Как доедут до Европы? 94% украинских дорог признаны негодными

Если мы говорим о сети дорог государственного и местного значения - 170 тыс. км дорог, то 160 тыс. км или 94% дорог эксплуатируется сверх установленных нормативов. Эти дороги должны были быть капитально отремонтированы или реконструированы 10-40 лет назад. Главная причина, почему этого не делалось, заключается в том, что средств, которые выделялись, было очень мало. Даже в прошлом году, когда было отремонтировано рекордное за последнее 10-летие дорог, было сделано 2,1 тыс. км из 170 тысяч. Поэтому, чтобы дорожную сеть привести в нормативное состояние в обозримом будущем, необходимо капитально ремонтировать, реконструировать и проходить средний ремонт не менее 10-12 тыс. км в год.

Украинская компания «Укравтодор» публикует данные о состоянии украинских дорог на март 2018 года. По оценкам представителя компании Александра Кавы, на конец марта около 160 тыс. км украинских дорого эксплуатировались далеко за пределами гарантийных сроков. Это около 94% всех автодорог Украины. При этом многие дороги местного и государственного значения не ремонтировались после истечения срока эксплуатации ещё с советских времён!Из заявления представителя «Укравтодора»:Для сравнения: В России только в крупных агломерациях в 2017 году отремонировали свыше 5 тыс. км автодорог, из которых около 1 тыс. км, а также 28 мостов и три путепровода – ремонт и строительство на средства так называемого «Платона». Если в 2010 году в РФ ГОСТу не соответствовали около 60% автомобильных дорог, то к 2017 этот показатель снизился как минимум в 3 раза.Однако строительство 1 км дороги в России на данный момент является чуть ли не самым дорогим (по целому ряду причин, включая выявляемые факты коррупции) среди всех стран мира, включая северные. Одна из задач, поставленных президентом перед правительством, заключается в совершенствовании транспортной инфраструктуры РФ.