12:20 10 апреля
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В Сбербанке рассказали о рисках в связи с новыми санкциями США

Общий размер риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций Минфина США от 6 апреля составляет менее 2,5% активов, сообщает Рамблер со ссылкой на заместителя председателя правления банка Александра Морозова.



По словам Морозова, Сбербанк делает это заявление «в связи с рыночной волатильностью», требования к заемщикам обеспечены в том числе активами, не имеющими отношениями к компаниям, включенным американцами в черный список (SDN).


Менеджмент банка внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для банка,
отметил он.

Сообщается. что «на 1 апреля у Сбербанка было чуть более 23,4 трлн руб. активов. Фактически речь идет о том, что размер риска на компании из нового списка SDN может составлять около 585 млрд руб.».

О новых блокирующих санкциях было объявлено 6 апреля. Под них попали 24 россиянина и 15 связанных с ними компаний. В их числе: «председатели правления ВТБ Андрей Костин, "Газпрома" Алексей Миллер и Газпромбанка Андрей Акимов, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг и основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов».

В понедельник утром на российском рынке началась распродажа активов. Акции Сбербанка рухнули на 20% в течение торгового дня.

Снижение котировок – это следствие падения рынка, отмечает он. Бумаги госбанка есть в портфелях всех крупных фондов. Сейчас у них есть возможность выйти из этих позиций: акции банка растут без остановки более двух лет, и даже при снижении котировок на 10-20% фонды фиксируют отличную прибыль,
пояснил финансовый аналитик Михаил Ганелин.

Использованы фотографии: http://creditvsberbanke.ru
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Комментарии 62

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  1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 09:44
    Ну хоть кто-то фиксирует прибыль. negative У меня другой вопрос: а вот за эти 4 конфронтационных года правительство вообще подготовилось к экономической войне? или мы все еще рассчитываем на благосклонность запада, что понятно дело абсурд и граничит с госизменой. sad
    Dimontius
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:48
      Экономический блок правительства живет по принципу
      Дормидонт
      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 10:16
        Сейчас у них есть возможность выйти из этих позиций: акции банка растут без остановки более двух лет, и даже при снижении котировок на 10-20% фонды фиксируют отличную прибыль,

        У них там (в финансовых сферах) какая-то другая, своя жизнь. smile Это всё равно, как, если бы я сейчас стал рассказывать о влиянии квантовых эффектов на распределение Максвелла по модулю скорости в квазиидеальном газе при условии, что произведение координаты и импульса молекулы существенно больше постоянной Планка.
        Прокат
      2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:27
        Народ России! Дружно поможем банкирам - олигархам! Они страдают. Скинемся кто сколько может. Они теперь вынуждены в 2 раза сократить... длину своих яхт! Жжжжаль.
        Серж Горелый
    2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 09:49
      Вы ведь сами себе ответили (про правительство) ! Они - прибыль фиксируют! yes
      Охотовед 2
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 10:04
        В понедельник утром на российском рынке началась распродажа активов. Акции Сбербанка рухнули на 20% в течение торгового дня.

        А уж как лизал греф седалище янкесовского фрс! И в Крым не пошел - хозяева обидятся, а они его как половую тряпку использовали. К лизунам у янки отношение всегда хамское, и по делом! negative
        майор Юрик
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:51
      Цитата: Dimontius
      а вот за эти 4 конфронтационных года правительство вообще подготовилось к экономической войне

      Если бы нет,вы бы уже давно с мяса перешли на доширак
      Александр романов
      1. den3080 Сегодня, 11:02
        какой доширак? на серые рожки из позапрошлогодней муки с жучками(протеин).
        den3080
    4. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:54
      Цитата: Dimontius
      или мы все еще рассчитываем на благосклонность запада

      А кстати, что там с резервом в USD?
      Dashout
    5. volodya (владимир) Сегодня, 09:56
      Цитата: Dimontius
      Ну хоть кто-то фиксирует прибыль. negative У меня другой вопрос: а вот за эти 4 конфронтационных года правительство вообще подготовилось к экономической войне? или мы все еще рассчитываем на благосклонность запада, что понятно дело абсурд и граничит с госизменой. sad

