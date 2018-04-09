20:59 09 апреля
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Удар по T-4 привёл к наступлению ИГИЛ* на САА, первому за несколько месяцев

Из Сирии приходят сообщения о последствиях ракетного обстрела авиабазы T-4 в провинции Хомс. Напомним, что министерство обороны России сегодня распространило сообщение о том, что удар по военному объекту на территории САР был нанесён самолётами F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана.

По последним данным, в результате атаки 14 сирийских военнослужащих и иранских военных советников погибли.

Как только израильская военная авиация нанесла удар по авиабазе, странным образом активизировались боевики террористических группировок, удерживающие небольшие по площади территории в провинции Хомс. В частности, в сводках САА говорится о том, что впервые за долгое время в наступление перешли отряды боевиков так называемого «Исламского государства» (*ИГ, запрещено в РФ). Игиловцы атаковали правительственные силы САР в районе населённого пункта Себаа-Биар – в пустынной местности.


Удар по T-4 привёл к наступлению ИГИЛ* на САА, первому за несколько месяцев


На этом фоне в Пентагоне заявляют, что США так же не исключают нанесения ударов по позициям САА. Поводом называется якобы применение химического оружия в Думе. О том, что США могут нанести удары по сирийским войскам, заявил министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис, выступив на совместной пресс-конференции с эмиром Катара аль Тани.

По словам Мэттиса, США «выясняют, как химоружие может применяться в САР, если Россия выступила гарантом его уничтожения». А вот о том, что таким же гарантом выступили и сами США, а ОЗХО ещё и умудрилась получить Нобелевскую премию мира за химразоружение Сирии, Мэттис не сказал ни слова. Типичная западная позиция, когда виновными назначают кого угодно, выводя себя и своих бородатых протеже из-под ответственности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 86

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  1. A.D.T. (A.D.T.) Сегодня, 18:30
    Типа Израиль координирует свои действия с ИГИЛ .... ну и на кой эти фейки. Своих дурачить.
    A.D.T.
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:34
      Зачем вам с ними координировать действия? Вы им отдаете приказы, они их выполняют, все просто!
      Геркулесыч
      1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 20:30
        Цитата: Геркулесыч
        Зачем вам с ними координировать действия? Вы им отдаете приказы, они их выполняют, все просто!

        Чего там координировать? Учат сирийских ПВОшников, очередной экзамен сдан на три с минусом. Из 8 ракет, должны были быть сбиты все, если полосатые будут наносить удар, то будет сотни ракет с кораблей, подводных лодок и авиация подключится. Так если из 8 сотен ракет 300 долетит до Дамаска, то будет копец городу. А Израиль неплохой учитель. Бородатые пошли в атаку потому что их не добили раньше.
        лаврентий павлович
    2. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 18:50
      ИГИЛ ослабляет страны на границе с Израилем,как в военном так и в экономическом плане.Израилю лучше развалины в Сирии,Ираке, Иране,Ливане,чем сильные армии в этих странах.ИГИЛ на руку Израилю,уверен что Израиль помогает ИГИЛ финансово,вооружением,а также бандиты проходят лечения в больницах Израиля.Вы верно подметили Израиль координирует свои действия с ИГИЛ wink
      Yak28
      1. anjey (Андрей) Сегодня, 19:01
        Так же и янки спят и видят развалины России , как одного из экономических а сейчас и политических конкурентов в мире
        anjey
      2. INVESTOR (Дмитрий) Сегодня, 20:29
        Международный беспредел... am
        INVESTOR
    3. Mimohod (Михаил) Сегодня, 18:51
      В первую очередь с командованием сша ,а там уже дело техники , те своим карманным террорюгам иг...ваш террористический интернационал в действии,мало истребить иг,истреблят надо корень зла из многих террористических держав,а это уже 3 мировая,выбор не очень велик,договариватся что то не получается,кого то просто прет от ошущения мнимого величия....
      Mimohod
    4. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 18:52
      Цитата: A.D.T.
      Типа Израиль координирует свои действия с ИГИЛ .... ну и на кой эти фейки. Своих дурачить.

