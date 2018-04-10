12:20 10 апреля
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Российская экономика под ударом

Валютные курсы по отношению к российскому рублю продолжили рост. Так, впервые более чем за полтора года курс евро приблизился к отметке в 75 рублей, курс доллара вырос почти до 60,5 рублей. Таким образом, суточный рост европейской и американской валют составил по отношению к рублю 4,13% и 3,7% соответственно. Это рекордный суточный рост с 2016 года.

При этом нужно констатировать, что накануне американский доллар значительно прибавил и в отношении к другим мировым валютам – японской йене, британскому фунту стерлингов, швейцарскому франку.

За 9 апреля ушли вниз индексы ММВБ и РТС, индексы практически всех основных российских отраслевых секторов. Примечательно, что падение не коснулось исключительно высокотехнологичных производств, одним из которых является машиностроение. Так, машиностроительный индекс на фоне общего спада показал рост на уровне примерно 0,9%.


Но вместе с тем почти на 10% просел финансовый сектор, на 7% - сектор энергетики, на 10,6% - сектор металлургии (включая и известные причины с компанией «Русал», а точнее с её владельцем), сектор телекоммуникаций – на 7%, нефтегазовый – на 5 с лишним процентов, сектор химии и нефтехимии – на 3,85%, потребительский – на 4,93%.

Российская экономика под ударом


Стоимость акций некоторых российских компаний за сутки упала на треть. На этом фоне обращает на себя внимание существенный рост капитализации инвестиционных групп, многие из которых используют проседание рынка, чтобы вложиться на минимуме и заработать по максимуму.

Использованы фотографии: finobzor.ru
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Комментарии 152

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 06:35
    Мдя! Был вчера - реально в шоке, от того что творилось на биржах! Если - оставлять без ответа, будет только - хуже, и это Мы реально почувствуем на собственных «карманах»! Вопрос как отвечать....
    Тут - Все более сложно, полноценный ответ можем дать, только силой оружия! Видимо - уже пора...
    Охотовед 2
    1. Александр 3 Сегодня, 06:39
      Хочется верить что это явление временное.
      Александр 3
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 06:45
        Все эти котировки которые якобы регулируются исключительно биржей - полное фуфло, в нужный момент всегда включается ручное регулирование. Они там по сути постоянно владеют инсайдерской информацией на мега уровне, а это за раз сотни млрд денег. Одним словом планетарный грабеж Вот как с этим бороться - хз.
        maxim947
        1. Тралл Сегодня, 06:54
          Давайте ещё скинемся Дерипаске на бедность smile
          Хороший олигарх - это отсидевший за воровство и вернувший все свои капиталы народу.
          А вашего Керимова ещё наш Батька несколько лет назад нагнул за попытку воровать у Беларуськалия. Помните его топ-менеджера Баумгертнера, который попытался посидеть перед нашим министром "нога за ногу", а в итоге, не доехав до аэропорта, сел по-настоящему. smile
          Тралл
          1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 07:08
            С поправкой на наши реалии последний абзац выглядит так:

            Хороший олигарх - это отсидевший за воровство и отписавший все свои капиталы Сечину (намек на Юкос).
            Metallurg_2
          2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:14
            Цитата: Тралл
            Хороший олигарх - это отсидевший за воровство и вернувший все свои капиталы народу

            Вот не надо... "народу". "Народу" - это никому, в переводе. В итоге не будет ни олигарха (что хорошо), ни капитала (что, понятно... не очень хорошо).
            Примерно как-то так request
            Голован Джек
            1. Монос (Виктор) Сегодня, 08:27
              существенный рост капитализации инвестиционных групп

              На этом, собссно, можно было бы и закрыть тему, но хочу добавить, что невозможно выиграть чемпионат мира по футболу, играя в хоккей.
              Монос
            2. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:40
              Цитата: Голован Джек
              Вот не надо... "народу". "Народу" - это никому, в переводе.

              Вот вот, олигархи тоже так считают, дескать пусть все богатства принадлежат им, чем этому "никому".
              Stas157
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:46
                Цитата: Stas157
                лигархи тоже так считают, дескать пусть все богатства принадлежат им, чем этому "никому"

                И что? Олигархи, как минимум, не глупее Вас. Иначе - если Вы такой умный - почему Вы такой бедный (с)?
                Голован Джек
                1. Stas157 (Стас) Сегодня, 10:32
                  Цитата: Голован Джек
                  И что? Олигархи, как минимум, не глупее Вас. Иначе - если Вы такой умный - почему Вы такой бедный (с)?

                  Глупее, не глупее - вопрос дискуссионный. А то что вороватее и пронырливее, схемки, ходы, знают кому взятку дать - это факт! Не забывайте, что наша экономика больна монополизмом и коррупцией, социальные лифты не работают, высокое положение в обществе передается по наследству, и знакомству, а не по уму и деловым качествам.
                  Да и потом нас бедных 20-30 миллионов! Неужели вы всех их в дураков причислили? Хотя в какой то степени да! Раз терпят ярмо на шее. Вот вы например.
                  Stas157
                  1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:34
                    Цитата: Stas157
                    вопрос дискуссионный

                    Бла-бла-бла...
                    Цитата: Stas157
                    высокое положение в обществе передается по наследству, и знакомству

                    Ну, что сказать... заводите знакомства...
                    Только вот без ума и деловых качеств в качестве, кхм, знакомого - Вы опять же никому не интересны.
                    Вот така закавыка request
                    Голован Джек
          3. spirit (spirit) Сегодня, 07:14
            Так мы и скинемся)сейчас хотят дачников новыми налогами обложить и Платон модернизировать ,Люди новая нефть ,так что скинемся и не раз hi
            spirit
          4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:23
            Цитата: Тралл
            Давайте ещё скинемся Дерипаске на бедность

            За Дерипаской стоят заводы,на которых работают люди.Но что бы это понять,нужно немного понимать в экономике.
            Александр романов
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:38
              Цитата: Александр романов
              За Дерипаской стоят заводы,на которых работают люди

              Именно.
              И, кстати - эти "заводы" не только на внешний рынок работают.
              И, кстати - они еще и налоги в бюджет платят...
              Так что - "не все так однозначно" (с) yes
              Голован Джек
              1. Seaflame (М) Сегодня, 07:46
                Если не ошибаюсь у того же Русала меньше половины продукции идет на внутренний рынок. Может Дерипаска и откажется от новой крутой яхты, а вот тысячи простых людей могут оказаться безработными...
                Seaflame
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:15
                  Цитата: Seaflame
                  меньше половины продукции идет на внутренний рынок

                  И что?
                  Цитата: Seaflame
                  Может Дерипаска и откажется от новой крутой яхты, а вот тысячи простых людей могут оказаться безработными...

                  А чтобы не оказаться без яхты, Дерипаска будет рыть землю носом, чтобы из-под молотков вывернуться...
                  Говорю же ж - это головная боль, в основном, Дерипаски и его управленцев.
                  А поскольку предприятия где-то стратегические - еще и политиков.
                  Вот такой вот... симбиоз wink
                  Голован Джек
            2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 07:52
              Цитата: Александр романов
              За Дерипаской стоят заводы,на которых работают люди.Но что бы это понять,нужно немного понимать в экономике.

