Удар по саудитам. Индия вдвое увеличивает импорт иранской нефти

Сообщения представителей индийского энергетического рынка о планах по углублению сотрудничества в сфере энергетики с Ираном заставили ряд зарубежных стран выступить с критическими заявлениями в адрес Нью-Дели. Заявления представителей индийского Минэнерго связаны с планами по наращиванию примерно вдвое объёмов импорта иранской нефти.Планируется, что к 2019 году ежесуточный объём закупки Индией нефти у Ирана составит около 396 тыс. баррелей. Сегодня Индия закупает у Ирана до 206 млн баррелей в сутки. Вся закупаемая иранская нефть отправляется на нефтеперерабатывающие заводы Индии.Индийские власти мотивируют своё решение тем, что Иран предлагает более выгодные условия в торговле, нежели другие страны, включая Саудовскую Аравию. При этом в Индии заявили, что понимают и угрозу, которая выражается в возможности со стороны США вернуть антииранские санкции.Тегеран предлагает Индии нефть «со скидкой» в обмен на то, что Нью-Дели наращивает объёмы закупок. На сегодняшний день Индия является вторым после Китая торговым партнёром Ирана по объёмам закупки сырой нефти. При этом сам Иран для Индии является третьим по объёмам поставщиком нефти после Саудовской Аравии и Ирака. Если партнёрство между Нью-Дели и Тегераном будет углубляться, то он может как минимум вклиниться между двумя этими странами на индийском рынке.Министр нефти Индии Дхармендра Прадхан после встречи с иранским коллегой в Нью-Дели заявил, что Индия просубсидирует возрастающие объёмы закупок иранской нефти индийскими нефтеперерабатывающими предприятиями.В Саудовской Аравии в этой ситуации возникает проблема: либо снижать цену на нефть для индийского рынка, либо попытаться давить санкциями на Иран с помощью подключения американских партнёров. Напомним, что в США ранее заявляли о готовности пересмотреть ядерную сделку с Тегераном, что автоматически приведёт к откату к прежним санкциям. За отмену ядерной сделки активно выступает и Израиль.