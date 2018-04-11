09:53 11 апреля
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Нафтогаз: "Северный поток-2" теряет кудри ягнёнка

В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что потери украинской экономики в случае прекращения транзита российского газа составят около 3,5 млрд долларов в год. Из заявления председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева:

Где-то 2-3% от ВВП, это будет очень болезненно.


При этом Коболев явно не учёл того, что Украине в случае отказа России от использования украинского транзита придётся покупать газ, например, в Европе уже совсем по другим ценам – с учётом его транспортировки, например, через газопровод «Турецкий поток», продолжающий строиться.


Между тем, на странице «Нафтогаза» в Фейсбуке выразили удовлетворение заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам Меркель, вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» может быть окончательно решён со всеми европейскими партнёрами только в случае определённости с украинским транзитом. Это заявление Меркель на Украине восприняли как её желание «полностью поддержать украинский транзит». При этом сам «Северный поток-2» в Нафтогазе назвали «волком в овечьей шкуре, который начал терять кудри ягнёнка».

Нафтогаз: "Северный поток-2" теряет кудри ягнёнка


Нафтогаз:
Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте Северный поток-2 (…) Северный поток-2 перестают называть чисто коммерческим делом даже его традиционные сторонники. Он стремительно теряет кудри ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы.


На этом фоне стало известно, что «Нафтогаз» готовит новый иск в отношении «Газпрома» за то, что тот (цитата) "не исполняет решений Стокгольмского арбитража".


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Комментарии 39

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  1. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 07:35
    "Скачки" дорогое удовольствие , но заграницавампоможет. ..
    Ирек
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:39
      Это только трубу воткнули, а сейчас и газ пустят ! (сланцевый)
      Uncle Lee
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 07:51
        Доктор, дайте таблеток от жадности. Только побольше доктор, побольше!!!!!
        Серж Горелый
        1. GRF (Евгений) Сегодня, 09:22
          Надо вводить коэффициент лояльности к цене на газ. Чтоб внутри страны цена стремилася к себестоимости, а врагам кратно коэффициент взвинчивал цену. Тогда внутри страны производство будет вразы конкурентней того же Китая. Обидеть Россию будет просто дорого.
          Уравнивание цены газа для всех варьируются в основном за счет транспортных издержек, огромная уступка западу.

          А то как у С.Михалкова получается:
          Ну, пожалуйста, ну купите у нас газ, а то вам холодно будет...
          А много ль корова дает молока?
          Пора менять правила или продавца...

          И развивать инфраструктуру
          трубопроводную с друзьями а не с потенциальными врагами.
          И по сжижению газа для польш там всяких...
          GRF
    2. krops777 (Алексей) Сегодня, 07:59
      По словам Меркель, вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» может быть окончательно решён со всеми европейскими партнёрами только в случае определённости с украинским транзитом.


      Пока лето можно и повыеживаться, если России удастся достроить турецкий поток и силу сибири а еще развить производство СПГ, мощности будут выбраны, тогда ГТС руины и СП2 нам на фиг нужны будут, надеюсь в ЕС это понимают, а то если грянет суровая зима, СП2 своими силами и ускоренными темпами достраивать придется.
      krops777
      1. Scoun (Roman) Сегодня, 08:34
        Цитата: krops777
        Пока лето можно и повыеживаться, если России удастся достроить турецкий поток и силу сибири а еще развить производство СПГ, мощности будут выбраны, тогда ГТС руины и СП2 нам на фиг нужны будут, надеюсь в ЕС это понимают

        +++ все это понимают, пришла весна и в угоду Сша подмахивают.... но прекрасно понимают - лозунгами сыт не будешь.
        Scoun
    3. To be or not to be Сегодня, 09:07
      Курочка несла золотые яйца .Они взяли и съели саму курочку .
      .Вот и думай -кто они?
      To be or not to be
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:36
    И чему радуются, потом можно оставить СП-2, а про ржавый забыть и никто даже не дернется.
    ul_vitalii
    1. роман66 (роман) Сегодня, 07:41
      Виталий, привет hi как это чему радуются? Меркель им воздушный поцелуй послала, love значит, все же любит!
      роман66
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:02
        Рома, здравствуй hi smile Как мало им надо, их приголубили, они и замурлыкали. smile
        ul_vitalii
  3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:37
    «Нафтогаз» готовит новый иск в отношении «Газпрома» за то, что тот (цитата) "не исполняет решений Стокгольмского арбитража".


