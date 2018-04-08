20:41 08 апреля
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Киев опроверг договоренность о возвращении российских моряков в Крым

Сообщение о том, что Киев гарантировал возвращение экипажа российского рыболовецкого судна «Норд» в Крым, не соответствует действительности, передает РИА Новости заявление постпреда украинского президента в регионе Бориса Бабина.



Информация, распространенная сегодня в СМИ о якобы имеющейся договоренности России с властью Украины об организованном пропуске граждан Украины – членов экипажа задержанного рыболовецкого судна "Норд'' через КПВВ на административной границе с Крымом без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком,
написал Бабин в «Фейсбкуе».


Он отметил, что крымские власти «через адвокатов и дипломатов пробуют срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа».

Потому что дома у них они (украинские паспорта) конечно есть и с ними их пропустят в Крым через КПВВ без проблем. А по выданным российской властью "аусвайсам" никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию погранслужбы Украины,
добавил Бабин.

Ранее представитель судовладельца сообщила, что украинская сторона гарантировала 9-ти морякам «Норда» проезд в Крым через пункт пропуска «Чонгар». Напомним, рыболовецкое судно, принадлежащее керченскому рыбколхозу, было задержано украинскими пограничниками в Азовском море на прошлой неделе. Экипаж обвиняется в «Нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Против капитана возбуждено уголовное дело, на остальных членов экипажа наложены административные штрафы.

Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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Комментарии 66

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:34
    Эти жёвто-блакитные допрыгаются и до спецоперации по освобождению наших граждан, и до полного перекрытия керченского пролива для укропских судов... Они уже всерьёз поверили своим СМИ, что их могучая армия исключительно из человеколюбия сдерживается, чтобы не "взять Москву"...
    Горный стрелок
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:41
      Евгений,я уважаю Вас за ваш пыл..Но.Давайте признаемся,нас поставили в положение "терпил"..Какая "спецоперация"?События на Украине в последние несколько лет показала..
      Цитата: Горный стрелок
      Эти жёвто-блакитные допрыгаются и до спецоперации по освобождению наших граждан, и до полного перекрытия керченского пролива для укропских судов... Они уже всерьёз поверили своим СМИ, что их могучая армия исключительно из человеколюбия сдерживается, чтобы не "взять Москву"...
      210окв
      1. лесовозник (игорь) Сегодня, 18:20
        да не нужна там никакая спецоперация - достаточно кадырову за ними съездить.Свежо ещё воспоминание как он за журналистами в киев ездил - бандерлоги бзднуть боялись даже на Донбассе тогда затихли
        лесовозник
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:47
      Взять под полный контроль Азовское море, что б ни одна лоханка с шароварами от пирса не смогла отчалить, задерживать и досматривать все что движется в Черном море в сторону укропов, задержать командира пограничного катера 404 и впаять за пиратство 25 лет с публичным судом, для начала думаю хватит ответных мер.
      предки с Дона
    3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:48
      Непуганные, вот и бравируют. А́ кто испугался, тот в котлах остался, да на костылях на гражданку подался. hi
      ul_vitalii
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:56
        То то и оно..Виталий hi Дозволяем мы им слишком многое...И говорят с высоких трибун правильные слова..Но это только для наших ушей.
        Цитата: ul_vitalii
        Непуганные, вот и бравируют. А́ кто испугался, тот в котлах остался, да на костылях на гражданку подался. hi
        210окв
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:00
          Дима, приветствую hi drinks Полностью согласен.
          ul_vitalii
        2. Лелёк (Лев) Сегодня, 19:10
          Цитата: 210окв
          Дозволяем мы им слишком многое.

