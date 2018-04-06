Российским военным известно о «каждом шаге» ВВС западной коалиции в Сирии

Мы получаем от сил пункта ПВО Сирии всю необходимую информацию о воздушной обстановке, в том числе и о действиях нашей и сирийской авиации при выполнении поставленных перед ними боевых задач. Благодаря налаженному взаимодействию мы знаем о каждом шаге авиации Коалиции над территорией Сирии и информируем об этом военно-политическое руководство нашей страны,

Более того, многие из них в свое время обучались вместе с нами в военных училищах и академиях. Многие, несмотря на то, что давно уже не были в России, не забыли русский язык. В разговорах наши сирийские товарищи с большой теплотой вспоминают годы учебы в нашей стране и благодарят за то доброе отношение, которое они встретили со стороны нашего народа,