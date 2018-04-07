08:32 07 апреля
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"Воздух!" США интегрируют Patriot и THAAD 3.0 для совершенствования ПВО-ПРО

Американское военное ведомство озаботилось тестированием системы ПВО-ПРО на своей территории. Так, возможности объединения систем Patriot и THAAD обсуждалась Агентством по противоракетной обороне в Нью-Мексико.

Было заявлено, что необходимо связать две системы различного функционала, чтобы повысить эффективность противоракетной защиты ключевых военных и гражданских объектов как на территории США, так и за их пределами.

"Воздух!" США интегрируют Patriot и THAAD 3.0 для совершенствования ПВО-ПРО



Из материалов упомянутого агентства:
Связывание систем в единое целое имеет решающее значение для создания более эффективного, многоуровневого подхода к противовоздушной и противоракетной обороне и может способствовать развитию будущей системы командования и управления армией в Афганистане, Интегрированной системы противоракетной обороны - IBCS.


Известно о том, что было осуществлено тестирование нового программного обеспечения THAAD 3.0. Тестирование интегрированной системы производилось без реальных пусков – с помощью компьютерного моделирования перехвата ракеты.

Нужно напомнить, что несколько дней назад по меньшей мере две ракеты американского комплекса «Пэтриот» в Саудовской Аравии прошли мимо целей (ракет, выпущенных хуситами с территории Йемена). Тогда одна из ракет системы Patriot при взлёте неожиданно развернулась и ударила буквально в сотне метров от пусковой установки. Было заявлено, что один человек погиб, ещё три человека получили тяжёлые ранения.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 19

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:06
    Тогда одна из ракет системы Patriot при взлёте неожиданно развернулась и ударила буквально в сотне метров от пусковой установки. Было заявлено, что один человек погиб, ещё три человека получили тяжёлые ранения.

    "А ещё у нас есть семь пулемётов : три штуки ничего, а вот другие - один заедает, второй трясёт, а третий по своим пуляет!" bully
    a.s.zzz888
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:25
      Чтобы у них каждая вторая ракета поражала свою пусковую установку, а каждая первая взрывалась в воздухе через пару секунд после пуска!
      Геркулесыч
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 07:44
        Эти все "Пэтриоты" уже списывать пора ..Наши системы любую ПВО-ПРО преодолеют, зачем им все это..? Лучше бы пенсионерам и эмигрантам пособия повысили, голодают они ..хе хе laughing
        МИХАН
    2. poquello (poquello) Сегодня, 07:26
      Цитата: a.s.zzz888
      Тогда одна из ракет системы Patriot при взлёте неожиданно развернулась и ударила буквально в сотне метров от пусковой установки. Было заявлено, что один человек погиб, ещё три человека получили тяжёлые ранения.

      "А ещё у нас есть семь пулемётов : три штуки ничего, а вот другие - один заедает, второй трясёт, а третий по своим пуляет!" bully

      компьютерное моделирование вероятно с этим и связано
      poquello
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:51
        Какже эти полуприцепы разворачивать будут, так скажем градусов на 130. В боевых условиях это дохлый стационар, привязанный на "танкоопасное" направление. smile
        ul_vitalii
    3. Tusv (Владимир) Сегодня, 08:22
      Цитата: a.s.zzz888
      а третий по своим пуляет!" bully

      Ну дык. Пэтриотично настроенные ракеты устроили забастовку bully
      Tusv
  2. Vard Сегодня, 07:24
    Да уж... оно конечно радоваться что у соседей корова сдохла не хорошо... но уж больно соседи склочные...
    Vard
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:27
      Vard Сегодня, 07:24 Новый
      Да уж... оно конечно радоваться что у соседей корова сдохла не хорошо... но уж больно соседи склочные.

      не столько "радуюсь", сколько сравниваю, а вот насчёт "соседей"
      в Саудовской Аравии
      , так это два лаптя по карте.
      a.s.zzz888
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:26
    Вот вот пингвинов подымите в воздух, и проверьте их "невидимость "реальными боевыми пусками.
    Геркулесыч
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 07:33
      Проверяли уже. В учениях ПВО примерно год назад. Не получилось ни учебных пусков, ни реальных. Радары ПВО пингвинов не засекли. Учения сорвались.
      voyaka uh
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 07:43
        voyaka uh (Alexey)
        Не получилось ни учебных пусков, ни реальных. Радары ПВО пингвинов не засекли. Учения сорвались.
        Радары хреновые.
        Наблюдатель2014
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 08:26
          Уж какие есть.... sad пока нового поколения никто не придумал. Ни в России, ни в Израиле.
          voyaka uh
      2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 07:48
        Цитата: voyaka uh
        Проверяли уже. В учениях ПВО примерно год назад. Не получилось ни учебных пусков, ни реальных. Радары ПВО пингвинов не засекли. Учения сорвались.

        Алексей , а как там у вас дела с "железным куполом" .? Что то в последнее время тишина такая ..
        Ф-16 ваш сбили сирийцы! Как ваши там отреагировали на этот жуткий факт?
        Как здоровье летчика..? Говорят там у него кое что сильно обгорело ..
        МИХАН
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 08:26
          Цитата: МИХАН
          Алексей , а как там у вас дела с "железным куполом" .?

          У них все условно-бесплатно. Пока летели пингвины, операторы РЛС лицезрели рекламу bully
          Tusv
      3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 08:17
        Алексей hi а радары включать не пробовали? wassat Говорят, помогает lol !
        Геркулесыч
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 08:27
          Пробовали, не помогает .... crying
          voyaka uh
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 08:31
            Цитата: voyaka uh
            Пробовали, не помогает ....

            Ну тада. Один ответ. Пора менять прокладку....
            Tusv
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:30
    "Воздух "-уже испорчен wassat !В Норвегии вон от паники унитазы трещат, а вы еще и у себя сейчас ракетами -несбивайками пулять начнете в белый свет, как в копеечку! !! wassat
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:40
    одна из ракет системы Patriot при взлёте неожиданно развернулась и ударила буквально в сотне метров от пусковой установки
    С саудовскими "Пэтриотами" постоянные проблемы. Такое ощущение, что сделаны не в Сша, а на Украине. А деньги заплачены немалые американским жуликам. С перехватом проблемы были и в Японии и на Гавайях.
    rotmistr60
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