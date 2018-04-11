Нафтогаз: "Северный поток-2" теряет кудри ягнёнка

Где-то 2-3% от ВВП, это будет очень болезненно.

Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте Северный поток-2 (…) Северный поток-2 перестают называть чисто коммерческим делом даже его традиционные сторонники. Он стремительно теряет кудри ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы.

В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что потери украинской экономики в случае прекращения транзита российского газа составят около 3,5 млрд долларов в год. Из заявления председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева:При этом Коболев явно не учёл того, что Украине в случае отказа России от использования украинского транзита придётся покупать газ, например, в Европе уже совсем по другим ценам – с учётом его транспортировки, например, через газопровод «Турецкий поток», продолжающий строиться.Между тем, на странице «Нафтогаза» в Фейсбуке выразили удовлетворение заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам Меркель, вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» может быть окончательно решён со всеми европейскими партнёрами только в случае определённости с украинским транзитом. Это заявление Меркель на Украине восприняли как её желание «полностью поддержать украинский транзит». При этом сам «Северный поток-2» в Нафтогазе назвали «волком в овечьей шкуре, который начал терять кудри ягнёнка».Нафтогаз:На этом фоне стало известно, что «Нафтогаз» готовит новый иск в отношении «Газпрома» за то, что тот (цитата) "не исполняет решений Стокгольмского арбитража".