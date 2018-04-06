18:54 06 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Президент подписал указ об увольнении со службы 11 генералов

Президент России подписал указ об освобождении от занимаемых должностей 11 генералов различных силовых ведомств. Речь идёт о представителях Следственного комитета, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний и др. Соответствующий документ сегодня опубликован на портале правовой информации.

Большинство генералов силовых ведомств освобождены от должностей в связи с выслугой лет или переводом на другие должности.

Президент подписал указ об увольнении со службы 11 генералов



В частности, от занимаемой должности освобождены: руководитель СУ СК РФ по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов, глава ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Игорь Напалков, замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-майор Павел Бугаев, начальник НИИ ФСИН генерал-майор Андрей Быков и др.

Несмотря на то, что подписание подобного рода указов президентом РФ является ежегодной практикой, в ряде СМИ уже выдвигаются конспирологические версии о том, что «подозрительно много генералов освобождены от занимаемых должностей одновременно», а также "почему в списке нет кемеровских генералов".

Использованы фотографии: letnews.ru
12

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 16:24
    Раньше:1- на пенсию.
    2-с позором!
    ПРАВОкатор
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:27
      Давай Владимир зачищай Россию ! А то развелось пузанов с "ташкентского фронта" ..
      Как говаривал Суворов , если интендант прослужил год, его можно смело вешать..хе хе
      МИХАН
      1. pavelpavel (Павел Дементьев) Сегодня, 16:34
        Ташкент не трогай, там Рустам Иноятов моментально всю шушеру вычистил еще в 90.
        pavelpavel
      2. трассер (Сергей) Сегодня, 18:02
        Давай Виталик жги...махай шашкой на право и лево
        трассер
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:25
    Вспомнился анекдот:
    - Товарищ генерал, а вы почему на пенсию не уходите?
    - А зачем?
    - Ну...рыбалка, охота, всё такое...
    - Вот ещё! Работа та же, а зарплата меньше!
    Дормидонт
  3. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:30
    Массовая чистка генералитета... Это жужужу неспроста.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:38
      Надеюсь после инаугурации и у нас почистят.
      Владыка Ситх
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:45
        Давно пора и у нас в высшем эшелоне власти подчистить.
        Генерал Песчаных Карьеров
      2. Лелёк (Лев) Сегодня, 17:29
        Цитата: Владыка Ситх
        Надеюсь после инаугурации и у нас почистят.


        Привет, Сергей. А что, есть засидевшиеся по кабинетам? На передок, в окопы пример шахтёрам и трактористам показывать. yes
        Лелёк
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:48
          Привет, Лев. Конечно есть коорупционеры и пиарщики.
          Владыка Ситх
          1. Лелёк (Лев) Сегодня, 17:53
            Цитата: Владыка Ситх
            Коррупционеры и пиарщики.


            Понял. yes
            Лелёк
            1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:57
              Дело в том, что многие еще остались и работают как до войны. И когда очередного министра или зама садят на подвал, то выясняется,что он до войны работал примерно в той же должности, правда называлась она не министр, а начальник Донецкой области.
              Владыка Ситх
  4. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 16:41
    ...а также "почему в списке нет кемеровских генералов".

    А они проходят по другому списку! laughing soldier laughing
    AlexVas44
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:41
    А почему ведмедев в отставку не отправлен? Почему министры экономики и здравоохронения еще на местах в Кремле?
    Геркулесыч
    1. Borik (Борис) Сегодня, 17:25
      Надо ещё чуть-чуть подождать, но я видел как они уже чемоданы закупали.
      Borik
  6. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:44
    Ни о чем.
    В России несколько тысяч генералов.
    Одному пора на пенсию - а новый уже бьёт копытом.
    А назначает всех Путин лично.
    Ну, ему помощники каждые два-три месяца готовят общий указ сразу на 10-15 человек, чтобы каждую неделю этим не заниматься.
    Контора пишет.
    Denis Obukhov
  7. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 16:45
    Маловато будет, маловато! Ширее надо и глубже!
    Dzafdet
  8. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 16:45
    а вот скажите почему у нас генералы пузаны а у штатовцев все подтянутые
    злой пиннокио
    1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 17:19
      Цитата: злой пиннокио
      а вот скажите почему у нас генералы пузаны а у штатовцев все подтянутые

      Кормёжка в Штатах хре-НОВАЯ !!! Не в коня корм! laughing
      Удав КАА
    2. Пленник (Айрат) Сегодня, 17:22
      Язвенники потому что.
      Пленник
    3. Stas157 (Стас) Сегодня, 17:37
      Цитата: злой пиннокио
      а вот скажите почему у нас генералы пузаны а у штатовцев все подтянутые

