14:32 07 апреля
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Япония создала подразделение морского десанта. Впервые в истории

Торжественная церемония размещения первого подразделения морских десантных сил в составе наземных сил самообороны Японии прошла в субботу на острове Кюсю.

Япония создала подразделение морского десанта. Впервые в истории


Учитывая возрастающие сложности в ситуации с безопасностью и обороной территорий, окружающих Японию, защита наших островов стала критической обязанностью
- сказал заместитель министра обороны Томохиро Ямамото.


По данным агентства Киодо, так называемая Бригада быстрого размещения амфибийных сил насчитывает 2 тысячи 100 человек. В будущем численность подразделения планируется увеличить до 3 тысяч человек.

В задачи нового подразделения будет входить защита отдаленных островов в Восточно-Китайском море, в том числе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), являющиеся предметом территориального спора между Японией и Китаем. Не исключается, что в операциях в будущем будут задействованы 52 десантные машины-амфибии и 17 конвертопланов Osprey CV-22.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 44

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  1. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 12:03
    не как на Курилы собрались?
    Azazelo
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:05
      Цитата: Azazelo
      не как на Курилы собрались?

      Вряд ли они хотят, чтобы новый вид войск закончился совсем уж быстро. smile А вообще удивительно, что, учитывая расположение Японии, у них до сих пор не было морской пехоты. request
      Владимирец
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:09
        Ну что я вам могу сказать..Дороже денег могут быть только понты..
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Azazelo
        не как на Курилы собрались?

        Вряд ли они хотят, чтобы новый вид войск закончился совсем уж быстро. smile А вообще удивительно, что, учитывая расположение Японии, у них до сих пор не было морской пехоты. request
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 12:18
          Японская конституция. Глава 2, статья 9:
          …японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается.

          Морской десант это ближе к наступательным действиям, чем оборонительным...
          Тралл
          1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:21
            Цитата: Тралл
            никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны.

            Силы самообороны, помним, помним... yes
            Владимирец
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:25
              Цитата: Владимирец
              Силы самообороны

              Главная угроза Японии - Годзилла
              хрыч
              1. san4es Сегодня, 13:29
                Цитата: хрыч
                ...Главная угроза Японии - Годзилла

                hi ...Только после Китая.
                san4es
          2. Korax71 (Александр) Сегодня, 13:56
            Ни разу.в задачи входит как захват плацдармов ,проведение десантных операций,так и охрана оборона своего побережья.при желании даже стройбат при наличии десантного флота в нужном объеме так же сможет выполнять наступательные функции.вопрос в том как хорошо hi
            Korax71
          3. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 14:12
            Учитывая возрастающие сложности в ситуации с безопасностью и обороной территорий, окружающих Японию,..

            Ну, а как хотели-то? Быть американскими слугами и ни за что не отвечать при "активности" своего хозяина? Имея американские военные базы на своей территории?
            Они уже не "возрастающие сложности", а приоритетные военные цели.
            P.S.
            ...на острове Кюсю

            Кстати, это один из островов размещения амерских вояк.
            Pax tecum
      2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:10
        Цитата: Владимирец
        учитывая расположение Японии, у них до сих пор не было морской пехоты.

        Учитывая расположение Японии, у неё вся пехота должна быть морской 8)))
        Лопатов
      3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:14
        В статье ни слова , но не сомневаюсь что инструктора из USMC . yes
        bouncyhunter
      4. антивирус Сегодня, 13:59
        назовут ли "ударный нанкинский батальон" часть бригады?
        антивирус
    2. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 12:06
      В уме-то точно держат.
      Labrador
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:18
        В уме держат архипелаг за который с китайцами бодаются..
        Цитата: Labrador
        В уме-то точно держат.
        210окв
    3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:11
      И на Курилы тоже!Куда император пошлет, хоть против нас, хоть против китайцев -пойдут без размышления.
      Геркулесыч
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:19
        Там уже "добро пожаловать" размещают, недавно только по этому поводу стонали.
        ul_vitalii
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:20
        Один японский генерал сказал.."Военное училище я закончил на Халхин -Голе,академию заканчивать я не хочу..."Ну,не дословно конечно..
        Цитата: Геркулесыч
        И на Курилы тоже!Куда император пошлет, хоть против нас, хоть против китайцев -пойдут без размышления.
        210окв
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:42
          Дима, привет hi Жизненный опыт никуда не деть. Молодец, нашел мужество это признать. Звучит как напутствие остальным.
          ul_vitalii
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:54
            Виталий,добрый день и с наступающим праздником!Этот генерал по моему сказал и о Хасане,где он закончил кадетскую школу..
            Цитата: ul_vitalii
            Дима, привет hi Жизненный опыт никуда не деть. Молодец, нашел мужество это признать. Звучит как напутствие остальным.
            210окв
        2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:55
          Цитата: 210окв
          Один японский генерал сказал.."Военное училище я закончил на Халхин -Голе,академию заканчивать я не хочу..."

