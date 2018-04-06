Столтенберг рассказал, как долго коалиция будет оставаться на Ближнем Востоке

Силы НАТО не присутствуют в Сирии "на земле", но альянс входит в международную коалицию по борьбе с ИГ. Это, конечно, национальное решение США, как долго будут находиться в Сирии их силы, но общий подход в международной коалиции состоит в том, что коалиция будет там столько, сколько необходимо, чтобы убедиться в полном уничтожении "Исламского государства",

Западная коалиция во главе с США будет находиться в Сирии столько времени, сколько понадобится для полного уничтожения террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.На этой неделе источник в Белом доме сообщил каналу NBC, что Дональд Трамп провел заседание по нацбезопасности, в ходе которого было принято решение «оставить военных США в Сирии на неопределенный период с целью разгрома ИГ».сказал Столтенберг, выступая в университете Далласа.По его словам, «в Ираке и Сирии еще остаются очаги присутствия ИГ».Напомним, США и поддерживающая их западная коалиция находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска. По данным СМИ, в настоящее время на территории САР дислоцируются несколько американских подразделений общей численностью до 2-х тысяч человек.