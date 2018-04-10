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В Сбербанке рассказали о рисках в связи с новыми санкциями США
Общий размер риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций Минфина США от 6 апреля составляет менее 2,5% активов, сообщает Рамблер со ссылкой на заместителя председателя правления банка Александра Морозова.
По словам Морозова, Сбербанк делает это заявление «в связи с рыночной волатильностью», требования к заемщикам обеспечены в том числе активами, не имеющими отношениями к компаниям, включенным американцами в черный список (SDN).
Сообщается. что «на 1 апреля у Сбербанка было чуть более 23,4 трлн руб. активов. Фактически речь идет о том, что размер риска на компании из нового списка SDN может составлять около 585 млрд руб.».
О новых блокирующих санкциях было объявлено 6 апреля. Под них попали 24 россиянина и 15 связанных с ними компаний. В их числе: «председатели правления ВТБ Андрей Костин, "Газпрома" Алексей Миллер и Газпромбанка Андрей Акимов, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг и основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов».
В понедельник утром на российском рынке началась распродажа активов. Акции Сбербанка рухнули на 20% в течение торгового дня.
По словам Морозова, Сбербанк делает это заявление «в связи с рыночной волатильностью», требования к заемщикам обеспечены в том числе активами, не имеющими отношениями к компаниям, включенным американцами в черный список (SDN).
Менеджмент банка внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для банка,отметил он.
Сообщается. что «на 1 апреля у Сбербанка было чуть более 23,4 трлн руб. активов. Фактически речь идет о том, что размер риска на компании из нового списка SDN может составлять около 585 млрд руб.».
О новых блокирующих санкциях было объявлено 6 апреля. Под них попали 24 россиянина и 15 связанных с ними компаний. В их числе: «председатели правления ВТБ Андрей Костин, "Газпрома" Алексей Миллер и Газпромбанка Андрей Акимов, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг и основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов».
В понедельник утром на российском рынке началась распродажа активов. Акции Сбербанка рухнули на 20% в течение торгового дня.
Снижение котировок – это следствие падения рынка, отмечает он. Бумаги госбанка есть в портфелях всех крупных фондов. Сейчас у них есть возможность выйти из этих позиций: акции банка растут без остановки более двух лет, и даже при снижении котировок на 10-20% фонды фиксируют отличную прибыль,пояснил финансовый аналитик Михаил Ганелин.
Использованы фотографии: http://creditvsberbanke.ru
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