    Вот халявщики...всегда ими были...хотят чтобы за российский газ Россия и заплатила бы киевскому режиму.
    Страны Запада мечтают вернуться к временам 90-х годов когда Россия сама платила за свое унижение и самоуничтожение...
    не будет этого.
    Надо заставить США и ее сателлитов платить по полной из своего кармана за все пакости против РОССИИ из своего кармана...а они этого очень не любят.
    Тот же ЛЕХА
    1. роман66 (роман) Сегодня, 07:42
      а как тут, нахрен заставишь? у них все суды и арбитражи в кармане
      роман66
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:46
        у них все суды и арбитражи в кармане

        Значит надо обращаться в Басманный суд Москвы...уж он то назначит взыскание с НАФТОГАЗА Украины и стокгольмского арбитража 100% возмещение ущерба нашей стране в трехкратном размере
        Тот же ЛЕХА
        1. Sam_gosling (Leon Swampy) Сегодня, 07:54
          Договорной подсудностью международных контрактов басманный суд не предусмотрен от слова совсем. Как и любые российские суды.
          Sam_gosling
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 08:01
            Как и любые российские суды.


            Это не мешает судам Украины назначать многомиллиардные штрафы России ...хотя на это у них нет никаких оснований по международному праву... smile как говорится клин клином вышибают...поиграем с КИЕВОМ в такую же игру.
            Тот же ЛЕХА
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:46
      Ну,а что халявщики..."По сообщениям того же "Газпрома" приходится аккумулировать средства на оплату штрафов.Эта трагикомедия продлится не менее года.А если ещё и получится наших нагнуть,то и на все время.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      «Нафтогаз» готовит новый иск в отношении «Газпрома» за то, что тот (цитата) "не исполняет решений Стокгольмского арбитража".


      Вот халявщики...всегда ими были...хотят чтобы за российский газ Россия и заплатила бы киевскому режиму.
      Страны Запада мечтают вернуться к временам 90-х годов когда Россия сама платила за свое унижение и самоуничтожение...
      не будет этого.
      Надо заставить США и ее сателлитов платить по полной из своего кармана за все пакости против РОССИИ из своего кармана...а они этого очень не любят.
      210окв
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 08:02
        Плохо будет если ГАЗПРОМ пойдет на поводу у этих шантажистов...понятно что в случае удачи киевский режим продолжит шантаж уже с новыми силами и запросами.
        Тот же ЛЕХА
        1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 08:16
          Господи, ну зачем нам такие братья? Землю им (весь Юго-Восток )вместе с людьми подарили, газ по дешевке продавали, продукцию их покупаем. Ездят к нам , как к себе на дачу, трогать нельзя, на хамство заставляют отвечать вежливо( милицию, погранцов, таможенников и др. госслужбы) и т.д. Напрасно Путин не дал дойти до Одессы.
          ротмистр
  4. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 07:38
    "Мужик , купи кирпич .." это называется . Транзит укровский не нужен , но интересы нафтогаза надо учитывать . С чего бы , интересно . Уже и суммы озвучивают .
    Ни копейки голодранцам , пшли вон , болваны . Пусть с меркельши отжать попробуют .
    iliitchitch
  5. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:38
    Меркель уже выдала все разрешения на строительство СП2. Теперь в поддержку кастрюлеголовых можно с чистой совестью любые заявления делать.
    Сергей985
    1. AID.S Сегодня, 08:01
      Цитата: Сергей985
      Меркель уже выдала все разрешения на строительство СП2.

      Сегодня выдала, завтра забрала. А может позволят достроить, а потом запретят или обложат директивами. Если примут политическое решение. А ощущение такое, что все к этому идёт.
      AID.S
      1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 08:16
        Цитата: AID.S
        А может позволят достроить, а потом запретят или обложат директивами. Если примут политическое решение.
        -а если потом кран закрыть на "профилактический ремонт"?
        свой1970
      2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 09:01
        Не заберет. Кто от главного распорядителя газа откажется? Лишними рычаги влияния не будут. Немцы уже потные ладошки потирают.
        Сергей985
      3. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 09:11
        Цитата: AID.S
        Сегодня выдала, завтра забрала. А может позволят достроить, а потом запретят или обложат директивами. Если примут политическое решение. А ощущение такое, что все к этому идёт.

        Разделяю Вашу точку зрения. Сейчас Меркельша заняла выжидательную позицию. Все решится в ближайшее время в Сирии. Если п-сы нам "завернут оглобли" то не будет никакого СП, да и многого не будет. А если Трамп сдуется, как в случае с Ыном, то немцы вдоль трубопровода деревца побелят за свой счет.
        Вежливый Лось
    2. NKT (Сергей) Сегодня, 08:18
      Германия и Финляндия выдали, а еще остались: Дания и Швеция. Со второй проблем нет, а вот если первая откажет, то будем ее обходить + 10-15км.
      NKT
    3. kipod Сегодня, 09:04
      Цитата: Сергей985
      Меркель уже выдала все разрешения на строительство СП2. Теперь в поддержку кастрюлеголовых можно с чистой совестью любые заявления делать.