              А если поменять Дерипаску, заводы перестанут работать? wink
              Штатский
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:02
                Цитата: Штатский
                А если поменять Дерипаску, заводы перестанут работать

                Это теорема Шарикова ,всё отнять и поделить.А вообще сильно чувствуется ваше высшее образование -столяр автослесарь wink
                Александр романов
                1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 08:49
                  Штатский "А если поменять Дерипаску"
                  И тут из тьмы появляется Романов и бац по башке цивильному!
                  Цитата: Александр романов
                  сильно чувствуется ваше высшее образование

                  laughing А ты не балуй!
                  good
                  Serg65
                2. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 10:10
                  Цитата: Александр романов
                  Это теорема Шарикова ,всё отнять и поделить.А вообще сильно чувствуется ваше высшее образование -столяр автослесарь

                  На самом деле предприятия Дерипаски в большинстве самодостаточны. Я вот тесно связан с алюминиевой отраслью - в моем городе (На Урале) два градообразующих завода почему-то принадлежат Москве. И ладно бы - х с этим, так Москва, являясь вопиющие некомпетентной в наших делах, блокирует нам всякое развитие постоянным "деньгоотсосом" - мы справились бы без "московского ига" в 100 раз лучше - но нет, даже оборудование обновлять не дают - руководитель завода по факту ничего не может сделать без санкции из Москвы, а там сидят т. н. "тупые бюрократы", которые ничего не смыслят в производстве и скоро загонят в могилу оба наших завода...кстати, связанных с Дерипаской...
                  И налоги наши, НАШИ предприятия, раз управляющая компания в Москве находится тоже платят в Москву - это нормально?
                  11черный
                  1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:14
                    Цитата: 11черный
                    Москва, являясь вопиющие некомпетентной в наших делах, блокирует нам всякое развитие постоянным "деньгоотсосом"

                    Т.н. "мАсквАчи", понаехавшие на предприятия всей страны, выполняют свои задачи в меру своих невеликих возможностей - пополнять казну Москвы. Местные проблемы их никогда не интересовали, т.к. налицо фактор "местного княжения" - посидЮ на княжении здесь, пока не освободится местечко получше.
                    stalkerwalker
                    1. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 10:31
                      Цитата: stalkerwalker
                      Т.н. "мАсквАчи", понаехавшие на предприятия всей страны, выполняют свои задачи в меру своих невеликих возможностей - пополнять казну Москвы.

                      Так если бы понаехали - сидят в своей Москве и получают прибыль и налоги с наших заводов.
                      Когда приезжают (иногда и такое случается) - такие перлы выдают на совещаниях, что плакать хочется от их крайней глупости в нашем деле, которым они как-бы владеют (а против им слово не скажешь - уволят) - они как попугаи, кроме "Повысить прибыль" (в Москву естественно) слов то никаких не знают.
                      Ради этой прибыли они не делают ничего - работаем мы как рабы на галерах, а деньги уходят в Москву. Причем все деньги - даже те, которые жизненно необходимо использовать на самих заводах уходят в Москву. Накипело...задолбали.
                      Я никак не сторонник Навального и оппозиции - но мне до кончиков ушей надоела эта олигархия.
                      11черный
                      1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:37
                        Цитата: 11черный
                        Я никак не сторонник Навального и оппозиции - но мне до кончиков ушей надоела эта олигархия.

                        Это - проблема компетенции высшего руководства и местного аппарата управления, упирающегося в конечном итоге в лояльность и честность местных кадров.
                        Выборы - 2018 показали, что чудовищную малограмотность как электората, поддержавших тётю-лошадь, так и самих кандидатов. Подобная ситуация в управленческом аппарате - чудовищная нехватка грамотных специалистов.
                        stalkerwalker
              2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:09
                Цитата: Штатский
                А если поменять Дерипаску, заводы перестанут работать?

                Если поменять Дерипаску - под "санкции" попадет тот, на кого "поменяли".
                Снова "менять" прикажете?
                Дело вовсе не в Дерипаске - торговая война, она и есть... торговая война request
                Голован Джек
                1. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 10:23
                  Цитата: Голован Джек
                  Если поменять Дерипаску - под "санкции" попадет тот, на кого "поменяли".
                  Снова "менять" прикажете?
                  Дело вовсе не в Дерипаске - торговая война, она и есть... торговая война

                  А на чьей стороне в ней правительство, законодательство и сам Дерипаска?
                  Не думаю, что эти трое на стороне всей России... а если так, могу ли я назвать свою страну "Единой" или "Справедливой" - язык не поворачивается.
                  11черный
            3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 08:05
              Ну да. Пусть из офшоров бабки в производство инвестирует. Все из-за того, что они западу продались. Национализировать то, что в дефолте.
              Кент0001
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:17
                Цитата: Кент0001
                Пусть из офшоров бабки в производство инвестирует

                Список сумм даите
                Александр романов
            4. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:23
              Цитата: Александр романов
              За Дерипаской стоят заводы,на которых работают люди

              все правильно, кроме формулировки - Дерипаска СТОИТ на людях, работающих на украденных заводах Дерипаской....
              Тикси-3
            5. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:32
              Цитата: Александр романов
              За Дерипаской стоят заводы,на которых работают люди.Но что бы это понять,нужно немного понимать в экономике.

              Это так, конечно. Но основной попавший под санкции капитал у него я думаю не в заводах. Еще в начале двухтысячных основной капитал был выведен из заводов в отдельную структуру. Заводы, со своей старой ущербной технологией начала двадцатого века, остались просто на управлении без какой-либо самостоятельности. Они просто перерабатывают давальческое сырье и, кстати, выбрасывают миллионы тонн "красных" шламов (токсичных промышленных отходов). Никакой инновационной деятельности по технологическому перевооружению не проводилось! Как я уже сказал, используется еще дореволюционный метод переработки сырья - метод Байера.
              Вывод: необходимо технологическое обновление алюминиевой промышленности. А это можно сделать в настоящее время только в условиях национализации.
              Dashout
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:11
                Цитата: Dashout
                Но основной попавший под санкции капитал у него я думаю не в заводах.

                Уважаемый,информация открыта. Вот то,что стоит за фамилией Дерипаска
                Производственные активы:

                — РУСАЛ

                — "ЕвроСибЭнерго"

                — En+ Downstream

                — SMR

                — En+ Coal

                — Строительство и недвижимость

                Активы:

                — ОАО "Главмосстрой" (жилищно-гражданское проектирование и строительство)

                — ОАО "Главстрой Девелопмент" (развитие городских территорий и редевелопмент промышленных зон)

                — ПСК "Трансстрой" (инфраструктурное строительство)

                — ООО "БазэлЦемент" (производство строительных материалов)

                — ООО "Главстрой-СПб" (девелопмент, комплексное развитие территорий)

                Финансовые услуги
                В состав бизнес‑группы "Базовый Элемент" и в сферу интересов лично Олега Дерипаски входят ведущие компании российского рынка финансовых услуг. Компании финансового сектора обслуживают клиентов в России, странах СНГ и Азии. Оказывают страховые, банковские услуги, услуги лизинга коммерческой техники, пенсионное страхование и обеспечение.

                Активы: Открытое страховое акционерное общество (ОСАО) "Ингосстрах", Банк "Союз", Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Социум", ООО "Элемент Лизинг".

                Авиабизнес
                В состав авиационного бизнеса группы "Базовый Элемент" входит компания "Базэл Аэро" — совместное предприятие "Базового Элемента", Сбербанка и Changi Airports International. Компания "Базэл Аэро" является оператором аэропортов в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе

                Активы:

                Международный аэропорт Сочи;

                Международный аэропорт Краснодар;

                Международный аэропорт Анапа;

                Международный аэропорт Геленджик;

                Агробизнес
                "АгроХолдинг "Кубань". Входит в топ-20 крупнейших агропромышленных компаний и топ-5 самых эффективных землепользователей России.