          hi , Дмитрий.
          При всём том, что отлично понимаем, что киевская хунта - недоговороспособное образование, что по всем международным казусам надо разговаривать с кукловодом, а не с марионеткой. Что движет действиями Киева в тех безобразиях и мытарствах в отношении к России? Чисто шкурный интерес - отжать, своровать, отсудить правдами и неправдами халявку для себя любимого. А тут Россия решила наказать рублём сквалыжника и вора, похоронив халявную трубу, отсюда и хохляцкий ор на весь мир: "Спасите! Помогите! Хулиганы трубы лишают!!!". Да тут ещё свои внутренние в связи с близкими выборами бучу поднимают. Опять ор к "европам". Но последним опухоль под ником "бывшая украина" надоела до чёртиков и всё больше голосов: "Прощай, Руина. Выкарабкивайся сама.".
          Лелёк
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:36
            Нет Лев,труба ещё не похоронена.И более того.Нам ещё ее придется содержать при гораздо меньших объемах прокачиваемого газа..И ещё.Не надо делить шкуру пока ещё не убитого медведя.Вот когда обходные газопроводы заработают,вот тогда и посмотрим.А пока "Газпром"аккумулирует средства для выплаты многомиллиардной штрафа..Не за наш ли счёт?
            Цитата: Лелёк
            Цитата: 210окв
            Дозволяем мы им слишком многое.

            hi , Дмитрий.
            При всём том, что отлично понимаем, что киевская хунта - недоговороспособное образование, что по всем международным казусам надо разговаривать с кукловодом, а не с марионеткой. Что движет действиями Киева в тех безобразиях и мытарствах в отношении к России? Чисто шкурный интерес - отжать, своровать, отсудить правдами и неправдами халявку для себя любимого. А тут Россия решила наказать рублём сквалыжника и вора, похоронив халявную трубу, отсюда и хохляцкий ор на весь мир: "Спасите! Помогите! Хулиганы трубы лишают!!!". Да тут ещё свои внутренние в связи с близкими выборами бучу поднимают. Опять ор к "европам". Но последним опухоль под ником "бывшая украина" надоела до чёртиков и всё больше голосов: "Прощай, Руина. Выкарабкивайся сама.".
            210окв
            1. Лелёк (Лев) Сегодня, 19:44
              Цитата: 210окв
              .Нам ещё ее придется содержать при гораздо меньших объемах прокачиваемого газа..


              Это так, но только в части трубопровода на нашей территории. А что мешает объявить об аварийном состоянии ГТС бывшей Украины? А в 2019 срок договора по поставкам через неё заканчивается, значит нужен будет новый договор, по которому рассчёты за поставленный в "европы" газ будут по учёту на границе РФ и бывшей Украины. Возьмёт ли на себя ЕС восстановление и доведение до ума ГТС Руины? Дико сомневаюсь, бюргеры денежками сорить не привыкши.
              Лелёк
              1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:12
                В газопровод на территории Украины,точнее в буферные ёмкости надо закачать газ,для поддержания давления..А это объемы тоже не малые..Дело не в трубах на нашей территории.Да и плату за транзит эти убытки поднимут.
                Цитата: Лелёк
                Цитата: 210окв
                .Нам ещё ее придется содержать при гораздо меньших объемах прокачиваемого газа..


                Это так, но только в части трубопровода на нашей территории. А что мешает объявить об аварийном состоянии ГТС бывшей Украины? А в 2019 срок договора по поставкам через неё заканчивается, значит нужен будет новый договор, по которому рассчёты за поставленный в "европы" газ будут по учёту на границе РФ и бывшей Украины. Возьмёт ли на себя ЕС восстановление и доведение до ума ГТС Руины? Дико сомневаюсь, бюргеры денежками сорить не привыкши.
                210окв
      2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 19:44
        Цитата: ul_vitalii
        Непуганные, вот и бравируют. А́ кто испугался, тот в котлах остался, да на костылях на гражданку подался. hi

        Весь ужас ситуации в том, что мне охранник заявил, "А может мы действительно не правы в том, что забрали Крым?" и это человек пенсионер! Вот, что нерешительность властей делает!!!
        lis-ik
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:14
          Я подобное слышал и в 2014 году от вполне адекватного человека,неплохого организатора и специалиста.
          Цитата: lis-ik
          Цитата: ul_vitalii
          Непуганные, вот и бравируют. А́ кто испугался, тот в котлах остался, да на костылях на гражданку подался. hi

          Весь ужас ситуации в том, что мне охранник заявил, "А может мы действительно не правы в том, что забрали Крым?" и это человек пенсионер! Вот, что нерешительность властей делает!!!

