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Киев опроверг договоренность о возвращении российских моряков в Крым
Сообщение о том, что Киев гарантировал возвращение экипажа российского рыболовецкого судна «Норд» в Крым, не соответствует действительности, передает РИА Новости заявление постпреда украинского президента в регионе Бориса Бабина.
Он отметил, что крымские власти «через адвокатов и дипломатов пробуют срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа».
Ранее представитель судовладельца сообщила, что украинская сторона гарантировала 9-ти морякам «Норда» проезд в Крым через пункт пропуска «Чонгар». Напомним, рыболовецкое судно, принадлежащее керченскому рыбколхозу, было задержано украинскими пограничниками в Азовском море на прошлой неделе. Экипаж обвиняется в «Нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Против капитана возбуждено уголовное дело, на остальных членов экипажа наложены административные штрафы.
Информация, распространенная сегодня в СМИ о якобы имеющейся договоренности России с властью Украины об организованном пропуске граждан Украины – членов экипажа задержанного рыболовецкого судна "Норд'' через КПВВ на административной границе с Крымом без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком,написал Бабин в «Фейсбкуе».
Он отметил, что крымские власти «через адвокатов и дипломатов пробуют срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа».
Потому что дома у них они (украинские паспорта) конечно есть и с ними их пропустят в Крым через КПВВ без проблем. А по выданным российской властью "аусвайсам" никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию погранслужбы Украины,добавил Бабин.
Ранее представитель судовладельца сообщила, что украинская сторона гарантировала 9-ти морякам «Норда» проезд в Крым через пункт пропуска «Чонгар». Напомним, рыболовецкое судно, принадлежащее керченскому рыбколхозу, было задержано украинскими пограничниками в Азовском море на прошлой неделе. Экипаж обвиняется в «Нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Против капитана возбуждено уголовное дело, на остальных членов экипажа наложены административные штрафы.
Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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