      Все рассуждения, про всякую волатильность, лично мне до лампочки! Но я помню как было!
      volodya
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:06
        Цитата: volodya
        ! Но я помню как было

        Судя по картинке ,вы помните то,что вам выгодно.
        Зарплаты и пенсии огласите и шикарный выбор магазинов запостите.А то я сгущенку в детстве кушал благодаря деду ветерану. Сгущенку раз в месяц ему давали в паике, впрочем ,как и кофе бразильский.
        Картинку можно назвать Слава СССР
        Александр романов
        1. ochakow703 (Сергей) Сегодня, 10:18
          Ну, что ж, уважаемый Александр романов, поднимаем ручки и кричим - "Здаемсу!" Вы на Болотную пойдете, или с дивана наблюдать будете? А про Советский Союз Вы лживую картинку поставили, на этой картинке наша страна уже была продана с потрохами горбачевым и прочими дерьмократами. Как говорится, к этому моменту мы уже пришли к "консенсусу".
          ochakow703
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:29
            Цитата: ochakow703
            А про Советский Союз Вы лживую картинку поставили, на этой картинке наша страна уже была продана с потрохами горбачевым и прочими

            В 91 году ( когда ее продали) в магазинах начали появлятся продукты. И отменили талоны .Это картинка конца 80Х .
            Цитата: ochakow703
            поднимаем ручки и кричим - "Здаемсу!

            Всёпросрали кричите такие ,как вы.Парадокс да?
            Александр романов
            1. ochakow703 (Сергей) Сегодня, 11:03
              Во, как! Пространственно-временное блуждание. Пусть эта картинка будет конца 80-х (в чем сомневаюсь) а когда к власти пришел Вами обожаемый Михаил Сергеевич? Вооот, с него, с 1985 года все и полетело в тартарары! Начал он с чего? Да, за трезвость стал бороться самыми радикальными способами, а это Вам не напоминает сценарий любой цветной революции? И не надо меня оскорблять "всепропальщиком", мы не настолько близко знакомы, чтоб дружескими матюгами обмениваться.
              ochakow703
              1. NKT (Сергей) Сегодня, 12:16
                Перекос в экономике гораздо раньше пошел, к 1985 году уже во многих регионах СССР были талоны на продукты: колбасу, масло, сахар.
                NKT
        2. volodya (владимир) Сегодня, 10:26
          Ваша картинка как раз относится к времени правления либерастов, а теперь они кричат "Путин столько времени у власти и ничего не сделал!" А что хорошего сделали либерасты? Развалили страну?
          volodya
        3. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 10:34
          Цитата: Александр романов
          А то я сгущенку в детстве кушал благодаря деду ветерану. Сгущенку раз в месяц ему давали в паике, впрочем ,как и кофе бразильский.

          Были ещё "продуктовые наборы" - по месту работы.
          А так... город Кировск, 1983 год. Мяса нет или есть - но только для своих, колбаса из рук выскальзывает, масло по 3-50 (ножом не режется, крошится и сочится водой). После Ленинграда местные магазины были, мягко говоря, шоком.
          Что же до декларируемой выше "машины за 5 тысяч", то на новую машину нужно было ещё отстоять в очереди. Дед ждал 10 лет.
          Не зря же в СССР процесс приобретения чего-либо отличного от стандартного набора чаще всего сопровождался терминами "достать" или "выбросили".
          Alexey RA
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:38
            Цитата: Alexey RA
            А так... город Кировск, 1983 год. Мяса нет или есть - но только для своих, колбаса из рук выскальзывает,

            БОльшевикам это доказывать бесполезно по одной простой причине. Они знают,что это правда,но врут сознательно и пишут-Вывсеврете.
            Цитата: volodya
            А что хорошего сделали либерасты? Развалили страну?

