловажная задача в условиях постоянного увеличения разнообразных БПЛА на поле боя и грядущем их "роевом применении . Конечно очень важна стоимость такого снаряда и его применения . Но опробывание всех возможных методов борьбы с беспилотниками просто необходимо , иначе рано или поздно придётся "палить из пушки по воробьям " Причём из очень дорогой "пушки" по очень недорогим , но эффективным "воробьям"
        КВУ-НСвД
        1. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 11:14
          Цитата: КВУ-НСвД
          Но опробывание всех возможных методов борьбы с беспилотниками просто необходимо , иначе рано или поздно придётся "палить из пушки по воробьям " Причём из очень дорогой "пушки" по очень недорогим , но эффективным "воробьям"


          Коллега, на войне не стоит учитывать только соотношение стоимости средства нападения и средства защиты. Надо так же учитывать и тот возможный ущерб от средства нападения. Тогда применение дорогих средств защиты не будет казаться "расточительным".

          А реактивные снаряды типа "Катюша" мы сбивали из АК-630 еще в далекие 70-е.
          Товарищ Берия
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:20
            Цитата: Товарищ Берия
            а войне не стоит учитывать только соотношение стоимости средства нападения и средства защиты.

            На войне , Лаврентий Палыч , smile конечно не стоит , а в мирное время само и искать такие пути . А на войне уже поздно - там воевать надо тем , что есть и тем , что в мирное время создали и накопили . Насчёт Лаврентия Палыча ..не обижайтесь ..это просто шутка без всякого сарказма или иронии..
            КВУ-НСвД
        2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 11:29
          Цитата: КВУ-НСвД
          дистанционно подрываемый снаряд для пушек лишним бы не был .

          "Прозвучало" как-то сообщение,что разрабатывается 23-мм осколочно-пучковый снаряд для весьма распространённых ЗУ-23-2 для борьбы с беспилотниками...30-мм арт.снаряд (осколочно-пучковый) будет куда эффективней !
          Nikolaevich I
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:36
            Цитата: Nikolaevich I
            Прозвучало" как-то сообщение,что разрабатывается 23-мм осколочно-пучковый снаряд для весьма распространённых ЗУ-23-2 для борьбы с беспилотниками...30-мм арт.снаряд (осколочно-пучковый) будет куда эффективней


            Ну тут вопрос даже не столько в том , чтобы создать такой снаряд , но и сделать его настолько дешёвым , чтобы очередь из них (например 3-4шт) была заметно дешевле , чем самая дешёвая ЗУР , иначе наличие такого снаряда теряет изрядную долю смысла . Надеюсь работы ведутся . hi :
            КВУ-НСвД
      3. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 11:04
        Вроде это только в перспективе.Или нет?
        Владивосток1969
    3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 10:46
      В целом безусловно согласен. Но в контексте статьи пришла мысль. Одно дело одиночные реактивные снаряды, а другое залп РСЗО типа Град. Наверно всёж не сдюжит. В этом направлении бы поработать.
      Хагалаз
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:57
        4 канала управления всего , так что точно не сдюжит , вот Морфей должен был и такое отработать , но там все же только 36 ЗУР , так что даже тут проблема .
        просто экспл
      2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:00
        Да уж ...залп - это залп ..А залп РСЗО - это вообще ад на земле .. Противостоять ему может только сопоставимая плотность "антизалпа" ср-в ПВО , но достигнуть такой концентрации ПВО на нужном участке почти невозможно . От залпового огня могут помочь только альтернативные виды боеприпасов (ЭМИ) , но они помогают только против нашпигованых электроникой снарядов . Против залпа обычным "чугунием" помогает только чудо или уничтожение вражеской батареи .
        КВУ-НСвД
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:03
          Ртуть-БМ ? ...
          просто экспл
          1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 11:21
            Для самонаводящихся или управляемых ракет. Болванка она и есть болванка безмозглая. Ждём создания энергетических защитных полей laughing
            Хагалаз
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