18:06 10 апреля
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В Сирии «засветились» колесные САУ с советскими дальнобойными пушками

Сирийская армия продолжает применять 130-мм колесные самоходные артиллерийские установки. Впервые эти САУ, выполненные на шасси четырехосных немецких коммерческих грузовиков Mercedes Actros 4140 были замечены еще в марте 2013-го, пишет Российская газета.



Пот данным из открытых источников, эти самоходки были разработаны в Сирии еще до начала гражданской войны. Их мелкосерийное производство началось уже в ходе конфликта.


Каждый новая самоходка выходила из мастерских с тем или иным улучшением. Например, постоянно модернизировалась броневая защита кабины. Однако артиллерийская часть оставалась неизменной – это 130-мм орудие М-46.



«Эти пушки по-прежнему держат за собой титул самых дальнобойных в сухопутных войсках Сирии. Обычным 33-килограммовым осколочно-фугасным снарядом они могут бить на дистанцию в 27 490 м. Также в боекомплект входят поставленные КНР активно-реактивные снаряды, способные поражать цели на расстоянии в 44 000 м», – говорится в публикации.

Без 130-мм САУ не обходится ни одно крупное сражение. Они применяются как высокомобильный артиллерийский резерв – благодаря колесной базе машины могут достаточно быстро перемещаться с одного участка фронта на другой.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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Комментарии 9

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  1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:10
    почему на заводе нельзя было подумать о бронировании кабины?
    Heterocapsa
    1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 15:25
      Цитата: Heterocapsa
      почему на заводе нельзя было подумать о бронировании кабины?

      Грузовик гражданского назначения изначально брался в качестве носителя.
      Вас Влад
    2. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:28
      почему на заводе нельзя было подумать о бронировании кабины?


      Эти грузовики предназначены для "гражданки".
      NF68
  2. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:19
    Заголовок то какой!!!! "Застветились САУ...." Самодел. Сирийцев ничуть не осуждаю, молодцы. У нас в 1941 г. тоже было что попало, лишь бы врага било. Тот же НИ-1 (на испуг). Вопросы к журналюгам. Но более практично, чем буксируемая. Дай Бог чтобы на пользу, и боевой удачи артиллеристам САА.
    Николай Петров
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:50
      Цитата: Николай Петров
      Но более практично, чем буксируемая.

      Вы когда нибудь видели, как они стреляют? В момент выстрела, от огромных динамических нагрузок, рама автомобиля скручивается чуть ли не в "штопор". Конструкция автомобиля не расчитана та такие нагрузки и на долго его не хватит.
      Orionvit
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:54
        Видел уважаемый, только не самодел. И более того сам стрелял в своё время 2С3. Но на безрыбье и рак рыба. Так что Ваш сарказм неуместен. Артполк Гвардейской Таманской.
        Николай Петров
        1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:42
          Вы уважаемый читайте внимательно, причём здесь 2С3? Разговор вообще то идёт о колёсной базе. Причём не специальной, а самодельной, на базе серийного грузовика.
          Orionvit
      2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:58
        Цитата: Orionvit
        нагрузки и на долго его не хватит

        Поставят на другой автомобиль.
        Серый брат
  3. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 14:30
    Сирийские "колёсные САУ " с 130-мм орудием М-46 известны уже не первый год....что журналистам писать уже больше не о чем ?
    Nikolaevich I
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