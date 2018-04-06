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Президент подписал указ об увольнении со службы 11 генералов
Президент России подписал указ об освобождении от занимаемых должностей 11 генералов различных силовых ведомств. Речь идёт о представителях Следственного комитета, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний и др. Соответствующий документ сегодня опубликован на портале правовой информации.
Большинство генералов силовых ведомств освобождены от должностей в связи с выслугой лет или переводом на другие должности.
В частности, от занимаемой должности освобождены: руководитель СУ СК РФ по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов, глава ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Игорь Напалков, замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-майор Павел Бугаев, начальник НИИ ФСИН генерал-майор Андрей Быков и др.
Несмотря на то, что подписание подобного рода указов президентом РФ является ежегодной практикой, в ряде СМИ уже выдвигаются конспирологические версии о том, что «подозрительно много генералов освобождены от занимаемых должностей одновременно», а также "почему в списке нет кемеровских генералов".
Большинство генералов силовых ведомств освобождены от должностей в связи с выслугой лет или переводом на другие должности.
В частности, от занимаемой должности освобождены: руководитель СУ СК РФ по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов, глава ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Игорь Напалков, замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-майор Павел Бугаев, начальник НИИ ФСИН генерал-майор Андрей Быков и др.
Несмотря на то, что подписание подобного рода указов президентом РФ является ежегодной практикой, в ряде СМИ уже выдвигаются конспирологические версии о том, что «подозрительно много генералов освобождены от занимаемых должностей одновременно», а также "почему в списке нет кемеровских генералов".
Использованы фотографии: letnews.ru
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