15:46 06 апреля
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Столтенберг рассказал, как долго коалиция будет оставаться на Ближнем Востоке

Западная коалиция во главе с США будет находиться в Сирии столько времени, сколько понадобится для полного уничтожения террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Столтенберг рассказал, как долго коалиция будет оставаться на Ближнем Востоке


На этой неделе источник в Белом доме сообщил каналу NBC, что Дональд Трамп провел заседание по нацбезопасности, в ходе которого было принято решение «оставить военных США в Сирии на неопределенный период с целью разгрома ИГ».


Силы НАТО не присутствуют в Сирии "на земле", но альянс входит в международную коалицию по борьбе с ИГ. Это, конечно, национальное решение США, как долго будут находиться в Сирии их силы, но общий подход в международной коалиции состоит в том, что коалиция будет там столько, сколько необходимо, чтобы убедиться в полном уничтожении "Исламского государства",
сказал Столтенберг, выступая в университете Далласа.

По его словам, «в Ираке и Сирии еще остаются очаги присутствия ИГ».

Напомним, США и поддерживающая их западная коалиция находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска. По данным СМИ, в настоящее время на территории САР дислоцируются несколько американских подразделений общей численностью до 2-х тысяч человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 12:08
    У них правая рука не ведает что творит левая... Одной рукой боряться... другой совсем наоборот... заботятся...
    Vard
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:16
      А как они узнают, что ИГ уже побеждена, если об этом Асад не заявит? lol
      сибиралт
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:19
      Цитата: Vard
      Одной рукой боряться...

      Борются они там за свои интересы .
      Цитата: Vard
      другой совсем наоборот...

      А это уже вопросы их личной гигиены . wink
      bouncyhunter
    3. Damm (Владислав) Сегодня, 12:42
      Уйдут не раньше чем люлей отхватят. Асад гадюшник поближе расчистит, а там и до коалиции дело дойдёт
      Damm
    4. Маз Сегодня, 13:14
      По данным Директората 4 и Вор Грана сирийские партизаны уже готовятся в специальном лагере за Ефратом. Ща найду сообщение.

      при сборе материала мы побывали на одной из тренировочных баз неких ополченцев в Восточной Провинции. Для нас этот контингент был интересен тем, что в подразделении служили бойцы из числа бывших боевиков, которые попали под амнистию и перешли на сторону правительства. Когда я начал копать по теме Сирийского народного сопротивления оккупации США, выяснилось, что партизанить против американцев ушел именно этот отряд.

      Земля должна гореть под ногами у американцев и натовцев
      Маз
  2. prior (Влад) Сегодня, 12:13
    "Я тебя породил, я тебя и убъю!" - НАТО про ИГИЛ.
    "Злой ты НАТО, безжалостный!" - ИГИЛ про НАТО.
    Эх, были бы у меня деньги! Заплатил бы душманам, пусть погоняют по пустыне выкормышей Столтенберга.
    prior
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:13
    Столтенберг рассказал...
    Уже этого достаточно для того, чтобы предположить с вероятностью 99,9% о чем пойдет разговор. Для них прийти в чужую страну без приглашения, как в бар за углом сходить. Где и удовольствие получат, и драку спровоцируют, и по зубам схлопочат. После чего обвинив невиновного еще и в суд подадут. Менталитет понимаешь.
    rotmistr60
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 13:22
    ЦРУ с Пентагоном задумали какую-то новую провокацию в Сирии, чтобы там остаться. Балабола-шоумена Трампа, профана во внешней политике, переубеждать долго не пришлось.
    askort154
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