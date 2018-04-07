11:38 07 апреля
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Удар по саудитам. Индия вдвое увеличивает импорт иранской нефти

Сообщения представителей индийского энергетического рынка о планах по углублению сотрудничества в сфере энергетики с Ираном заставили ряд зарубежных стран выступить с критическими заявлениями в адрес Нью-Дели. Заявления представителей индийского Минэнерго связаны с планами по наращиванию примерно вдвое объёмов импорта иранской нефти.

Планируется, что к 2019 году ежесуточный объём закупки Индией нефти у Ирана составит около 396 тыс. баррелей. Сегодня Индия закупает у Ирана до 206 млн баррелей в сутки. Вся закупаемая иранская нефть отправляется на нефтеперерабатывающие заводы Индии.

Индийские власти мотивируют своё решение тем, что Иран предлагает более выгодные условия в торговле, нежели другие страны, включая Саудовскую Аравию. При этом в Индии заявили, что понимают и угрозу, которая выражается в возможности со стороны США вернуть антииранские санкции.


Удар по саудитам. Индия вдвое увеличивает импорт иранской нефти


Тегеран предлагает Индии нефть «со скидкой» в обмен на то, что Нью-Дели наращивает объёмы закупок. На сегодняшний день Индия является вторым после Китая торговым партнёром Ирана по объёмам закупки сырой нефти. При этом сам Иран для Индии является третьим по объёмам поставщиком нефти после Саудовской Аравии и Ирака. Если партнёрство между Нью-Дели и Тегераном будет углубляться, то он может как минимум вклиниться между двумя этими странами на индийском рынке.

Министр нефти Индии Дхармендра Прадхан после встречи с иранским коллегой в Нью-Дели заявил, что Индия просубсидирует возрастающие объёмы закупок иранской нефти индийскими нефтеперерабатывающими предприятиями.

В Саудовской Аравии в этой ситуации возникает проблема: либо снижать цену на нефть для индийского рынка, либо попытаться давить санкциями на Иран с помощью подключения американских партнёров. Напомним, что в США ранее заявляли о готовности пересмотреть ядерную сделку с Тегераном, что автоматически приведёт к откату к прежним санкциям. За отмену ядерной сделки активно выступает и Израиль.

Использованы фотографии: shafranik.ru
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Комментарии 12

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:15
    "к 2019 году ежесуточный объём закупки Индией нефти у Ирана составит около 396 тыс. баррелей. Сегодня Индия закупает у Ирана до 206 млн баррелей в сутки."

    Сейчас 206млн, а наростят до 396тыс??? belay Наверно, исправить надо.
    Владимирец
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:18
      Ну сейчас начнутся саудо-матрасные давилки на Индию . Про Иран и вовсе промолчу ...
      bouncyhunter
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 11:29
        Цитата: bouncyhunter
        Ну сейчас начнутся саудо-матрасные давилки на Индию . Про Иран и вовсе промолчу ...

        Не начнутся,скорее всего желание выйти из сделки по ядерному оружию с Ираном у американцев только увеличиться .Вот лоббированием своих интересов во властных кругах сейчас займутся евреи ,а из Аравии пойдут деньги, на правильное решение!
        Индия реально ценный игрок против Китая и американцы хотят выстроить с ней отношения,по этому Индию не тронут по любому.
        APASUS
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:31
          А еще на Индию трубу проведем и их народ нищий узнает ,что такое русская помощь реальная.. hi
          Россия добрая душа..!
          МИХАН
          1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:35
            Цитата: МИХАН
            еще на Индию трубу проведем и их народ нищий узнает ,что такое русская помощь реальная..
            Россия добрая душа..!

            К берегам Индии подходит русский корабль, на сушу выходят пассажиры и команда.
            Один из матросов несет на плече попугая. Навстречу ему идет факир со змеей
            вокруг шеи. Факир:
            - Я слышал, русские матросы могут много пить и не пьянеют, правда ?
            - Наливай.
            Матрос пропускает три стакана, факир интересуется, а много ли еще он может
            выпить, отвечает попугай:
            - И пять, и десять, и двадцать, а потом морду тебе набьем и червяка твоего
            склюем ! wink
            Владимирец
    2. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 11:37
      Я так понимаю новости печатают либо школьники (причем младших классов), либо вообще не люди ?
      Астория
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:15
    ВСЁ в мире крутится вокруг энергоносителей. И все вОйны, санкции, внешняя политика густо замешаны на энергоносителях.
    a.s.zzz888
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:16
    Королевство ваххабитов крутится как ерш на сковородке..
    210окв
  4. Damm (Владислав) Сегодня, 11:16
    Да ничего личного, просто бизнес. Цыгане за рупию удавятся. Да и не вижу почему они должны питать к саудам тёплые дружеские чувства
    Damm
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:17
      Цитата: Damm
      Да ничего личного, просто бизнес.

      Именно так и в данном случае ничего плохого в этом нет. request
      Цитата: Damm
      Цыгане за рупию удавятся.

      Все остальные деньги вообще не считают. smile
      Владимирец
  5. dojjdik (иван) Сегодня, 11:27
    самый лучший удар по "саудам" и по евреям которые и есть хозяева аравийской нефти-"точечные" пуски Хуситами ракет по нпз- гореть при удачном попадании будет долго и упорно
    dojjdik
  6. dgonni (Dgon) Сегодня, 11:37
    Если проще, то на рынке окажется лишних 30 тыс. т нефти ежедневно. В годовом выражении это почти 11 млн нефти которую необходимо реализовать. Излишки всегда приводят к уменьшению цены. В принципе удар Индийци наносят косвенно по России. Как то так
    dgonni
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