          Цитата: lis-ik
          Цитата: ul_vitalii
          Непуганные, вот и бравируют. А́ кто испугался, тот в котлах остался, да на костылях на гражданку подался. hi

          Весь ужас ситуации в том, что мне охранник заявил, "А может мы действительно не правы в том, что забрали Крым?" и это человек пенсионер! Вот, что нерешительность властей делает!!!
          210окв
    4. aba (Abay) Сегодня, 17:53
      До спецоперации это навряд ли, но то что эти хохлы уже натурально забодали ( am ) и просто вусмерть и остаётся лишь один вопрос "Доколе?"
      А интересно, что должны сделать эти бандеровские прихвостни, что бы от России получила недвусмысленные ответы.
      aba
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:00
        Абай hi Что должны сделать?Ну,наверное то,чем грозятся-дойти до Москвы...А то что граждан России пиратским методом,или в Одессе людей пожгли..Это ничего,это статистика..В Кремле же войны не хотят.Позор проще..Но похоже будет и то и то..
        Цитата: aba
        До спецоперации это навряд ли, но то что эти хохлы уже натурально забодали просто вусмерть и остаётся лишь один вопрос "Доколе?"
        А интересно, что должны сделать эти бандеровские прихвостни, что бы от России получила недвусмысленные ответы.
        210окв
      2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:02
        Цитата: aba
        остаётся лишь один вопрос "Доколе?"

        Они ведут себя ровно так, как мы им позволяем. По сути украинцы объявили "преступниками" всех жителей Крыма, принявших российское гражданство и теперь начали сезон охоты на крымчан, нагло глумятся над "так называемыми российскими паспортами".
        Аристарх Людвигович
    5. тол100в (Игорь) Сегодня, 18:09
      Цитата: Горный стрелок
      чтобы не "взять Москву"...

      Попандопуло в свое время говорил, что, у батьки золотого запаса нема! А зараз, у него и тямы не ма! С трудом , но попытался озвучить!
      тол100в
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:14
        Игорь hi Я не соглашусь.На стезе русофобии всегда найдется "золотой запасец"..А если не находится,то его обычно подкидывают.Не заметили как у нас поубавилось вангующих о скором конце руины?
        Цитата: тол100в
        Цитата: Горный стрелок
        чтобы не "взять Москву"...

        Попандопуло в свое время говорил, что, у батьки золотого запаса нема! А зараз, у него и тямы не ма! С трудом , но попытался озвучить!
        210окв
  2. Папандреу (Андрей) Сегодня, 17:35
    Выходит.что украинские граждане задержаны украинской стороной за то, что без разрешения украинской стороны зашли в порт Украины?
    Папандреу
    1. san4es Сегодня, 17:48
      "Когда хохол родился -- еврей повесился" -- украинская народная пословица.
      san4es
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:52
      Они сами не знают чего хотят и ждут только указания, как их летуны сказали: Америка с нами. А они получается с нею. Позорники.
      ul_vitalii
      1. тол100в (Игорь) Сегодня, 18:20
        Цитата: ul_vitalii
        Они сами не знают чего хотят и ждут только указания

