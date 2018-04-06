15:44 06 апреля
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БАЗ выпустил новый образец шасси. Теперь для Крайнего Севера

Брянский автомобильный завод (БАЗ, входит в концерн "Алмаз-Антей") выпустил образец шасси БАЗ-69092, предназначенный для работы МЧС в условиях вечной мерзлоты, сообщили в пресс-службе концерна, в ближайшее время в Якутии начнутся ходовые испытания машины.

БАЗ выпустил новый образец шасси. Теперь для Крайнего Севера

Шасси БАЗ-69092-015


Это первый образец техники, которую наш автозавод изготовил для МЧС. Мы постарались максимально выполнить все пожелания северян в рамках оформленного генерального соглашения между БАЗ и Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия) и уверены, что в ходе предстоящих испытаний техника не подведет. Надеемся, что в условиях Крайнего Севера будут востребованы и другие наши перспективные разработки
- приводит ТАСС сообщение генерального директора БАЗ Дмитрия Олейника.


Новый макетный образец техники в арктическом исполнении разработан на основе шасси БАЗ-69092 (колесная формула 6х6) с грузовой платформой для выполнения аварийно-спасательных работ, эвакуационных и гуманитарных операций, обеспечения жизнедеятельности в регионах. Арктический образец по конструкции существенно отличается от всех ранее изготовленных шасси на базе семейства "Вощина-1", отметили в пресс-службе "Алмаз-Антея".

Для успешной эксплуатации нового макетного образца в районах Крайнего Севера и Арктики в конструкцию машины внесен ряд изменений, касающихся систем жизнеобеспечения, конструкции шасси и самого каркаса
- добавили в компании


Использованы фотографии: Russianarms.ru
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Комментарии 6

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:49
    Нужна альтернатива МАЗу. А то бацька борзеет, если чувствует себя незаменимым.
    Серж Горелый
    1. Megatron (Вежливый) Сегодня, 14:52
      Топливные баки маловаты, по крайней мере на том что на картинке.
      Megatron
    2. Артек (Павел) Сегодня, 15:12
      Цитата: Серж Горелый
      Нужна альтернатива МАЗу. А то бацька борзеет, если чувствует себя незаменимым.


      вообще то МАЗ -это российско-беларуское предприятие чувак,если встанет МАЗ то встанет и ЯМЗ,поэтому такое говорить не от великого ума.
      Артек
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 15:17
        Цитата: Артек
        Цитата: Серж Горелый
        Нужна альтернатива МАЗу. А то бацька борзеет, если чувствует себя незаменимым.


        вообще то МАЗ -это российско-беларуское предприятие чувак,если встанет МАЗ то встанет и ЯМЗ,поэтому такое говорить не от великого ума.

        Не от великого ума употреблять в разговоре слово "Чувак". С фирмами "Антонов", "Южмаш", "Мотор-Сич" У нас была теснейшая кооперация. Не слабее, чем с МАЗ.
        Серж Горелый
        1. Артек (Павел) Сегодня, 15:32
          Цитата: Серж Горелый
          Цитата: Артек
          Цитата: Серж Горелый
          Нужна альтернатива МАЗу. А то бацька борзеет, если чувствует себя незаменимым.


          вообще то МАЗ -это российско-беларуское предприятие чувак,если встанет МАЗ то встанет и ЯМЗ,поэтому такое говорить не от великого ума.

          Не от великого ума употреблять в разговоре слово "Чувак". С фирмами "Антонов", "Южмаш", "Мотор-Сич" У нас была теснейшая кооперация. Не слабее, чем с МАЗ.

          чушь какуюто несёшь уже второй раз.
          Артек
          1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 15:37
            чушь какуюто несёшь уже второй раз.

            По русскому языку троечка была?
            Серж Горелый
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