      Бегали бы каждый день по 5 км, все бы стройные были.
      Жена, стоматолог, рассказывает случай на работе недавно. Привели к ним шведа зубы лечить, и ему заранее порекомендовали хорошего врача. Она такая полненькая по комплекции. Так он, как увидел ее, так сразу заднюю врубил: - Не пойду, я к ней! Как она может быть хорошим врачём, если за собой следить не может?!
      Посмялись. Нашли шведу другого врача.
      Stas157
  9. andrej-shironov Сегодня, 16:57
    laughing Путин уволил весь патриотический блок?
    andrej-shironov
  10. Аскет (Станислав) Сегодня, 16:57
    Очередная провокационная новость. Допустим я был уволен приказом МО в своё время. А сколько таких как я наберется за полгода -год? Можно сразу писать заголовок -Сотни старших офицеров были уволены в силовых структурах за год. кошмар,репрессии в армии, 37-й год и кровавый путинский режим!!Главное заголовок поэффектнее подобрать. А то что высших офицеров увольнять и назначать на новую должность имеет право только Президент своим Указом никого не интересует.
    Аскет
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:35
      Цитата: Аскет
      Очередная провокационная новость.

      Комментарии не лучше, народ, вроде, думающий, а систему службы не представляют. request Генералы, что, только в морг должны направляться? Ну ушли на пенсию, бывает. Сколько их в силовых ведомствах по всей стране?
      Владимирец
  11. SmokeR 47RU (Илья) Сегодня, 17:02
    Почитал комментарии и не верю своим глазам. Большинство реально верит, что это борьба с коррупцией!
    Господа-товарищи читайте внимательно "Большинство генералов силовых ведомств освобождены от должностей в связи с выслугой лет или переводом на другие должности."
    Это называется ротацией, что бы некоторые совсем уж не борзели, как наместники князя или хана. Меняют кормушку и всего лишь...
    А с коррупцией последний раз боролись в конце 40-ых.
    Вова же ясно сказал в одном из своих интервью, что все воруют, мол где я других возьму.
    SmokeR 47RU
  12. senima56 (Николай) Сегодня, 17:09
    Слишком много генералов у нас в силовых ведомствах! А отдачи нет! Слишком многие хотят руководить...., но работать некому!
    senima56
  13. tolancop (tolancop) Сегодня, 17:12
    Ну и в чем новость? Назначение/увольнение на генеральские проводится указом Президента. Набрался список под увольнение или срок очередного указа подошел - контора документ подготовила, а Президент подписал. Обычная текущая работа.
    tolancop
  14. Million (Влад) Сегодня, 17:27
    Скоро на хх.ру: Ищем работу!11 генералов!
    Million
  15. лысова (владимир) Сегодня, 17:27
    --- " ... в ряде СМИ уже выдвигаются конспирологические версии " - Ну понесло, тогда бы и пенсия, и другие должности, в другом месте бы получали.
    лысова
  16. GUSAR Сегодня, 17:28
    Одни ушли, другие пришли, а вот кто они? А так, не новость даже
    GUSAR
  17. частное лицо Сегодня, 17:30
    Большинство генералов силовых ведомств освобождены от должностей в связи с выслугой лет или переводом на другие должности.
    И о чём новость? Ежегодно тысячи уходят на пенсию и меняют место работы.
    частное лицо
  18. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:43
    Как хорошо быть генералом, для некоторых из них уже не актуально и песню из своего репертуара придется убрать.
    ul_vitalii
    1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 18:11
      Цитата: ul_vitalii
      Как хорошо быть генералом, для некоторых из них уже не актуально и песню из своего репертуара придется убрать.

      Я вот тоже вспомнил песню, но уверяю Вас бывшие генералы заранее готовят для себя запасные аэродромы - различные хлебые места, не пропадут однако...
      Анатоль Клим
  19. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 17:46
    Бояре!!!
    А если введут институт Шерифа?????
    Куда денутся генералы без бюджета????
    Я так понимаю,аналог ФБР хотят создать???
    ПРАВОкатор
  20. Vard Сегодня, 18:05
    Просто война как бы... для генералов уйти на пенсию... смерти подобно...
    Vard
  21. Laksamana Besar Сегодня, 18:20
    ...в ряде СМИ уже выдвигаются конспирологические версии о том, что «подозрительно много генералов освобождены от занимаемых должностей одновременно»...

    В прошлом году было 17 генералов, так что ряд СМИ в ряд и лесом...
    Laksamana Besar
  22. КОМандирДИВана Сегодня, 18:47
    Надо бы и пользователей военного обозрения с генеральскими погонами тож в отставку а то развелось молодым дорогу не дают
    КОМандирДИВана
Картина дня