      Ну а с Кем - Вы там боретесь??? С «кровавым» Асадом???
      Тут - люди не глупые, прекрасно понимают - вам важно, дестабилизировать регион, чтоб «совместно» вас , колбасить не начали!
      Смотрите - заигрались! Можете и люлей получить!!!, хотя да - Америка вам поможет, ну - ну.
      Охотовед 2
      1. Korvin1000 ( Ф.М) Сегодня, 19:58
        Не стоит разговаривать с сионистами. Завалить ЯО всего то 9 миллионов
        Korvin1000
    5. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 18:53
      Цитата: A.D.T.
      Типа Израиль координирует свои действия с ИГИЛ .... ну и на кой эти фейки. Своих дурачить.

      Вам и координировать не надо, ваши подлянки под эгидой янки, каждый раз большой подарок басмачам, т.с.руководство к действию! Развлекаетесь дрессировкой бородатых?-Ну,ну! Аукнутся развлекушки.....! am
      майор Юрик
    6. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:55
      Цитата: A.D.T.
      Типа Израиль координирует свои действия с ИГИЛ .... ну и на кой эти фейки. Своих дурачить.

      а это ничего, что бармалеи наносили удары по безлюдным местам в израиле, якобы это был обстрел со стороны САА, а в ответ уже бил по позициям САА. про это уже не раз на сайте говорили
      LSA57
    7. Маз Сегодня, 18:58
      нам кажется, что это была банальнальная акция вскрытия ПВО. Сокрушительные удары не наносятся двумя-четырьмя старенькими F-15. Мы уже могли видеть, что Израиль может унитожать нужные ему цели непосредственно в пригородах Дамаска, который прикрыт намного более мощным зонтиком ПВО, о котором шииты на Т-4 могут только мечтать.
      Ну, ещё в довесок к этому сделали генеральную проверку готовности России впрягаться непосредственно за своих союзников в Сирии. А вообще КР ракета не говорит, куда полетит. Она ведь может немножко довернуть и полететь уже в сторону нашего контингента, и к моменту когда ракета достигнет цели - пилоты ВВС Израиля уже будут садиться к себе на аэродром. И их кагбе не достать уже.
      На счёт ответа говорить не хочется, потому что там не красная армия. Была бы красная армия - на месте Израиля уже активно бы строилась Палестина.(C) laughing wink
      новость есть, что Ливан официально заявил, что воздушное пространство нарушило четыре борта, а не два.

      Опубликованы именаи фото погибших иранцев
      Маз
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:03
        Иран ответит. Вопрос только когда и где.
        ul_vitalii
      2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 19:32
        Цитата: Маз
        нам кажется, что это была банальнальная акция вскрытия ПВО. Сокрушительные удары не наносятся двумя-четырьмя старенькими F-15. Мы уже могли видеть, что Израиль может унитожать нужные ему цели непосредственно в пригородах Дамаска, который прикрыт намного более мощным зонтиком ПВО, о котором шииты на Т-4 могут только мечтать.
        Ну, ещё в довесок к этому сделали генеральную проверку готовности России впрягаться непосредственно за своих союзников в Сирии. А вообще КР ракета не говорит, куда полетит. Она ведь может немножко довернуть и полететь уже в сторону нашего контингента, и к моменту когда ракета достигнет цели - пилоты ВВС Израиля уже будут садиться к себе на аэродром. И их кагбе не достать уже.
        На счёт ответа говорить не хочется, потому что там не красная армия. Была бы красная армия - на месте Израиля уже активно бы строилась Палестина.(C) laughing wink
        новость есть, что Ливан официально заявил, что воздушное пространство нарушило четыре борта, а не два.

        Опубликованы именаи фото погибших иранцев

        Если бы на месте Израиля уже активно бы строилась Палестина, кто бы вам платил? Маз, а не желаете ли в знак протеста против "агрессивной и экспансионистской политики Израиля", отказаться от израильского гражданства и перестать получать из рук проклятых сионистов вполне ощутимое денежное пособие? Это был бы поступок настоящего российского патриота.
        А. Привалов
        1. кирпич ( Алексей ) Сегодня, 20:39
          Да вас хитропопых иуд . давно пора поставить на место . Думаю Иран в накладе не останется !!! Будет повод . "бабахнуть " шампанского. Как вы уже оборзели , от своей безнаказанности . Провокаторы хреновы . под "зонтиком " лжехолокоста !
          кирпич
          1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 20:41
            Цитата: кирпич
            Да вас хитропопых иуд . давно пора поставить на место . Думаю Иран в накладе не останется !!! Будет повод . "бабахнуть " шампанского. Как вы уже оборзели , от своей безнаказанности . Провокаторы хреновы . под "зонтиком " лжехолокоста !

