В Сбербанке рассказали о рисках в связи с новыми санкциями США

Менеджмент банка внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для банка,

Снижение котировок – это следствие падения рынка, отмечает он. Бумаги госбанка есть в портфелях всех крупных фондов. Сейчас у них есть возможность выйти из этих позиций: акции банка растут без остановки более двух лет, и даже при снижении котировок на 10-20% фонды фиксируют отличную прибыль,