            А так ее либералы развалили belay А я думал комунисты.
            И на ваш вопрос ответ НИЧЕГО
            Александр романов
            1. ochakow703 (Сергей) Сегодня, 11:06
              Уууууу. А я думал, у Вас, Александр романов, получше дела...
              ochakow703
        4. Ecilop (Алексей) Сегодня, 11:37
          Цитата: Александр романов
          Цитата: volodya
          ! Но я помню как было

          Судя по картинке ,вы помните то,что вам выгодно.
          Зарплаты и пенсии огласите и шикарный выбор магазинов запостите.А то я сгущенку в детстве кушал благодаря деду ветерану. Сгущенку раз в месяц ему давали в паике, впрочем ,как и кофе бразильский.
          Картинку можно назвать Слава СССР

          да пожалста.
          Мама, 140 руб. Заведующая булочной. Пенсия 96 руб. Отец, 300 руб. Металлург. Пенсия 160 руб. Это начало 80х. Я, после пту, до армии 1985г. - 130 руб. Свердловск. Конечно не было много из того, что сейчас считается обычным. Но от голода никто не умер. Неправильно сравнивать сейчас и тогда по уровню жизни не давая поправку на прошедшие годы. Время то идет, почему вы решили, что еслиб СССР не развалился, то до сих пор в магазинах были бы пустые полки и интернет по талонам?
          PS. Да, интернета вообще бы не было, как в 1914м... request
          Ecilop
    6. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 10:00
      Цитата: Dimontius
      Ну хоть кто-то фиксирует прибыль. negative У меня другой вопрос: а вот за эти 4 конфронтационных года правительство вообще подготовилось к экономической войне? или мы все еще рассчитываем на благосклонность запада, что понятно дело абсурд и граничит с госизменой. sad

      А у нас экономика в принципе не своя. Ибо Центробанк есть шарашкина контора МВФ, и прописано это аж в Конституции, которую молодые демократы в начале 90х под диктовку западных "партнеров" писали.
      Не принадлежит Центробанк государству и все тут. А значит и деньги не государственные - что собственно на самих банкнотах прямо и указано. А Сбер есть конторка Центробанка. Следовательно большой ошибкой есть предполагать банк Грефа государственным. Отнюдь. Он не национальные интересы отстаивает. Вернее национальные, конечно. Но не российские.
      И показательно, что Греф с Набиулинной не в списках. Хотя после того, как Набиулину признали лучшим главой Центробанка европы - как по мне, то это звоночек, что засиделась она в своем кресле... Хотя ведь не сковырнуть ее оттуда... Нет таких прав у Правительства и Президента... Ибо - смотрите выше, неподсудны они нашим законам...
      ROSS_Ulair
      1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 10:07
        Цитата: ROSS_Ulair
        что засиделась она в своем кресле... Хотя ведь не сковырнуть ее оттуда... Нет таких прав у Правительства и Президента

        Она сидит на этой должности, потому что всех устраивает, и правительство и Гаранта. Существует великое множество способов "сковырнуть" laughing , но на это необходим приказ.
        kapitan92
        1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 10:16
          Хорошая книжка есть Николая Старикова - "Национализация рубля - путь к спасению России".
          Ее сам Темнейший почитывает, судя по кадрам фильма о нем известного западного режисера wassat
          «Статья 12 Закона о Банке России. Председатель Банка России назначается на должность Государственной Думой сроком на четыре года большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру для назначения на должность Председателя Банка России представляет Президент Российской Федерации… Государственная Дума вправе освободить от должности Председателя Банка России по представлению Президента Российской Федерации».

          Разобрались? Президент РФ представляет, Дума назначает. Она же снимает главу ЦБ с должности. Нет, все еще только начинается. Закон написан так хитро, что возможность уволить председателя Банка России со своего поста для президента и Думы чисто теоретическая. Чтобы в этом убедиться, надо лишь дочитать статью 12 до конца.

          «Председатель Банка России может быть освобожден от должности только в следующих случаях: 1) истечения срока полномочий; 2) невозможности исполнения служебных обязанностей, подтвержденной заключением государственной медицинской комиссии; 3) личного заявления об отставке; 4) совершения уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу приговором суда; 5) нарушения федеральных законов, которые регулируют вопросы, связанные с деятельностью Банка России».

