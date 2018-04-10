18:02 10 апреля
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ВМС Турции получили танкодесантный корабль TCG «Sancaktar»

На судоверфи Anadolu Shipyard (ADIK) состоялась церемония передачи Военно-морским силам Турции танкодесантного корабля TCG «Sancaktar» (L-403) класса LST, сообщает ресурс korabli.eu, со ссылкой на местные СМИ.



Согласно информации, «передача состоялась почти через год после того, как 22 апреля 2017 года был введен в эксплуатацию головной корабль данного класса TCG "Bayraktar" (L-402)».


Ресурс напоминает, что TCG «Sancaktar» (L-403) является вторым в серии из двух кораблей типа LST. Контракт на их строительство был подписан 11 мая 2011. Спуск на воду L-403 был проведен в торжественной обстановке 16 июля 2016 года.

ВМС Турции получили танкодесантный корабль TCG «Sancaktar»
Спуск на воду.

Корабли имеют водоизмещение 7254 тонны, длину – 138,7 м, грузоподъемность – 1200 тонн. Способны перевозить 350 человек десанта, до 20 танков и от 24 до 60 автомобилей.

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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Комментарии 8

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 15:06
    Мне вот интересно, куда недоСсултан собрался десанты высаживать? sad
    Ещё удивили сроки постройки! У Турок - видимо ОСК, отсутствует! sad
    Охотовед 2
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:13
      Видимо есть планы куда высаживать...
      gukoyan
      1. Громобой Сегодня, 15:26
        Цитата: Охотовед 2
        Мне вот интересно, куда недоСсултан собрался десанты высаживать?

        Крым и черноморское побережье Кавказа,в советские времена их именно через эту призму рассматривали.В данный момент это кажется просто нереальным,но кораблики новые и им ещё не одно десятилетие служить,за это время возможны тектонические сдвиги в политике,да и мир устал балансировать между спокойствием и войной.На греков они не рыпнутся,Брюссель допускает эти понты,чтобы держать обе армии в тонусе,поэтому Турцию всегда нужно рассматривать как члена НАТО.В Сирии у них сейчас тактические расхождения,но они всегда могут договориться.Американцы просто перенаправляют вектор усилий турков с курдов на Асада.
        Громобой
  2. Radikal Сегодня, 15:09
    А у нас "Ивана Грена" сколько "вымучивают"? sad
    Radikal
  3. максим1987 (Немчинов Максим Сергеевич) Сегодня, 15:11
    Цитата: Охотовед 2
    Мне вот интересно, куда недоСсултан собрался десанты высаживать? sad
    Ещё удивили сроки постройки! У Турок - видимо ОСК, отсутствует! sad


    греческие острова, однако, воевать хочет belay
    максим1987
  4. Radikal Сегодня, 15:12
    Цитата: Охотовед 2
    Мне вот интересно, куда недоСсултан собрался десанты высаживать? sad
    Ещё удивили сроки постройки! У Турок - видимо ОСК, отсутствует! sad

    Куда высаживать? Да хоть на Кипр. Или через "дорогу"... . sad
    Radikal
  5. Bronevick (Руслан) Сегодня, 15:27
    Ну и что? У нас Иван Грен есть, правда если корпус пополам не треснет, который три раза переваривали.
    Bronevick
  6. san4es Сегодня, 15:33
    Ресурс напоминает, что TCG «Sancaktar» (L-403) является вторым в серии из двух кораблей типа LST.
    30 мар. 2018 г.
    san4es
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