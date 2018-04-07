14:35 07 апреля
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"Коалиция-СВ" пойдет в серию в 2020 году

Серийные поставки в российскую армию новой самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» могут начаться в 2020 году после завершения государственных испытаний, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Завершение государственных испытаний «Коалиции» ожидается к концу 2019 - началу 2020 годов с последующим принятием на вооружение
- сказал он.

"Коалиция-СВ" пойдет в серию в 2020 году



В рамках проекта «Коалиция-СВ» разработаны три изделия - самоходное артиллерийское орудие на гусеничном и колесном шасси, а также транспортно-загрузочная машина. При этом транспортно-загрузочная машина уже прошла государственные испытания.

10 самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» получила на войсковые испытания Первая танковая армия (Подмосковье).

«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе, танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, живой силы противника. Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.
Ожидается, что «Коалицией-СВ» будут оснащены отдельные артиллерийские бригады.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 43

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  1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 12:45
    Шикарная САУ. По хорошему завидую.
    Арон Заави
    1. Pivot (Василий) Сегодня, 13:38
      Знатная гаубица, но ещё старых систем полно на модернизацию. Думаю ещё не скоро на нее полностью перейдем к сожалению.
      Pivot
    2. andy.v.lee (Andy Belski) Сегодня, 13:46
      На шасси "Арматы" - самое то! drinks
      andy.v.lee
      1. Pivot (Василий) Сегодня, 13:55
        Дай бог, чтоб побольше таких орудий у нас было.
        Pivot
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:57
      Мне больше нравится сравнительная характеристика Мста-С1 и Коалиции-СВ
      Владыка Ситх
      1. Pivot (Василий) Сегодня, 14:17
        Ох уж эти сравнения. Оба орудия хороши, дальность стрельбы очень такая скользкая тема.
        Pivot
  2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:45
    Поздновато что то ..Они нам уже сейчас нужны..на границах России!
    МИХАН
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:48
      "Может начаться ...."Виталий,конечно не то что бы "поздновато".Однако ситуация не располагает что "может начаться. "
      Цитата: МИХАН
      Поздновато что то ..Они нам уже сейчас нужны..на границах России!
      210окв
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 13:10
      Цитата: МИХАН
      Они нам уже сейчас нужны..на границах России!

      belay на каких? Виталька. wassat ...рано еще drinks - - пасха завтра!!
      Тикси-3
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 13:15
        Цитата: Тикси-3
        пасха завтра!!

        Видать, Благовещение. laughing
        Владимирец
    3. JD1979 (Дмитрий) Сегодня, 13:17
      Вас не поймешь, с вашими не пойми что, то ли лозунгами, то ли урякалками. То вы все танки срочно в Сирию высылать требуете, то САУ на на границы. Вы уж определитесь с общим направлением лозунгов.
      JD1979
  3. новичок (garik) Сегодня, 12:50
    с 20го_эт нормально, вместе с модернизацией всех предидущих артсистем, в общем сносно. мне вот больше будоражило душу “сдустволка“, видно не судьба.
    новичок
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:09
      Если двустволка, то стрелять дуплетом шрапнелью? belay
      сибиралт
      1. новичок (garik) Сегодня, 13:19
        нет. двойной выстрел_ делайте выводы о последствиях для цели.
        новичок
  4. Комментарий был удален.
    1. новичок (garik) Сегодня, 12:53
      Гвардейцы, так сказать.
      новичок
  5. assa67 (андрей) Сегодня, 12:51
    это почти два года"обкатывать" будут 10 машин? или в процессе испытаний дополнительные образцы поступят?
    assa67
    1. Наводлом (Владимир Гуленок) Сегодня, 12:59
      Цитата: assa67
      это почти два года"обкатывать" будут 10 машин? или в процессе испытаний дополнительные образцы поступят?

      Два года на лечение детских болезней.
      Наводлом
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 13:04
        излечим..."доктора " у нас хорошие...вопрос в том,что будут ли поступать за время "лечения" детки без обнаруженных болячек? hi
        assa67
        1. Валентинн (Валентин) Сегодня, 13:32
          Вы шутите?
          Самоходки (как и любое изделие) делается по единому образцу и соответственно имеют общие недоработки (детские болезни).
          Каким образом могут появится: "детки без обнаруженных болячек?" ? recourse
          Они появятся после лечения, а никак не во время. hi
          Валентинн
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 13:35
            Вы хотите сказать,что обнаруженные недостатки устраняться во время испытаний не будут? request
            assa67
            1. Валентинн (Валентин) Сегодня, 13:37
              Будут, на опытных образцах и на схемах.
              Какое это имеет отношение к: "будут ли поступать за время "лечения" детки без обнаруженных болячек"?
              Не будут, пока не закончат испытания и не выявят все детские болезни. hi
              Валентинн
              1. assa67 (андрей) Сегодня, 13:41
                Цитата: Валентинн
                Не будут, пока не закончат испытания

                а жаль..даже с "болячками"классная машина...чуть дальше ,в комментах хорошее видео у Санчеса... hi
                assa67
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 13:29
      Цитата: assa67
      это почти два года"обкатывать" будут 10 машин? или в процессе испытаний дополнительные образцы поступят?

