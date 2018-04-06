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Мишени поражены! На Тоцком полигоне отстрелялись курсанты КВТККУ

Курсанты Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища провели боевые стрельбы из танков Т-72Б3 на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе Центрального военного округа

Мишени поражены! На Тоцком полигоне отстрелялись курсанты КВТККУ


Всего нормативы по огневой подготовке сдали около 400 человек. Для этого было задействовано 16 танков, которые ранее были перевезены из Республики Татарстан в Оренбургскую область на железнодорожных платформах
- говорится в сообщении.


Стрельбы выполнялись в дневное и ночное время курсантами вторых и третьих курсов. Им было необходимо поразить статичные и движущиеся мишени на расстояниях до 2-х километров.

Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 7

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  1. шурави (Владимир) Сегодня, 12:49
    Господа, может скоро начнём постить новости о том, как солдаты поели кашу?
    шурави
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:53
      Цитата: шурави
      начнём постить новости о том, как солдаты поели кашу?

      В статье нет ни слова о солдатах.
      Серый брат
    2. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Сегодня, 13:08
      шурави (Владимир)
      Господа, может скоро начнём постить новости о том, как солдаты поели кашу?


      Такие новости приходят в редакцию "ВО" прямиком из пресс-службы округа. Попросят написать про то, как солдаты кашу кушают, значит напишем и про кашу. hi
      major071
  2. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 12:57
    Это конечно хорошо, но думаю не новость.... hi
    Alexey-74
  3. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Сегодня, 13:03
    Далеко катаются курсанты. Вот у нас в ЧВТКУ было совсем по другому: утром подъем по-раньше, завтрак и бегом на электричку, благо ж.д. вокзал рядом. Потом два часа сна и ты уже в Бишкиле! Марш-бросок от станции до части, потом в казармы и после обеда уже стрельбы. Если повезет и взвод попадет в первую партию, то отбой можешь встретить уже в родном расположении в Челябинске good hi
    major071
  4. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 13:24
    ...задействовано 16 танков, которые ранее были перевезены из Республики Татарстан в Оренбургскую область на железнодорожных платформах

    А курсанты совершили длительный марш на лыжах? У нас , например, это очень практиковалось. good
    AlexVas44
  5. шурави (Владимир) Сегодня, 13:44
    Цитата: major071
    шурави (Владимир)
    Господа, может скоро начнём постить новости о том, как солдаты поели кашу?


    Такие новости приходят в редакцию "ВО" прямиком из пресс-службы округа. Попросят написать про то, как солдаты кашу кушают, значит напишем и про кашу. hi


    Да уж. Не слишком видать благостные дела в современной армии, если подаются столь заурядные стрельбы в качестве положительной новости.

    Гм. надо будет полюбопытствовать, а с каким налётом выпускаются из училищ нынешние лейтенанты-лётчики? И сравнить с советскими годами.
    шурави
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