          Выходит, что если председатель ЦБ: 1) здоров как бык, 2) его полномочия еще не истекли, 3) уходить сам не собирается, 4) кошельки у старушек не ворует, 5) соблюдает федеральное законодательство (то есть не дает кредиты своей стране) — то снять голубчика совершенно невозможно. Он может даже и кошельки у старушек воровать — пока нет приговора суда, не уволить его Государственной Думе. И президент России что-либо сделать бессилен.

          Оттуда цитата.
          И еще, оттуда же:
          Когда читаешь закон о Центральном банке, в голове постоянно крутится один вопрос: когда же и кто принял такой очевидно кабальный для России документ? Путин в 2002 году, если судить по названию (Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ)? Нет. Закон видоизменялся и дополнялся. А его самая первая версия была принята еще в 1990 году, когда на кремлевских башнях реял алый флаг СССР с серпом и молотом. Борис Ельцин с огромным перевесом выиграл выборы лета 1990 года и стал первым президентом России. А затем, через полгода своего президентства, 2 декабря 1990 года, он подписал закон «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» (Федеральный закон от 02.12.1990 № 394-1).
          ROSS_Ulair
          1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 10:25
            Цитата: ROSS_Ulair
            Выходит, что если председатель ЦБ: 1) здоров как бык,

            Я знаком с этими документами , но есть одно НО, при желании заказчика ,здоровье может "подкачать", сердечко не выдержит напряга или тромб, при существующем уровне развития химии это не проблема. Устраивает она ВСЕХ, вот и сидит на этой должности. hi
            kapitan92
            1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 10:38
              Остается надежда, что у ВВП сейчас руки развязаны будут, для глобальной чистки авгиевых конюшен Правительства от засилья прозападных либералов-псевдоэкономистов, отстаивателей национальных интересов нагло-саксов...
              ROSS_Ulair
              1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 10:43
                Цитата: ROSS_Ulair
                Остается надежда, что у ВВП сейчас руки развязаны будут, для глобальной чистки авгиевых конюшен Правительства от засилья прозападных либералов-псевдоэкономистов, отстаивателей национальных интересов нагло-саксов...

                Бум надеяться! hi
                kapitan92
                1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:02
                  Надеяться не вредно, только у меня вопрос так и вертится в том месте, где говорят мозг находиться должен!
                  - А сбербанк, он чей? Он за кого? ... минфин он чей, он против кого работает? стойкое такое ощущение, сто против нашей страны!!! -
                  rocket757
                  1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 11:24
                    Так и есть.
                    Выше в постах писал, что ЦБ контора МВФ (а МВФ известно чей), а СБ контора принадлежащая ЦБ. Таким образом власть никаким местом не может контролировать что ЦБ, что СБ. Причем прописано это и конституционно, и законодательно.
                    Извиняюсь, за много букв...
                    Из книги Старикова:
                    Кто еще верит в «случайность» действий ЦБ, почитайте интервью его руководителей. Заодно можете присмотреться к их биографиям. Все сплошь «птенцы гнезда Гайдара»:

                    «России нужна бюджетная революция, считает первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Следует отказаться от индексаций пенсий сверх уровня инфляции, сократить бюджетников и предоставить регионы самим себе, пишет он в свежем номере журнала "Вопросы экономики" называя предлагаемые меры "фискальным таргетированием"».[54] За очередным непонятным термином вполне понятные предложения: пенсионерам пенсию не увеличивать, уволить людей, не давать дотации в регионы. А как это? Кто эти регионы будет кормить, если сами они этого по разным причинам сделать не способны? Там всем умирать, что ли? Или с кистенем на большую дорогу выходить? Почему наши банкиры никогда не предлагают своим американским коллегам сокращать расходы, увольнять бюджетников и переставать давать деньги депрессивным Штатам? Потому что государство, которое не будет содержать территорию, неизбежно ее потеряет. Но замглаву Банка России это ничуть не волнует. Он предлагает своей Родине «предоставить регионы самим себе, в результате чего две трети страны будут жить за чертой бедности. А чтобы не было соблазнов увеличивать социальные расходы, предельный размер расходов федеральной казны нужно закрепить законодательно либо в рублевом выражении, либо в процентах от ВВП».[55]

                    Это — распад страны. Это ее гибель безо всякого вражеского вторжения. Просто с помощью «фискального таргетирования». Особенно пикантными такие предложения выглядят на фоне того, что руководство Банка России, согласно закону о ЦБ, само «устанавливает формы и размеры оплаты труда Председателя Банка России, членов Совета директоров, заместителей Председателя Банка России и других служащих Банка России».[56] И размеры «пенсионного обеспечения», кстати, тоже банкиры из Банка России сами себе определяют.

