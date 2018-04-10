Российская экономика под ударом

Валютные курсы по отношению к российскому рублю продолжили рост. Так, впервые более чем за полтора года курс евро приблизился к отметке в 75 рублей, курс доллара вырос почти до 60,5 рублей. Таким образом, суточный рост европейской и американской валют составил по отношению к рублю 4,13% и 3,7% соответственно. Это рекордный суточный рост с 2016 года.При этом нужно констатировать, что накануне американский доллар значительно прибавил и в отношении к другим мировым валютам – японской йене, британскому фунту стерлингов, швейцарскому франку.За 9 апреля ушли вниз индексы ММВБ и РТС, индексы практически всех основных российских отраслевых секторов. Примечательно, что падение не коснулось исключительно высокотехнологичных производств, одним из которых является машиностроение. Так, машиностроительный индекс на фоне общего спада показал рост на уровне примерно 0,9%.Но вместе с тем почти на 10% просел финансовый сектор, на 7% - сектор энергетики, на 10,6% - сектор металлургии (включая и известные причины с компанией «Русал», а точнее с её владельцем), сектор телекоммуникаций – на 7%, нефтегазовый – на 5 с лишним процентов, сектор химии и нефтехимии – на 3,85%, потребительский – на 4,93%.Стоимость акций некоторых российских компаний за сутки упала на треть. На этом фоне обращает на себя внимание существенный рост капитализации инвестиционных групп, многие из которых используют проседание рынка, чтобы вложиться на минимуме и заработать по максимуму.