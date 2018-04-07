Для боевиков в Восточной Гуте пошёл обратный отсчёт. Штурм города Дума

Из сирийской столичной провинции поступают подробности о штурме правительственными войсками фактически последнего оплота террористов в этом регионе – города Дума в Восточной Гуте. Приказ к началу штурма был отдан сирийским генералом Сухейлом аль-Хасаном, который накануне провёл совещание с другими представителями сирийского генералитета, включая бригадного генерала САА Салеха Абдуллу.После выявления и доразведки основных позиций боевиков, в тёмное время суток по ним были нанесены удары, благодаря которым террористы были лишены возможности координации своих действий. По последним данным, уничтожен штаб одной из крупнейших группировок боевиков в провинции Дамаск – группировки «Джейш аль-Ислам» (*запрещена в РФ), пользующейся откровенным зарубежным покровительством со стороны тех, кто подогревает сирийский конфликт. Основная часть боевиков этой группировки ранее отказалась выйти из Думы по подготовленным САА и российским центром по примирению враждующих сторон коридорам.Как только отряды САА начали штурм Думы, в дело вступили небезызвестные «Белые каски», аффилированные с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра». Стали вбрасываться заявления о «неизбирательных» бомбардировках и публиковаться апелляции к «международному сообществу».Напомним, что ранее САА освободили другие районы Восточной Гуты, включая Мисрабу и ключевой район - Харасту.Отмечено, что после полной очистки Восточной Гуты от террористов сирийские войска сосредоточатся на осуществлении военных операций в Дараа и Кунейтре – у границ Израиля и Иордании, а также проведут зачистку окрестностей Хомса, где продолжают проявлять активность бандформирования. Имеются сведения о том, что иорданские власти запросили контактов с сирийской стороной.