      меркель вчера сказала однозначно
      «Я указала, что реализация проекта «Северный поток — 2» без ясного понимания будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможна», — заявила Меркель.

      «Я, конечно же, очень внимательно выслушала украинские опасения. По итогам вчерашнего телефонного разговора с российским президентом я сказала, что нельзя допустить ситуацию, при которой из-за «Северного потока — 2» Украина потеряет всякую значимость при транзите газа. Я дала четко понять, что проект, с нашей точки зрения, невозможно реализовать до тех пор, пока не будет известна роль Украины при дальнейшем транзите газа. Из этого следует, что «Северный поток» — не только экономический проект, политические факторы тоже должны быть учтены». Далее: https://news.rambler.ru/politics/39583196/?utm_co
      ntent=rnews&utm_medium=read_more&utm_sour
      ce=copylink
      kipod
      1. шахтёр (Сергей) Сегодня, 09:15
        О том,что останется транзит в размере 10-15 млрд. кубов, говорят специалисты со всех сторон,не первый год)
        шахтёр
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:42
    На этом фоне стало известно, что «Нафтогаз» готовит новый иск в отношении «Газпрома» за то, что тот (цитата) "не исполняет решений Стокгольмского арбитража".
     Да, послать их куда нибудь в ...! И дело с концом wink
    Симон
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:30
      так. а почему должны исполнять бегом? до рассмотрения апеляции можно не торопиться, понимаю. денег хочется..
      роман66
  7. синоби (Юрий) Сегодня, 07:56
    Халява-эт такой наркотик,известный с первобытных времён.Самый первый и самый мощный.Привыкаеш моментально.Украина-наркоман.И ведёт себя как нарк.И относится к руине надо как к нарку.
    синоби
  8. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:01
    Полагаю после 2019 г. ненужной, если она дотянет в таком виде, зачтётся по-полной. angry
    a.s.zzz888
  9. Vard Сегодня, 08:22
    Украина как та бабка... сидит на скамейке и кричит... насилуют! На вопрос... Чего творишь... ответ... Уже и помечтать нельзя!
    Vard
  10. лысова (владимир) Сегодня, 08:52
    Ну да и останется ЕС греть свои задницы кудрями ягнёнка.
    лысова
  11. Strashila (I) Сегодня, 08:54
    "Нафтогаз» готовит новый иск в отношении «Газпрома» за то, что тот (цитата) "не исполняет решений Стокгольмского арбитража"... иск на не исполнение решения не вступившего в силу... круты... новое в юриспруденции.
    Strashila
  12. Кормчий (Дмитрий) Сегодня, 08:55
    Видимо Украину ждет прибалтийский вариант, со строительством на кредитные средства ряда СПГЯ терминалов. Эту идею уже озвучивали в правительстве. Осталось найти спонсора/в и смотрящих за распилом средств. В любом случае, Киевский режим в накладе не останется, а о населении даже никто и не собирается думать
    Кормчий
  13. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 08:55
    вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» может быть окончательно решён со всеми европейскими партнёрами только в случае определённости с украинским транзитом.

    Ну.. И с чего это скакуны взяли, что решать будут в их пользу? Ну решат и определят, что украинский транзит не нужен вообще... Может быть? Легко! Политическая составляющая есть? Ну может и есть.... Так чему радоваться?
    Продолжают вешать лапшу себе на уши и всем, кто готов эти бредни слушать...
    продолжайте, продолжайте, поскакунчики...
    КОТ БАЮН
  14. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 09:07
    Ну дык лето наступает, все крутыми становятся. Но лето не вечное. Что тогда петь будут. Опять-"прикрути."
    jncnfdybr
  15. Шурале (Шурале) Сегодня, 09:40
    ""При этом Коболев явно не учёл того, что Украине в случае отказа России от использования украинского транзита придётся покупать газ, например, в Европе уже совсем по другим ценам"
    Если кто не в курсе то украинцам реально дешевле покупать даже реверсный газ, такие вот расценки были у России для "братьев"...
    Шурале
  16. konstantin68 (Константин) Сегодня, 09:50
    Цитата: роман66
    Виталий, привет hi как это чему радуются? Меркель им воздушный поцелуй послала, love значит, все же любит!

    Меркель им сказала то,что обязана была сказать. дело в том,что функционирование газотранспортной системы Украины имеет хоть какой-то смысл при "прокачке" не менее 40-45 млрд.куб. м. При реализации СП-2,и "Турецкого потока" транзит через Украину конечно сохранится.... на уровне 15-20 млрд. кубов. а это равносильно тому,что его нет. Даже,в каком то смысле еще хуже- обязательства перед партнерами по транзиту будут требовать апгрейда ГТС,а там цифры просто нереальные. И инвестор не придет,смысл вкладываться в "мертвую" ГТС,если проще войти акционером в новые проекты "Газпрома". Круг замкнулся.
    konstantin68
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