                Предприятия агрохолдинга:

                Животноводство:

                Молочные и свиноводческие фермы

                Конный завод "Восход"

                Производство сахара:

                — Сахарный завод "Свобода"

                Переработка и хранение зерна:

                — Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов

                — Кореновский элеватор

                Семеноводство:

                — Ладожский кукурузокалибровочный завод

                — Тихорецкий кукурузокалибровочный завод

                — Белореченский семенной завод



                РИА Новости https://ria.ru/spravka/20130711/949068890.html

                Это не весь список
                Александр романов
          5. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:04
            Цитата: Тралл
            Давайте ещё скинемся Дерипаске на бедность

            Медведев уже дал распоряжение о помощи ему и еще некоторым "бедолагам". Рецепт прост- их от налогов освободят, еще и деньжат подкинут, нам- налоги повысят, да и цены уже топчутся уна старте
            Silvestr
          6. andrej-shironov Сегодня, 09:23
            smile Ну вы то не скинетесь. wink Скинемся мы и не только Дерипаске. Во власти много олигархов, все убытки терпят.
            andrej-shironov
        2. PN (PN) Сегодня, 06:57
          Ручное управление это вливания дохе_риарда денег из бюджета.
          PN
        3. Fil743 (Игорь) Сегодня, 07:07
          заставить олигархов вкладывать деньги в производство, а не в финансовый сектор. А то получается, что денежная масса и вместе с ней вроде как и экономика растут, а производство товаров для обеспечения денежной массы нет. Только не тупо вкладывать во всякое производство (это просто распил будет), а обеспечить им приток высоких технологий и жесточайший контроль вложений. Проблема - как?
          Fil743
        4. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:35
          Цитата: maxim947
          Все эти котировки которые якобы регулируются исключительно биржей - полное фуфло, в нужный момент всегда включается ручное регулирование

          Давайте-ка рубль отрегулируем тогда по 30 рублей за доллар, как это было в старые добрые времена, или нефть сделаем по 120 долларов, например!
          Конечно, манипуляторов и кукловодов на биржах хоть отбавляй, но они могут влиять на цену только в короткой спекулятивной перспективе, в конечном же итоге цену акций и котировок определяет сам рынок.
          Stas157
          1. mkop Сегодня, 08:47
            "Короткой спекулятивной перспективы", как Вы выразились, может вполне хватить чтобы убить целые цепочки предприятий. А потом уже да - цену определит рынок... По мертвым заводам.
            Ведется экономическая война, и никакие рынки в войнах экономических никогда ничего не регулировали. Будут решать крупные игроки на начальных стадиях. А после завершения всего действа (связанное с достижением целей или наоборот), вступит в дело рынок, чтобы немного привести все к более менее равновесному положению, но уже без учета тех мертвых игроков, что проиграли.
            mkop
            1. Stas157 (Стас) Сегодня, 10:23
              Цитата: mkop
              "Короткой спекулятивной перспективы", как Вы выразились, может вполне хватить чтобы убить целые цепочки предприятий. А потом уже да - цену определит рынок... По мертвым заводам.

              Когда это искусственно заниженная биржевая цена убивала "цепочки предприятий"? Предприятие как работало, независимо от биржевых котировок так и работает - не сном, ни духом о "проблемах".
              Цитата: mkop
              Будут решать крупные игроки на начальных стадиях. А после завершения всего действа (связанное с достижением целей или наоборот), вступит в дело рынок, чтобы немного привести все к более менее равновесному положению, но уже без учета тех мертвых игроков, что проиграли.

              Эта ситуация близка к Срочному рынку, к торговле на фьючах с тридцатым плечом. Инвесторы на фондовом рынке или торговцы на спотовом, из позиции при первом всплеске волатильности не выбегают, они могут даже не знать об этом, не отслеживать инфу. Вряд ли долгосрочного инвестора может убить какой нибудь спекулянт кукловод. Он скорее пощиплет таких же спекулянтов, но более мелких.
              Stas157
              1. mkop Сегодня, 10:44
                Серьезно? Ни сном, ни духом? Котировки на нефть никак не влияют на нефтяников? Те в свою очередь оборудование не покупают? Все само добывается, чистится и продается. Упали цены на нефть, а нефтяники ни сном, ни духом. Упали цены на зерно, а производители ни сном, ни духом. На что ж они тогда влияют то? Расскажите мне.
                mkop
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:01
        Цитата: Александр 3
        Хочется верить что это явление временное

        верится хочется, но это продолжение пресса на РФ.
        Silvestr
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:47
      Пора бы давно ударить по спекулятивным биржам. Они же ничего не производят кроме мыльных пузырей. winked
      сибиралт
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:11
        Цитата: сибиралт
        Пора бы давно ударить по спекулятивным биржам...

        ... а также по бездорожью и разгильдяйству (с) Ильф-и-Петров.
        Цитата: сибиралт
        Они же ничего не производят кроме мыльных пузырей

        Дерипаска, думаю, с Вами не согласится.
        Голован Джек
    3. Nix1986 (Никита) Сегодня, 06:55
      Силой оружия ответить - весь мир в труху?! Совета умней не нашлось?!
      Nix1986
    4. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 06:59
      Цитата: Охотовед 2
      Мы реально почувствуем на собственных «карманах»! Вопрос как отвечать....
      Тут - Все более сложно, полноценный ответ можем дать, только силой оружия! Видимо - уже пора..

      Странный Вы вывод делаете. Как вполне обычные биржевые спекуляции могут отразиться на нашем "кармане"? Наша экономика не настолько привязана к спекуляциям с ценными бумагами,чтобы это ей реально угрожало. Если Вы любите выезжать за границу на отдых, тогда да, поездки подорожают - не более.
      А про ответ "силой оружия" вообще оставлю без комментария - вообще вне логики.
      Alex-a832
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 07:15
        Цитата: Alex-a832
        Странный Вы вывод делаете. Как вполне обычные биржевые спекуляции могут отразиться на нашем "кармане"?

        Связь между санкциями в отношении олигархов и экономическими показателями говорит только о том, что в России реальной экономикой, а следовательно политикой управляет не Правительство, а маленькая кучка олигархов. На этом фоне становятся понятным нерешительность и осторожность Путина во внешней политики и провальная внутренняя экономическая политика. Жаль, что США ввели эти санкции после выборов, видимо тоже испугались Грудинина.
        Vita VKO
        1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:50
          Цитата: Vita VKO
          Жаль, что США ввели эти санкции после выборов, видимо тоже испугались Грудинина.

          Под жёсткими "санкциями" мы живём с 2014 года. То, что наша экономика выдержала стрессотерапию, Россия стала наращивать производство и значительно укрепила обороноспособность - это как раз показатель того, что у нас в стране доминирует политическая власть, а не олигархи, как этого бы хотелось западу, как было у нас в 90-х. Путин использует "мягкую силу". Запад тоже, как и Вы принял это за признак слабости, а теперь вынужден бороться с Россией бесчестными методами, чтобы удержать свое глобальное доминирование, но во многом тщетно. Выборы прошли, поэтому предоставьте Грудинину заниматься своим делом - рулить колхозом.
          Alex-a832
          1. andrej-shironov Сегодня, 09:25
            Цитата: Alex-a832
            Цитата: Vita VKO
            Жаль, что США ввели эти санкции после выборов, видимо тоже испугались Грудинина.

            Под жёсткими "санкциями" мы живём с 2014 года. То, что наша экономика выдержала стрессотерапию, Россия стала наращивать производство и значительно укрепила обороноспособность - это как раз показатель того, что у нас в стране доминирует политическая власть, а не олигархи, как этого бы хотелось западу, как было у нас в 90-х. Путин использует "мягкую силу". Запад тоже, как и Вы принял это за признак слабости, а теперь вынужден бороться с Россией бесчестными методами, чтобы удержать свое глобальное доминирование, но во многом тщетно. Выборы прошли, поэтому предоставьте Грудинину заниматься своим делом - рулить колхозом.

            laughing Пятёрка за знание мифологии и верноподданичество!
            andrej-shironov
          2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 09:35
            Цитата: Alex-a832
            наша экономика выдержала стрессотерапию
            Не нужно Идеализировать и бросаться в крайности. Вы правы, если бы продолжилась политика 90-х и нашей экономикой продолжали управлять бывшие бандиты, ставшие олигархами, то Россия бы превратилась в Украину, но противостояние было бы не в Донбассе, а на Китайской границы. Для США разрушение экономики России не является цель, а только инструментом для экономического порабощения других народов, прежде всего Китая.
            Цитата: Alex-a832
            предоставьте Грудинину заниматься своим делом - рулить колхозом
            это говорит только о том, что власть реально боится конкурентов. Вспомните сколько откровенной клеветы и грязи выливалось на Грудинина в ходе предвыборной компании. И где сейчас эта женщина с бумажками о выселении, обманутые вкладчики, счета в зарубежных банках и т.д.? А значит у действующей власти есть не только причины боятся конкурентов, но понимание экономической и социальной несправедливости в стране.
            Vita VKO
        2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:10
          Цитата: Vita VKO
          в России реальной экономикой, а следовательно политикой управляет не Правительство, а маленькая кучка олигархов

          конечно,эта взаимная любовь и определяет нашу жизнь.
          Silvestr
      2. DenZ (Денис) Сегодня, 07:53
        Цитата: Alex-a832
        чтобы это ей реально угрожало.

