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Сирийский опыт: «Панцирь-С1» научили сбивать реактивные снаряды
Российские специалисты доработали ЗРПК «Панцирь-С1» по итогам его применения в Сирии, передает РИА Новости сообщение командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны Виктора Гумённого.
Он отметил, что все образцы вооружения и военной техники ПВО, применявшиеся в Сирии, «подтвердили на практике заданные тактико-технические характеристики, высокую надёжность и доказали возможность и удобство технического обслуживания в сложных климатических условиях».
Специалисты ОПК уточнили перечень мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надежность повысилась как минимум на 15 процентов, добавил командующий.
Напомним, ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» – зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, разработанный тульским КБ приборостроения (входит НПО «Высокоточные комплексы»). ЗРПК предназначен «для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения», может также осуществлять прикрытие обороняемых объектов от наземных и надводных угроз.
Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии – доработка комплекса "Панцирь". В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу "Хмеймим",рассказал Гумённый.
Он отметил, что все образцы вооружения и военной техники ПВО, применявшиеся в Сирии, «подтвердили на практике заданные тактико-технические характеристики, высокую надёжность и доказали возможность и удобство технического обслуживания в сложных климатических условиях».
Специалисты ОПК уточнили перечень мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надежность повысилась как минимум на 15 процентов, добавил командующий.
Напомним, ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» – зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, разработанный тульским КБ приборостроения (входит НПО «Высокоточные комплексы»). ЗРПК предназначен «для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения», может также осуществлять прикрытие обороняемых объектов от наземных и надводных угроз.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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