Модернизированный Ми-26Т2В поднимется в небо уже в этом полугодии

Сейчас на "Роствертоле" совместно с разработчиком вертолетов "Ми" (МВЗ имени М. Л. Миля) завершается производство первого опытного образца вертолета Ми-26Т2В, который придет на смену использующимся Минобороны машинам. Планируем, что к концу первого полугодия новый вертолет совершит первый полет

Холдинге "Вертолеты России" во вторник сообщил, что опытный образец модернизированного вертолета Ми-26Т2В, разрабатываемого для Минобороны РФ, совершит первый полет до середины года.- сказали в холдинге.Там уточнили, что "Роствертол" также передал Минобороны два тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26, прошедших ремонт на предприятии, в ближайшее время машины направятся к месту постоянной дислокации.Вертолеты Ми-26 применяются для транспортировки техники, крупногабаритных грузов, перевозки подразделений десантников, а также пожаротушения. Помимо версии для российских военных "Роствертол" также поставляет на экспорт гражданский вариант Ми-26Т2 и специально созданный для рынка КНР Ми-26ТС, передает ТАСС