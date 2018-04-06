БАЗ выпустил новый образец шасси. Теперь для Крайнего Севера

Шасси БАЗ-69092-015

Это первый образец техники, которую наш автозавод изготовил для МЧС. Мы постарались максимально выполнить все пожелания северян в рамках оформленного генерального соглашения между БАЗ и Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия) и уверены, что в ходе предстоящих испытаний техника не подведет. Надеемся, что в условиях Крайнего Севера будут востребованы и другие наши перспективные разработки

Для успешной эксплуатации нового макетного образца в районах Крайнего Севера и Арктики в конструкцию машины внесен ряд изменений, касающихся систем жизнеобеспечения, конструкции шасси и самого каркаса

Брянский автомобильный завод (БАЗ, входит в концерн "Алмаз-Антей") выпустил образец шасси БАЗ-69092, предназначенный для работы МЧС в условиях вечной мерзлоты, сообщили в пресс-службе концерна, в ближайшее время в Якутии начнутся ходовые испытания машины.- приводит ТАСС сообщение генерального директора БАЗ Дмитрия Олейника.Новый макетный образец техники в арктическом исполнении разработан на основе шасси БАЗ-69092 (колесная формула 6х6) с грузовой платформой для выполнения аварийно-спасательных работ, эвакуационных и гуманитарных операций, обеспечения жизнедеятельности в регионах. Арктический образец по конструкции существенно отличается от всех ранее изготовленных шасси на базе семейства "Вощина-1", отметили в пресс-службе "Алмаз-Антея".- добавили в компании