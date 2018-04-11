15:26 11 апреля
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Под Дамаском задействованы «Акации» и «Гвоздики»

САУ 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика» продолжают оставаться основой самоходной артиллерии сирийской армии. Данная техника в настоящее время активно применяется в боевых действиях под Дамаском.



«Часто в ходе боев "Акациям" и "Гвоздикам" приходилось работать прямой наводкой по позициям и укреплениям террористов. Это имело не только боевой, но и психологический эффект. К началу вооруженного конфликта в Сирии насчитывалось около 400 2С1 и более 50 2С3. К настоящему времени некоторое количество этих боевых машин потеряно в ходе боестолкновений с террористами», – пишет Российская газета.




Калибр орудий у 2С1 – 122-мм, а у 2С3 – 152-мм. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом у первой – 15,2 км, у второй – 17, 4 км. Масса машин – 15,7 т и 27,5 т, соответственно.

«Гвоздика» оснащена двигателем мощностью 300 л.с., «Акация» – 520 л.с. Максимальная скорость машин – до 60 км/час. При этом 2С1 способен еще и плавать. Запас хода у обеих САУ достигает 500 км. Экипаж – 4 человека.



Обе машины давно уже не относятся к новинкам военной техники, однако в условиях Сирии их возможностей вполне достаточно, чтобы успешно выполнять боевые задачи, заключает издание.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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Комментарии 9

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  1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 13:40
    Надо добивать бармалеев... Пока не началось.
    LiSiCyn
    1. киргиз (роман) Сегодня, 13:43
      они там со времен Христа что то делят без конца, их не перебить, отогнать на другую полянку и хватит
      киргиз
      1. Аскет (Станислав) Сегодня, 14:02
        Цитата: киргиз
        они там со времен Христа что то делят без конца, их не перебить, отогнать на другую полянку и хватит

        Менталитет такой, на востоке ничего быстро не заканчивается, тем более войны.

        Разговорились испанец, турок и араб о самых популярных словах их языков, используeмых на работе.
        Испанец:
        - У нас очень популярно слово "маньяна". Это значит - сделаем завтра, послезавтра, короче - скоро...
        Турок:
        - Мы используем выражение "яваш-яваш". Смысл - сделаем через неделю, через две. Одним словом - не торопитесь...
        Араб:
        - А мы говорим "иншалла". Это приблизительно то же самое, что и "маньяна" и "яваш-яваш", но отсутствует ваш элемент поспешности... laughing
        Аскет
  2. wolf7 Сегодня, 13:44
    На упреждение, чтоб и мысли не возникло ..
    wolf7
  3. Кокос (Дмитрий) Сегодня, 13:47
    Хорошие рабочие лошадки..мне запомнилась акация тем что в армии на учениях я решил заглянуть в ствол а дружок сзади гаркнул в ухо ..ба-бах..я со страху чуть ласты не склеил...)))
    Кокос
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:07
      Какие годы и часть? Коллега fellow А орудие, да-а, сам бы черт его чистил. Вот так половой акт был с банником, и баба после этого уже нужна была
      Николай Петров
  4. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 13:53
    Старый конь борозды не испортит.
    Пашет, правда, медленно. Но это лучше, чем ничего.
    Rostislav
  5. Александр. (Александр) Сегодня, 14:37
    чудесные цветы
    Александр.
  6. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:24
    Цветы до сих пор приносят радость и подарки))
    gukoyan
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