Мишени поражены! На Тоцком полигоне отстрелялись курсанты КВТККУ

Всего нормативы по огневой подготовке сдали около 400 человек. Для этого было задействовано 16 танков, которые ранее были перевезены из Республики Татарстан в Оренбургскую область на железнодорожных платформах

Курсанты Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища провели боевые стрельбы из танков Т-72Б3 на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе Центрального военного округа- говорится в сообщении.Стрельбы выполнялись в дневное и ночное время курсантами вторых и третьих курсов. Им было необходимо поразить статичные и движущиеся мишени на расстояниях до 2-х километров.