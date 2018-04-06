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Мишени поражены! На Тоцком полигоне отстрелялись курсанты КВТККУ
Курсанты Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища провели боевые стрельбы из танков Т-72Б3 на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе Центрального военного округа
Стрельбы выполнялись в дневное и ночное время курсантами вторых и третьих курсов. Им было необходимо поразить статичные и движущиеся мишени на расстояниях до 2-х километров.
Всего нормативы по огневой подготовке сдали около 400 человек. Для этого было задействовано 16 танков, которые ранее были перевезены из Республики Татарстан в Оренбургскую область на железнодорожных платформах- говорится в сообщении.
Стрельбы выполнялись в дневное и ночное время курсантами вторых и третьих курсов. Им было необходимо поразить статичные и движущиеся мишени на расстояниях до 2-х километров.
Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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