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Российским военным известно о «каждом шаге» ВВС западной коалиции в Сирии
Российское военное ведомство обладает исчерпывающей информацией о действиях авиации западной коалиции в Сирии, передает Интерфакс сообщение командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместителя главкома ВКС генерал-лейтенанта Виктора Гумённого.
При этом он отметил, что с сирийскими коллегами у россиян «полное взаимопонимание».
Мы получаем от сил пункта ПВО Сирии всю необходимую информацию о воздушной обстановке, в том числе и о действиях нашей и сирийской авиации при выполнении поставленных перед ними боевых задач. Благодаря налаженному взаимодействию мы знаем о каждом шаге авиации Коалиции над территорией Сирии и информируем об этом военно-политическое руководство нашей страны,сказал Гумённый в интервью газете «Красная звезда».
При этом он отметил, что с сирийскими коллегами у россиян «полное взаимопонимание».
Более того, многие из них в свое время обучались вместе с нами в военных училищах и академиях. Многие, несмотря на то, что давно уже не были в России, не забыли русский язык. В разговорах наши сирийские товарищи с большой теплотой вспоминают годы учебы в нашей стране и благодарят за то доброе отношение, которое они встретили со стороны нашего народа,рассказал командующий.
Использованы фотографии: https://www.liveinternet.ru
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