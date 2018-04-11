15:25 11 апреля
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Через раз надёжная. Чем закончилось очередное испытание ракеты индийского ЗРК?

Индийские СМИ сообщают о неудачных испытаниях ракеты класса «земля-воздух» Akash, которая дорабатывается в рамках создания зенитного ракетного комплекса QRSAM. Первые успешные испытания комплекса в Индии прошли летом прошлого года, однако при попытке увеличить дальность поражения цели ракетой стали проявлять себя технические проблемы.

Индийская газета The Print пишет о том, что в ходе очередного испытания выход ракеты с пусковой установки прошёл штатно, однако потом ракета «стала неуправляемой» и упала в "незаданный" квадрат Бенгальского залива. Во время испытаний на полигоне присутствовал руководящий состав DRDO - Организации оборонных исследований и разработок Индии.

Через раз надёжная. Чем закончилось очередное испытание ракеты индийского ЗРК?



Успешность испытаний составляет «пятьдесят на пятьдесят» - два пуска из проведённых четырёх завершились неудачно.

При этом отмечается, что, несмотря на каждый второй неудачный пуск, Минобороны Индии всё же планирует поставить новую ракету на вооружение, чтобы «поддержать индийского производителя». При этом индийский производитель, ракеты которого поражают цель пока «через раз», сообщает о планах поставлять ракеты Akash и на экспорт.

Ранее в Минобороны Индии предложили DRDO профинансировать программу разработок собственного ЗРК в кооперации с «иностранным партнёром», однако в DRDO заявили, что «справятся своими силами».

Использованы фотографии: https://theprint.in
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Комментарии 15

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 14:15
    Ракеты делать это вам не Боливуде плясать
    polpot
    1. ioan-e (Борис) Сегодня, 14:24
      Да и пляски корявые!
      ioan-e
      1. Borik (Борис) Сегодня, 14:44
        Да нет, пляски с песнями у них ещё ничего, а вот руками чего по сложнее гирлянд слепить, тут у них полный швах.
        Borik
        1. ioan-e (Борис) Сегодня, 15:21
          Согласен, но пляски все равно корявые! Наша "Рябинушка" куда как лучше танцует!
          ioan-e
  2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 14:27
    пусковая на С-200 похожа...
    д^Амир
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:32
      Ближе на амеровский ХОУК. Ну а брахманы опять чудят, только претензии предъявляют, а у самих ума нет даже снаряды 125 мм сделать. И испытание закончится гибелью 2-3-х слонов (сарказм)
      Николай Петров
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 14:33
        хорошо слонами обойдётся... а то ведь могёт и в пакистан "утанцевать"...
        д^Амир
        1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:35
          Как вариант. У них там тёрки давнишние. Достаточно посмотреть смену караулов. Цирк после этого не требуется.
          Николай Петров
          1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 14:40
            А все же есть серьезный плюс в их действиях. Да летает так себе, НО для поддержки своего производителя будем принимать на вооружение. Вот это много значит.
            Topotun
          2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 14:44
            э-ээээ нет!!!!! к нашему цирку апосля этого особенно трепетно....
            д^Амир
    2. d1975 Сегодня, 15:12
      Вот именно похоже ! Довыделываются индусы , что кто то выпишет им люлей , а они только и станцуют ! Одним словом клоуны . Ну есть хорошая техника советская , русская, но этого мало , надо обязательно под индийскими специями слепить своё , и что дальше ? wassat
      d1975
  3. Сергей Аверченков (Сергей Аверченков) Сегодня, 14:28
    Надо гирлянды цветочные на ракеты понавешать... и всё полетит. :)
    Сергей Аверченков
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:33
      И традиционно сплясать, тогда точно полетит
      Николай Петров
    2. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 15:09
      Вот стрельба из пушки с традиционными танцами. Не могу не поделиться.
      https://youtu.be/asb-8mcipHY
      Николай Петров
  4. san4es Сегодня, 14:43
    Успешность испытаний составляет «пятьдесят на пятьдесят»
    27 нояб. 2015 г.
    san4es
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