                    Что же заставило таких вот упакованных «патриотов», как Алексей Улюкаев, постепенно опускать высокую процентную ставку? А может быть, не что, а КТО заставил их ослабить процентную удавку, затянутую на шее нашей экономики?

                    Что делать, если ЦБ под контроль не взять, а экономику поднимать надо? Не можешь взять под контроль структуру — создай ее дублера. То есть банк развития и внешнеэкономической деятельности. Широкой публике эта организация известна под названием Внешэкономбанк.[57] По сути, это наследник еще советского «Банка внешнеэкономической деятельности СССР» (Внешэкономбанк СССР). С крушением СССР этот банк, ранее финансировавший всю внешнюю торговлю в Советском Союзе, потерял свое значение и уступил место под финансовым солнцем Центральному банку России. Потому что первый был государственным, а второй под государственный только мимикрирует. Занимался Внешэкономбанк в первые годы после гибели СССР практически исключительно переговорами о принципах и сроках выплаты его внешнего долга, который полностью лег на плечи одной России. И вот в 2001 году «вдруг» начинается возрождение: «В период с 2001 по 2003 год Внешэкономбанк по поручению Правительства обеспечивает финансирование ряда социальных проектов».[58] А потом и еще интереснее: «2002, Реорганизация деятельности Внешэкономбанка, усиление его роли как государственного финансового института. В соответствии с решением Правительства проведен комплекс мероприятий по реорганизации деятельности Внешэкономбанка».[59] В том же году Внешэкономбанк начинает заниматься деньгами Пенсионного фонда. А в 2003 году постановлением правительства ВЭБ назначен Государственной управляющей компанией по инвестированию пенсионных накоплений граждан.

                    Не можешь взять под контроль структуру — создай дублера. Именно этим и вызвано неожиданное «возрождение» Внешэкономбанка. В 2007 году меняется форма — создается государственная корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). В следующем, 2008 году ВЭБ участвует в финансировании более семидесяти инвестиционных проектов общей стоимостью около 750 млрд рублей.[60] Он дает долгосрочные кредиты юридическим лицам на сроки более пяти-десяти лет. То есть делает то, чего никак не хочет делать Центральный банк.

                    «С октября 2008 года… Внешэкономбанк осуществляет дополнительные функции, которые включают в себя рефинансирование задолженности российских компаний и банков перед иностранными кредиторами, выделение субординированных кредитов, а также поддержку фондового рынка».[61]

                    «Возьмем, например, ВТБ — контролируемую государством универсальную банковскую группу, занимающую по активам второе место в России. Под управлением команды Андрея Костина, который возглавил ВТБ в 2002 году, банк стремительно развивается <…> ошеломляющие результаты, которые показало подразделение инвестиционного бизнеса, стартовавшее фактически с нуля в 2008 году и всего за два года добившееся лидерства на российском рынке…», — пишет о ВТБ газета «Иле Financial Times».[62]

                    Контроль над ВТБ крепко держит в своих руках государство — 85,5 % акций даже после успешного публичного размещения в 2007 году находятся в его руках. Второй по величине активов банк в России — точно государственный.[63] Если наша догадка о создании «дублера» верна, остается только посмотреть, кого ВТБ дублирует. Вернее говоря, кого он дублировать способен? Второй — это всегда дублер первого. А кто занимает первое место по активам среди банков России? Сбербанк. У кого контрольный пакет этого банка? У государства? Нет. Контрольный пакет (более 60 %) акций «Сбербанка» принадлежит Центральному банку России!