        Угрожать может и не будет но отразиться плохо и даже очень плохо. По всему видно что вы сильно далеки от экономики раз пишите что
        Цитата: Alex-a832
        Наша экономика не настолько привязана к спекуляциям с ценными бумагами
        Сильно привязана. И это к сожалению факт. 25 лет вливания российской экономики в "мировое сообщество" сделали свое дело.
        DenZ
        1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:05
          Цитата: DenZ
          По всему видно что вы сильно далеки от экономики раз пишите что

          В жизни пришлось поработать в этом направлении, хотя я и далёк от этого. Ответьте на простой вопрос: чем грозит нашей экономике снижение котировок акций допустим Роснефти на биржах Европы, с учётом того, что инвестиционная деятельность западных фирм в этой компании, как и кредитование, блокированы санкциями США и ЕС?
          Alex-a832
          1. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:18
            Да никак не грозит! Сам термин "капитализация" -мыльный пузырь,который можно "надуть" или " проколоть",в зависимости от аппетитов финансовых структур. Именно финансовых.
            Простой пример: если Ваш,допустим завод,выпускает 10 ведер в день,то от того почем на Уолл-стрит продают Ваши акции,выпуск не увеличится никак. Пример примитивный,но достаточно наглядный.
            Вот поэтому "играть" на бирже стало выгодно-это "короткие" займы и "быстрые" деньги. И делать особо не надо ничего.
            konstantin68
            1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:41
              Цитата: konstantin68
              Да никак не грозит!

              Вот именно. Натуральный тотализатор. Если игра не договорная, то соотношение ставок никак не влияет на ее результат. Не раз сталкивался с ситуациями, когда котировки акций были ниже стоимости активов, под которую проводилась эмиссия. Активы тт этого не дешевели, производству тоже было фиолетово. Зато толпы мелких держателей акций старались продать их хоть за что-то, а "эксперты" вопили о скором банкротстве. В итоге акции скупались одим человеком или фирмой, которые получали таким образом контрольный или управляющий пакет и становились по сути собственниками. Наблюдал и за раскачиванием игроками биржевыми спекуляциями котировок отдельных компаний, играя на повышении и понижении, делая деньги из воздуха, а точнее извлекая их из карманов обывателей, думающих, что они понимают что-то в "экономике". Большинство таких "знатоков" погорело на ПИФах в своё время.
              Alex-a832
            2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:11
              Цитата: konstantin68
              Да никак не грозит!

              если так, то почему рубль просел?
              Silvestr
              1. konstantin68 (Константин) Сегодня, 09:42
                Обычная реакция биржевых игроков. Это ,как если батарея в новом телефоне взорвалась-сразу капитализация упала на 25 %. Все вернется на свои места.И будет рубль в коридоре 57-60.
                konstantin68
                1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 10:02
                  Интересно? Был рубль 36,а сейчас уже довольны коридором и в 60.Вот и не пойму,то ли это экономический подъем,то ли результат просмотра телепередач?
                  sapporo1959
          2. DenZ (Денис) Сегодня, 08:28
            Цитата: Alex-a832
            грозит нашей экономике снижение котировок акций допустим Роснефти на биржах Европы, с учётом того, что инвестиционная деятельность западных фирм в этой компании, как и кредитование, блокированы санкциями США и ЕС?

            Кроме США и ЕС есть еще Азиатские страны ряд которых плевать бы хотел на санкции США и ЕС но и привлекательность Роснефти для них станет меньше. Т.к. котировки акций все равно будут ниже. Роснефть при этом не сможет также продуктивно как и раньше развивать свои проекты ( просто и-за недостатка инвестиций и с запада и с Востока) Все это отразится как на дивидендах акционеров Роснефти так и на объеме налоговых отчислений в бюджет от Роснефти.
            Я при этом не утверждаю что все будет именно так, т.к. почти всегда есть механизмы с помощью которых можно нивелировать отрицательные последствия.
            DenZ
            1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 09:00
              Цитата: DenZ
              Роснефть при этом не сможет также продуктивно как и раньше развивать свои проекты ( просто и-за недостатка инвестиций и с запада и с Востока) Все это отразится как на дивидендах акционеров Роснефти так и на объеме налоговых отчислений в бюджет от Роснефти.

              Инвестиционные программы крупных пооектов не расчитаны на краткосрочные перспективы, а инвесторы рассчитывают не только на рост котировок, но на долю в прибыли после реализации крупного инвест проекта, не говоря кже о сопутствующих интересах. Сокращение инвестиционки может повлиять на сокращение дивидендов, если на ОСА будет принято решение о направлении части средств прибыли, которая могла быть пущена на дивиденды, в инвест.проекты. А вот на налоговых отчислениях это вообще никак не отразится. Имеется много способов решить проблемы инвестиций, то есть пооблемы расширения и модернизации производства, но это не зависит от результатов биржевых спекуляций.
              Alex-a832
              1. DenZ (Денис) Сегодня, 09:15
                Цитата: Alex-a832
                Инвестиционные программы крупных пооектов не расчитаны на краткосрочные перспективы,

                Ну это все так и это понятно. Только этих самых инвестиций станет меньше. И из этого же следует что не будет такого-же успешного развития компании как раньше а значит не будет уже тех поступлений в бюджет которые могли бы быть, если не было бы никаких санкций. Это совершенно очевидно.
                DenZ
          3. andrej-shironov Сегодня, 09:27
            Цитата: Alex-a832
            Цитата: DenZ
            По всему видно что вы сильно далеки от экономики раз пишите что

            В жизни пришлось поработать в этом направлении, хотя я и далёк от этого. Ответьте на простой вопрос: чем грозит нашей экономике снижение котировок акций допустим Роснефти на биржах Европы, с учётом того, что инвестиционная деятельность западных фирм в этой компании, как и кредитование, блокированы санкциями США и ЕС?

            Экономике ничем, простому народу-да! Грозит заоблачным повышением стоимость бензина на заправках. Олигархи, выпадающие доходы компенсируют за счёт местных потребителей.
            andrej-shironov
    5. лесовозник (игорь) Сегодня, 07:25
      Не переживайте за дерипаску - заводы по производству бокситов глинозёма и аллюминия останутся на своих местах. Точно также как и предприятия энергетической отрасли принадлежащие дерипаске. Он объявил о возможности технического дефолта, то есть все всои долги им и вложенные средства олежик им простит ))))
      лесовозник
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 08:14
        Цитата: лесовозник
        технического дефолта

        это не банкротство - временная задержка платежей. Производство работает. "Биоритмы" экономики: 1998 - 2008 -2018... "Кондратьевские" циклы ещё длиннее, 50-60 лет.
        dsk
    6. Piramidon (Степан) Сегодня, 07:53
      Цитата: Охотовед 2
      ответ можем дать, только силой оружия!

      Считаете, что после ядерной войны вся экономика сразу поднимется? what Возможно, до уровня первобытно-общинного строя.
      Piramidon
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:11
        Как отвечать, как отвечать, правительство и "национальную элиту" на Колыму с детьми, домочадцами, кошками и .... попугаями, ВСЕХ НА КОЛЫМУ!!! Пускай экономику страны восстанавливают ударным либер-демократическим трудом! Мы им потом грамоты выдадим "Ударник либер-дермор труда!"
        Мы и так РАБОТАЕМ ВО БЛАГО СВОЕЙ СТРАНЫ, нас уже стимулировать не надо!
        rocket757
    7. dsk (Сергей) Сегодня, 08:06
      Цитата: Охотовед 2
      полноценный ответ

      Как говорят брокеры - "подставляйте тазики", если большой войны не будет, всё "выкупят". Но "кто не рискует, тот не пьёт шампанское."
      dsk
    8. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:00
      Цитата: Охотовед 2
      Вопрос как отвечать....

      реалльных экономических рычагов нет, только- ассиметрические
      Цитата: Охотовед 2
      только силой оружия! Видимо - уже пора...