            И вам, не хворать! Всего самого наилучшего. Желаю здравствовать. hi
            А. Привалов
          2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 20:41
            Цитата: кирпич
            Да вас хитропопых иуд . давно пора поставить на место . Думаю Иран в накладе не останется !!! Будет повод . "бабахнуть " шампанского. Как вы уже оборзели , от своей безнаказанности . Провокаторы хреновы . под "зонтиком " лжехолокоста !

            hi hi hi
            Арон Заави
      3. Shahno (Павел) Сегодня, 19:43
        Это уже ближе, ближе. Вопрос, почему с российской стороны идет информация о двух. Не понимание, что произошло? Действительно, как каждый ф 15 может нести 10 кр?
        Shahno
      4. Аскет (Станислав) Сегодня, 19:53
        Цитата: Маз
        нам кажется, что это была банальнальная акция вскрытия ПВО. Сокрушительные удары не наносятся двумя-четырьмя старенькими F-15

        Обычная в таких случаях разведка боем, использовали два ударных самолета и один-два как постановщик помех и РЭБ.
        Аскет
    8. Николай Грек (Николай) Сегодня, 19:09
      Цитата: A.D.T.
      Типа Израиль координирует свои действия с ИГИЛ .... ну и на кой эти фейки. Своих дурачить.

      с игилом так же корешитесь, как и с саудовской аравией!!! wink yes request laughing laughing laughing
      Николай Грек
    9. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 19:13
      Цитата: A.D.T.
      Типа Израиль координирует свои действия с ИГИЛ .... ну и на кой эти фейки. Своих дурачить.

      Да если бы дурачить. Факт есть факт.
      Быков.
    10. Околоточный (Алексей) Сегодня, 19:27
      Фейк ваш удар и одновременное наступление террористов? Это фейк? Так опровергните его? Если нечем, то по совету бритта отойдите в сторону и замолчите.
      Околоточный
    11. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:50
      Цитата: A.D.T.
      Типа Израиль координирует свои действия с ИГИЛ .... ну и на кой эти фейки. Своих дурачить

      Ага, конечно фейки. fool angry Израиль, как и США на стороне добра, несут всему миру только добро своими гуманными бомбардировками angry Многоугольная нация так вообще самая гуманная нация в мире.
      Балу
    12. Korvin1000 ( Ф.М) Сегодня, 19:55
      Сколько нужно, что бы завалить 9 миллионов. Хватит пары ядерных ракет?
      Korvin1000
    13. vladfill (Владимир) Сегодня, 20:01
      Вы их и лечите, и финансируете, и манипулируете ими, таки.
      vladfill
    14. Маз Сегодня, 20:13

      ​​ http://telegra.ph/file/fd45926ef4ba0a4d63753.jpg

      "Тигры" в городе
      Русские "Тигры" полиции вошли в Думу - последний оплот боевиков в Восточной Гуте. Проводится расследование "химической" атаки.
      Обратите внимание, "Тигр" - модификации СПМ-1.
      Маз
    15. AwaZ (Walery) Сегодня, 20:34
      Израилю выгодна любая бойня арабов между собой. К тому же , кто то из ваших же , тут же на форуме , открыто проговаривался что это и есть основная задача - что б стравливать арабов и что б они воевали друг с другом и не лезли вместе все на Израиль.
      А для этого можно " дружить" с теми , кто больше всего не дружен самому опасному противнику. ИГил , при всех раскладах - это продукт американских ( а значит и еврейских ) спецслужб. Даже изначально американцы особо не чурались в открытую с ИГИЛ лабызаться.. Щас в открытую уже не сотрудничают, но контакты то никуда не делись .
      Это очевидно и даже видно совсем не вооруженным взглядом.
      Доиграетесь, ой доиграетесь .
      Еще вопрос . Скоро день рождения Израиля. БУдете портрет СТалина вывешивать ?
      AwaZ
    16. Setrac (Сергей) Сегодня, 20:40
      Цитата: A.D.T.
      Типа Израиль координирует свои действия с ИГИЛ .... ну и на кой эти фейки. Своих дурачить.

