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"Воздух!" США интегрируют Patriot и THAAD 3.0 для совершенствования ПВО-ПРО
Американское военное ведомство озаботилось тестированием системы ПВО-ПРО на своей территории. Так, возможности объединения систем Patriot и THAAD обсуждалась Агентством по противоракетной обороне в Нью-Мексико.
Было заявлено, что необходимо связать две системы различного функционала, чтобы повысить эффективность противоракетной защиты ключевых военных и гражданских объектов как на территории США, так и за их пределами.
Из материалов упомянутого агентства:
Известно о том, что было осуществлено тестирование нового программного обеспечения THAAD 3.0. Тестирование интегрированной системы производилось без реальных пусков – с помощью компьютерного моделирования перехвата ракеты.
Нужно напомнить, что несколько дней назад по меньшей мере две ракеты американского комплекса «Пэтриот» в Саудовской Аравии прошли мимо целей (ракет, выпущенных хуситами с территории Йемена). Тогда одна из ракет системы Patriot при взлёте неожиданно развернулась и ударила буквально в сотне метров от пусковой установки. Было заявлено, что один человек погиб, ещё три человека получили тяжёлые ранения.
Было заявлено, что необходимо связать две системы различного функционала, чтобы повысить эффективность противоракетной защиты ключевых военных и гражданских объектов как на территории США, так и за их пределами.
Из материалов упомянутого агентства:
Связывание систем в единое целое имеет решающее значение для создания более эффективного, многоуровневого подхода к противовоздушной и противоракетной обороне и может способствовать развитию будущей системы командования и управления армией в Афганистане, Интегрированной системы противоракетной обороны - IBCS.
Известно о том, что было осуществлено тестирование нового программного обеспечения THAAD 3.0. Тестирование интегрированной системы производилось без реальных пусков – с помощью компьютерного моделирования перехвата ракеты.
Нужно напомнить, что несколько дней назад по меньшей мере две ракеты американского комплекса «Пэтриот» в Саудовской Аравии прошли мимо целей (ракет, выпущенных хуситами с территории Йемена). Тогда одна из ракет системы Patriot при взлёте неожиданно развернулась и ударила буквально в сотне метров от пусковой установки. Было заявлено, что один человек погиб, ещё три человека получили тяжёлые ранения.
Использованы фотографии: Facebook
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