        да и остатки В какое отверстие еще получить! Транспорт, энергетику, Ж/Д, порты и многое другое просра.....и, да и остатки не за горами! Да и гор не осталось. Карпаты и Поросенко? Нонсенс!
        тол100в
    3. Kars (Запорожье) Сегодня, 17:58
      Вы пропустили-зашли в оккупированный порт.
      Kars
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:38
        Карс, ты чяво сказать то хотел?
        sabakina
  3. razved (Андрей) Сегодня, 17:35
    Сложно комментировать и иметь какие-либо дела с абсолютно неадекватными существами... особенно, когда они делают противоположные заявления, а их действия вообще не подлежать никакой логике...
    razved
  4. Подрезчик (Александр) Сегодня, 17:37
    А по выданным российской властью "аусвайсам"

    Конечно, я не российский дипломат, и не мне решать, но злости не хватает-в 24 часа выслать всех хохлогастарбайтеров с их хохлоаусвайсами на их родину, и пусть они там устроят очередной майдан... am
    Подрезчик
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 17:47
      Александр hi , этого они и добиваются , а вернее США , мы слишком многого не знаем , но этот бардак надоел.
      cniza
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 18:09
        Цитата: cniza
        Александр hi , этого они и добиваются , а вернее США , мы слишком многого не знаем , но этот бардак надоел.

        Виктор, приветствую и с праздником! hi У этих укропитеков безнаказанность переходит во вседозволенность. Понимаю, что действуют они по распоряжению Вашингтона, своих мозгов не имея, понимаю, что ваше руководство мужики выдержанные и терпеливые, в разведке и дипломатии и не с таким сталкивались, но сколько можно??? Еще раз: я не дипломат, но Азовское море блокировать-и вся недОлга!!! Петр Великий для России его завоевывал, а не для наглого пропитого еврейского нациста с укрошумерской бандой! am
        Подрезчик
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:42
        Цитата: cniza
        Александр hi , этого они и добиваются , а вернее США , мы слишком многого не знаем , но этот бардак надоел.

        Витя, hi , я тебя не понял. Чего они добиваются? Высылки гастеров? Это не наказуемо. Силовой операции....Силовая операция была актуальна в первые трое суток. Далее только дипломатия мать их.
        sabakina
    2. Лелёк (Лев) Сегодня, 19:26
      Цитата: Подрезчик
      злости не хватает-в 24 часа выслать всех хохлогастарбайтеров с их хохлоаусвайсами на их родину, и пусть они там устроят очередной майдан.

      hi , Александр.
      Ню-ню, и каким "макаром" Вы предложите это проделать. В Ленинградской области около 300000 гастеров с Руины. Большинство лицензированы, кое-кто принял российское гражданство и много нелегалов по городкам и садоводствам. Мужики работают, зарабатывают на жизнь себе и родственникам. Большинство клянут киевских и бандерщину. Предлагаете объявить им "нон-грата", отловить, как татей и за счёт бюджета этапировать стройными рядами в Руину-неньку и получить ещё 300000 проклинающих нас?
      Лелёк
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 19:37
        Лев hi , я может и не прав и сгоряча написал коммент, но наглость с которой действует украинская власть уже зашкаливает...Вам в России видней конечно, получивших гражданство я бы не трогал, остальные пусть наведут порядок дома сами-и не надо на заработки мотаться! Подчеркиваю-это мое мнение, размышления... request
        Подрезчик
  5. next322 (алекс) Сегодня, 17:38
    Цитата: Горный стрелок
    Эти жёвто-блакитные допрыгаются и до спецоперации по освобождению наших граждан, и до полного перекрытия керченского пролива для укропских судов