      Факты - упрямая вещь, Израиль и ИГИЛ (запрещена в России) действую заодно.
      Setrac
  2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:31
    Назад пути нет ИГИЛ будет изгнан.
    Heterocapsa
    1. A.D.T. (A.D.T.) Сегодня, 18:34
      И слава богу ! Нам еще и этих людоедов под боком не хватало . Израиль только за . Так что бомбите там побольше , не стесняйтесь.
      A.D.T.
      1. Logall (Александр) Сегодня, 18:36
        Цитата: A.D.T.
        Так что бомбите там побольше , не стесняйтесь

        Я гляжу, что и вы (Израиль) не стесняетесь! Вот только не тех...
        Logall
        1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:41
          Логалл hi !Александр, приветствую! hi Израиль там постоянно из огня да полымя! И не битьем, так катанием, но своего добивается, тем более, что за спиной наглосаксы типа сшы и наглии!
          Геркулесыч
        2. A.D.T. (A.D.T.) Сегодня, 18:48
          Да тех , тех. Вроде не тайна - погибли иранцы. Вычленили тех специалистов , что под сирийский шумок , против нас приехали работать. А вот то что они подленько к вам прижимаются , чтоб подставить под удар и стравить с Израилем , это плохо.
          A.D.T.
          1. Logall (Александр) Сегодня, 19:41
            Цитата: A.D.T.
            Да тех , тех. Вроде не тайна - погибли иранцы

            Иранцы напали на Израиль? Воюют с Израилем? - Нет! Иранцы воюют с ИГИЛ, аннусрой и подобными формированиями... Вылеты с этой базы не были против Израиля. Разбомбили базу - облегчили жизнь террористов!
            Так за кого вы..?
            Logall
            1. Shahno (Павел) Сегодня, 19:47
              Ребята, если вы терпите агрессивные намеки со стороны некоторых приграничных государств, это не значит, что мы должны терпеть...
              Shahno
              1. vladfill (Владимир) Сегодня, 20:03
                Непонятно только - чего это они вас так долго терпят?
                vladfill
      2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:38
        Цитата: A.D.T.
        Израиль только за . Так что бомбите там побольше , не стесняйтесь

        Вы бы так ИГИЛ бомбили или ан Нусру героически no был о вас лучшего мнения однако
        vovanpain
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:35
      Так вроде как Путин объявил об унечтожении игила, забыв поставить самих боевиков в известность, что они унечтожены!
      Геркулесыч
      1. Borik (Борис) Сегодня, 18:40
        И когда это Путин объявлял что ИГИЛ уничтожен?
        Borik
        1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 19:07
          Путин не объявлял о победе над исламским государством. Он, минимально, два раза объявлял о выводе Российских войск из Сирии в виду победы над исламским государством.
          R.L.
    3. aiden Сегодня, 19:29
      В исраиль ее изнать. Там ему место
      aiden
  3. zart_arn (Павел) Сегодня, 18:33
    Каким образом ВВС Израиля нанесли удары с территории Ливана, как будто Ливан не знал об этом? И никто об этом нигде не визжит. Значит все так и задумано.
    zart_arn
  4. Александр War (Александр) Сегодня, 18:33
    И еще В Восточной Гуте были найдены расписки боевиков, которые получали крупные суммы в долларах от организации "Врачи без границ".
    Деньги передавались командирам боевиков с мотивировкой "Для использования в центральной больнице Гуты"https://colonelcassad.livejournal.com/41104
    21.html
    Александр War
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:37
      а на вото что? коряга ? ) Игил использовал запрещенный коряги ? )
      Heterocapsa
      1. Александр War (Александр) Сегодня, 18:56
        Это коряга все что осталось от ракеты Говорят коряга от ракеты Далил
        Александр War
    2. zart_arn (Павел) Сегодня, 18:43
      Александр, как зто не парадоксально звучит, но боевики - тоже люди с детьми, женами и прочей родней, и все нуждаются в медпомощи. "Врачи без границ" помогают любым индивидуумам человеческого вида, для них не существует своих, чужих, хороших, плохих и т.д.
      P.S. Мое личное мнение может не совпадать с изложенным.
      zart_arn
      1. Александр War (Александр) Сегодня, 19:04
        Они люди? belay Ну вы сравнили ,это как дьявол -он ангел но павший выгнанный из рая!
        Александр War
      2. Николай Грек (Николай) Сегодня, 19:16
        Цитата: zart_arn
        Александр, как зто не парадоксально звучит, но боевики - тоже люди с детьми, женами и прочей родней, и все нуждаются в медпомощи. "Врачи без границ" помогают любым индивидуумам человеческого вида, для них не существует своих, чужих, хороших, плохих и т.д.
        P.S. Мое личное мнение может не совпадать с изложенным.

