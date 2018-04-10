12:22 10 апреля
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Китай планирует создать базу в Южно-Тихоокеанском регионе

Китайские власти планируют создать военно-морскую базу на Вануату в 2 тыс. км от берегов Австралии, передает ТАСС сообщение газеты The Sydney Morning Herald.



«Китай обсудил с Вануату возможность своего постоянного военного присутствия в Южно-Тихоокеанском регионе, отмечает издание. Хотя официальных предложений правительству Вануату пока не сделано, высокопоставленные источники в разведывательных кругах Австралии полагают, что результатом реализации планов Пекина может стать строительство постоянной военной базы», – говорится в сообщении.


База будет расположена менее чем в 2 тыс. км от берегов Австралии. По мнению газеты, «это позволит Пекину продвинуть свою военную мощь в Тихоокеанский регион и изменить установившийся стратегический баланс, что потенциально увеличивает риск конфронтации между Китаем и США».

Как отмечается в статье, перспектива создания форпоста КНР столь близко от Австралии обсуждалась на самом высоком уровне в Канберре и Вашингтоне. Разведка Австралии, США и стран-союзников в регионе «с тревогой следят за расширением влияния Китая в странах Океании, который использует для этого предоставление правительствам островных государств займов и различные инфраструктурные проекты», пишет издание.

Вануату – небольшое тихоокеанское государство в Меланезии, расположенное на 83 островах архипелага Новые Гебриды, общая площадь – около 12,2 тыс. кв. км. Размер экономической помощи со стороны Китая – $243 млн.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 08:10
    нам тоже желательно создать новый форпост на Командорских островах с Мигами, Кинжалами, ПВО и Бастионами
    * направление в сторону Алеутских островов
    Romario_Argo
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:46
      Нам бы на Курилах твердо стоять ! А это хорошая заноза и япам и юсовцам !
      Uncle Lee
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:16
      Цитата: Romario_Argo
      нам тоже желательно создать новый форпост

      А казна потянет?
      Piramidon
  2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:21
    Ждём нытья пентагона о необходимости увеличения военного бюджета, чтобы противостоять китайской "агрессии".
    Alex-a832
  3. cniza (Виктор) Сегодня, 08:27
    Похоже маховик раскручивается по полной и дальше будет совсем не весело ни для кого.
    cniza
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 08:27
    Где-то напряглась одна Япония.... recourse
    DEZINTO
  5. Труд (Тимур) Сегодня, 08:28
    Китай молодцы. Действуют без всяких оглядок, продвигают свои интересы и наплевать им что там думают на западе. У нас пока все по другому, только озабоченность и высказываем.
    Труд
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:17
      Цитата: Труд
      Китай молодцы. Действуют без всяких оглядок, продвигают свои интересы и наплевать им что там думают на западе. У нас пока все по другому, только озабоченность и высказываем.

      Китайцы могут себе такое позволить, у них бабла больше.
      Piramidon
      1. серафимамурский (Степан) Сегодня, 09:29
        Кроме бабла должна быть политическая воля и отсутствие пятой колонны в виде либерастии.
        У Китая есть деньги, есть политическая воля Коммунистической партии Китая и нет в стране пятой колонны.
        серафимамурский
        1. Житель Урала Сегодня, 09:51
          У них еще и людей больше...
          Житель Урала
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:59
    Цитата: Piramidon
    Цитата: Romario_Argo
    нам тоже желательно создать новый форпост

    А казна потянет?

    А как же, Дальний Восток нужно укреплять! wink
    Симон
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:04
    Разведка Австралии, США и стран-союзников в регионе «с тревогой следят за расширением влияния Китая в странах Океании --- Хана вам англосаксы, Китай со своим много миллиардным населением, быстро оккупирует Австралию! laughing wink
    Симон
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