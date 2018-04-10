23:23 10 апреля
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Модернизированный Ми-26Т2В поднимется в небо уже в этом полугодии

Холдинге "Вертолеты России" во вторник сообщил, что опытный образец модернизированного вертолета Ми-26Т2В, разрабатываемого для Минобороны РФ, совершит первый полет до середины года.

Модернизированный Ми-26Т2В поднимется в небо уже в этом полугодии


Сейчас на "Роствертоле" совместно с разработчиком вертолетов "Ми" (МВЗ имени М. Л. Миля) завершается производство первого опытного образца вертолета Ми-26Т2В, который придет на смену использующимся Минобороны машинам. Планируем, что к концу первого полугодия новый вертолет совершит первый полет
- сказали в холдинге.


Там уточнили, что "Роствертол" также передал Минобороны два тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26, прошедших ремонт на предприятии, в ближайшее время машины направятся к месту постоянной дислокации.

Вертолеты Ми-26 применяются для транспортировки техники, крупногабаритных грузов, перевозки подразделений десантников, а также пожаротушения. Помимо версии для российских военных "Роствертол" также поставляет на экспорт гражданский вариант Ми-26Т2 и специально созданный для рынка КНР Ми-26ТС, передает ТАСС





Использованы фотографии: https://m.pronedra.ru/
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Комментарии 7

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 18:21
    Поднимется - Обсудим! hi
    Охотовед 2
    1. igor67 (Игорь) Сегодня, 18:38
      Цитата: Охотовед 2
      Поднимется - Обсудим! hi

      а чё машине не поднятся,уже 30 лет летает,разве , что как поокажет себя новый двигатель
      igor67
      1. exo (алексей) Сегодня, 21:24
        На нём,старый двигатель. К сожалению,пока это,основная проблема.
        exo
  2. copter77 (copter77) Сегодня, 21:37
    <!--filter:-->блин<!--/filter--> ...вот корпус чо кузнец ковал(((
    copter77
    1. copter77 (copter77) Сегодня, 21:38
      руки бы им вправить
      copter77
      1. copter77 (copter77) Сегодня, 21:39
        вид не приглядный, цена падает!
        copter77
    2. Prosha (Сергей) Сегодня, 22:41
      Ничего вы не понимаете, это же противорадарная поверхность - стелс))) Просто надо сделать правильную презентацию и объяснить потенциальному покупателю - если не купите, отключим газ!)
      Prosha
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