        после всего написанного вами, тока одно желание есть(мерзкое желание, но с такими, как вы только такое и поможет request ) - чтоб вы и ваши родственники оказались в окружение этих самых "людей"!!! wassat laughing laughing laughing
        Николай Грек
      3. aiden Сегодня, 19:30
        Игил это не люди. Это биомусор.
        aiden
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:36
    Война и политика там вещи несовместимы! Или воюем, или занимаемся только политической состовляющей!
    Геркулесыч
  6. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 18:40
    Странно, а наши где в это время были? ИГ которое победили наступает.... request
    Архивариус Вася
  7. Vikalst (Виктор) Сегодня, 18:42
    "Богоизбранный" народ решил на праздник Пасхи спровоцировать Третью мировую войну?....Я правильно понял?... Если бы наши в ответ врезали по кораблям янкесов в Средиземной луже, то сыны израилевы радовались бы?....Господи, куда катится мир.....
    Vikalst
    1. A.D.T. (A.D.T.) Сегодня, 18:50
      Ну что за белки такие мысли нашептывают ?
      A.D.T.
  8. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 18:44
    Не, ну а что.. Так же, с территории ДНР раздолбать аэродром укроВВС, и сохранять молчание..
    Стас Снежин
  9. 1536 (Евгений) Сегодня, 18:52
    И не только, Украину пригласили на встречу G7 в Канаде. Это победа украинской дипломатии и демократии. Вот что делает десяток ракет, выпущенных прицельно.
    1536
  10. next322 (алекс) Сегодня, 18:53
    туда давно бы пора подогнать из Балтийска забытого всеми Макарова.........его штиль там лишним не будет
    next322
  11. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:57
    Вот она шакалья политика Израиля в полном цвете. Мало чем отличается от поведения бармалеев, одного поля ягодки. Получили приказ от америкосии и доложили о выполнении. Бомбанули с чужой территории независимое государство и молчат в тряпочку, иуды.
    Egorovich
    1. A.D.T. (A.D.T.) Сегодня, 19:28
      А вот не надо про шакальность. Мы ваших дипломатов не гнали , хоть англичане и просили это сделать . А вы в ответ , практически единственные , и именно по шакальи , выступили в защиту ХАМАСА .
      Наши после такой подляны должны были гнать ваших мидовцев от сюда , с прямой формулировкой - "ЗА ПОДДЕРЖКУ ТЕРРОРА ! " Это-б было честно , правильно , и вовремя. Но мы слишком мягкотелы.
      A.D.T.
      1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:49
        Цитата: A.D.T.
        вы в ответ , практически единственные , и именно по шакальи , выступили в защиту ХАМАСА

        А ну ка чадушко с этого момента пожалуйста поподробнее, кто поддерживает, когда и где. yes
        Цитата: A.D.T.
        Наши после такой подляны должны были гнать ваших мидовцев от сюда , с прямой формулировкой - "ЗА ПОДДЕРЖКУ ТЕРРОРА

        После наших вылетят ваши без формулировок, но с хорошим пинком и чего
        Цитата: A.D.T.
        Но мы слишком мягкотелы.

        Вы слишком хитропопы.
        vovanpain
    2. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 19:37
      A propos, много создателей и руководителей исламского государства были офицеры Иракской армии Саддама Хусейна, которые, после разгрома в 2003 году, ушли в подполье. К ним примкнули солдаты и сержанты армии Саддама. Цель была - бороться и партизанским методом против США. А результат - возникло исламское государство. Между прочим, почти все высшие офицеры Иракской армии учились или оканчивали курсы в СССР или в России.
      Саддам был суннит, но поддерживал хорошие отношения с шиитами. С теми шиитами, которые не рыпались, а те, которые , эээ, не понимали линию партии БААС, были найдены мёртвыми. Ал-Асад принадлежит, по-вере, к алавитам. Суниты и алавиты всегда друг друга резали, тут ещё Иран с боку припёка - шиитская припёка. Ну и Россия туда, в этот салат оливье влезла!
      О шакальей политеке можно много рассуждать, конечно, но только если забыть о том как Россия разворошила исламский свет, ради интересов некоторых нефтяных магнатов
      R.L.
      1. Оператор (Андрей) Сегодня, 19:42
        Следующие на очереди вы, лимитрофы.
        Оператор
        1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 20:41
          Потрудитесь поработать с энциклопедиями, прежде чем использовать термины. Да и знания флагов было бы недурственно поднаучить
          R.L.
          1. Оператор (Андрей) Сегодня, 20:50
            Вспомните о немецких Судетах и моравской Моравии и тогда вам не потребуется изучать энциклопедии и флаги.
            Оператор
      2. Setrac (Сергей) Сегодня, 20:46
        Цитата: R.L.
        но только если забыть о том как Россия разворошила исламский свет, ради интересов некоторых нефтяных магнатов