                    То есть первый банк России находится, как и ЗВР, «не совсем» в руках у государства. А значит, ему нужно создать дублера, что и делает Путин. Ну а для полезного использования «Сбербанка» в интересах страны необходимо найти компромисс — компромисс между властью и Центральным банком, а вернее говоря — между Россией и международным банкирским закулисьем. Поэтому главой «Сбербанка» нужно сделать человека, который, с одной стороны, из команды Путина, а с другой — имеет репутацию либерала. И нашим, и вашим. Кого назначили? Германа Грефа…[64]

                    2009 год — ВЭБ кредитует строительство олимпийских объектов в Сочи, он самый настоящий банк развития: «Внешэкономбанк реализует государственную программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства через дочерний банк ОАО «РосБР». Объем финансовой поддержки, оказанной Внешэкономбанком для реализации данной программы, увеличился на 40 млрд рублей и на конец года составил 49 млрд рублей».[65] В августе 2009 года вступил в силу федеральный закон, наделяющий Внешэкономбанк правом инвестировать в корпоративные, субфедеральные, ипотечные облигации, облигации международных финансовых организаций и депозиты в кредитных организациях. То есть покупать не только государственные облигации США, но и облигации своей собственной страны и ее компаний. Обратите внимание: Внешэкономбанк МОЖЕТ покупать ипотечные облигации не пресловутых «Фани Мей» и «Фредди Мэк», а самые что ни на есть российские ипотечные облигации.[66] Есть и еще одна особенность — банк развития, в отличие от других банков, не подчиняется Центробанку, будучи агентом правительства, которое единственное может его контролировать.

                    Наконец, совсем недавно — в октябре 2010 года — начался новый виток теневого сражения за российские финансы. «Министерство финансов разработало законопроект о создании новой госкорпорации — Государственного финансового агентства (ГФА), — которая получит в свое распоряжение средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и другие государственные финансовые активы. Законопроект может быть внесен в правительство в течение двух месяцев. В настоящее время средствами Резервного фонда и ФНБ управляют Минфин и Центробанк».[67] Российская власть пытается всеми возможными способами забрать у Центрального банка контроль над финансовыми кладовыми страны, стараясь и здесь создать структуру-дублера и передать ему управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Противостояние идет за кулисами, битва за финансовый суверенитет ведется в тиши кабинетов. Что остается в такой ситуации ЦБ? Снижать ставку рефинансирования и прислушиваться к российской власти.

                    А если у вас еще остались сомнения в том, что огромные золотовалютные резервы Центрального банка не принадлежат России, просто спросите себя: зачем правительство собирается продавать пакеты разных компаний? Зачем, имея более 450 млрд долларов в ЗВР, продавать акции «Роснефти» и ВТБ? Чтобы получить деньги. А зачем продавать ликвидное имущество, чтобы получить деньги, если этих денег и так полно?

                    Ответ один — если эти миллиарды вам не принадлежат. А для проектов нужны средства, для развития нужны средства. Даже для борьбы с террористами необходимы не только спецслужбы, но и деньги. Деньги требуются для всего и всегда.
                    ROSS_Ulair
                    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:02
                      Привет Михаил soldier
                      Стариков вчера выступал на РадиоКП. Вообще то прямой эфир, эт мой самый любимый жанр .... иногда такое можно узнать, что искать будешь и не найдёшь!
                      Так то я в курсе, вопросы задаю, шоб кто нибудь ещё ответы для себя поискал. САМ найдёт, больше веры будет и знаний, а то убеждать некоторых, только время терять!
                      rocket757
                      1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 12:11
                        Виктор, согласен! hi
                        Чтобы собственную точку зрения иметь, крайне желательно несколько источников просмотреть, в том числе и не совсем дружественных... И только после этого точка зрения формируется на происходящие события.
                        Анализ - наше все! Благо сейчас, в эпоху развития интернетов всяких, чуть ли не информацию с категорией СС можно в сети нарыть, было бы желание laughing
                        ROSS_Ulair
    7. Scoun (Roman) Сегодня, 10:52
      Цитата: Dimontius
      У меня другой вопрос: а вот за эти 4 конфронтационных года правительство вообще подготовилось к экономической войне?