      тогда уже экономика не понадобится
      Silvestr
    9. виктор н (Виктор н) Сегодня, 09:07
      Глупости! Покупать надо!
      виктор н
    10. andj61 (Андрей) Сегодня, 09:40
      Цитата: Охотовед 2
      Мдя! Был вчера - реально в шоке, от того что творилось на биржах! Если - оставлять без ответа, будет только - хуже, и это Мы реально почувствуем на собственных «карманах»! Вопрос как отвечать....
      Тут - Все более сложно, полноценный ответ можем дать, только силой оружия! Видимо - уже пора...

      Просел сырьевой рынок, работающий на экспорт. Так, может, это и к лучшему? Снизится стоимость алюминия и прочего сырья у нас, появится возможность выпускать изделия более высокого передела. Вложись в это - и рабочие места появятся, и производство разовьётся, и от сырьевой зависимости чутка избавимся. hi
      andj61
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:52
        Красивое слово прописал - Вложись ... в это, то самое.
        Типа, народ вложись? Или какому толстопузу из разряда тех, которых у нас нет, предложение сделать?
        rocket757
    11. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:48
      Цитата: Охотовед 2
      Мдя! Был вчера - реально в шоке, от того что творилось на биржах! Если - оставлять без ответа, будет только - хуже, и это Мы реально почувствуем на собственных «карманах»! Вопрос как отвечать..

      Не думаю, что ваша жизнь настолько зависит от биржевых скачков и колебаний))) Года 3-4 назад, такая лабудень уже проворачивалась, когда рухнувшие до минимума акции российских компаний были сброшены их иностранными владельцами и тут же выкуплены Россией, что позволило вернуть "блудные" доли российских компаний под юрисдикцию России и за несколько дней заработать больше 20 млрд.долларов. При этом, лично ВАШ КАРМАН не почувствовал ни потери, ни прибыли.
      Цитата: Охотовед 2
      Тут - Все более сложно, полноценный ответ можем дать, только силой оружия! Видимо - уже пора

      Не....лучше малость погодить)))
      Ныробский
  2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:36
    Обычная биржевая игра на понижение под хороший предлог. Крупные держатели акций получили шанс скупить по дешевке ,находящийся у мелких держателей блок. Месяца за три все отыграет обратно. Это не системный кризис, а организованный.
    Арон Заави
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:16
      Цитата: Арон Заави
      Обычная биржевая игра на понижение под хороший предлог

      Именно.
      Цитата: Арон Заави
      Месяца за три все отыграет обратно. Это не системный кризис, а организованный

      Люто плюсую.
      Тем более, что "игра" - обоюдоострая. Что плохо Русал-у, плохо и его клиентам - за тот же люминий платить придется больше request
      И это только то, что совсем уж на поверхности лежит.
      Голован Джек
      1. andrej-shironov Сегодня, 09:29
        Тем более, что "игра" - обоюдоострая. Что плохо Русал-у, плохо и его клиентам - за тот же люминий платить придется больше request

        Аха-ха-ха laughing Голован, вот уж присказка про дурную голову.....
        andrej-shironov
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:34
          Цитата: andrej-shironov
          от уж присказка про дурную голову...

          В зеркало, в зеркало... сын, блин, и внук laughing
          Голован Джек
          1. andrej-shironov Сегодня, 09:49
            wink Гляжуууусь в тебя, а ты зеееркало....(напевает)
            andrej-shironov
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:34
      Цитата: Арон Заави
      Месяца за три все отыграет обратно

      а у мира есть эти три месяца?
      Тикси-3
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:40
        У мира есть - а у вас они есть?
        Вадим237
        1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 09:59
          Цитата: Вадим237
          У мира есть - а у вас они есть?

          belay fool
          Тикси-3
  3. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 06:37
    Когда фейсбук стоит дороже Газпрома - в гробу я видал все эти курсы-котировки . Дармоеды просто спешат потные ручонки погреть .
    iliitchitch
    1. Умник (Вася) Сегодня, 06:42
      К сожалению у нас рыночная экономика и приходится играть на поле американцев. Обидно что нашу экономику можно обрушить всего лишь санкциями против олигархов
      Умник
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:54
        Умник -у нас базарная экономика, рынка тут нету! Есть куча спикулянтов, работающих на олигархов, и им всем плевать на экономику, ибо свой карман много ближе и милее.
        Геркулесыч
    2. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 06:57
      Цитата: iliitchitch
      Когда фейсбук стоит дороже Газпрома - в гробу я видал все эти курсы-котировки . Дармоеды просто спешат потные ручонки погреть .

      Как яркий показатель всей этой виртуальной экономики - биткойн. Цена 1 биткойна более 6000$. Кто его эмитирует? Чем он обеспечен? Ходят слухи, что его курирует ФРС(не обязательно напрямую).
      IGOR GORDEEV
      1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 08:19
        Цитата: IGOR GORDEEV
        Ходят слухи, что его курирует ФРС
        Доход владельцев "бизнеса" - 200-300 лярдов "зелени", я полагаю. Вот и думайте, кому это "выгодно".
        Будет ли заморачиваться ФРС на 300 лярдов за 8 лет, если есть более стабильные способы отъёма денег?
        Симаргл
    3. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:07
      Цитата: iliitchitch
      Когда фейсбук стоит дороже Газпрома - в гробу я видал все эти курсы-котировки . Дармоеды просто спешат потные ручонки погреть .

      Дык фейсбук и зарабатывает побольше Газпрома и перспектив поболее. Вы курс экономики в универе не проходили?
      профессор
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 08:41
        Цитата: профессор
        фейсбук

        создали "господа" цэрэушники для руководства "цветныим революциями". Современные "рабовладельцы" кандалы одевают не на "руки- ноги", а на "мозги".
        dsk
        1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 09:17
          Цитата: dsk
          Цитата: профессор
          фейсбук

          создали "господа" цэрэушники для руководства "цветныим революциями". Современные "рабовладельцы" кандалы одевают не на "руки- ноги", а на "мозги".

          Вас кто-то заставляет пользоваться социальными сетями?
          профессор
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 09:20
            Цитата: профессор
            Вас кто-то заставляет пользоваться социальными сетями?

            Соцсети уже неотъемлемая часть образа жизни. как и сотовые телефоны, жить без которых можно, но сложнее. Соцсети по сути социальный наркотик. request
            Ингвар 72
      2. konstantin68 (Константин) Сегодня, 09:47
        Домну не пробовали "Фейсбуком" греть? Зимой квартирку свою обогреть? Это я про перспективы.
        konstantin68
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:39
    Ну и что? У нас стало меньше заводов и хлеба? Это всего лишь показывает, сколько "спекулятивного" капитала крутится на бирже. Нефть "ронять" нашим заклятым друзьям показалось - накладно. Взялись за фондовый рынок. Ну, "Русал" национализируют в результате... Плакать над этим станет только Дерипаска...
    Горный стрелок
    1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:46
      Если национализируют (и не только Русал, а все"честно награбленное" во время прихватизации) - хорошо. Но могут выбрать и другой вариант - помочь Дерипаске за счет нас, налогоплательщиков. Какой вариант изберут - покажет, кто у нас в руководстве страной - патриоты или безродные космополиты, у которых где счета в банках - там и родина...
      Metallurg_2
      1. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 06:59
        Цитата: Metallurg_2
        Какой вариант изберут - покажет, кто у нас в руководстве страной - патриоты или безродные космополиты, у которых где счета в банках - там и родина...

        wassat Попробую угадать ...
        iliitchitch
      2. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 07:19
        любитель гаджетов уже предложил помочь за счет бюджета барыгам, попавших под санкциями
        Не либероид Русский
        1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 07:36
          Вот пусть он и помогает, а бюджетное бабло не трогает...
          Metallurg_2
      3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:26
        Цитата: Metallurg_2
        Если национализируют (и не только Русал, а все"честно награбленное" во время прихватизации) - хорошо

        И что, скажите, хорошего?
        Нанимать тучу управленцев, за Ваш (и мой) счет, которые всяко будут менее, кхм, эффективны, чем частники?
        Пока предприятие Дерипаскино - его, предприятия, состояние есть головная боль Дерипаски и тех, кого он нанял. Как только предприятие стало государственным... ох, не надо... я вот лично насмотрелся уже.
        Голован Джек
        1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 07:37
          Национализировать надо активы, долги оставить Дерипаске...
          Пока предприятие Дерипаскино - его, предприятия, состояние есть головная боль Дерипаски

          Ага, было очень заметно в Пикалево, чья это головная боль...
          Metallurg_2
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:12
            Цитата: Metallurg_2
            было очень заметно в Пикалево

            Вы еще Ветхий Завет вспомните negative
            Цитата: Metallurg_2
            чья это головная боль

            Предприятие, принадлежащее частнику, есть только его головная боль. По определению.
            Если частник при этом работает, соблюдая законы, платит налоги и не лезет в политику - это правильный частник.
            Оспорьте yes
            Голован Джек
      4. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:13
        Цитата: Metallurg_2
        Но могут выбрать и другой вариант - помочь Дерипаске за счет нас, налогоплательщиков. Какой вариант изберут - покажет, кто у нас в руководстве страной - патриоты или безродные космополиты, у которых где счета в банках - там и родина...

