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ВМС Турции получили танкодесантный корабль TCG «Sancaktar»
На судоверфи Anadolu Shipyard (ADIK) состоялась церемония передачи Военно-морским силам Турции танкодесантного корабля TCG «Sancaktar» (L-403) класса LST, сообщает ресурс korabli.eu, со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, «передача состоялась почти через год после того, как 22 апреля 2017 года был введен в эксплуатацию головной корабль данного класса TCG "Bayraktar" (L-402)».
Ресурс напоминает, что TCG «Sancaktar» (L-403) является вторым в серии из двух кораблей типа LST. Контракт на их строительство был подписан 11 мая 2011. Спуск на воду L-403 был проведен в торжественной обстановке 16 июля 2016 года.
Корабли имеют водоизмещение 7254 тонны, длину – 138,7 м, грузоподъемность – 1200 тонн. Способны перевозить 350 человек десанта, до 20 танков и от 24 до 60 автомобилей.
Согласно информации, «передача состоялась почти через год после того, как 22 апреля 2017 года был введен в эксплуатацию головной корабль данного класса TCG "Bayraktar" (L-402)».
Ресурс напоминает, что TCG «Sancaktar» (L-403) является вторым в серии из двух кораблей типа LST. Контракт на их строительство был подписан 11 мая 2011. Спуск на воду L-403 был проведен в торжественной обстановке 16 июля 2016 года.
Спуск на воду.
Корабли имеют водоизмещение 7254 тонны, длину – 138,7 м, грузоподъемность – 1200 тонн. Способны перевозить 350 человек десанта, до 20 танков и от 24 до 60 автомобилей.
Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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