        Россия действует в интересах шелл и БиПи? Да вы бредите!
        Setrac
  12. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:03
    Цитата: Borik
    И когда это Путин объявлял что ИГИЛ уничтожен?

    Да ИГИЛ разбит, но не уничтожен, тем более, что американцы своих выродков всяко негласно защищают и спасают. request
    Симон
  13. Баберметис Сегодня, 19:15
    Все таки у Британцев веселее сочинения получаются чем это статьЁ.
    Баберметис
  14. A.D.T. (A.D.T.) Сегодня, 19:16
    Подытожим техническую сторону вопроса. Что мы знаем :
    Из-за шума США о хим. оружии , народ ждал удара. Поэтому все возможные системы ПВО и наблюдения (и не только те что на территории сирии находятся) работали на полную. Но удар состоялся.
    В сети пишут что есть видео ( сам не видал) , на нем видны 9 (девять) наземных взрывов. Так что чего и сколько там сбито , под вопросом . На фото вижу палку , типа осколок сбитой ракеты , и теперь у конспирологов новая загадка - кто и кому эту палку бросил.
    Еще известно что у нас сидят ваши офицеры , что есть прямая горячая линия ( на русском языке ) от нас до вашей базы. Наверно как-то договариваемся.
    И еще раз - обнулены иранцы , которые скорее всего , к борьбе с ИГИЛ , отношения не имеют.
    A.D.T.
    1. aiden Сегодня, 19:36
      Вот скажи мне богоизбранный, почему вы такие подлые и мерзкие. С территории другого государства наносите удары и сваливаете в свой гадюшник? Боитесь что сирийское пво второе обрезание сделает?
      aiden
      1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 20:01
        По-поводу "богоизбранности". Послушайте Российское ТВ о царстве правды, морали и святости на Руси, или песню Бичевской "Мы Русские". И кто там "богоизбранный"?
        А по-поводу второго обрезани. Боюсь, истерический урапатриотизм не позволяет видеть реальность
        R.L.
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 20:28
      Цитата: A.D.T.
      Подытожим техническую сторону вопроса. Что мы знаем :
      Из-за шума США о хим. оружии , народ ждал удара. Поэтому все возможные системы ПВО и наблюдения (и не только те что на территории сирии находятся) работали на полную. Но удар состоялся.
      В сети пишут что есть видео ( сам не видал) , на нем видны 9 (девять) наземных взрывов. Так что чего и сколько там сбито , под вопросом . На фото вижу палку , типа осколок сбитой ракеты , и теперь у конспирологов новая загадка - кто и кому эту палку бросил.
      Еще известно что у нас сидят ваши офицеры , что есть прямая горячая линия ( на русском языке ) от нас до вашей базы. Наверно как-то договариваемся.
      И еще раз - обнулены иранцы , которые скорее всего , к борьбе с ИГИЛ , отношения не имеют.

      Видны.
      Арон Заави
  15. Бояр (Адам) Сегодня, 19:20
    Израиль нужно уничтожить.
    Бояр
    1. Маз Сегодня, 19:26
      БРЕД. Израиль нужно использовать.
      Маз
    2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 19:28
      зачем? они милые.
      Heterocapsa
    3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 20:35
      Цитата: Бояр
      Израиль нужно уничтожить.

      Кому нужно,а?
      Арон Заави
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 19:20
    Цитата: A.D.T.
    Типа Израиль координирует свои действия с ИГИЛ .... ну и на кой эти фейки. Своих дурачить.

