Сирийские боевики планируют химатаки. А обвинят Асада

Главарями группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Сирийская свободная армия", действующих совместно, спланирован подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом, в ряде подконтрольных этим бандформированиям населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что имеется информация о планируемых группировками "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Сирийская свободная армия", химических атаках с применением хлора в подконтрольных им населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа- приводит ТАСС слова генералаОн уточнил, что сведения о нескольких готовящихся провокациях на юге Сирии, в том числе с применением отравляющих веществ, были получены от боевиков группировки "Джейш Ахрар аль-Ашаир", перешедших на сторону правительства.Евтушенко сообщил, что "боевики планируют снимать последствия якобы применения химических боеприпасов на видеокамеры для предания широкой огласке и обвинения правительственных войск в уничтожении мирных жителей, а также оправдания собственных действий по срыву режима прекращения огня в провинции Дераа". Для видеофиксации провокационных химатак уже завезено оборудование и ведется подготовка.