        уже выбрали-за наш счет
        Silvestr
      5. andrej-shironov Сегодня, 09:31
        Цитата: Metallurg_2
        Если национализируют (и не только Русал, а все"честно награбленное" во время прихватизации) - хорошо. Но могут выбрать и другой вариант - помочь Дерипаске за счет нас, налогоплательщиков. Какой вариант изберут - покажет, кто у нас в руководстве страной - патриоты или безродные космополиты, у которых где счета в банках - там и родина...

        Михаил, к чему сомнения! wink Как будто вы не знаете нашу компрадорско-олигархическую власть!
        andrej-shironov
      6. andj61 (Андрей) Сегодня, 09:54
        Цитата: Metallurg_2
        Если национализируют (и не только Русал, а все"честно награбленное" во время прихватизации) - хорошо. Но могут выбрать и другой вариант - помочь Дерипаске за счет нас, налогоплательщиков. Какой вариант изберут - покажет, кто у нас в руководстве страной - патриоты или безродные космополиты, у которых где счета в банках - там и родина...

        Помочь Дерипаске можно лишь единственным образом - некое количество люминия bully в госрезерв выкупить, причем по существенно сниженной цене. Не только же золото покупать - государству и цветные металлы требуются! hi
        andj61
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:44
      "Русал" национализируют" И в результате этого он исчезнет, повесив 400 миллиардов рублей долгов на плечи государства.
      Вадим237
      1. andrej-shironov Сегодня, 09:51
        smile Потом государство за счёт народа выплатит эти долги и снова отдаст Русал Дерипаске. Клёвая такая многоходовочка laughing
        andrej-shironov
  5. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:44
    Бездействие государства вызывает вопросы. В ключевых отраслях можно было и скупить акции, а не отдавать на откуп китайцам. Особенно в энергетике, химии и металлургии. Чем трежерис покупать, в себя бы вкладывали. Попутно и с выводом капитала из страны вопрос частично закрыли. А то так и будем вечно господ олигархов спасать.
    Сергей985
    1. Действительный репер (Алексей) Сегодня, 08:06
      Полностью согласен. Жаль наши великие экономисты во главе с Набиулиной этого не понимают.
      Действительный репер
      1. andrej-shironov Сегодня, 09:32
        Цитата: Действительный репер
        Полностью согласен. Жаль наши великие экономисты во главе с Набиулиной этого не понимают.

        lol О боже! А Путин не знает же про это! Вам надо срочно ему написать что бояре плохие дескать у него!!!
        andrej-shironov
    2. dsk (Сергей) Сегодня, 08:27
      Цитата: Сергей985
      Чем трежерис покупать, в себя бы вкладывали.

      Премьером должен быть производственник, "завхоз". Два "политика" явный перебор. Наш премьер сегодня встречается с Владимиром Владимировичем, завтра "отчитывается" перед госдумой за шесть лет "правления"
      dsk
  6. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:45
    Просесть рынок может ровно на ту сумму, на которую он ранее был надут.
    И ударит это только по тем, кто сидит в офисе за трейдинговой программой и периодически потрахивает секретуток.
    Metallurg_2
    1. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 07:19
      Цитата: Metallurg_2
      И ударит это только по тем, кто сидит в офисе за трейдинговой программой и периодически потрахивает секретуток.

      И у них бывают нервные денечки и "секретутки" их в такие денечки скорее всего не волнуют.
      IGOR GORDEEV
  7. Папандреу (Андрей) Сегодня, 06:47
    Господи. Нам то какое дело? У Вас, что доходы уменьшаться? Хуже того,что случилось в 90 х когда наши предприятия отошли кучке людей,уже не будет.
    Папандреу
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:54
      Нашими деньгами их убытки покрывать будут. Правильно Тэтчер сказала: нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Вот и думайте.
      Сергей985
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:28
        Цитата: Сергей985
        нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков

        Тетчер и про 15 миллионов русских... типа "сказала" request
        Деньги, которые Вы отдали - уже не Ваши. По определению yes
        Голован Джек
        1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 08:22
          Цитата: Голован Джек
          Деньги, которые Вы отдали - уже не Ваши. По определению
          Деньги, которые у Вас в руках - тоже tongue
          Симаргл
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:23
            Цитата: Симаргл
            Цитата: Голован Джек
            Деньги, которые Вы отдали - уже не Ваши. По определению
            Деньги, которые у Вас в руках - тоже tongue

            Это спорно. И совершенно не в тему.
            Минздрав предупредил (с).
            Голован Джек
            1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 08:31
              Цитата: Голован Джек
              Это спорно. И совершенно не в тему.
              Почему спорно? Греки знают, греки помнят. Эмитент (и не только) может резко залезть к нам в карман (инфляция, дефолт, деноминация и т.п.).
              И почему не в тему, если государство решает, как глубоко залезть в наш карман, за его деньгами?
              Симаргл
              1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:45
                В драгметаллах и произведениях искусства лучше всего хранить средства, они всегда будут в топе.
                Вадим237
        2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 09:45
          Про деньги она правильно сказала. Коль у нас законодательная власть выборная, то правительство ОБЯЗАНО отчитываться за каждую копейку. И не надо говорить, что это нереально, не будет, в наших условиях невозможно и т.д. Так должно быть. Пусть хоть всех пересажают и перестреляют. Я хочу знать, куда мои налоги уходят. Тогда и этих банкротов-олигархов содержать не будем. И каждый гражданин будет знать, где ЕГО деньги, которые он отдал в виде налогов.
          Сергей985
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:52
            Цитата: Сергей985
            Я хочу знать, куда мои налоги уходят

            Я, в общем, тоже... не против. Но для меня это все же не самое главное в жизни.
            Цитата: Сергей985
            Тогда и этих банкротов-олигархов содержать не будем

            Вы... второгодник.
            Двадцать раз объяснили - будь Русал хоть в чьей, да хоть в государственной, собственности - он бы точно так же (если не раньше еще) влетел бы под санкции.
            Трампа о возрождении США почитайте:
            Никогда не было лучшего времени, чтобы нанимать, строить, инвестировать и развиваться в Соединенных Штатах. Америка открыта для бизнеса, и мы снова конкурентоспособны...

            Чтобы быть конкурентоспособным - надо гасить конкурентов.
            Что США и пытаются делать, пока - небезуспешно, замечу.
            А Вы - "налоги, налоги"... Скушный Вы, и неинтересный request
            Голован Джек
            1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 10:25
              А проблемы у Русала не вчера возникли. Просто сейчас под соусом санкций нам все впаривать станут. На цитаты разобрали, а суть не поняли. А веселого мало, согласен.
              Сергей985
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:31
                Цитата: Сергей985
                А проблемы у Русала не вчера возникли

                Вчерашнее - это, видите ли, не просто "проблемы".
                Цитата: Сергей985
                под соусом санкций нам все впаривать станут

                Точно. У всех и вся главная и единственная задача - все "впарить" именно Вам. Других задач (и проблем) ни у кого больше нет.
                Цитата: Сергей985
                Коль у нас законодательная власть выборная, то правительство ОБЯЗАНО отчитываться за каждую копейку... Так должно быть

                Это, что ли?
                А что тут... понимать? belay
                Стандартная песня:

                Хорошо бы, хорошо бы
                Нам моржа поймать большого

                Ни о чем.
                Цитата: Сергей985
                веселого мало, согласен

                Ну, хоть это радует...
                Голован Джек
                1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:00
                  Конечно ни о чем, тем более не мои слова. И разговор ни о чем.
                  Сергей985
    2. andrej-shironov Сегодня, 09:34
      Цитата: Папандреу
      Господи. Нам то какое дело? У Вас, что доходы уменьшаться? Хуже того,что случилось в 90 х когда наши предприятия отошли кучке людей,уже не будет.