    ---------------------------------------
    Вы ничего не координируете, вы полезные умники США и вас пользуют втёмную...
    Altona
  17. Radikal Сегодня, 19:23
    Цитата: A.D.T.
    Типа Израиль координирует свои действия с ИГИЛ .... ну и на кой эти фейки. Своих дурачить.

    Это все ваши "аргументы"? wassat lol
    Radikal
  18. aiden Сегодня, 19:26
    Все таки гнилое и мерзкое псевдогосударство этот израиль. Да и трусливое. Рано или поздно ему придется ответить за все. И ответит оно не только кровью, но итерриторией. Предлагаю в РФ приравнять его к запрещенной игил.
    aiden
  19. demo (Ван) Сегодня, 19:40
    Жаль.Очень жаль, что Израиль не вынес никаких для себя уроков за свою много тысячелетнюю историй.
    Начиная с времен фараонов где бы не появлялось это племя, везде они устраивали общественную жизнь под себя.
    Испания, Польша и многие менее значительные события говорят о том, что только при наличии широкого антисемитского фронта Израиль чувствует себя великолепно.
    Можно заиграться.
    demo
    1. Setrac (Сергей) Сегодня, 20:51
      Цитата: demo
      Жаль.Очень жаль, что Израиль не вынес никаких для себя уроков за свою много тысячелетнюю историй.

      Вся история, которую вы знаете - выдумка полностью, и выводы, сделанные из выдуманной истории будут категорически ошибочными.
      Setrac
  20. dojjdik (иван) Сегодня, 19:51
    единственный выход-нанесение ответного удара по военным объектам израиля теми же 8ми ракетами-потому как еврейское хамло на этом не остановится и помнить надо начало 2мировой- не было ответки фашистам и они обнаглели вконец то же самое ждет нас всех если Иран Сирия Россия Китай не объединимся в борбе с израилем и сша; все валить на ПВО Сирии не стоит надо просто отвечать проверяя их хваленый "кумпол" и одновременна превращая израиль в полигон для испытания разных ракет
    dojjdik
  21. Korvin1000 ( Ф.М) Сегодня, 19:54
    Израильтяне доиграются. Их всего 9 миллионов. Хватит пары ядерных ракет
    Korvin1000
    1. MadCat Сегодня, 20:15
      Как кольт сделал всех равными так и ЯО уровняла страны, точнее около 300 боеголовок Израиля (которые толи есть то ли нет laughing ) . На всех хватит.
      MadCat
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 20:32
        Часто через Димону езжу... Пригороды все растут и растут....
        Shahno
  22. MadCat Сегодня, 20:12
    США обявили о победе, Россия уже раза 3 всех их победила, вы их откуда откопали? Оппозицию переименовали?
    MadCat
  23. KudrevKN (Константин) Сегодня, 20:14
    Вопросы нужно задавать иранским и сирийским спецам: "Почему до сих пор не пойманы и посажены в клетку для дачи показаний представители так называемых "Белых касок"???? Кто заказчики, как осуществляются провокации - постановки, кто пишет сценарии. кто продюссирует, кто снимает (операторы, режиссеры и т.д), кто промоулторы ??? и т.д. Неужели на Востоке перестали ловить и продавать людей или блюдей?
    KudrevKN
  24. Лерыч (Валерий) Сегодня, 20:36
    Цитата: A.D.T.
    Подытожим техническую сторону вопроса. Что мы знаем :
    Из-за шума США о хим. оружии , народ ждал удара. Поэтому все возможные системы ПВО и наблюдения (и не только те что на территории сирии находятся) работали на полную. Но удар состоялся.
    В сети пишут что есть видео ( сам не видал) , на нем видны 9 (девять) наземных взрывов. Так что чего и сколько там сбито , под вопросом . На фото вижу палку , типа осколок сбитой ракеты , и теперь у конспирологов новая загадка - кто и кому эту палку бросил.
    Еще известно что у нас сидят ваши офицеры , что есть прямая горячая линия ( на русском языке ) от нас до вашей базы. Наверно как-то договариваемся.
    И еще раз - обнулены иранцы , которые скорее всего , к борьбе с ИГИЛ , отношения не имеют.

    Ключевая ФРАЗА: "Которые скорее всего, к борьбе с ИГИЛ, отношения не имеют". У британии опыт переняли? Может- да,а может -нет.... Но точно! " Обнулили" на всякий случай?
    Лерыч
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