    неужели вы такой наивный? laughing какая уже спецоперация?времени сколько прошло?
    next322
    1. ланс Сегодня, 18:06
      юноша спецопервции и проводятся после солидного времени, когда упертые бурундуки ни чего не признают кроме кулака
      ланс
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:47
        Вьюноша, спецоперации после солидного времени проводятся против стран третьего мира. В данном случае, действовать надо было в течении 72-х часов. Всё остальное тлен.
        sabakina
        1. ланс Сегодня, 19:35
          быстро плодятся только....... войны, от маленькой до великой. шутка.
          ланс
  6. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:38
    Все верно.С кем договариваться?С утырками в Киеве?..или вот с их сторон..А вообще зачем договариваться с "москальскими терпилами"если на них еще раз можно безнаказанно помои вылить?..Это для размышления.
    210окв
  7. rehev931 (Сергей) Сегодня, 17:38
    [quote=Папандреу]Выходит.что украинские граждане задержаны украинской стороной за то, что без разрешения украинской стороны зашли в порт Украины?[так получается что они и вышли из украинского порта! wassat
    rehev931
  8. weksha50 (Георгий) Сегодня, 17:44
    "Хозяева"... своего слова...
    И всё ЭТО стало возможным после признания этой юридически не правомочной, бандитской власти...
    Да и вообще, такое впечатление, что в руководящих кругах Украины нет НИ ОДНОГО нормального человека... Собрали с психушек со всей Украины и выстроили "пирамиду власти"... Тьфу !!!
    weksha50
  9. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:44
    ЦУ из-за океана пришло, видно в Сирии опять им хвост отдавили.
    ul_vitalii
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:48
    гарантии, гарантии какие гарантии... что и следовало ожидать...
    Masya Masya
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:54
      Мариночка, love , я наверно настолько тупой, что так и не понял, за что их задержали?
      Не в тему будет, но сдержаться не могу.
      sabakina
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:57
        Цитата: sabakina
        Не в тему будет, но сдержаться не могу.

        good laughing love
        Masya Masya
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:41
          Съёмку этих кадров фильма "Сыщик" в Смоленске на улице.Коммунистической возле Госбанка я видел..Актеры там что усиленно пили минеральную воду..
          Цитата: sabakina
          Мариночка, love , я наверно настолько тупой, что так и не понял, за что их задержали?
          Не в тему будет, но сдержаться не могу.
          210окв
  11. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 17:48
    По этому поводу в одних СМИ объявили "охоту" ЧФ за украинскими пограничниками, а сегодня в новостях говорят, что журналисты едва договорились с каким-то рыбацким судном в Крыму выйти в море. Кто кого обманывает? Выходит, что рыбаки не доверяют защите Российского Флота против желто-голубых погранцов на ржавых корытах? Позорище!!! Сон разума во власти! Ноты протеста МИДа Рссии, похоже, можно вешать в гальюне "Норда"!?
    ARES623
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 18:16
      Цитата: ARES623
      а сегодня в новостях говорят,
      Пруфом не порадуете? Журналисты разные бывают, если им хорошо заплатить то они и библию перепишут.
      Терский
      1. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 18:26
        Цитата: Терский
        Пруфом не порадуете? Журналисты разные бывают, если им хорошо заплатить то они и библию перепишут.

        Новости недели на "Звезде", по-моему.
        ARES623
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:19
      Конечно не доверяют.Ситация с заблудившимися пограничниками показывает что есть правильные слова,но и есть факты откровенного раздолбайства приводящих к печальным последствиям.Как то беззубо все это.
      Цитата: ARES623
      По этому поводу в одних СМИ объявили "охоту" ЧФ за украинскими пограничниками, а сегодня в новостях говорят, что журналисты едва договорились с каким-то рыбацким судном в Крыму выйти в море. Кто кого обманывает? Выходит, что рыбаки не доверяют защите Российского Флота против желто-голубых погранцов на ржавых корытах? Позорище!!! Сон разума во власти! Ноты протеста МИДа Рссии, похоже, можно вешать в гальюне "Норда"!?
      210окв
      1. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 18:29
        Цитата: 210окв
        Как то беззубо все это.