      Ну вам то точно никакого дела! wink Платить то будет народ России а не казахи.
      andrej-shironov
  8. Rossia (Ivan) Сегодня, 06:48
    интересно, Владимир Владимирович, с "помидорами не отделаются!" выйдет? Макдональдсы в центре Москвы уже все закрыли? Надо, на такой случай, пару открытых всегда держать. Чтоб было что с помпой закрыть. Теряюсь в догадках, каков будет ответ России)
    Rossia
  9. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:49
    хороший повод для разгона "медведевских"...хотя надежд на это мало...
    kepmor
  10. лысова (владимир) Сегодня, 06:56
    С дуру влезли в кап. развитие - теперь пожинаем. Хотя большинству на падение акций просто "очень много - рать".
    лысова
  11. Strashila (I) Сегодня, 07:00
    Все , как всегда... бизнес и ни чего более... прикрытого политическими заявлениями.
    Strashila
  12. Million (Влад) Сегодня, 07:01
    Какие руководители в государстве-такая и экономика....
    Million
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 07:04
    Цитата: Тралл
    Давайте ещё скинемся Дерипаске на бедность

    Altona
    1. andrej-shironov Сегодня, 09:36
      laughing Евгений посмеялся! Вот только грустный это смех. Государство уже скидывается на олигархов на наш счёт. Введение налога на сараи уже идёт.
      andrej-shironov
  14. demiurg (валера) Сегодня, 07:08
    Продать американские доллары, и купить по дешевке активы. Я даже не знаю, что может быть лучше для России.
    demiurg
  15. 9PA (Евгений) Сегодня, 07:09
    [quote=Арон Заави]Обычная биржевая игра на понижение под хороший предлог. Крупные держатели акций получили шанс скупить по дешевке ,находящийся у мелких держателей блок. Месяца за три все отыграет обратно. Это не системный кризис, а организованный.[/q

    как говорится хорошо бы если так. вероятно это начало очень глубокого кризиса
    9PA
  16. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:11
    Всё это конечно так, но во всём можно найти позитив. Это шанс правительству избавится от американского госдолга. Он сейчас будет в цене, так продавать его надо срочно, пока запад его не арестовал, и скупать государству акции наиболее рентабельных Российских компаний. И Российский рынок спасём и заработать на этом можно, пока спекулянты в панике бесятся.
    Рысь33
  17. oracul (леонид) Сегодня, 07:21
    Все эти биржевые игры страшны лишь тогда, когда экономика страны жестко завязана с глобализацией, которую много лет старательно выстраивали США с транснациональными корпорациями и банками. Все эти ВТО, МВФ, биржи, СВИФТ, доллар как международная валюта, которую печатает американская ФРС в том количестве, которое им надобно, Интернет, Фейсбук, рейтинговые агенства, международные трибуналы и суды действуют под прикрытием ЦРУ и НАТО. Святая простота хуже воровства - говорит народ, а он ошибается в частностях, но всегда прав в главном. Нельзя безоглядно доверять деловым партнерам от бизнеса, а уж тем более нельзя с ними дружить - всегда продадут, если только учуют свой интерес. Это не моё мнение, а американских специалистов по управлению человеческими ресурсами. Чтобы понимать многое из происходящего надо много знать, для этого следует много читать первоисточников самому, а не только рефераты и обзоры подготовленные помощниками. Кемеровская трагедия это показала со всей очевидностью, когда прозвучали слова о надзорных каникулах. Без контроля никогда не было и не будет успешного управления ни государственного ни на производстве.
    oracul
    1. 9PA (Евгений) Сегодня, 07:28
      Простой пример: предложение аллюминия на мировом рынке сбалансировано, крупнейшего российского (мирового) производителя аллюминия отрезали от пока американского рынка. Впереди европа. Налоговая база упадет, растет нагрузка на бюджет (надо помогать и тп). На очереди госдолг, что еще страшнее. Чиновников гора, пенсионеров льготных гора, воровство. Какие доступные средства у Вовы? подтянуть гайки простым (пенсионный возраст, ндфл, ндс, платон и тп). А теперь представьте если предложение газа и нефти будет достаточным для исключения РФ с рынка энергоносителей.
      9PA
  18. savage1976 Сегодня, 07:25
    Некоторое время назад цб рф снизил вложения в американские цб на 10 миллиардов долларов. 9 апреля капитализация фондового рынка потеряла порядка 800 миллиардов рублей(примерно 13 миллиардов долларов). Кто-то же скупил все эти на 20% подешевевшие бумаги. Догадаемся кто? В 2008тгоду РФ выкупила на $20 миллиардов нефтянку, в 2014 пости на такую же сумму банковский сектор. Делаем выводы.
    savage1976
    1. Комментарий был удален.
    2. Мимопроходил (Дима) Сегодня, 09:06
      Цитата: savage1976
      Некоторое время назад цб рф снизил вложения в американские цб на 10 миллиардов долларов

      А в реальности за год увеличил вложения в американские цб на 16 миллиардов долларов, а потом уменьшил на 5 миллиардов
      Мимопроходил
    3. andj61 (Андрей) Сегодня, 09:59
      Цитата: savage1976
      Некоторое время назад цб рф снизил вложения в американские цб на 10 миллиардов долларов. 9 апреля капитализация фондового рынка потеряла порядка 800 миллиардов рублей(примерно 13 миллиардов долларов). Кто-то же скупил все эти на 20% подешевевшие бумаги. Догадаемся кто? В 2008тгоду РФ выкупила на $20 миллиардов нефтянку, в 2014 пости на такую же сумму банковский сектор. Делаем выводы.

      Делаем выводы: медленным шагом, робким зигзагом движемся к светлой цели снижения зависимости от международного капитала. Теперь бы, воспользовавшись случаем, и в реальное производство бы вложиться! Правда, для этого экономблок правительства во главе с премьером поменять надо. feel На что менять будем? Как всегда - на водку! fellow hi
      andj61
      1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:04
        Цитата: andj61
        Делаем выводы: медленным шагом, робким зигзагом движемся к светлой цели снижения зависимости от международного капитала.

        Так это - хороший ответ нашим либералам, твердивших как мантру с 90-х : "На Западе - частная собственность - неприкосновенна".
        Прикосновенна, и ещё как прикосновенна... wassat
        stalkerwalker
        1. andj61 (Андрей) Сегодня, 10:08
          Цитата: stalkerwalker
          Так это - хороший ответ нашим либералам, твердивших как мантру с 90-х : "На Западе - частная собственность - неприкосновенна".
          Прикосновенна, и ещё как прикосновенна...

          И чем хуже отношения с Россией, тем более прикосновенна частная собственность наших олигархов там, на западе. Кипр и Англия - это только начало! fellow drinks
          andj61
  19. Комментарий был удален.
  20. Vard Сегодня, 07:41
    Фишка в том... что положение дел на бирже не отражает реального состояния дел в экономике... Биржа это сборище спекулянтов... пугливое и при малейшей опасности они как это... фиксируют прибыль... сбрасывают акции... Вот и сейчас это происходит...
    Vard
    1. 9PA (Евгений) Сегодня, 07:53
      Фишка в том что зарплаты военных (для доходчивости) обеспечены сырьем и долговыми обязательствами. Один день и такой результат. У них четкий многомерный план
      9PA
    2. andrej-shironov Сегодня, 09:38
      Цитата: Vard
      Фишка в том... что положение дел на бирже не отражает реального состояния дел в экономике... Биржа это сборище спекулянтов... пугливое и при малейшей опасности они как это... фиксируют прибыль... сбрасывают акции... Вот и сейчас это происходит...