          3/4 века с тех прошло.
          Avis-bis
      3. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:22
        Их император сейчас - 4мо болотное, декоративная фигура. Американский посол и его окружение решают в Японии.
        А вот создание морпехов - тревожное событие. Как бы не было провокации.
        Генерал Песчаных Карьеров
    4. andrewkor Сегодня, 12:56
      Эт точно,ждем-с,а про всякие Сенкаки пургу гонят, но Россия то начеку,надеюсь!
      andrewkor
  2. assa67 (андрей) Сегодня, 12:07
    Цитата: Azazelo
    не как на Курилы собрались?

    в будущем,почему и нет?...пока заявлено,что "для защиты островов в Восточно-Китайском море"...но манки-сама всегда думают много вперед..звоночек
    assa67
  3. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 12:09
    Интересное сочетание, силы самообороны-десант. По принципу нападение есть лучшая форма защиты?
    Rostislav
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:54
      Цитата: Rostislav
      Интересное сочетание, силы самообороны-десант.

      Вы — островное гос-во. Захвачен ваш остров. Ваши действия?
      Avis-bis
    2. Korax71 (Александр) Сегодня, 14:00
      В России тоже всегда оборотная доктрина,но тем не менее основной танк армии на одной заправке почти 500км пробегает laughing
      Korax71
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:10
    По китайским военным стандартам в этих силах личного состава на одно отделение! lol Хотя, если в них остался дух самураев , а не поклонники "голубезны " , то крови они любому могут попортить -ибо комплекс бусидо у них превыше личной жизни." Ипрератор и япония превыше всего"-во время войны в Японии наши с этим вплотную сталкнулись.
    Геркулесыч
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:14
    Целых две тысячи? Или даже три... Не серьезно. Кончатся сразу...
    Горный стрелок
  6. Наводлом (Владимир Гуленок) Сегодня, 12:17
    Конституция Японии, ст. 9:
    «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров»
    «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны»
    Мы должны им верить. Слово самурая твёрже гранита.
    Наводлом
  7. синоби (Юрий) Сегодня, 12:18
    Да,неприятный симптомчик.С одной стороны понятно конечно,трения с китаем и всё такое.Но и нам могут нагадить.Не хорошо.
    синоби
  8. РУСС (Максим) Сегодня, 12:27
    Молодцы япошки , правильное решение.
    РУСС
  9. Rossia (Ivan) Сегодня, 12:46
    можно поздравить Японию с правильным, особенно если посмотреть на её географию, решением. А уж американские инструктора натаскают, будьте уверенны. Корпус морской пехоты в США вобще находятся на особом положении, как бы личная гвардия Президента, который может задейстаовать её без разрешения Конгресса. высокомобильная элита
    Rossia
  10. hiller (hiller) Сегодня, 12:51
    Тоже мне новость... как кастрюлеголовые переименовали свои вдв в дшв. 11 пд японцев, дислоцирующаяся на Хоккайдо, постоянно планируется для захвата Южных Курил...и не только она, практически вся группировка, именуемая "Северной армией".
    hiller
  11. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:51
    сказал заместитель министра обороны Томохиро Ямамото

    Нам японцы не страшны ..США им видать разрешило хе хе
    Ну давайте самураи , проверим ваш дух еще разок.. soldier

    Надеюсь до этого не дойдет.. hi
    МИХАН
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 13:46
      Цитата: МИХАН
      сказал заместитель министра обороны Томохиро Ямамото

      Нам японцы не страшны ..США им видать разрешило хе хе
      Ну давайте самураи , проверим ваш дух еще разок.. soldier

