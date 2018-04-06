11:52 06 апреля
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Как доедут до Европы? 94% украинских дорог признаны негодными

Украинская компания «Укравтодор» публикует данные о состоянии украинских дорог на март 2018 года. По оценкам представителя компании Александра Кавы, на конец марта около 160 тыс. км украинских дорого эксплуатировались далеко за пределами гарантийных сроков. Это около 94% всех автодорог Украины. При этом многие дороги местного и государственного значения не ремонтировались после истечения срока эксплуатации ещё с советских времён!

Как доедут до Европы? 94% украинских дорог признаны негодными


Из заявления представителя «Укравтодора»:
Если мы говорим о сети дорог государственного и местного значения - 170 тыс. км дорог, то 160 тыс. км или 94% дорог эксплуатируется сверх установленных нормативов. Эти дороги должны были быть капитально отремонтированы или реконструированы 10-40 лет назад. Главная причина, почему этого не делалось, заключается в том, что средств, которые выделялись, было очень мало. Даже в прошлом году, когда было отремонтировано рекордное за последнее 10-летие дорог, было сделано 2,1 тыс. км из 170 тысяч. Поэтому, чтобы дорожную сеть привести в нормативное состояние в обозримом будущем, необходимо капитально ремонтировать, реконструировать и проходить средний ремонт не менее 10-12 тыс. км в год.



Для сравнения: В России только в крупных агломерациях в 2017 году отремонировали свыше 5 тыс. км автодорог, из которых около 1 тыс. км, а также 28 мостов и три путепровода – ремонт и строительство на средства так называемого «Платона». Если в 2010 году в РФ ГОСТу не соответствовали около 60% автомобильных дорог, то к 2017 этот показатель снизился как минимум в 3 раза.

Однако строительство 1 км дороги в России на данный момент является чуть ли не самым дорогим (по целому ряду причин, включая выявляемые факты коррупции) среди всех стран мира, включая северные. Одна из задач, поставленных президентом перед правительством, заключается в совершенствовании транспортной инфраструктуры РФ.

Использованы фотографии: misto.news
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Комментарии 20

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:43
    Фантастичны дороги, справжней краины ведут в светлое эуропэйское майбутне.....
    - это цитата из ближайшего выступления порошенко на открытии километра заплаток на этой дороге...
    И "они" реально его обожают и на шею кидаются, я когда это вижу, эти выступления на открытиях дитячих садков и как там все паром писают, просто тихо сползаю под стол.....почему фигню творят они а стыдно мне,...!? ...."испанский стыд". Не удивлюсь если этот кусок переизберут снова....вот огорчусь - но не удивлюсь.... request
    DEZINTO
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 11:03
      урал...прямо из окна дома-такая же дорога как на фото...даже похуже будет...но всё равно - такваминадокаклыдоскакались!
      Дедкастарый
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:07
        урал...прямо из окна

        Да кто-ж спорит у нас подобные дороги везде найдутся. Поэтому я и не о дорогах я акцентирую о бардаке который они у себя развели. У нас хотя-бы тихим сапом как-то что-то делают, а там вообще в ближайшее десятилетие ничего не починят, никто и никогда.

        Вовсе не злорадствую над ними, но очень обидно когда это "их" новое поколение (да и не только) радостно хлопает в ладоши при любой катастрофе в России. - Это вообще что? это вообще как? они с головой дружат? - хочется спросить?
        DEZINTO
      2. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 11:42
        Цитата: Дедкастарый
        урал...прямо из окна дома-такая же дорога как на фото...даже похуже будет...но всё равно - такваминадокаклыдоскакались!

        Ну, не знаю. Может, я мало езжу по Перми, но подобного чуда не видела. Наши жители идут простым путём: фото дорожного полотна+адрес+заявление в прокуратуру. Прокурор выходит с требованием к администрации: устранить. Администрация отчитывается, на предмет когда. Неисполнение требований прокуратуры грозит чиновнику увольнением/дискрдитацией. Вода камень точит. Потихоньку, не всё так быстро, как хотелось бы, но ситуация меняется в лучшую сторону, хотя затраты (судя по отчетности администрации) выходят на орбиту.
        nadezhiva
    2. антивирус Сегодня, 11:15
      много раз---"завидуйте молча кохлам -они в безвизе!!!"
      пешком дойдут на грядки кулубники в Польшу.
      а с Урала--хе-хе.

      НИКТО НЕ СОБЬЕТ ИХ В КУРСА НА ЕВРОИНТНГРАЦИЮ.
      антивирус
  2. Маз Сегодня, 10:43
    Свинья до помоев и по бездорожью дойдет
    Маз
    1. neri73-r Сегодня, 11:17
      Ага, в люльке и в каске (с)! wassat
      neri73-r
  3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:44
    94% украинских дорог признаны негодными

    В том , что дороги это не только российская беда я лично убедился в 2008-ом когда на машине ездил в Крым . belay
    bouncyhunter
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:51
      Цитата: bouncyhunter
      2008-ом когда на машине ездил в Крым .

      Сейчас там всё вылизали.
      Серый брат
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:53
        Да я до Крыма как только с киевской трассы свернул - сразу семиэтажные маты вспомнил и даже пару новых придумал .
        bouncyhunter
  4. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 10:45
    Можт думают,что как только с эвропой состыкуются,все само зарастет,разгладится,зацветет и запахнет laughing
    Proton
  5. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 10:47
    И дураки и дороги в в Хохламе встали еще острее чем в России.
    MoJloT
  6. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:50
    Ездил на 404 в 2013 г, там дороги во много раз хуже были чем в России. А сейчас я думаю, еще хуже стали. Правильной дорогой скачете, небратья laughing ! Рогули и селюки на подводах ездят, им асфальт не нужен. Вышиванки напяльте и вперед, в светлое хуторское будущее wassat
    Кот_Кузя
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:51
    Как доедут до Европы?
    Не стоит переживать, доедут. На крайний случай быки еще есть. По старинке запрягут и вперед покорять ЕС. А вообще-то шумерам за тысячи лет пора уже освоить телепортацию.
    rotmistr60
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:55
      Цитата: rotmistr60
      быки еще есть. По старинке запрягут и вперед покорять ЕС.


      Avis-bis
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:56
        Вот, вот. А главное свое, не российское (советское).
        rotmistr60
  8. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 10:54
    Скоро вся укропия будет признана негодной.
    sgr291158
  9. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:59
    А вы ещё говорите что в России дороги какашко... Оказывается есть ещё хуже!)
    gukoyan
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:19
    Как доедут до Европы?

    котомку на плечо и пёхом, пёхом...
    Masya Masya
  11. Серый брат (Сергей) Сегодня, 11:43
    Че, никто не выложит видос про Омеригу? С офигительными автобанами.
    Ну я сам тогда. wassat
    Серый брат
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