      Вы частично написали правильно и биржа это сборище спекулянтов, а фишка в том что экономика России это сборище олигархов! wink Так что при малейшей опасности они вместе с властью сами знаете что....
      andrej-shironov
  21. Vard Сегодня, 07:54
    И ещё по поводу падения рубля... То что за этим стоит государство... которому сейчас просто не хватает денег на обещанные социальные программы, сомнений нет... опять в очередной раз дойка среднего класса...
    Vard
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:12
      Откуда у нас средний класс? Та мелкотень, которая себя к таким приписывает эт мизер, чего ты с них поимеешь?
      Чиновники богатые, так это только крупняк при должностях, верховых ваще ничего и никогда не затрагивает по серьёзному.
      Будут драть со всех остальных, а это если не нищие, то не далеко от этого ушли!
      rocket757
  22. Ethiopian_Colonel (Радик) Сегодня, 08:00
    Наиболее значимым фактором, повлиявшим на рынки, является запрет на любое сотрудничество с компаниями, попавшими в санкционный список, а также требование Минфина США по срокам выхода из российских активов. В соответствии с заявлением этого министерства до 5 июня сего года американским инвесторам и контрагентам разрешается проводить ряд расчетов с российскими компаниями, оказавшимися под санкциями, а до 7 мая - сделки по выводу активов из этих компаний. В частности, вплоть до 5 июня разрешается проводить лишь расчеты, необходимые для поддержания или прекращения действующих контрактов или соглашений, заключенных до 6 апреля 2018-го года, включая импорт товаров, услуг или технологий. Ограничение касается как юридических, так и физических лиц США, имеющих договорные отношения с отечественными компаниями "РУСАЛ", "Базовый элемент", En+ Group, "Газпром", "Агрохолдинг "Кубань", "Ренова", Группа "ГАЗ", "Евросибэнерго", "Русские машины" и других. Действие распространяется и на любые иные активы, в которых доля попавших в санкционный список компаний, превышает 50%. До 7 мая 20189-го года резидентам США, как физическим, так и юридическим лицам, разрешается передать долги, капитал или иные активы в "РУСАЛе", En+ Group и Группе ГАЗ третьим лицам вне юрисдикции США.
    В соответствии с указанием Минфина лица, которые вышли из активов и долговых взаимоотношений с перечисленными российскими компаниями обязаны в течение 10 дней после 7 мая и 5 июня предоставить в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) полный отчет о каждой совершенной сделке, включая даты, условия и полное наименование участвующих сторон. Пока под фактические санкции попали только "РУСАЛе" и En+ Group". Но мало, кто сомневается, что за ними последуют и другие российские корпорации, поставленные американцами в "черный список". И именно эти опасения предопределили динамику сегодняшних торгов на отечественных биржевых площадках. При чем под распродажу попали не только бумаги металлургических компаний, против которых были направлены американские санкции, но и акции эмитентов, так или иначе связанных с последними.
    Ethiopian_Colonel
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:07
      Всё понятно, дальше то что? Правительство на кол? Почти все заслужили, ещё кого?
      Придут новые, такие же, потому что система такая.
      Призывать упорно трудиться и затянуть потуже пояса, всем, кроме "избранных"!
      Ситуация предсказуемая и не раз МНОГИМИ предсказанная! Не из под забора люди высказывали, но и не при власти которые .... предлагали делать, предпринимать разные меры! Даж "отец родной" прямым текстом предупреждал нашу национальную толстопузую элиту. И что, кто то послушал? Бегали в штаты, лизали причинное место полосатым бандитам.
      Все равно система выкрутится, но опять за счёт народа.
      Сказать, что надоело, значит ничего не сказать! Там наверху всем похоже и так хорошо!
      rocket757
  23. HIW (илья) Сегодня, 08:51
    У кого то ещё есть иллюзии что существующая власть россии заботится о экономике страны ??? Какая наивность... нефть и газ и частных руках, капиталы выводятся за границу, сколько там в ценных американских бумагах ??? сто милиардов или больше??? В экономику россии они значит не вкладывают а в бумаги сша вкладывают - и кто они после этого если не предатели. Это уже не наша элита если их можно за яйца из за бугра дёргать. А народ одел розовые очки и голосовал за ввп - теперь жрите, образование платное, медецина платная, зарплаты и пенсии нищенские, за что голосовали то и получили
    HIW
  24. BAI Сегодня, 08:54
    Сбылась заветная мечта российского правительства - рубль просел, теперь даже искусственно валить не надо.
    BAI
  25. andrej-shironov Сегодня, 09:21
    Всем жителям России срочно затянуть пояса, желательно на шее! Всем олигархам -снять подтяжки, штаны и так не свалятся. Счас всем олигархам бюджет поможет за счёт народа! Власть то у нас народная-всё себе любимой за счёт народа. laughing
    andrej-shironov
  26. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 09:43
    В 2001 сразу после 911 биржевой индекс Германии DAX упал с 8400 до 2200 за считанные дни. Сейчас он выше 12000. То же самое произошло с Японией и США.
    Dietmar
  27. tchoni (Евгений) Сегодня, 09:47
    А нефик держать фонды национального достояния в буржуйской валютн, нефик торговать природными ресурсами за доллар.....
    tchoni
  28. 341712 (Николай) Сегодня, 10:00
    Цитата: spirit
    Так мы и скинемся)сейчас хотят дачников новыми налогами обложить и Платон модернизировать ,Люди новая нефть ,так что скинемся и не раз hi

    Пошли они зачем!!! И Айфоню пусть с собой заберут...
    341712
  29. konstantin68 (Константин) Сегодня, 10:12
    Цитата: sapporo1959
    Интересно? Был рубль 36,а сейчас уже довольны коридором и в 60.Вот и не пойму,то ли это экономический подъем,то ли результат просмотра телепередач?

    Представьте,был и 0.56 рубля когда-то. Все течет,все меняется. Сейчас правила игры пишут они и играем мы на их поле,к сожалению.
    konstantin68
  30. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 10:18
    Анализ экономической ситуации сегодня проводят все кроме профессионалов. Читатели "ВО", вы видели мнение о ситуации экономистов-академиков РАН, хотя бы директора ИНХП РАН академика Ивантера В.В.? Нет. А почему, да потому, что все не так плохо. Задайтесь вопросом. Кто покупает акции наших компаний, принадлежащих несуществующим олигархам , на внешних рынках? Кому они нужны? Правительство должно развивать промышленность. Надо выпускать гражданскую продукцию, в том числе ина предприятиях ОПК для своей страны и на экспорт. Я бы мог многое поведать, но надо готовить отчет о новой НИР, заданный Постановлением Правительства.
    мичман
  31. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 11:24
    stalkerwalker,
    Цитата: stalkerwalker
    Это - проблема компетенции высшего руководства и местного аппарата управления, упирающегося в конечном итоге в лояльность и честность местных кадров.
    Выборы - 2018 показали, что чудовищную малограмотность как электората, поддержавших тётю-лошадь, так и самих кандидатов. Подобная ситуация в управленческом аппарате - чудовищная нехватка грамотных специалистов.

    Это проблема неадекватного законодательства - специалисты есть, но т. н. "тупые бюрократы" их не поддерживают - ведь они говорят о необходимости часть денег вкладывать в предприятие, а не в карман бюрократа.
    По поводу электората и выборов я с Вами не согласен в корне - люди поддержали единственного по настоящему сильного лидера. Я думаю беда в том, что мы до сих пор не научились жить в капиталистическом строе, отстаивать свои интересы - люди терпят фактически издевательства высшего руководства на рабочих местах, но про организацию сильного профсоюза никто не задумывается - в этом наша проблема.
    11черный
  32. viktor. (Чита) Сегодня, 12:19
    Слышал в Якутии Канадское золотишко по аэродрому валялось,а что наши правители в счёт погашения убытков не могут под заморозить их труд и вложение?
    viktor.
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