      Надеюсь до этого не дойдет.. hi

      Это видео из корейского фильма.
      РУСС
  12. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:55
    Япония создала подразделение морского десанта. Впервые в истории

    се заявочка... Война на Тихом океане всем приснилась?
    Avis-bis
  13. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:57
    защита наших островов стала критической обязанностью
    Уже сомнительно то, что морской десант для защиты островов. Не уж-то с Китаем за спорные острова решили 2100 смертниками повоевать? Про Курилы даже не заикаюсь. Силы самообороны давно стали регулярной армией и продолжают усиливаться. Воинственность поперла из всех японских щелей.
    rotmistr60
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 13:24
      Цитата: Наводлом
      Конституция Японии, ст. 9:
      «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров»
      «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны»
      Мы должны им верить. Слово самурая твёрже гранита.

      думаю,китайцы уже приняли эту информацию к сведению и предпримут ответные шаги..
      Цитата: rotmistr60
      Воинственность поперла из всех японских щелей.

      как бы пупок не развязался у островитян
      ....рябью подернулась гладь прУда
      и лотоса цвет шелохнуло
      ветрами идущими
      из дупла самурая....
      assa67
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 13:25
        Геннадий,приветствую hi
        assa67
        1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:29
          Взаимно, Андрей! hi
          rotmistr60
  14. Приговор (Владимир) Сегодня, 13:01
    Пожелаем удачи японцам. Нам давно уже пора вернуть остров Хокайдо, незаконно захваченный ещё в 18 веке.
    Приговор
  15. san4es Сегодня, 13:21
    В задачи нового подразделения будет входить защита отдаленных островов в Восточно-Китайском море

    ...Вертолётоносцы комплектуют am .
    Согласно своей конституции, Япония не может прибегать к войне как способу разрешения международных споров. Однако в последнее время японские власти всё чаще говорят о наращивании боевого потенциала страны. Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пытается в законодательном порядке внести изменение в конституцию, которое бы разрешило Японии помогать своим союзникам, ведущим боевые действия.
    Даже само судно, хоть и называется вертолётоносцем, но по размеру и дизайну очень напоминает американские универсальные десантные корабли.
    мар. 2015 г.
    Японские морские силы самообороны пополнились новейшим вертолетоносцем "Кага". Теперь страна располагает двумя кораблями этого класса, что существенно повышает ее стратегические возможности.
    мар. 2017 г.
    san4es
  16. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 13:22
    Цитата: Геркулесыч
    И на Курилы тоже!Куда император пошлет, хоть против нас, хоть против китайцев -пойдут без размышления.

    Не пойдут, нужно знать историю Японии,чтобы понять- тот император, за которым они пошли бы, закончился во ВМВ!
    "...американцы потребовали от Хирохито отречения от своего божественного происхождения. Это историческое событие произошло 1 января 1946 года.
    Японский императорский дом был непосредственно встроен в систему синтоизма — считается, что род японских императоров ведёт свою родословную от одной из верховных богинь синтоистского пантеона — Аматэрасу. С древнейших времён наместник богини Солнца был для подчинённых не только правителем страны, но и связующим звеном между окружающей реальностью и вечными идеалами.
    Сакральная природа императорской власти способствовала мобилизации японцев в ходе Второй мировой войны — за императора-богочеловека его поданные охотно шли на смерть, записываясь в отряды смертников.
    Теперь же Хирохито официально объявил японцам, что его божественное происхождение является мифом..."
    "...генерал Макартур увидел в упразднении японской монархии угрозу усиления влияния левых сил и, в конечном счёте, ухода Японии в зону советского влияния. Допустить такое Макартур никак не мог.
    Таким образом, Хирохито решено было сохранить в качестве императора, несмотря на то, что Японская империя де-факто прекратила своё существование..."
    Так что увы, но не пойдут за ним японцы, они также разделены, одни поклоняются ему, другие желают смерти, чтобы смыть позор, так как по их традициям император никогда не капитулирует...
    Ураган70
  17. Тартарий (Ставр Годинович) Сегодня, 14:14
    Цитата: Azazelo
    не как на Курилы собрались?

    Все они такие хотят укусить и откусить побольше, что бы переварив маленькое "чуть-чуть", вдруг попавшееся в пасть, было бы чем дальше гадить... Твари, одним словом.
    Тартарий
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