        Вот это и настораживает... Скоро чужие послы под нашим МИДом мочиться начнут, а мы только пальцем грозить, да политес про Холмса вспоминать.
        ARES623
  12. Paul Zewike (Paul) Сегодня, 17:52
    Неплохо какелы подставились. Рыбу ловить не могут -побаиваюится. И псевдопограничники заховались по портам и дрожат от страха. Дебильная власть продолжает улучшать позиции России.
    Paul Zewike
  13. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 17:58
    ну дочего же они конченые просто тоска берёт.
    Heterocapsa
    1. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 18:36
      Цитата: Heterocapsa
      ну дочего же они конченые просто тоска берёт

      Они конченные ровно настолько, на сколько мы им это позволяем. Закрыли бы пролив(например), они вели бы себя по-другому. А вообще это нам наука. Учтя их обещания террактов на открытие моста, мы вполне имели бы основания организовать пропуск судов только тех юрлиц, или Украины в целом, которые бы предварительно сделали залоговый взнос в банк собственника моста в объеме возможного ущерба от терракта (для примера). Никакого шантажа, все по законам капиталистических отношений. Никакие США+ЕС не придерутся.
      ARES623
  14. ланс Сегодня, 18:08
    свинья скребет на свой хребет.
    ланс
  15. Волька Сегодня, 18:21
    дуракам закон не писан, если писан то не понят... и так до бесконечности
    Волька
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:51
    Хороший бандеровец - мёртвый бардеровец
    Дормидонт
  17. ZAVal (Александр) Сегодня, 18:52
    Логика "свидомых" простая как их флаг в цветах даунов: Либо Россия предпринимает жесткие меры вплоть до силовых, тем самым подтверждая свой статус "страны агрессора" уничтожающей "европейский выбор" Украины, предоставляя тем самым повод и основания для новой анти Российской компании. Либо моряки признают себя, с молчаливого согласия России, гражданами Украины, а следовательно - Крым "временно оккупированный" территорией, что будет "великой перемогой на пути возвращения Крыма Украине".
    Это бритва Оккама, господа, и каков выход - надо думать.
    ZAVal
  18. Grei (Сергей) Сегодня, 18:57
    А вот интересно против капитана Украинской погран. службы заведено дело по статье "пиратство". Складывается впечатление что люди на Украине совсем освобождены от нравственных и законодательных последствий своих действий. Хочешь убивать людей, запишись в нац.бат и мочи всех на право и лево, обстреливай мирные города из града или артиллерии, пытай людей стреляй, реж на людях звёзды (или ещё что) и всё как так и надо. Я считаю что это проявление ФАШИЗМА и такие дела не должны иметь срока давности. Личная ответственность должна быть и тут криком -это кто-то из толпы не прикроешься, Савченко была осуждена за своё преступление и я могу смело сказать что она-преступница и убийца. Так вот и капитан погран. службы Украины может быть задержан вместе с судном "Совершившим пиратский захват судна" или "Незаконное похищение гражданина России" при очередном выходе на патрулирование в акваторию совместного пользования. веть для спец служб России очевидно не секрет его имя и фамилия. И уже не удастся уйти от персональной ответственности и за своё преступление придётся сидеть самому, а не ссылаться на господина президента который решил проводить такую политику провокаций.
    Grei
  19. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 18:57
    России надо перекрыть выход с Азовского моря и выход с Одессы , Херсона , Николаева и договориться о возвращении моряков. Надоела смотреть как большой России дают по соплям.
    saturn.mmm
  20. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:03
    Класс ! Украина не признает паспорта граждан России?
    Опять же вернуться стоит к реакции нашего чиновника - а нет никакой реакции! Тихо мирно проглотили ,удоты!
    APASUS
    1. ZAVal (Александр) Сегодня, 19:30
      Украина не признает все документы России выданные в Крыму. Паспорта, свидетельства о рождении, о браке, о праве на собственность и т.д. выданные Россией. В отношении детей рожденных в Крыму после 2014 г., если планируется поездка в\на Украину, необходимо оформлять свидетельство о рождении Украинского образца. Действуют, вполне официально, конторы которые оказывают помощь в получении Крымчанами документов Украины, замены паспортов, получении загранпаспортов Украины, оформлению свидетельств о рождении. И это с молчаливого согласия России.
      Я живу в Крыму, я понимаю людей у которых родственники остались в Украине и с которыми нельзя разрывать отношения, но с данной ситуацией надо что то делать. Хотя я понимаю, что сделать что либо в нынешней ситуации невозможно.
      ZAVal
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:40
        Цитата: ZAVal
        Я живу в Крыму, я понимаю людей у которых родственники остались в Украине и с которыми нельзя разрывать отношения, но с данной ситуацией надо что то делать. Хотя я понимаю, что сделать что либо в нынешней ситуации невозможно.

