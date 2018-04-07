Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
"Коалиция-СВ" пойдет в серию в 2020 году
Серийные поставки в российскую армию новой самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» могут начаться в 2020 году после завершения государственных испытаний, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
В рамках проекта «Коалиция-СВ» разработаны три изделия - самоходное артиллерийское орудие на гусеничном и колесном шасси, а также транспортно-загрузочная машина. При этом транспортно-загрузочная машина уже прошла государственные испытания.
10 самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» получила на войсковые испытания Первая танковая армия (Подмосковье).
«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе, танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, живой силы противника. Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.
Ожидается, что «Коалицией-СВ» будут оснащены отдельные артиллерийские бригады.
Завершение государственных испытаний «Коалиции» ожидается к концу 2019 - началу 2020 годов с последующим принятием на вооружение- сказал он.
В рамках проекта «Коалиция-СВ» разработаны три изделия - самоходное артиллерийское орудие на гусеничном и колесном шасси, а также транспортно-загрузочная машина. При этом транспортно-загрузочная машина уже прошла государственные испытания.
10 самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» получила на войсковые испытания Первая танковая армия (Подмосковье).
«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе, танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, живой силы противника. Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.
Ожидается, что «Коалицией-СВ» будут оснащены отдельные артиллерийские бригады.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти