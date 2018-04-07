08:33 07 апреля
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Для боевиков в Восточной Гуте пошёл обратный отсчёт. Штурм города Дума

Из сирийской столичной провинции поступают подробности о штурме правительственными войсками фактически последнего оплота террористов в этом регионе – города Дума в Восточной Гуте. Приказ к началу штурма был отдан сирийским генералом Сухейлом аль-Хасаном, который накануне провёл совещание с другими представителями сирийского генералитета, включая бригадного генерала САА Салеха Абдуллу.

После выявления и доразведки основных позиций боевиков, в тёмное время суток по ним были нанесены удары, благодаря которым террористы были лишены возможности координации своих действий. По последним данным, уничтожен штаб одной из крупнейших группировок боевиков в провинции Дамаск – группировки «Джейш аль-Ислам» (*запрещена в РФ), пользующейся откровенным зарубежным покровительством со стороны тех, кто подогревает сирийский конфликт. Основная часть боевиков этой группировки ранее отказалась выйти из Думы по подготовленным САА и российским центром по примирению враждующих сторон коридорам.

Для боевиков в Восточной Гуте пошёл обратный отсчёт. Штурм города Дума



Как только отряды САА начали штурм Думы, в дело вступили небезызвестные «Белые каски», аффилированные с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра». Стали вбрасываться заявления о «неизбирательных» бомбардировках и публиковаться апелляции к «международному сообществу».

Напомним, что ранее САА освободили другие районы Восточной Гуты, включая Мисрабу и ключевой район - Харасту.

Отмечено, что после полной очистки Восточной Гуты от террористов сирийские войска сосредоточатся на осуществлении военных операций в Дараа и Кунейтре – у границ Израиля и Иордании, а также проведут зачистку окрестностей Хомса, где продолжают проявлять активность бандформирования. Имеются сведения о том, что иорданские власти запросили контактов с сирийской стороной.

Использованы фотографии: syr-dm.com
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Комментарии 17

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  1. alex-s (Александр) Сегодня, 06:21
    Бог в помощь!
    alex-s
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 06:31
      Удачи парни..! Мочите всех чертей..В плен не брать!
      МИХАН
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 07:42
        Не хотят по хорошему, будет по плохому. Для бандитов.
        oleg-gr
  2. anjey (Андрей) Сегодня, 06:26
    в Думе остались самые богатые террорюги ,у них в суммах около 900 миллионов баксов,которые они хотели забрать с собой,пус ть забирают сейчас на небеса,там, они видимо думают бабло в цене....
    anjey
  3. федоров (Валерий) Сегодня, 06:41
    Хитрость то какая smile Все кто согласны с семьями вывезли на комфортабельных автобусах в Идлиб - все в куче. Чтоб мочить легче было. Ну а упоротых мусульманский с гуриями в Рай Аллах думаю не пустит.
    Там вабло. Но я пытался читать Коран, чуть башку не снесло, не для нас это.
    Удачи !
    федоров
  4. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:45
    Ждём ответки от западных покровителей террористов.
    На что сподобятся, истерика по очередному "применению" химического оружия или как обещали ранее матрасники удар по Дамаску?
    Ретвизан 8
  5. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:49
    Ввели очередные санкции против России?
    Тогда идите собирать куски от своих инструкторов и прикормленых вами боевиков!
    Ретвизан 8
  6. oracul (леонид) Сегодня, 06:51
    Трудно давать объективную оценку, по причине отсутствия нужной информации, но ясно одно США всеми силами пытается выиграть время, чтобы помочь своим бандитам убивать мирных людей. Их цель понятна - посеять хаос, свергнуть Асада и привести к власти своих сукиных сынов. А вот наша чрезмерная сдержанность вызывает, мягко скажу, большую озабоченность. Ведь "красные" линии Россией определены давно, но вот решительных действий пока не заметно. Вполне допускаю, что либо линии определены недостаточно четко, либо мы просто чего -то не учли. Понятно, что жизнь не догма, но это в равной степени относится и к соблюдению так называемых международных правил и норм. Нельзя, на мой взгляд, неукоснительно следовать им, если другая сторона не просто их не соблюдает, но грубо нарушает. К тому же проходит время и что-то должно меняться - это диалектика и никакие стенания здесь не помогут. Конечно, какая-то часть политиков прозревает по поводу истинного состояния дел, но явно не решающая. Народ же в США, странах НАТО и их сателитов зомбируется, русофобия не снижается. Запад тоже тянет время, понимая что пока отстал в перевооружении, но это вопрос времени. На мой взгляд, надо уметь найти наиболее слабое звено и и время от времени бить наотмашь, чтобы неповадно было наскакивать на Россию. Советовать и предлагать не буду - это дело Президента и Генштаба.
    oracul
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:15
      Цитата: oracul
      А вот наша чрезмерная сдержанность вызывает, мягко скажу, большую озабоченность. Ведь "красные" линии Россией определены давно, но вот решительных действий пока не заметно.

      Чевой то? belay К моменту вступления России в конфликт, Асад контролировал 15-20% территории Сирии и счёт времени до его устранения шёл от нескольких недель, до нескольких месяцев. За пару лет, как в дело вступила Россия, под контроль Дамаска вернулось 85% территорий. Это при том, что процессу препятствует коалиция из 60 стран во главе с США!
      Цитата: oracul
      Советовать и предлагать не буду - это дело Президента и Генштаба.

      Вот и славненько. yes
      Ныробский
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:52
    Как только отряды САА начали штурм Думы, в дело вступили небезызвестные «Белые каски»
    Вот по кому давно спецназу поработать нужно. Уничтожать без жалости, а парочку прихватить, чтобы поведали лично о постановках по "химическим атакам" и заказчикам.
    rotmistr60
  8. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:58
    уничтожен штаб одной из крупнейших группировок боевиков в провинции Дамаск – группировки «Джейш аль-Ислам» (*запрещена в РФ), пользующейся откровенным зарубежным покровительством со стороны тех, кто подогревает сирийский конфликт.

    Возможно вместе с "инструкторами"...
    a.s.zzz888
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:17
    Накрыть бы эти белокасочников избирательным, точным ударом, и пускай в аду чертям притензии придьявляют!
    Геркулесыч
    1. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 07:38
      Я тоже о них первым делом подумал , но потом пришло в голову , что "белокаски" гадят из безопасного далёка . Заготовки сделаны наверняка заранее , остаётся правильный текст наложить . А если и окажется кто из "касок" на месте событий , так басмачи их сами порешат чтобы лишнего не болтали , как уже и было .
      Holsten
  10. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 07:38
    Это будет уже третье взятие Восточной Гуты с 2011 года. Местные там не любят Асада, что поделать...
    voyaka uh
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:12
      Цитата: voyaka uh
      Это будет уже третье взятие Восточной Гуты с 2011 года. Местные там не любят Асада, что поделать...

      Пусть и третье, но взятие... Не любить Асада, это одно, а обстреливать жилые кварталы - совсем другое.
      Теренин
    2. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 08:15
      Ну кому же как не вам лучше всех на планете известно, где Асада не любят. Шибко уж Ваш комментарий похож на заявление "дочери офицера" про "не всё однозначно".
      И надеюсь Вам не надо объяснять чем район от населённого пункта отличается.
      Николай Петров
    3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:27
      Цитата: voyaka uh
      Это будет уже третье взятие Восточной Гуты с 2011 года. Местные там не любят Асада, что поделать...

      Зато Израиль любят с США ..хе хе Вот мы их и научим Родину любить! soldier

      Давите их парни ...Россия с воздуха поддержит , ну и т.д.
      МИХАН
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