        Я так сразу ответить не могу ,но думаю что то сделать можно.Просто например анулировать свидетельство о собственности аккумуляторного завода Порошенко в России,там еще и крахмальное производство ,есть еще пару тройку производств.Просто поставить документы под сомнение .
        Ввести санитарный сертификат на грузы ,при прохождении под крымским мостом ,место выдачи порт Темрюк.
        Думаю вариантов еще пару найти можно.
        APASUS
        1. ZAVal (Александр) Сегодня, 19:55
          Цитата: APASUS
          Думаю вариантов еще пару найти можно.

          И в ответ на все это получит виток антироссийской истерии, обвинения в посягательстве на частную собственность, нарушении свободы судоходства и т.д. Все это будет поддержано "мировой общественностью", резолюциями ООН, ЕС, озабоченностью Госдепа и введением новых "ограничительных мер".
          Лично я считаю, что все это будет продолжаться до тех пор пока существует такое геополитическое образование как Украина в нынешнем виде. Я очень хорошо отношусь к такой стране как Украина, я жил в ней с 1975 по 2014 (пока Крым не "уплыл") гг. с небольшими перерывами, но государство Украина, в существующем виде, не имеет право на существование.
          ZAVal
          1. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:39
            Цитата: ZAVal
            И в ответ на все это получит виток антироссийской истерии, обвинения в посягательстве на частную собственность, нарушении свободы судоходства и т.д. Все это будет поддержано "мировой общественностью", резолюциями ООН, ЕС, озабоченностью Госдепа и введением новых "ограничительных мер".

            Для Порошенко даже выдумывать ничего не надо,повинен в уничтожении украинского народа,все дело в том что бы это оформить в суде грамотно.Подать иск в ту же Гаагу.
            А вот на счет судов не все так просто.Капитан обязан предоставлять документы при прохождении через чужие территориальные воды,это морским правом вполне предусмотрено.В каждой стране законодательство очень сильно отличается,так что ход очень даже возможен.
            APASUS
  21. senima56 (Николай) Сегодня, 19:42
    Господа политики, хватит над людьми издеваться! Если хохлы не понимают нормального отношения- надо с ними их же методами: пока не отпустят людей и судно- перекрыть керченский пролив для судов под украинским флагом в обоих направлениях! Предвижу- какая поднимется вонь от "свободной гейропы", но раз уж так, "то зуб за зуб"!
    senima56
  22. Бензорез (Виталий) Сегодня, 19:58
    Всё это интересно конечно. Когда экипаж будет дома? Простой вопрос. Он предполагает простой ответ. Не надо демагогии и растекания мыслью по древу. Типа- вот щас были бы авианосцы-мы бы как подогнали их к берегам жемчужным, все бы обосрались и заплакали б детишки.
    Бензорез
  23. Викторио (Викторио) Сегодня, 20:07
    если никак не урегулированы вопросы по новой госгранице на море, то судно направилось туда на свой страх и риск, либо его направил хозяин, отсюда и проблемы.
    Викторио
  24. next322 (алекс) Сегодня, 20:32
    Цитата: Paul Zewike
    Неплохо какелы подставились. Рыбу ловить не могут -побаиваюится. И псевдопограничники заховались по портам и дрожат от страха. Дебильная власть продолжает улучшать позиции России.

    и кто же вам об этом сказал??что они дрожат от страха и улучшают позиции России
    next322
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