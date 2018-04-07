Япония создала подразделение морского десанта. Впервые в истории

Учитывая возрастающие сложности в ситуации с безопасностью и обороной территорий, окружающих Японию, защита наших островов стала критической обязанностью

Торжественная церемония размещения первого подразделения морских десантных сил в составе наземных сил самообороны Японии прошла в субботу на острове Кюсю.- сказал заместитель министра обороны Томохиро Ямамото.По данным агентства Киодо, так называемая Бригада быстрого размещения амфибийных сил насчитывает 2 тысячи 100 человек. В будущем численность подразделения планируется увеличить до 3 тысяч человек.В задачи нового подразделения будет входить защита отдаленных островов в Восточно-Китайском море, в том числе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), являющиеся предметом территориального спора между Японией и Китаем. Не исключается, что в операциях в будущем будут задействованы 52 десантные машины-амфибии и 17 конвертопланов Osprey CV-22.