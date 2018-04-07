"Коалиция-СВ" пойдет в серию в 2020 году

Завершение государственных испытаний «Коалиции» ожидается к концу 2019 - началу 2020 годов с последующим принятием на вооружение

Серийные поставки в российскую армию новой самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» могут начаться в 2020 году после завершения государственных испытаний, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.- сказал он.В рамках проекта «Коалиция-СВ» разработаны три изделия - самоходное артиллерийское орудие на гусеничном и колесном шасси, а также транспортно-загрузочная машина. При этом транспортно-загрузочная машина уже прошла государственные испытания.10 самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» получила на войсковые испытания Первая танковая армия (Подмосковье).«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе, танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, живой силы противника. Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.Ожидается, что «Коалицией-СВ» будут оснащены отдельные артиллерийские бригады.