      Это называется предсерийная партия, 10машин это только первые из n-го количества, та же Армата предсерийная полностью будет поставлена в войска во второй половине этого года.
      Не забываем, что специалистов надо обучать и готовить экипажи,помимо всего прочего, статистику нарабатывать по различным системам и многое чего ещё, что входит в программу войсковых испытаний.
      Аскет
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 13:48
        Станислав hi
        Цитата: Аскет
        специалистов надо обучать и готовить экипажи,помимо всего прочего, статистику нарабатывать по различным системам и многое чего

        ни кто и не спорит,что весь комплекс мероприятий необходим...но ведь,"Коалиция" не первая САУ в Российской армии,так что наработки имеются...и как мне кажется,основная причина не столь быстрой постановки в серийное производство- финансирование...
        assa67
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:53
    Хорошая пушка. Самая современная из последних...
    Горный стрелок
  7. san4es Сегодня, 12:55
    «Коалицией-СВ» будут оснащены отдельные артиллерийские бригады soldier .
    san4es
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 13:32
      Саня hi ...классный агрегат...и вся "наша"?
      assa67
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:32
      Лучше полное видео
      Владыка Ситх
  8. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:59
    Серийные поставки в российскую армию новой самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» могут начаться в 2020 году после завершения государственных испытаний

    При Сталине все эти гос. испытания прошли бы максимум за пару месяцев и начали бы уже поставки в войска.
    Что два года "фаберже" чесать? Загнали на полигоны, и гонять их по самое не могу. Один экипаж не справляется, устаёт? Двойной экипаж, тройной наконец. Работать надо!!!!! Не время тянуть!!! am
    К-50
    1. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:15
      Согласен !Но и ты бы тоже сидел в лагере Гулаг ел бы там баланду laughing
      Denis Obukhov
      1. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 13:33
        Конечно, если бы по 10 лет новую технику испытытал.
        Дилетант
    2. Dart2027 Сегодня, 13:19
      Цитата: К-50
      При Сталине все эти гос. испытания прошли бы максимум за пару месяцев

      Тогда техника была на порядок проще.Механику отладить не проблема, а вот электроника это уже сложнее.
      Dart2027
    3. st25310 (Евгений) Сегодня, 13:29
      При Сталине техника по проще была.
      st25310
  9. Rossia (Ivan) Сегодня, 13:02
    десяток 152-мм ядерных снарядов 3БВ3 2.5 кт за минуту, по дуге. "Спасибо за покупку! приходите к нам ещё")
    Rossia
    1. Лекс. Сегодня, 13:08
      А экипажи облучение не получат например ветер подует и всё ?
      Лекс.
      1. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 14:08
        Конечно получат. Но это война.
        nesvobodnye
  10. Алексей N (Алексей Незговоров) Сегодня, 13:10
    Благо есть где испытать в условиях реального применения.
    Начал переживать за наших украинских партнеров.
    Алексей N
  11. Старый26 (Владимир) Сегодня, 13:24
    Цитата: К-50
    При Сталине все эти гос. испытания прошли бы максимум за пару месяцев и начали бы уже поставки в войска.

    Почитайте воспоминания Грабина и других. До войны, да и после никто не гнал "за два месяца", Основная задача была - всесторонне испытать. А вы ситуацию военного времени, когда система порой создавалась за 2-3 недели экстраполируете на современность. И современная самоходка - это не машина 30-40-х годов. Она на несколько порядков сложнее.

    Цитата: МИХАН
    Поздновато что то ..Они нам уже сейчас нужны..на границах России!

    Виталик! "Мсты" мало???? Или главное шашкой помахать....

    Цитата: К-50
    Работать надо!!!!! Не время тянуть!!!

    А неисправности вы будете исправлять методом хлопка в ладоши и произнесеним заклинания "Ахалай-махалай"???? Что за детский сад. Видимо все сидящие в ГРАУ настулько тупее вас, что не знают, как и что испытывать...
    Старый26
    1. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:51
      Я даже спорить не буду об ответах , что мне накидали.
      Желающий сделать, будет делать, а не желающий найдёт тысячу причин, чтобы не делать.
      Тем более, что длительные испытания в конечном счёте увеличивают стоимость производства, потому как платить за два года "полигонных" или что там выплачивают, тоже не из своего кармана, а с бюджета. Хоть толику но дороже.
      А истинную надёжность покажет только войсковая эксплуатация. hi
      К-50
  12. Deadушка (Виталий) Сегодня, 13:24
    В рамках проекта «Коалиция-СВ» разработаны три изделия

    Изделие №1

    Изделие №2

    Изделие №3, точнее 3 по 2 winked
    Deadушка
  13. groks (Олег) Сегодня, 13:29
    Если денег дадут, то будет САУ. Если восстановят, доблестно про....ный Подольский ЭМЗ, то будет САУ. Производство собственно орудия начали организовывать при Сердюкове. Но тогда был запланирован не нынешний обрезанец, а действительно суперперспективная двустволка. Сейчас 10, потому что приказано держаться. Если найдут внешнего покупателя, то и нашей армии может что перепадёт. Но сомнительно - у них конверсия(прости госсподи!).
    groks
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 13:35
      Цитата: groks
      а действительно суперперспективная двустволка

      А что в ней перспективного? request Удорожание и усложнение производства и обслуживания?? При заявленной скорострельности в 10 выстрелов в минуту она и так всё, что надо, покажет. Или Вы мечтали сдвоенными выстрелами пострелять?
      Владимирец
  14. konstantin68 (Константин) Сегодня, 13:43
    Цитата: МИХАН
    Поздновато что то ..Они нам уже сейчас нужны..на границах России!

    На границах,как раз,нужны "Мста-с". Новые потом подтягивают,если что...
    konstantin68
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