      Ну есть мнение что часть технологии наши отработали на Венесуэле - Петро криптовалюта.
      Сейчас ускоренно запускают процесс создание офшоров на острове Русский, порт Владивостока, и в Калининграде с ведением криптовалюты.
      Вот как то так и интересно то что ссм законопроект был предварительно подготовлен и его не будут запускать с нуля.
      Scoun
    8. tun5t (игорь) Сегодня, 11:22
      Dimontius -- это С.А. Багдасаров . эра водолея- народ сам по себе, власть сама бабки делит
      tun5t
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:05
        Ну эт не новость. Практически везде так, степень иллюзий только разная, типа - Мы и Кардинал!!! -
        rocket757
    9. Deadушка (Виталий) Сегодня, 12:17
      Цитата: Dimontius
      а вот за эти 4 конфронтационных года правительство вообще подготовилось к экономической войне?

      "Сбербанк" давно частная лавочка request
      Deadушка
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:47
    Беспокоиться нечего. Герман Оскарович без гешефта не останется. А вот вкладчики...
    Дормидонт
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:48
    Потряхивают всё таки санкции Россию ... Полагаю сдюжим....
    a.s.zzz888
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 09:50
    Вот можно глянуть фильм по этой теме....

    DEZINTO
  5. Masya Masya (Марина) Сегодня, 09:52
    Граждане, не храните деньги в сберегательной кассе... если конечно они у вас есть... wink
    Masya Masya
  6. tun5t (игорь) Сегодня, 09:53
    Потрахивают санкции Россию, пологаю всё-таки сдюжим.... lol
    tun5t
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 10:01
      Цитата: tun5t
      Потрахивают санкции Россию, пологаю всё-таки сдюжим.... lol

      ??? Надеюсь у Вас ошибка, и правильно «потрЯхивают»? what
      Ну а если нет... Это сайт ВО, а не вестник ЛГБТ! yes
      Охотовед 2
      1. tun5t (игорь) Сегодня, 11:34
        Опять потрахивают Россию, а выход терпеть?, тут писали мне про ЛГБТ, а что большая разница между этим? Терпил всегда чпокают, мыж люююбим запад а Китай для нас как мы для европитеков
        tun5t
  7. Vard Сегодня, 09:56
    С тех пор как я на Вацловской площади в Праге увидел рекламу Сбербанка... кредиты под четыре процента годовых... я с этой организацией отношений не имею...
    Vard
  8. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:00
    Про Крым опять молчок.
    Может откроет личико Гюльчатай-Греф и прояснит ситуацию.
    ul_vitalii
    1. Скальпель (Алексей) Сегодня, 10:18
      Пойдут в Крым, потеряют европейский рынок, а это миллиарды! В Крым они могут уже другим путём попасть.
      Скальпель
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:19
        Это было вчера, а сегодня уже может быть и пустые хлопоты. Сбербанк оставили для вишенки на тортик, а Грефа нам на растерзание.
        ul_vitalii
  9. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:01
    Выход один, опустить рубль - до 100 рублей за Евро и Доллар всё это зафиксировать.
    Вадим237
  10. Minus (Евгений) Сегодня, 10:04
    Очень сильно санкции ударят, само сабой.Уже бьют... Несколько минут назад разговаривал с человеком работающем на САЗе. Сбыт алюминия упал конкретно... Уже заморожено несколько ванн... Люди в панике...
    Minus
    1. ochakow703 (Сергей) Сегодня, 10:22
      Ай-яй, не хорошо лживые слухи распускать. За это маленьким ухи рвут. Вот Вы прокукарекали, затем еще какой олух подхватит... и понеслось. Вы уверены, что будет лучше? Или Вам плевать в какой стране жить, мне нет, и хочу что бы дети и внуки в России жили.
      ochakow703
      1. Minus (Евгений) Сегодня, 10:37
        Слухи? Нуну... Нам санкции, а руководство обтекает... Где достойный ответ на санкции? И позвольте спросит, с чего вы взяли что это слухи? У меня товарищь на САЗе работает..
        Minus
        1. ochakow703 (Сергей) Сегодня, 11:21
          А у меня кум на КрАЗе. И все у них тип-топ. Ну, бузят менеджеры, а народ как работал, так и работает. И "ни одной ванны не заморожено".
          ochakow703
          1. Minus (Евгений) Сегодня, 11:54
            https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Ftass.ru
            %2Fekonomika%2F5108281&fallback=1
            http://inter-volgograd.ru/2018/04/09/zapadnye-san
            ktsii-kosnulis-volgogradskij-alyuminievyj-zavod/
            Интересно ещё с чем связан сегодняшний срыв нагрузки на сазе? И почему на вечер намечено собрание работников?
            Minus
  11. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:05
    Эххх, а в Сбере имею небольшой вклад... Плюс пенсию туда перевёл... Что-то мне подсказывает надо бабосики забирать...
    gukoyan
  12. Тургон (Тургон - король Гондолина) Сегодня, 10:23
    Прежде чем бодаться с США нужно было укреплять собственную экономику в частности производственный сектор искать рынки сбыта своей продукции и не хранить большую часть валютных активов в облигациях ФРС. И ГЛАВНОЕ НЕ ПЛАКАТЬ ПОТОМ.
    Тургон
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:11
      Экономика, укреплять, развивать, эт прекрасно, нужно!!!
      Толко кто эти самые, которые должны руководить этим процессом???
      Уж не те ли последыши тех, кто эту экономику успешно, вдохновенно гробил!
      rocket757
  13. jncnfdybr (gtnh) Сегодня, 10:40
    Цитата: Minus
    Очень сильно санкции ударят, само сабой.Уже бьют... Несколько минут назад разговаривал с человеком работающем на САЗе. Сбыт алюминия упал конкретно... Уже заморожено несколько ванн... Люди в панике...

