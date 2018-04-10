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Китай планирует создать базу в Южно-Тихоокеанском регионе
Китайские власти планируют создать военно-морскую базу на Вануату в 2 тыс. км от берегов Австралии, передает ТАСС сообщение газеты The Sydney Morning Herald.
«Китай обсудил с Вануату возможность своего постоянного военного присутствия в Южно-Тихоокеанском регионе, отмечает издание. Хотя официальных предложений правительству Вануату пока не сделано, высокопоставленные источники в разведывательных кругах Австралии полагают, что результатом реализации планов Пекина может стать строительство постоянной военной базы», – говорится в сообщении.
База будет расположена менее чем в 2 тыс. км от берегов Австралии. По мнению газеты, «это позволит Пекину продвинуть свою военную мощь в Тихоокеанский регион и изменить установившийся стратегический баланс, что потенциально увеличивает риск конфронтации между Китаем и США».
Как отмечается в статье, перспектива создания форпоста КНР столь близко от Австралии обсуждалась на самом высоком уровне в Канберре и Вашингтоне. Разведка Австралии, США и стран-союзников в регионе «с тревогой следят за расширением влияния Китая в странах Океании, который использует для этого предоставление правительствам островных государств займов и различные инфраструктурные проекты», пишет издание.
Вануату – небольшое тихоокеанское государство в Меланезии, расположенное на 83 островах архипелага Новые Гебриды, общая площадь – около 12,2 тыс. кв. км. Размер экономической помощи со стороны Китая – $243 млн.
«Китай обсудил с Вануату возможность своего постоянного военного присутствия в Южно-Тихоокеанском регионе, отмечает издание. Хотя официальных предложений правительству Вануату пока не сделано, высокопоставленные источники в разведывательных кругах Австралии полагают, что результатом реализации планов Пекина может стать строительство постоянной военной базы», – говорится в сообщении.
База будет расположена менее чем в 2 тыс. км от берегов Австралии. По мнению газеты, «это позволит Пекину продвинуть свою военную мощь в Тихоокеанский регион и изменить установившийся стратегический баланс, что потенциально увеличивает риск конфронтации между Китаем и США».
Как отмечается в статье, перспектива создания форпоста КНР столь близко от Австралии обсуждалась на самом высоком уровне в Канберре и Вашингтоне. Разведка Австралии, США и стран-союзников в регионе «с тревогой следят за расширением влияния Китая в странах Океании, который использует для этого предоставление правительствам островных государств займов и различные инфраструктурные проекты», пишет издание.
Вануату – небольшое тихоокеанское государство в Меланезии, расположенное на 83 островах архипелага Новые Гебриды, общая площадь – около 12,2 тыс. кв. км. Размер экономической помощи со стороны Китая – $243 млн.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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