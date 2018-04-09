Удар по T-4 привёл к наступлению ИГИЛ* на САА, первому за несколько месяцев

Из Сирии приходят сообщения о последствиях ракетного обстрела авиабазы T-4 в провинции Хомс. Напомним, что министерство обороны России сегодня распространило сообщение о том, что удар по военному объекту на территории САР был нанесён самолётами F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана.По последним данным, в результате атаки 14 сирийских военнослужащих и иранских военных советников погибли.Как только израильская военная авиация нанесла удар по авиабазе, странным образом активизировались боевики террористических группировок, удерживающие небольшие по площади территории в провинции Хомс. В частности, в сводках САА говорится о том, что впервые за долгое время в наступление перешли отряды боевиков так называемого «Исламского государства» (*ИГ, запрещено в РФ). Игиловцы атаковали правительственные силы САР в районе населённого пункта Себаа-Биар – в пустынной местности.На этом фоне в Пентагоне заявляют, что США так же не исключают нанесения ударов по позициям САА. Поводом называется якобы применение химического оружия в Думе. О том, что США могут нанести удары по сирийским войскам, заявил министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис, выступив на совместной пресс-конференции с эмиром Катара аль Тани.По словам Мэттиса, США «выясняют, как химоружие может применяться в САР, если Россия выступила гарантом его уничтожения». А вот о том, что таким же гарантом выступили и сами США, а ОЗХО ещё и умудрилась получить Нобелевскую премию мира за химразоружение Сирии, Мэттис не сказал ни слова. Типичная западная позиция, когда виновными назначают кого угодно, выводя себя и своих бородатых протеже из-под ответственности.