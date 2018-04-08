Киев опроверг договоренность о возвращении российских моряков в Крым

Информация, распространенная сегодня в СМИ о якобы имеющейся договоренности России с властью Украины об организованном пропуске граждан Украины – членов экипажа задержанного рыболовецкого судна "Норд'' через КПВВ на административной границе с Крымом без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком,

Потому что дома у них они (украинские паспорта) конечно есть и с ними их пропустят в Крым через КПВВ без проблем. А по выданным российской властью "аусвайсам" никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию погранслужбы Украины,