    Дочь офицера?
    jncnfdybr
    1. Scoun (Roman) Сегодня, 11:00
      Цитата: jncnfdybr
      Цитата: Minus
      Очень сильно санкции ударят, само сабой.Уже бьют... Несколько минут назад разговаривал с человеком работающем на САЗе. Сбыт алюминия упал конкретно... Уже заморожено несколько ванн... Люди в панике...

      Дочь офицера?

      Да тут просралополимерщиков ваоон с телегой, акции упали... и сразу..... - где наш ответ?!!! и плач Ярославны.
      Это не бой на ринге где сразу ответку дают, тут шахматы с маджонгом ближе, только фигур больше и масштаб иной.
      Scoun
    2. Minus (Евгений) Сегодня, 11:02
      Пользователь: jncnfdybr
      статус: Онлайн
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      Имя gtnh
      Место жительства rhfcyjlfh
      Зарегистрирован 9 апреля 2018 11:42
      Ну ну... Что же вы скрываете своё местонахождение? Я вот не стесняюсь правду написать.
      Minus
    3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:14
      У нас народ ко всему устойчив, давно уже! Катастрофы не будет, прорваться сможем, если рулевой всех "элитных" заставит работать на свою страну.
      В это приходиться опять верить, выхода простого опять нет!
      rocket757
      1. tun5t (игорь) Сегодня, 11:30
        Опять потрахивают Россию, а выход терпеть?, тут писали мне про ЛГБТ, а что большая разница между этим? Терпил всегда чпокают, мыж люююбим запад а Китай для нас как мы для европитеков
        tun5t
  14. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 11:42
    Мне приснился страшный сон. Как будто наш гарант сдрейфил в пользу демократии и началась перестройка. Я проснулся с тяжелым сердцем. Я вспомнил как меня, человека в своей узкой области известного в мире высадили из трамвая за неуплату. Я больше так не хочу. Я хочу, чтобы гарант выступил и объяснил что он собирается делать, а если он захочет идти по пути непротивления злу насилием, то лучше прямо в гроб.
    mikh-korsakov
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:11
      Ошибка милейший, классическая, коренная так сказать!
      Никогда никакому Я, власть придержащие, отчёт давать не будут, гарантий тоже!
      Только когда будут очень многие МЫ есть реальный шанс эти гарантии и прочие НЕ ПУСТЫЕ обещания получить!
      Так было, есть и будет!!! soldier
      rocket757
      1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 12:20
        Я Вам не милейший
        mikh-korsakov
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