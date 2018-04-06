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Сирийские боевики планируют химатаки. А обвинят Асада

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что имеется информация о планируемых группировками "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Сирийская свободная армия", химических атаках с применением хлора в подконтрольных им населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа

Сирийские боевики планируют химатаки. А обвинят Асада


Главарями группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Сирийская свободная армия", действующих совместно, спланирован подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом, в ряде подконтрольных этим бандформированиям населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа
- приводит ТАСС слова генерала


Он уточнил, что сведения о нескольких готовящихся провокациях на юге Сирии, в том числе с применением отравляющих веществ, были получены от боевиков группировки "Джейш Ахрар аль-Ашаир", перешедших на сторону правительства.

Евтушенко сообщил, что "боевики планируют снимать последствия якобы применения химических боеприпасов на видеокамеры для предания широкой огласке и обвинения правительственных войск в уничтожении мирных жителей, а также оправдания собственных действий по срыву режима прекращения огня в провинции Дераа". Для видеофиксации провокационных химатак уже завезено оборудование и ведется подготовка.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 12

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:30
    Неужели "новичком" атаковать будут..? lol
    Как все пошло и однотипно господа..
    МИХАН
    1. Татьяна Сегодня, 16:38
      Сирийские боевики планируют химатаки. А обвинят Асада

      Даже если весь мир будет знать об этой готовящейся провокации боевиков, американские наёмники на БВ в САР всё равно это сделают.

      Поэтому нужно сразу говорить, что эту ПРОВОКАЦИЮ боевиков с применением ими химоружия против Асада готовят прежде всего именно США и их союзники - Британия и, возможно, Израиль..
      Татьяна
  2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:33
    Обвинят не Асада, а Путина.
    Серж Горелый
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 16:41
      Причем еще до начала атаки.
      MoJloT
  3. prior (Влад) Сегодня, 16:39
    На отравленных арабов в мире уже слабо реагируют. Для большего эффекта пусть траванут спецов из западной коалиции. И аллах им в помощь.
    prior
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:43
    Так разбомбите этот филиал "голливуда "от боевиков, могли давно их уже в пыль стереть!
    Геркулесыч
  5. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 16:44
    как то банально хлор еще бы иприт использовали
    злой пиннокио
  6. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:47
    Вроде уже накрывали вместе с такими лабораториями "специалистов" британской разведки.... Точно "Новичок" очередной просквозит....
    Topotun
  7. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 17:00
    Бояре!!!!
    Давайте определимся,поджечь кусок серы в подполе перед укладкой урожая(обосра..сь любопытная соседка) это химическая атака????
    Или поджечь "кусочек" серы и погибнут ..... несколько..(прошу прощения) людей,но одного вероисповедания,этноса,идеалогии?
    Так может вопрос стоит в ГЕНОЦИДЕ?
    ПРАВОкатор
  8. astepanov (Алексей) Сегодня, 17:00
    Поражает вот что. Хлор - вещество более чем доступное, в огромных количествах хранимое на любой станции водоочистки. И крайне малоэффективное как оружие. Как боевое ОВ он не применяется с начала 20 века. Понятно, что боеприпасы с хлором - удел кустарей, и начиненных хлором боеприпасов у Асада, вероятно, не было никогда. Но игры с обвинениями продолжаются - при этом все понимают, что ложь очевидна, в том числе и те, кто врет. Но правила информационных войн, увы, работают.
    astepanov
  9. лысова (владимир) Сегодня, 17:50
    А ведь за такую, липовую съёмку, неплохие деньги платят. Живьецом бы поймать исполнителей.
    лысова
  10. Vard Сегодня, 17:57
    Как вариант в место "хим атаки" положить бомбу килограмм на пятьсот... пускай потом доказывают... что нибуть...
    Vard
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